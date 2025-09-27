Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Горячая йога: что это, польза и вред, противопоказания, позы

Горячая йога: в чём преимущество практик при высокой температуре? Узнаём на личном опыте
Светлана Ибрагимова Алёна Мкртчян
,
Как проходит практика горячей йоги?
Аудио-версия:
Комментарии
Отличия от классических практик — не только в условиях проведения тренировки.

Горячая йога – достаточно популярное направление групповых занятий. Возможно, и в вашем городе открылась студия с горячим залом. Но что означает «горячая» йога и чем она отличается от обычных занятий? Узнаём у преподавателя Бикрам-йоги и проверяем, как действует тренировка, на личном опыте.

О чём расскажем:

Изучайте популярную асану:
Урдхва Мукха Шванасана — асана для проработки мышц всего тела. Видео с техникой выполнения
Видео
Урдхва Мукха Шванасана — асана для проработки мышц всего тела. Видео с техникой выполнения

Что такое горячая йога?

<a href="https://www.championat.com/authors/8984/1.html">Алёна Мкртчян</a>
Алёна Мкртчян
международный преподаватель Бикрам-йоги, владелица студии Hotyogann

«Горячая йога — это медитация в движении, как путешествие в себя через индийский климат, дыхание и пот».

Горячая йога — это практика йоги, которая проводится в помещении, прогретом до 35-42°C, с высокой влажностью – до 45%. Занятия родом из Индии, они были адаптированы Бикрамом Чоудхури под западный климат и ритм. Так появилась Бикрам-йога.

Бикрам-йога — это система оздоровления организма, включающая 26 асан и два дыхательных упражнения, выполняемые на протяжении 90 минут в прогретом, влажном помещении. Практика ведётся перед зеркалом, глаза всегда остаются открытыми, что помогает удерживать концентрацию и развивает навык «медитации в движении».

Польза горячей йоги

В жарком помещении тело разогревается быстрее и становится более податливым, что снижает риск травм и позволяет глубоко прорабатывать мышцы, связки и фасции. Также во время занятия активизируется лимфоток и усиливается потоотделение, что способствует выведению токсинов и шлаков. Но это не вся польза горячей йоги.

Польза горячей йоги:

  • активация метаболизма и сжигание калорий;
  • улучшение гибкости и подвижности суставов;
  • стимуляция работы внутренних органов;
  • укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
  • улучшение концентрации, выносливости, дисциплины;
  • избавление от отёков и лишней воды в организме;
  • работа с вниманием через зеркало и открытые глаза;
  • развитие внутренней дисциплины и устойчивости;
  • приведение нервной системы в баланс.

Бикрам-йога или горячая йога — это не просто фитнес в жарком зале, это комплексная практика для тела и ума, которая развивает силу, гибкость, концентрацию и очищает организм.

Начните свой путь в йоге:
Первые шаги в йоге: 10 простых асан, с которыми справится даже новичок
Первые шаги в йоге: 10 простых асан, с которыми справится даже новичок

Похудение — скорее побочный эффект

За одно занятие можно сжечь от 600 до 900 калорий. Однако важно учитывать, что это не гарантирует вам похудение, тут всё индивидуально. Эффект зависит от исходных данных, регулярности практики, образа жизни и питания.

Но изменения будут заметны уже после первых занятий. В первую очередь это связано с потерей воды, а не жира. Однако благодаря регулярным занятиям тело подтянется, появится ощущение собранности, а рельеф станет более выраженным.

Потеря веса — это скорее побочный эффект, пусть и достаточно быстрый. Это не основная цель йога-практик, первичная задача — гармония тела и сознания, здоровье суставов и органов, эмоциональная разгрузка и умение быть в настоящем.

Фото: Алёна Мкртчян

Отличия от классических йога-практик

Горячая йога использует асаны из уже знакомых направлений – хатха и аштанга-виньяса, но отличается она не только температурой и влажностью в помещении. Наглядно о различиях – в таблице.

Горячая йогаКлассическая йога
Температура35-42°C20-25°C
ПотоотделениеОчень активноеУмеренное
Влияние на суставыБолее глубокая подвижностьЩадящая мобилизация
ЭнергозатратыХорошие, сбалансированная кардионагрузкаВарьируются по направлению
Концентрация вниманияЧёткий фокус внимания на дыхании и внутреннем состоянииПлавная, медитативная и размеренная фокусировка или динамичная, всё зависит от конкретного направления
ДыханиеРовное, свободное, неограниченноеМожет быть строго выстроенное в зависимости от практики
Узнавайте про разные виды йоги:
Какие существуют виды йоги. 6 самых популярных направлений
Какие существуют виды йоги. 6 самых популярных направлений

На горячей йоге вы проходите через собственный, допустимый уровень дискомфорта, чтобы выйти на новый уровень силы, выносливости и осознанности.

