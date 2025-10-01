От правильного решения зависят комфорт во время поездок, удовольствие от катания и достижение спортивных результатов.

Как выбрать шоссейный велосипед: инструкция, важные нюансы, модели и цены

Дмитрий Лемякин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Неподходящая модель может превратить каждую тренировку в испытание, а вот грамотно подобранный велосипед станет надёжным помощником на долгие годы. Разбираем важные аспекты ― от определения целей использования до тонкостей тест-драйва. Итак, как же выбрать шоссейный велосипед?»

О чём расскажем:

Разбираемся с целями

Первый и самый важный вопрос: для чего вам нужен шоссейный велосипед? От ответа зависит всё остальное — от типа модели до бюджета на покупку.

Как правило, его выбирают для спорта: участия в соревнованиях и заездах, тренировок и поддержания формы. Есть и те, кто путешествует на шоссейниках, занимаясь велотуризмом, хотя это уже немного другая категория велосипедов.

Для регулярных тренировок подойдут универсальные модели с комфортной геометрией.

Если планируете участвовать в гонках, нужен более агрессивный велосипед с низкой посадкой.

Для туристических поездок лучше выбирать модели с возможностью установки багажника и креплениями для фляг.

Фото: Dmytro Aksonov / istockphoto.com

Профессионалы, которые участвуют в гонках и заездах, выбирают модели исключительно из топового сегмента: здесь имеют значение каждый грамм веса и каждая деталь.

Уровень опыта тоже играет ключевую роль в выборе.

Если только начинаете заниматься шоссейным спортом, обратите внимание на велосипеды начального и среднего сегмента: они прощают ошибки в технике, более универсальны и не требуют специальных навыков обслуживания.

Если давно катаетесь или решили поменять велосипед на более продвинутый, рассмотрите средний и топовый сегмент. Эти модели требовательнее к технике езды, но дают больше возможностей для прогресса.

Типы шоссейных велосипедов

Существует три основные группы шоссейных велосипедов, каждая из которых заточена под свои задачи.

Классический универсальный шоссейный велосипед

Самый распространённый тип. Он подходит для тренировок, любительских заездов и длительных поездок. Это универсальный солдат, который справится с большинством задач.

Велосипед шоссейный Polygon Strattos S4 D, 130 399 руб. / «спортмастер» Фото: Polygon

Такие велосипеды имеют сбалансированную геометрию, которая обеспечивает хорошее сочетание скорости и комфорта. Рама спроектирована так, чтобы велосипедист мог поддерживать высокий темп на протяжении нескольких часов без чрезмерной усталости. Колёса обычно имеют среднюю глубину обода — это компромисс между аэродинамикой и весом.

Классический шоссейник легко узнать по характерному рулю-барану и узкой резине с гладким протектором.

Велосипед для раздельного старта (разделочник)

Специализированная машина для гонок с раздельным стартом и триатлона. Его главная цель — максимальная скорость на ровном асфальте.

Шоссейный велосипед Orbea Ordu M20iLTD (2025), 1 169 900 руб. / pro-bike.ru Фото: Orbea

Вся конструкция подчинена аэродинамике: трубы рамы имеют каплевидное сечение, тросики и провода спрятаны внутри рамы, колёса с глубоким профилем обода. Посадка максимально низкая и вытянутая, что снижает сопротивление воздуха, но требует хорошей физической подготовки.

Такие велосипеды не предназначены для групповых заездов и плохо подходят для горных маршрутов, зато на ровной трассе равных им нет!

Гравийный велосипед (грэвел)

Относительно новая категория, которая занимает своё место между такими вариантами, как горный велосипед и шоссейный. Он позволяет ездить не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам, лесным тропам и несложному бездорожью.

Велосипед гравийный TWITTER GRAVEL V3, 150 000 руб. / «спортмастер» Фото: TWITTER

Грэвел имеет более расслабленную геометрию, чем классический шоссейник, что делает его комфортнее на длинных дистанциях. Увеличенный дорожный просвет позволяет устанавливать широкие покрышки с протектором. На раме обычно предусмотрены крепления для багажника, дополнительных фляг и крыльев.

Грэвел — отличный выбор для тех, кто хочет разнообразия в маршрутах и не ограничивается только асфальтом.

