Как поставить личный рекорд и не выгореть: инструкция спортивного психолога

Воображаем: раннее утро, стадион ещё застенчиво зевает, на асфальте отблеск солнца в каплях росы. Вы выходите на старт. Внутри всё гудит предвкушением: «Сегодня — мой день, я возьму новую высоту!». Вдохнули. И уже — бег, бросок, прыжок. Сердце тарабанит. Удовлетворение растекается по телу: «Да. Я смог».

Однако нега скоро рассеивается — как только вы берёте в руки телефон и начинаете скроллить ленту. Ведь там обнаруживается чей-то пост с по-настоящему бешеным результатом…

Ирина Меркулова спортивный психолог, магистр психологических наук «Внутренний критик говорит, что надо ещё «быстрее, выше, сильнее», и ваш бег превращается в марафон ожиданий и сравнения, а радость — в усталость. Знакомо? Тогда этот текст точно для вас».

Как шум чужих рекордов может оглушить

Именно среди спортсменов наиболее заразительно чувство гонки. Иногда оно сбивает с толку куда сильнее, чем встречный ветер. Открыл ленту — и там сотни личных побед, медалей, улыбок сквозь пот и усталость. Борьба за лайки, минуты, километры.

Здесь так легко попасть в ловушку: будто выигрывает тот, кто не только быстрее и сильнее, но также тот, кто «правильнее» всех мечтает и мгновенно выздоравливает после травм.

Настоящий голос — свой, внутренний — еле слышен. Хочешь быть принятым? Соревнуйся. Хочешь быть лучшим? Никогда не уставай. И ведь в это же время нам говорят: «Берегите себя, отдыхайте!». А сами постят «сториз» даже с курсов реабилитации. Странно, правда?

Остановитесь. Спросите: «Зачем?»

Настоящий рекорд начинается там, где вы даёте себе паузу и спрашиваете: «Это точно моё желание? Зачем мне этот результат? Для внутреннего кайфа или чтобы соответствовать чужим ожиданиям?». Когда находится честный ответ на этот вопрос, всё становится гораздо правильнее.

Пример из жизни. Моя клиентка-гимнастка рассказывала: в самый тяжёлый сезон она вдруг поймала себя на мысли, что на каждой тренировке ею движет страх не оправдать ожиданий. Не попасть в тройку. Однажды она позволила себе пару недель тренироваться вслепую — просто ловить удовольствие от движений. И что же произошло? Результаты стали только лучше. Потому что реальное ощущение всегда сильнее мнимого страха.

Быстро — не значит навсегда

Бежать «на ура» можно короткую дистанцию. Но личный рекорд — это обычно спринт, растянутый на целую жизнь. Полезно спросить себя: как я обычно реагирую на неудачу? Злюсь и жму на газ или останавливаюсь и разбираю, что можно улучшить? Второе — медленнее, но зато с перспективой «не сгореть по дороге».

Отличная идея — расписать путь к рекорду на этапы:

сегодня работаю над техникой;

завтра — над восстановлением;

послезавтра — над психологической устойчивостью.

Самый крутой результат складывается не из одного рывка, а из тысячи маленьких осознанных решений.

Возьмите за правило — каждый день после тренировки фиксировать что-нибудь, что доставило удовольствие. Капля-другая радости: улыбка команды, ощущение воздуха на лице, первая мысль после финиша. Пусть даже результат был не тот, ради которого выходил. Это и есть главный энергетический «сироп» против выгорания.

Эмоции — не враг, а топливо

В каждом спорте бывает момент, когда кажется — силы ушли, зачем всё это, никто не поймёт. Это выгорание подкрадывается тихо, как тень на дорожке. Часто именно настоящий спортсмен думает: если есть усталость, значит, мало стараюсь. На деле же она говорит о другом — что нужен другой уровень заботы о себе.

Практика: «То, что в плюсе»

Попробуйте такую практику-лайфхак против выгорания. Перед сном мысленно прокручивайте день, но отмечайте не только идеальные повторения упражнения, а всё хорошее, что случилось. Придумайте для себя «дневник плюсов». Записывайте туда успехи, моменты радости, неожиданные встречи, смешные ошибки. Через месяц заметите, что внутренняя улыбка, которую будет аккумулировать этот дневник, станет вашим постоянным спутником.

Организм подчиняется не только железной дисциплине, но и светлым эмоциям.

Искренний диалог с собой

Иногда полезно буквально поговорить с собой. Ответьте письменно: чего ваше тело хочет от занятий? А чего ждёт душа? Чему вы можете поучиться у своих неудач, а что хотелось бы взять от других? Не поленитесь даже договориться о вознаграждении за каждую честную попытку — будь то новый плейлист, совместная прогулка после большой тренировки или просто глубокий вдох на ветру.

Чемпионы становятся чемпионами не потому, что постоянно «должны победить», а потому, что искренне влюблены в процесс, ценят мелкие радости и умеют слушать своё тело. Настоящее развитие в спорте — это умение не только преодолевать себя, но и позволять себе отдыхать. Запомните: иногда лучше не прийти на тренировку из страха заполучить травму — чем потом долго и мучительно лечиться.

Система: четыре сектора успеха

Используйте упражнение разделения целей:

«Могу и хочу»: список своих сильных сторон, элементов тренировок, которые даются легко и радуют;

«Хочу, но пока не могу»: новые высоты, сложные техники, улучшения, которые станут вызовом;

«Делаю, но уже не хочу»: привычки или нагрузки, которые пора менять, потому что не приносят удовольствия;

«Не хочу и не надо»: чужие стандарты, лишнее сравнение, способы тренироваться, которые тебе не подходят.

Поставьте их честно, ведь спорт любит правду.

Лайфхаки для радостного роста

Планируйте не только тренировки и соревнования, но и дни «ничегонеделания» — это вклад в твой следующий рекорд. Вместо привычки сравнивать себя исключительно с лидерами сравнивайте себя с собой вчерашним. Любой шаг вперёд — шаг победителя. Обсуждайте успехи с друзьями по спорту, но и не ждите обязательного одобрения. Ваш прогресс — не чужая лента в соцсетях. Учитесь радоваться за других, без зависти. Вдохновляйтесь чужими победами как возможностью расти. Не воспринимайте их как поводы для упрёка себе.

У любого рекорда есть цель, но намного важнее другое — сохранить удовольствие от игры. Радуйтесь тому, как меняется тело, растут сила и лёгкость. В спорте, как и в жизни, выигрывают те, кто умеет совмещать азарт, интерес, юмор и бережное отношение к себе.