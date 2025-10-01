День города Мурманска — 2025: заплыв в холодной воде, трейл и дуатлон

Праздничная программа в честь 109-го Дня рождения Мурманска назначена на 4 октября. Организаторы запланировали 50 мероприятий на девяти тематических площадках во всех округах города.

О чём расскажем:

История праздника

Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, столица русской Арктики на берегу Баренцева моря. Обращать внимание на эти земли начали ещё в XIX веке, но тогда это были просто экспедиции. В 1915 году появилась первая постройка – Мурманский морской порт, рядом возвели небольшое поселение.

Город в этих местах основали в 1916 году, его назвали Романов‑на‑Мурмане. 4 октября на месте, где сейчас располагается Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, прошла торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Именно эту дату выбрали для празднования Дня города. Вскоре прошла Февральская революция, после смены власти город получил современное название – Мурманск.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

После Великой Отечественной войны Мурманск пришлось восстанавливать, город начали перестраивать, поэтому о праздновании Дня города речь не заходила довольно долго.

В 1960-е начали проходить скромные торжества, поскольку почти в те же даты отмечали более важную для того времени годовщину революции. В один из таких праздников, в 1967 году, была заложена капсула времени с посланием, которую вскрыли через 50 лет – в 2017 году. Текст, хранившийся в капсуле, был полон воодушевления о светлом будущем и развитии технологий.

В современной России Дни города стали проходить громче и ярче: концерты, фейерверки, гуляния, выставки и спортивные мероприятия. В 2025 году гостей и жителей города также не оставят без торжества.

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Интересные мероприятия

Бо́льшая часть праздничных событий в столице русской Арктики пройдёт 4 октября. На девяти площадках, расположенных во всех округах Мурманска, запланировано проведение 50 мероприятий. Выставки, забеги и концерты ждут гостей и жителей города.

Фото: РИА Новости

Одним из главных центров притяжения станет сцена в центральном сквере у областного Дворца культуры имени Кирова. С 14:00 до 17:00 там будет проходить концертная программа. Выступят местные хоровые коллективы, солисты и музыкальные группы. Рядом расположится выставка репродукций мурманских художников и локация для мастер-классов. Также все желающие смогут принять участие в игровых программах «Сказочное путешествие по Мурманску» и «Игры нашего двора».

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

В честь празднования Дня города у Семёновского озера около остановочного комплекса «Улица Юрия Гагарина» в 14:00 откроется площадка «Мурманск — город друзей». Там пройдёт фестиваль национальных культур и концерт юных артистов. Для детей также будут доступны надувные аттракционы и музыкально-танцевальная программа.

Жителей и гостей города будут ждать и другие события:

с 11:00 – концерт, настольные и подвижные игры, армрестлинг, викторины, литературная минутка около памятника «Ждущая»;

с 11:00 – праздник «Мурманск — город детства» в детском городке «Сказка»;

12:00-16:00 – «Мурманск – город молодёжи» в «Парке Кольский»;

12:00-15:00 – «О любимом городе поём» на площади у ДК «Судоремонтник».

Главная сцена города расположится перед конгресс-отелем «Меридиан». С 16:00 до 21:00 все желающие смогут увидеть и услышать выступления творческих коллективов города и области. На сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота и коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра. Главным гостем мероприятия станет арт-группа «Хор Турецкого».

Арт-группа «Хор Турецкого». Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Спортивные события

В 9:15 начнутся соревнования по ездовому спорту. В 10:30 стартует дуатлон-спринт: забег на 5 км и заплыв на сапбордах на 2 км. В 10:40 у мемориального комплекса, посвящённого мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны, будет дан старт трейл-забегу по сопке Зелёный мыс на 5 км. Для тех, кого не пугает арктический холод, в 12:00 у старого здания «Домик моржей» состоится заплыв в холодной воде.

Фото: istockphoto.com

4 и 5 октября в Мончегорске, недалеко от Мурманска, пройдут региональные соревнования по северной ходьбе Imandra Go. Участников ждут три формата: любительская трасса на 1 км без учёта времени, профессиональный старт на 4,5 км и командная эстафета на 3 км. Также все желающие смогут поучаствовать в треккинговой программе с инструктором и гидами. Чтобы стать частью такой спортивной активности, нужно заполнить анкету на сайте мероприятия.

Фото: visit-imandra.ru

Салют

Пиротехническое шоу станет финальным аккордом праздничного дня. Лучше всего его будет видно с площади перед ГДЦ «Меридиан». Начнётся шоу после завершения концерта в 21:00.

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Это уже достаточный повод для визита. И если приезжать, то, несомненно, на День города, когда каждая улица погружается в атмосферу праздника.