Фото: Алёна Мкртчян

Противопоказания

Горячая йога – не для всех. Из-за условий проведения она оказывает сильное воздействие на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Поэтому при наличии жалоб и хронических заболеваний обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Йога может помогать при некоторых заболеваниях:
Йога при сколиозе для начинающих: 10 асан с видеоинструкцией
Видео
Йога при сколиозе для начинающих: 10 асан с видеоинструкцией

Будьте внимательны, если у вас:

  • сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, аритмия, ИБС);
  • эпилепсия, мигрени, ВСД по гипотоническому типу;
  • плохая терморегуляция, склонность к перегреву;
  • обострение артрита, остеохондроза, варикоз;
  • инфекционные заболевания;
  • любые острые воспаления в теле, коже или органах.

Также горячая йога не рекомендуется при беременности, особенно если это первый и третий триместры.

Фото: Алёна Мкртчян

Как новичку подготовиться к горячей йоге?

Мягкая адаптация – залог удовольствия. Поэтому стоит начать готовиться к занятию заранее. Пейте достаточно воды в течение дня, это позволит не испытывать обезвоживание во время занятия. За 1,5-2 часа до тренировки съешьте что-то лёгкое.

Выбирайте одежду из дышащих тканей, которая не сковывает движения. Не надевайте слишком закрытый костюм, в помещении будет влажно и жарко, гораздо комфортнее заниматься в шортах и топе. На самочувствие могут также повлиять кремы и масла, лучше не наносить их перед практикой, это увеличит скольжение и помешает коже дышать.

Фото: istockphoto.com / halbergman

Во время практики пейте воду, но по чуть-чуть, старайтесь не пить залпом. Дышите спокойно через нос. И главное – слушайте своё тело, не гонитесь за результатом или достижениями соседа по коврику, если становится слишком тяжело, сядьте, отдохните.

Вместе с потом выходят не только шлаки, но и полезные минералы, поэтому важно следить за балансом электролитов. После занятия обратите внимание на восстановление солевого баланса, в этом поможет вода с электролитами или минерализованная вода. Съешьте что-то богатое клетчаткой и минералами. Обязательно после тренировки примите душ и немного отдохните.

Бикрам-йога — это не панацея и не универсальный рецепт для всех. Одни влюбляются в горячую практику с первого занятия. Другие пробуют и понимают: «Нет, это не моё». Но её особенность в том, что она даёт человеку возможность остановиться в моменте. Это пространство, где за пределами зала остаются заботы и суета, а внутри – тишина ума

Личный опыт

<a href="https://www.championat.com/authors/7564/1.html">Софья Бычкова</a>
Софья Бычкова
журналист «Чемпионата»

«Я пошла на горячую йогу утром, и это стало отличным началом дня. После тренировки тело наполнилось энергией, мысли прояснились, поднялось настроение».

Тренировки по горячей йоге достаточно мягкие. Я ни разу не испытала дискомфорт или болевые ощущения, хотя не могу похвастаться идеальной физической подготовкой. На это, скорее всего, влияет температура в зале. По ощущениям, мышцы становятся более пластичными. Моментами пульс заметно повышался, поэтому такие практики подойдут не всем.

Во время занятия задействуются все группы мышц. Особенно хорошо прорабатывается спина и область таза, некоторые упражнения акцентируют внимание на бицепсах. В каких-то асанах приходилось прилагать чуть больше усилий из-за недостаточной мобильности суставов.

К середине тренировки стала ощущаться усталость во всём теле. Однако это было приятно. После тренировки тёплый душ заметно взбодрил и снял напряжение.

Моей ошибкой было надеть спортивный костюм с легинсами и закрытым верхом. Рекомендую выбирать для горячей йоги более лёгкую одежду, например, топ и шорты. Так двигаться будет куда комфортнее и проще. И с собой однозначно стоит взять бутылку воды и полотенце.

Вид йога-практик, который может посоревноваться с походом в зал:
Что такое силовая йога? Особенности направления и разбор асан от эксперта
Что такое силовая йога? Особенности направления и разбор асан от эксперта
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android