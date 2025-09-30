Полумарафон «Моя столица» — 2025: красивое завершение бегового сезона в Москве

Сезон большого бега в Москве подходит к концу, а финальная точка, как известно, должна быть красивой. В первые выходные октября пройдёт полумарафон «Моя столица». Шесть дистанций и призовой фонд в 1,7 млн рублей – подробнее о забеге рассказываем ниже.
О чём расскажем:
Программа полумарафона
Более 30 000 бегунов и болельщиков ждут организаторы «Моей столицы». В субботу, 4 октября, состоятся старты для самых маленьких спортсменов на 300 и 600 м. Дистанцию в 600 м также преодолеют участники с ограниченными возможностями в рамках инклюзивного проекта «Забег безграничных возможностей». Помимо этого, в первый день спортивного фестиваля пройдут старты на 1 и 5 км.
В воскресенье, 5 октября, забегов будет меньше, однако дистанции, наоборот, увеличатся: бегуны преодолеют 10 и 21,1 км. Причём сделать это можно будет как индивидуально, так и в составе клуба. В рамках соревнований пройдёт клубный чемпионат, участники которого поборются за денежное вознаграждение.
Призовой фонд в номинациях на двух дистанциях и конкурсе за самую многочисленную команду составит 850 тыс. рублей. Дополнительным стимулом для атлетов, бегущих в личном зачёте, также станет финальное награждение. Призовой фонд полумарафона – 1,7 млн рублей.
Специальные награды получат участники, пробежавшие семь и более стартов проекта «Бегом по Золотому кольцу» в сезоне – 2025. Атлеты получат медали «За приверженность бегу».
Фото: vk.com / goldenringrun
Расписание стартов
4 октября, суббота
- 8:00 – открытие стартово-финишного городка;
- 8:00 – выдача стартовых пакетов;
- 9:20 – торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;
- 9:35 – разминка для участников забега на 5 км;
- 9:50 – старт тандемов и паралимпийской сборной России на 5 км;
- 10:00 – старт забега на 5 км;
- 10:45 – награждение победителей и призёров забега на 5 км в абсолютном зачёте;
- 11:05 – старт детского забега на 300 м (девочки);
- 11:10 – старт детского забега на 300 м (мальчики);
- 11:15 – старт «Забега безграничных возможностей» 600 м;
- 11:22 – старт детского забега на 600 м (девочки);
- 11:30 – старт детского забега на 600 м (мальчики);
- 11:40 – награждение победителей и призёров паралимпийской сборной России на 5 км;
- 11:50 – разминка для участников забега на 1 км;
- 12:05 – старт забега на 1 км;
- 12:15 – награждение победителей и призёров забега на 5 км по возрастным категориям;
- 12:30 – награждение победителей детских забегов по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»;
- 12:45 – награждение медалью «За приверженность бегу»;
- 13:10 – закрытие первого дня;
- 20:00 – окончание выдачи стартовых пакетов.
Фото: vk.com / goldenringrun
5 октября, воскресенье
- 8:00 – открытие стартово-финишного городка;
- 9:20 – торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;
- 9:30 – разминка для участников забега на 21,1 км;
- 10:00 – старт забега на 21,1 км;
- 12:10 – награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;
- 12:50 – разминка для участников забега на 10 км;
- 13:10 – старт тандемов и паралимпийской сборной России на 10 км;
- 13:15 – старт забега на 10 км;
- 14:00 – награждение победителей и призёров забега на 21,1 км по возрастным категориям;
- 14:15 – награждение медалью «За приверженность бегу»;
- 14:40 – награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте;
- 14:45 – награждение победителей и призёров паралимпийской сборной России на 10 км;
- 14:55 – награждение победителей и призёров забега на 10 км по возрастным категориям;
- 15:10 – награждение команды-победителя полумарафона «Моя столица» в семейном зачёте;
- 15:15 – награждение медалью «За приверженность бегу»;
- 15:35 – награждение участников IV чемпионата по бегу среди фармацевтических и медицинских компаний;
- 15:40 – награждение команд-победителей корпоративного чемпионата;
- 15:50 – награждение лучших бегунов МГО Общероссийского профсоюза образования;
- 15:55 – награждение команд победителей клубного чемпионата;
- 16:00 – окончание бегового события.
Фото: vk.com / goldenringrun
Дистанции и маршруты
На выбор участникам предоставят шесть дистанций.
|Дистанция
|Возраст участников
|Лимит времени
|300 м
|4-8 лет
|5 минут
|600 м
|7-11 лет
|10 минут
|1 км
|7 лет и старше
|20 минут
|5 км
|12 лет и старше
|1 час
|10 км
|16 лет и старше
|1,5 часа
|21,1 км
|18 лет и старше
|3 часа
Отдельно пройдёт «Забег безграничных возможностей», в нём более 100 атлетов с ограниченными возможностями, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов, преодолеют дистанцию в 600 м.
Фото: moscowhalf.ru
Стартово-финишный городок полумарафона «Моя столица» расположится на Университетской площади. Три самые длинные дистанции, 5, 10 и 21,1 км, пройдут в один круг – это нововведение 2025 года.
Забег на 5 км начнётся на Университетской площади и пройдёт по улице Косыгина, набор высоты тут составит 41 м. Следующая дистанция – 10 км, она также пройдёт по улице Косыгина, но тут атлеты завернут через проспект Вернадского, набор высоты на дистанции – 76 м.
Фото: moscowhalf.ru
Полумарафонская дистанция позволит участникам пробежать по проспекту Вернадского, Лужнецкому метромосту, по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Набор высоты на дистанции в 21,1 км составит 116 м.
На протяжении всего забега спортсмены смогут «подзарядиться» на 10 точках поддержки, расположенных вдоль трассы. Каждая из них будет символизировать один из городов Золотого кольца, входящих в серию «Бегом по Золотому кольцу».
- Тутаев;
- Мышкин;
- Переславль-Залесский;
- Кострома;
- Иваново;
- Рыбинск;
- Углич;
- Ярославль;
- Ростов Великий;
- Москва.
Фото: moscowhalf.ru
Регистрация
Подать заявку на забег на 600 м и 1 км уже нельзя, так как превышен лимит участников. Чтобы пробежать одну из других дистанций, необходимо заполнить анкету на сайте полумарафона «Моя столица» и оплатить стоимость слота. Цены на участие варьируются от 900 до 4200 рублей в зависимости от выбранной дистанции.
Затем нужно будет получить стартовый пакет, для этого необходимо приехать на Университетскую площадь с медицинской справкой и оригиналом удостоверения личности.
Стартовые пакеты будут выдаваться:
- 2 октября с 12:00 до 20:00;
- 3 октября с 12:00 до 20:00;
- 4 октября с 8:00 до 20:00.
Фото: vk.com / goldenringrun
Тёплых дней остаётся всё меньше, скоро количество бегунов на московских улицах резко снизится. Не упустите возможность поучаствовать в одном из последних массовых забегов сезона-2025.