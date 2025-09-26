Телохранитель киллера, Дэдпул и просто Парень: 10 фильмов с Райаном Рейнольдсом

Райан начинал карьеру с эпизодических работ, а теперь его состояние перевалило за несколько сотен миллионов.

О чём расскажем:

Биография Райана Рейнольдса

Райан Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Его отец – офицер королевской конной полиции, мать – продавец. В семье Райана росли ещё три брата, и все мальчишки занимались спортом. Рейнольдс показывал хорошие успехи в американском футболе, увлекался дзюдо, выступал за местную бейсбольную команду. Однако уже в 13 лет решил стать актёром. Окончил театральную школу и начал поиски работы.

Поначалу Райану доверяли эпизодические роли, но в успешных проектах. Он сыграл крошечную роль в сериале «Секретные материалы», снимался в проекте «Сабрина – маленькая ведьма», драме «Молчи и служи: История Маргарет Каммермейер». Первая известность к актёру пришла после комедии «Король вечеринок», где Райан исполнил главную роль.

В 2004 году Райан получил предложение воплотить образ Ганнибала Кинга, одного из охотников на вампиров в боевике «Блэйд: Троица». Актёр тщательно готовился, набрал мышечную массу. Роль помогла Рейнольдсу выйти за рамки комедийного амплуа. Спустя два года вышел мистический фильм «Ужас Амитивилля». Далее последовали серьёзные работы в картинах «Женщина в золоте», «Светлячки в лесу».

В 2009-м вышел фильм «Люди Икс: Начало. Росомаха», где Райан Рейнольдс предстал в образе Уэйда Уилсона (Дэдпула). По сюжету его герой противостоял Росомахе и был представлен в качестве злодея. Однако продюсеры заинтересовались образом антигероя и создали отдельную франшизу про Дэдпула.

Всего вышло три части про супергероя, и каждая из них оказалась коммерчески успешной.

Кадр из фильма «Дэдпул» Фото: «Кинопоиск»

Спорт и питание

При росте 188 см актёр удерживает вес 84 кг. Уже несколько лет Райан работает в тандеме с известным тренером Доном Саладино. С ним он начал сотрудничество ещё в 2008-м, когда готовился к роли в фильме «Люди Икс». Саладино помогает актёру не только отточить форму, но и следит за его питанием.

В рационе Райана обязательно есть бурый рис, батат, овсянка и фрукты. Сначала Дон пробовал урезать количество углеводов, но, по словам Райана, он чувствовал резкий упадок сил. В период подготовки к образу Дэдпула Рейнольдс питался по семь раз в сутки, однако сумма калорий не превышала 3000.

Райан Рейнольдс Фото: Theo Wargo/Getty Images

В тренировках Рейнольдса Саладино старается найти нужный баланс – сочетает и кардио, и силовые нагрузки. При этом он учитывает и возраст актёра. Если 15 лет назад тренировки были интенсивнее, то сейчас 48-летний Райан снижает нагрузку, уделяя внимание растяжке и работе над суставами.

«К каждому фильму мы внедряли новые вещи, и у нас было немного другое мышление. Сейчас ему 48, и, естественно, мы пробуем то, что подойдёт по возрасту и не нанесёт вред», – говорит Дон Саладино.

В 2010-м журнал People признал Райана Рейнольдса самым сексуальным мужчиной мира.

Личная жизнь Райана Рейнольдса

Пять лет актёр состоял в отношениях с певицей Аланис Мориссетт. Два года был женат на актрисе Скарлетт Йоханссон. На съёмочной площадке фильма «Зелёный фонарь» познакомился с актрисой Блейк Лайвли, они поженились в 2012 году. У пары три дочери и сын.

Несколько лет назад Рейнольдс стал владельцем профессионального футбольного клуба «Рексем» – это старейший клуб Уэльса. Благодаря финансовой поддержке актёра «Рексему» удалось подняться в лигу выше в трёх сезонах подряд.

Также Райан коллекционирует мотоциклы и памятные вещи со съёмок. Например, он хранит костюм Дэдпула и плюшевого единорога, который засветился в фильме.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: Cindy Ord/Getty Images

10 фильмов с Райаном Рейнольдсом

На счету актёра не только комедийные работы, но и серьёзные драматические роли.

«Козырные тузы», Великобритания, Франция, США, 2007 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Джо Карнахан

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Энди Гарсиа, Джереми Пивен

Возрастные ограничения: 18+

Агенты ФБР Ричард Месснер (Райан Рейнольдс) и Дональд Карратерс охраняют особо важного свидетеля – гангстера Бадди Израэла по прозвищу Туз. За голову стукача главарь мафии назначил награду в $ 1 млн, и желающих получить деньги много. Отъявленные головорезы и бандиты готовы взять штурмом гостиницу, где скрывается Бадди.

Кадр из фильма «Козырные тузы» Фото: «Кинопоиск»

«Погребённый заживо», Испания, Великобритания, Франция, США, 2010 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Родриго Кортес

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Хосе Луис Гарсия Перес

Возрастные ограничения: 18+

Герой Райана Рейнольдса – водитель Пол – оказывается погребённым заживо. Под рукой у несчастного пленника только зажигалка и мобильный телефон. Пол пытается выбраться из ловушки, но с каждой минутой понимает, что это практически невозможно.

