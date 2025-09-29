День города Грозный — 2025: турниры по борьбе, новые объекты и «Спортивный диктант»

В первые выходные октября столица Чеченской Республики окунётся в атмосферу торжества. Праздничная программа в честь Дня города Грозного пройдёт в воскресенье. Рассказываем подробнее о главных мероприятиях.

О чём расскажем:

История праздника

22 июня 1818 года была заложена крепость Грозная, её построили за четыре месяца, и она должна была блокировать чеченским горцам выход на равнину через Ханкальское ущелье. Это место считалось самой «горячей» точкой на Северном Кавказе, исходя из этого и выбрали название.

В 1860 году император Александр II издал указ об образовании Терской области, куда и вошла крепость. 30 декабря 1869 года крепость Грозная приобрела статус города, а в 1871 году Грозный стал окружным городом.

1 апреля 1929 года постановлением ВЦИК Грозный как автономный город в составе Северо-Кавказского края был включён в состав Чеченской автономной области. В 1934 году Чеченскую и Ингушскую АО объединили, Грозный был выбран центром Чечено-Ингушской автономной области.

Фото: РИА Новости

После город ещё несколько раз менял свой статус, но всегда оставался одним из важнейших на Северном Кавказе. Кардинальные изменения произошли в октябре 1991 года, когда Общенациональный конгресс чеченского народа под руководством Джохара Дудаева объявил о разделении Чечено-Ингушетии на суверенную Чеченскую Республику со столицей в Грозном и Ингушскую Республику в составе РСФСР.

Далее на протяжении десятилетия шли Первая и Вторая Чеченские войны, в результате которых в состав России вошла Чеченская Республика со столицей в городе Грозный.

На регулярной основе Дни города начали проводиться уже в XXI веке. Каждый раз праздник отмечается со свойственным чеченскому народу колоритом: выступления в национальных костюмах, песни на родном языке и народные гуляния.

Фото: РИА Новости

Интересные мероприятия

Основные мероприятия пройдут в воскресенье, 5 октября. Но праздничных событий будет много, часть состоится в течение недели – до и после торжества. К празднику Грозный украсят 130 тыс. цветов, 15 тыс. из которых будет высажено в строящемся районе имени В. В. Путина. Также, чтобы столица Чеченской Республики выглядела празднично, используют около 1200 декоративных растений и кустарников.

Ко Дню рождения городу подготовили несколько значимых подарков – планируется открытие целого ряда ключевых объектов городской инфраструктуры. К 5 октября в эксплуатацию планируется сдать новый правительственный комплекс. Также в завершающей стадии находится постройка основных объектов.

Фото: РИА Новости

3 октября в Шелковском районном доме культуры пройдёт концертная программа «207-летие основания города Грозного». Гости смогут послушать музыкальные композиции и увидеть танцевальные номера местных исполнителей и творческих коллективов. Во дворе также пройдут гуляния с песнями и танцами, а самые маленькие смогут поучаствовать в конкурсе детских рисунков на асфальте под названием «Самый лучший город на планете».

В рамках Дня города в Детской школе искусств №4 будет представлена выставка фотографий и публикаций, демонстрирующая историю Грозного с периода основания крепости в 1818 году по сегодняшний день. А 9 октября пройдёт Праздничная программа и выставка работ ко Дню города «Любимый город — Герой!», где расскажут о истории города и его особенностях.

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Спортивные события

2-3 октября в город вернётся важнейшее для Грозного и Чеченской республики соревнование – Международный турнир по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Турнир пройдёт на арене республиканского Дворца борьбы им. Бувайсара Сайтиева. Ожидается, что участие в нём примут борцы из России, Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, США, Венгрии, Молдавии и Болгарии.

Впервые состязания проводились в 2009 году, и у них был большой успех, в них принимали участие победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии. Тогда турнир назывался «Кубок Рамзана Кадырова на призы Адлана Вараева». В 2017 году соревнования проходили в формате «стенка на стенку» и стали носить нынешнее название. В последний раз их провели в 2019 году, это был 10-й, юбилейный турнир, на нём участники снова соревновались в индивидуальном зачёте.

Фото: ACA MMA

4 октября во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева в Грозном пройдёт традиционный ежегодный Турнир ACA 193. В течение дня состоится несколько состязаний, но главное из них – бой между топовым проспектом Джамбулатом Селимхановым и экс-чемпионом в легчайшем весе Рустамом Керимовым.

5 октября по всей стране состоится Всероссийский «Спортивный диктант». Желающие смогут пройти тестирование, куда войдут вопросы об истории российского и мирового спорта, известных атлетах, правилах соревнований, а также базовых принципах ЗОЖ. Акция пройдёт онлайн и офлайн, присоединиться может каждый желающий.

В Чеченской Республике написать диктант можно будет на пяти площадках:

Конференц-зал министерства ЧР по физической культуре и спорту (г. Грозный, просп. Путина, 4); Дом печати (ул. Н. Назарбаева, 92) Читальный зал ГБУ «Национальная библиотека ЧР им. А. А. Айдамирова» (ул. Германа Угрюмова, 75); МБОУ «СОШ №7 с. Гойты им. Л-А.Т. Мальсагова» (пер. А. Даудова, 45); МБОУ «СОШ №60» (ул. Л. Яшина, 20).

Фото: РИА Новости

Салют

Информации о проведении фейерверка в 2025 году на официальных городских порталах пока не было. Но в прошлые годы салют запускали в 21:30 или в 22:00, а в 2024 году также прошло огненное шоу в национальном стиле.

Фото: РИА Новости

Ожидается, что торжество посетят не только жители города, но и гости со всей страны. Массовые гуляния требуют не только подготовки программы, но и создания безопасных условий. Министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов провёл межведомственное совещание, где обсудили взаимодействие правоохранительных органов и экстренных служб в дни проведения праздника.