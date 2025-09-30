Упал из-под купола цирка, заново научился ходить и стал силачом: история Валентина Дикуля

Трагедия едва не перечеркнула его жизнь, но он смог встать на ноги.

Этот человек продемонстрировал не только фантастическую силу, но и бросил вызов судьбе, которая подвергла его жесточайшим испытаниям.

О чём расскажем:

Биография Валентина Дикуля

Валентин Дикуль родился 3 апреля 1948 года в городе Каунасе Литовской ССР. Он появился на свет слабым, болезненным ребёнком и весил не более 1 кг. Малыш требовал особого ухода, питания и дорогого лечения. Вся семья выхаживала маленького Валентина. Молодая мать дни и ночи проводила у его кроватки, опасаясь за жизнь первенца.

И здесь случилась беда: при исполнении служебных обязанностей погиб отец-милиционер. Мать – артистка цирка, которая, похоже, с пелёнок привила сыну любовь к своему искусству, не смогла перенести потерю. Она умерла через два года. Ей было всего 26 лет. Валентин остался на попечении бабушки. Ему не было и семи лет.

Испытания на этом не закончились. В бедной семье родных мальчику не нашлось места, и его отправили в детский дом. Валентин Дикуль с горечью вспоминает об этом времени.

Валентин Дикуль Фото: РИА Новости

Пришлось пройти суровую школу выживания. Нас, послевоенных детей-сирот, не щадили и не считали за людей. За шалости и провинности могли взять за ноги — и головой об стенку… В восемь лет я три месяца пролежал в больнице с тяжёлыми травмами черепа, ломаный весь. Мы были никому не нужными «винтиками», но винтиками крепкими, закалёнными бедой, и в наших детских душах горел огонь свободы.

Он не пошёл по кривой дорожке, не связался с уличной шпаной по одной причине: сердце мальчика грела любовь к цирку. Валентин каждый раз сбегал на вечерние представления, полные особой атмосферой яркого праздника. И каждый раз его жестоко наказывали. Затем воспитатели детдома просто махнули на юного Дикуля рукой. И теперь он почти каждый день проводил в цирке, наслаждаясь его необыкновенной жизнью.

Цирковая карьера

Надо сказать, что Валентин тщательно и серьёзно готовил себя к профессии циркового артиста. Он упорно занимался акробатикой, тяжёлой атлетикой, борьбой, тренируя тело и набирая силу. На его счастье, в цирковой труппе освободилось место.

По словам Валентина Дикуля, после обучения он стал «художником трапеции» – начинал выступления в качестве воздушного гимнаста. Радости его не было предела. Юноша надеялся, что впереди его ждут успехи и аплодисменты восхищённых зрителей. Но судьба надолго отсрочила этот триумф.

Первый выход оказался роковым. Артисты цирка говорили, что подобное случается только раз в 100 лет. В 1962 году во время исполнения выступления во дворце спорта в Каунасе лопнула стальная перекладина, к которой крепилась страховка. На глазах зрителей Валентин упал с 13-метровой высоты.

Травма и инвалидность

Диагноз врачей был безжалостным: компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе и черепно-мозговая травма. Валентин Дикуль готовился к жизни в инвалидной коляске. От отчаяния и безысходности он два раза пытался покончить с собой.

После очередного спасения Валентин дал себе слово: любой ценой добиться своей заветной цели. Встать на ноги, обрести прежнюю уверенность и обязательно выйти на арену цирка с силовым, необычным номером. Теперь примером для юноши служил Алексей Маресьев – легендарный боевой лётчик, который лишился ног, но вернулся в строй, чтобы бить врагов.

Юный Дикуль упорно изучал медицинскую литературу, строение человека и до потери сознания заставлял себя работать мышцами, которые его слушались. А бесчувственные, будто деревянные ноги он поднимал и разрабатывал с помощью грузов и жгутов.

Пациенты по палате, которые свыклись с подобным диагнозом, советовали ему смириться со своим положением. Впрочем, и врачи скептически наблюдали за изнуряющими тренировками Дикуля.

Валентин выписался из больницы инвалидом первой группы и на коляске добрался до бабушкиного дома. Первые дни приходил в себя, привыкая к обычной жизни. Однако Валентин ни разу не пропустил тренировок. По словам Дикуля, в это непростое время он испытывал угрызения совести. Ему казалось, что он живёт за чужой счёт и абсолютно бесполезен. Поэтому однажды Валентин на инвалидной коляске отправился через весь город на приём к директору дворца культуры профсоюзов. И добился своего: Дикулю доверили вести цирковой кружок.

Валентин Дикуль Фото: РИА Новости

Восстановление

Теперь он днём занимался с ребятами, а по вечерам совмещал теорию с практикой: читал медицинскую и цирковую литературу, чтобы с сознанием дела выполнять силовые упражнения, дающие конкретные результаты. Методом проб и ошибок он подбирал нужные нагрузки и тренировки. Валентин уже заметно окреп: мощью налились его руки, спина и плечи.

Однако ноги оставались тяжёлыми как бревна – и таскать их на костылях было невероятно трудно. От нагрузок он часто падал от усталости – и засыпал прямо в спортзале. Бедная уборщица однажды приняла его за мёртвого. Поэтому тут же вызвала скорую и милицию.

«Приходилось терпеть сильнейшие боли. Порой мне казалось, что на лбу выступает не пот, а кровь. Понимая, что терять всё равно нечего, я сознательно экспериментировал на себе, подвергая организм самым жестоким испытаниям», – рассказывал позже Валентин Дикуль.

Через пять с лишним лет вопреки мрачным прогнозам врачей он встал на ноги. Из тяжёлой, изнуряющей борьбы за жизнь он вышел победителем. Опыт и знания дадут ему в будущем возможность разработать уникальную методику реабилитации больных со спинно-мозговыми травмами и последствиями ДЦП.

Возвращение в цирк

В 1970 году он с триумфом вернулся на арену цирка. Силовой жонглёр Валентин Дикуль легко играл 45-килограммовыми гирями и шарами, приседал с весом на плечах в 450 кг, носил по кругу лошадь, вызывая восхищение зрителей. Он продолжал работу над лечебной методикой, снимался в кино и нередко устраивал настоящее шоу. К примеру, удерживал на спине автомобиль «Волгу».

30 декабря 1999 года Валентин Дикуль установил мировой рекорд в силовом троеборье. При собственном весе в 121 кг он поднял в сумме 1170 кг. Это был выдающийся результат, который до сих пор никем не превзойдён. Кроме того, ему же принадлежит ещё одно феноменальное достижение: Дикуль на собственных плечах удержал груз в 2 т 150 кг.

Валентин Дикуль Фото: РИА Новости

Постепенно цирковое искусство уступило место самому важному делу в жизни Валентина Дикуля. В 1988 году в Москве открылся Всероссийский центр реабилитации больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича.

По мнению Валентина Дикуля, человеческий организм обладает огромными ресурсами и даже при тяжёлых травмах способен совершить чудо. И главное в успешном восстановлении – это подобрать комплекс физических упражнений с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Методика Дикуля помогла многим, обречённым на инвалидность, встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. Сегодня известный академик продолжает восстанавливать своим пациентам здоровье. А в свободное время 77-летний народный артист России нередко проводит лёгкую тренировку: приседает со штангой весом в 200-300 кг.