После съёмок актёр признавался, что ещё долгое время мучился приступами клаустрофобии и даже был вынужден обратиться за помощью к психологу. Несмотря на то что на площадке присутствовали медики, Райан пару раз едва не поддался панике.

Кадр из фильма «Погребённый заживо» Фото: «Кинопоиск»

«Зелёный Фонарь», США, 2011 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард

Возрастные ограничения: 12+

По сюжету лётчик Хэл Джордан становится членом отряда Зелёных Фонарей, он первый человек, удостоенный этой чести. Теперь он защитник межгалактического закона и должен противостоять злодею Параллаксу.

Это самый нелюбимый фильм Рейнольдса, он считает его крайне нелепым. На съёмках актёр постоянно конфликтовал с режиссёром и в одном интервью отметил, что был рад, когда фильм провалился в прокате.

Кадр из фильма «Зелёный Фонарь» Фото: «Кинопоиск»

«Код доступа «Кейптаун», США, Япония, 2012 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Даниэль Эспиноса

Главные актёры: Дензел Вашингтон, Райан Рейнольдс, Вера Фармига

Возрастные ограничения: 18+

Персонаж Райана – агент ЦРУ Мэтт Уэстон – накануне отпуска получает задание допросить ветерана агентства Тобина Фроста, который, по словам руководства, вышел из-под контроля. По их заверениям, он владеет секретной информацией, которая опасна для будущего страны. Однако во время допроса на агентов нападают, и Мэтт понимает, что Фрост на самом деле противостоит коррупционной верхушке. Вместе они пускаются в бега.

Кадр из фильма «Код доступа «Кейптаун» Фото: «Кинопоиск»

«Призрачный патруль», США, 2013 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Роберт Швентке

Главные актёры: Джефф Бриджес, Райан Рейнольдс, Кевин Бейкон

Возрастные ограничения: 12+

Полицейского Ника во время задания убивает его же напарник. На предыдущей операции коллеги нашли старинное золото и присвоили себе, но Ник, мучимый угрызениями совести, готов был сдаться. Погибший герой оказывается в мире ином, однако его вербуют в загробную службу R.I.P.D. Чтобы искупить свои грехи, он должен столетие провести в качестве детектива, охотящегося за нечистью.

Кадр из фильма «Призрачный патруль» Фото: «Кинопоиск»

«Вне/себя», США, 2015 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Тарсем Сингх

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Бен Кингсли, Натали Мартинес

Возрастные ограничения: 18+

Дэмиан Хэйл – богатейший человек, но его пожирает рак. Он решает прибегнуть к необычному эксперименту, который ему предлагает учёный. При помощи имплантации сознание Дэмиана переместят в другое – молодое здоровое тело.

Оказавшись в теле бывшего военного Мэтта (Райан Рейнольдс), он начинает новую жизнь. Но иногда Дэмиану кажется, что сознание Мэтта пытается прорваться. Хотя учёные убеждали, что это невозможно, так как Мэтт уже был мёртв. Герой пытается докопаться до правды, и на него объявляют охоту наёмники медицинской корпорации.

Кадр из фильма «Вне/себя» Фото: «Кинопоиск»

«Дэдпул», США, 2016 год

Жанр: боевик, фантастика, комедия

Режиссёр: Тим Миллер

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Эд Скрейн

Возрастные ограничения: 18+

По признанию Райана, Дэдпул – его любимый герой комиксов и он с 2003 года вынашивал идею снять о нём фильм. В написании сценария Рейнольдс принимал активное участие. Забавно, что изначально для актёра сшили костюм со вставками, чтобы зрительно увеличить мускулатуру. Но Райан так сильно раскачался, что, во-первых, не влез в костюм, а во-вторых, накладки уже и не требовались.

Кадр из фильма «Дэдпул» Фото: «Кинопоиск»

«Телохранитель киллера», США, Гонконг, Болгария, Нидерланды, Канада, Великобритания, Франция, 2017 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Патрик Хьюз

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 18+

Сэмюэл Л. Джексон согласился на роль наёмного убийцы Кинкейда только ради Рейнольдса. По словам Джексона, он давно хотел с ним поработать. В итоге получился один из лучших комедийных кинодуэтов. В 2021 вышло продолжение фильма – «Телохранитель жены киллера», где герой Рейнольдса охраняет супругу Кинкейда – Соню (Сальма Хайек).

Кадр из фильма «Телохранитель киллера» Фото: «Кинопоиск»

«Главный герой», США, Канада, 2021 год

Жанр: боевик, фантастика, комедия

Режиссёр: Шон Леви

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Джоди Комер

Возрастные ограничения: 18+

Герой Рейнольдса – просто Парень. Каждый его день похож на предыдущий. И вроде он всем доволен, но чего-то не хватает. Уж слишком всё идеально и скучно. Однажды он встречает Её – девушку своей мечты, которая оказывается суперагентом. А Парень узнаёт, что он лишь персонаж компьютерной игры.

Кадр из фильма «Главный герой» Фото: «Кинопоиск»

«Проект «Адам», США, 2022 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Шон Леви

Главные актёры: Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Марк Руффало

Возрастные ограничения: 16+

Путешественник во времени пилот Адам Рид перемещается из 2050 года в 2022-й. Здесь он встречает самого себя в 12-летнем возрасте. Вместе они отправляются в 2018 год, чтобы спасти от гибели жену Адама – Лору.

Кадр из фильма «Проект «Адам» Фото: «Кинопоиск»