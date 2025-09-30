Полумарафон «Моя столица» — 2025: красивое завершение бегового сезона в Москве

Сезон большого бега в Москве подходит к концу, а финальная точка, как известно, должна быть красивой. В первые выходные октября пройдёт полумарафон «Моя столица». Шесть дистанций и призовой фонд в 1,7 млн рублей – подробнее о забеге рассказываем ниже.

О чём расскажем:

Программа полумарафона

Более 30 000 бегунов и болельщиков ждут организаторы «Моей столицы». В субботу, 4 октября, состоятся старты для самых маленьких спортсменов на 300 и 600 м. Дистанцию в 600 м также преодолеют участники с ограниченными возможностями в рамках инклюзивного проекта «Забег безграничных возможностей». Помимо этого, в первый день спортивного фестиваля пройдут старты на 1 и 5 км.

В воскресенье, 5 октября, забегов будет меньше, однако дистанции, наоборот, увеличатся: бегуны преодолеют 10 и 21,1 км. Причём сделать это можно будет как индивидуально, так и в составе клуба. В рамках соревнований пройдёт клубный чемпионат, участники которого поборются за денежное вознаграждение.

Призовой фонд в номинациях на двух дистанциях и конкурсе за самую многочисленную команду составит 850 тыс. рублей. Дополнительным стимулом для атлетов, бегущих в личном зачёте, также станет финальное награждение. Призовой фонд полумарафона – 1,7 млн рублей.

Специальные награды получат участники, пробежавшие семь и более стартов проекта «Бегом по Золотому кольцу» в сезоне – 2025. Атлеты получат медали «За приверженность бегу».

Фото: vk.com / goldenringrun

Расписание стартов

4 октября, суббота

8:00 – открытие стартово-финишного городка;

8:00 – выдача стартовых пакетов;

9:20 – торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;

9:35 – разминка для участников забега на 5 км;

9:50 – старт тандемов и паралимпийской сборной России на 5 км;

10:00 – старт забега на 5 км;

10:45 – награждение победителей и призёров забега на 5 км в абсолютном зачёте;

11:05 – старт детского забега на 300 м (девочки);

11:10 – старт детского забега на 300 м (мальчики);

11:15 – старт «Забега безграничных возможностей» 600 м;

11:22 – старт детского забега на 600 м (девочки);

11:30 – старт детского забега на 600 м (мальчики);

11:40 – награждение победителей и призёров паралимпийской сборной России на 5 км;

11:50 – разминка для участников забега на 1 км;

12:05 – старт забега на 1 км;

12:15 – награждение победителей и призёров забега на 5 км по возрастным категориям;

12:30 – награждение победителей детских забегов по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»;

12:45 – награждение медалью «За приверженность бегу»;

13:10 – закрытие первого дня;

20:00 – окончание выдачи стартовых пакетов.

Фото: vk.com / goldenringrun

5 октября, воскресенье

8:00 – открытие стартово-финишного городка;

9:20 – торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;

9:30 – разминка для участников забега на 21,1 км;

10:00 – старт забега на 21,1 км;

12:10 – награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;

12:50 – разминка для участников забега на 10 км;

13:10 – старт тандемов и паралимпийской сборной России на 10 км;

13:15 – старт забега на 10 км;

14:00 – награждение победителей и призёров забега на 21,1 км по возрастным категориям;

14:15 – награждение медалью «За приверженность бегу»;

14:40 – награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте;

14:45 – награждение победителей и призёров паралимпийской сборной России на 10 км;

14:55 – награждение победителей и призёров забега на 10 км по возрастным категориям;

15:10 – награждение команды-победителя полумарафона «Моя столица» в семейном зачёте;

15:15 – награждение медалью «За приверженность бегу»;

15:35 – награждение участников IV чемпионата по бегу среди фармацевтических и медицинских компаний;

15:40 – награждение команд-победителей корпоративного чемпионата;

15:50 – награждение лучших бегунов МГО Общероссийского профсоюза образования;

15:55 – награждение команд победителей клубного чемпионата;

16:00 – окончание бегового события.

Фото: vk.com / goldenringrun

Дистанции и маршруты

На выбор участникам предоставят шесть дистанций.

Дистанция Возраст участников Лимит времени 300 м 4-8 лет 5 минут 600 м 7-11 лет 10 минут 1 км 7 лет и старше 20 минут 5 км 12 лет и старше 1 час 10 км 16 лет и старше 1,5 часа 21,1 км 18 лет и старше 3 часа

Отдельно пройдёт «Забег безграничных возможностей», в нём более 100 атлетов с ограниченными возможностями, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов, преодолеют дистанцию в 600 м.

Фото: moscowhalf.ru

Стартово-финишный городок полумарафона «Моя столица» расположится на Университетской площади. Три самые длинные дистанции, 5, 10 и 21,1 км, пройдут в один круг – это нововведение 2025 года.

Забег на 5 км начнётся на Университетской площади и пройдёт по улице Косыгина, набор высоты тут составит 41 м. Следующая дистанция – 10 км, она также пройдёт по улице Косыгина, но тут атлеты завернут через проспект Вернадского, набор высоты на дистанции – 76 м.

Фото: moscowhalf.ru

Полумарафонская дистанция позволит участникам пробежать по проспекту Вернадского, Лужнецкому метромосту, по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Набор высоты на дистанции в 21,1 км составит 116 м.

На протяжении всего забега спортсмены смогут «подзарядиться» на 10 точках поддержки, расположенных вдоль трассы. Каждая из них будет символизировать один из городов Золотого кольца, входящих в серию «Бегом по Золотому кольцу».

Тутаев;

Мышкин;

Переславль-Залесский;

Кострома;

Иваново;

Рыбинск;

Углич;

Ярославль;

Ростов Великий;

Москва.

Фото: moscowhalf.ru

Регистрация

Подать заявку на забег на 600 м и 1 км уже нельзя, так как превышен лимит участников. Чтобы пробежать одну из других дистанций, необходимо заполнить анкету на сайте полумарафона «Моя столица» и оплатить стоимость слота. Цены на участие варьируются от 900 до 4200 рублей в зависимости от выбранной дистанции.

Затем нужно будет получить стартовый пакет, для этого необходимо приехать на Университетскую площадь с медицинской справкой и оригиналом удостоверения личности.

Стартовые пакеты будут выдаваться:

2 октября с 12:00 до 20:00;

3 октября с 12:00 до 20:00;

4 октября с 8:00 до 20:00.

В стартовый пакет входят стартовый номер, чип хронометража, наклейка и пакет для камеры хранения, памятка участника и подарки от партнёров.

Фото: vk.com / goldenringrun

Тёплых дней остаётся всё меньше, скоро количество бегунов на московских улицах резко снизится. Не упустите возможность поучаствовать в одном из последних массовых забегов сезона-2025.