Чем они отличаются

Различия между этими типами существенные и затрагивают практически все элементы конструкции.

Посадка

Посадка на велосипеде для триатлона ниже, чем на классическом шоссейнике, практически лежачая — это снижает сопротивление воздуха.

На грэвеле посадка более комфортная и вертикальная, что важно при езде по неровным поверхностям, где нужен лучший контроль.

Фото: Maridav / istockphoto.com

Седло

Седло на шоссейном велосипеде узкое и длинное, зачастую из карбона, без мягкой прослойки. Такая конструкция обеспечивает эффективное педалирование в агрессивной посадке.

На разделочном велосипеде седло короче и часто имеет специальный вырез, так как посадка смещает центр тяжести вперёд.

На грэвеле седло пошире, может иметь мягкие вставки из пеноматериала или геля для комфорта на длинных маршрутах по пересечённой местности.

Фото: GibsonPictures / istockphoto.com

Руль

На классическом шоссейнике это руль-баран, который позволяет менять хват во время езды — на прямых участках можно держаться за верхнюю часть, при разгоне — за нижнюю.

На разделочном велосипеде присутствует так называемый лежак — упор под локти, который позволяет принять максимально аэродинамичную позу.

Тормозные ручки и переключатели имеют другое расположение и форму — они вынесены на концы лежака. На гравийном велосипеде руль той же формы «баран», только пошире (обычно 42-46 см против 38-42 см на шоссейнике) для лучшего контроля на неровностях и более удобного дыхания.

Колёса различаются по размеру и типу покрышек. На шоссейном и разделочном велосипеде колёса имеют размер 28 дюймов и небольшую ширину (обычно 23-28 мм), гладкий протектор для минимального сопротивления качению. На грэвеле колёса могут быть 27,5 или 28 дюймов, ширина покрышек значительно больше (35-45 мм и шире), присутствует протектор для езды по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью.

Материал рамы

Материал рамы — один из ключевых параметров, который влияет на вес, жёсткость, комфорт и, конечно, цену велосипеда. Основных материалов три.

Сталь — самый дешёвый материал, но в то же время самый тяжёлый. Стальные рамы практически не встречаются в современных шоссейных велосипедах, их вытеснили более лёгкие материалы.

Велосипед Format 5222 CF (2023) со стальной рамой, 85 900 руб. / velosklad.ru Фото: Format

Алюминиевые сплавы — достаточно лёгкий и жёсткий материал для шоссейных рам. По цене дороже стали, однако значительно дешевле карбона. Алюминий — отличный выбор для начинающих и велосипедов среднего уровня.

Велосипед Stark Peloton 700.1 D с рамой из алюминиевого сплава, 46 990 руб. / «спортмастер» Фото: Stark

Карбон (углепластик) — самый лёгкий и жёсткий материал на данный момент времени. Это также особенно дорогой в производстве материал. Карбоновые рамы и колёса используются для изготовления велосипедов спортивного и топового уровня.

Карбоновый велосипед Trek MADONE SLR 9 AXS Gen 8, 3 098 590 руб. / shopozz.ru Фото: Trek

Как выбор материала влияет на характеристики

Выбор материала напрямую влияет на характеристики велосипеда. Карбоновая рама может быть на несколько килограммов легче алюминиевой, что особенно важно при подъёмах в гору. Жёсткость карбона позволяет эффективнее передавать усилие на педали, что критично при езде на высоких скоростях, для которой обычно покупают гоночные модели.

При этом карбон способен гасить вибрации лучше, чем алюминий, что делает езду комфортнее на длинных дистанциях. Алюминиевые рамы жёстче и передают больше вибраций от дороги, но они прочнее при падениях и дешевле в ремонте.

Размер рамы и как его определить

Правильный размер рамы — это основа комфортной езды. Слишком большая или маленькая рама приведёт к болям в спине, шее и коленях, снизит эффективность педалирования.

Чтобы правильно измерить свои основные параметры – рост и внутреннюю длину ноги – в домашних условиях, можно воспользоваться рулеткой или метром.

Внутренняя длина ноги

Встаньте спиной к стене без обуви, зажмите между ног книгу (как будто это седло) и измерьте расстояние от пола до верхнего края книги.

Ростовка

Ростовки рам шоссейных велосипедов измеряют в сантиметрах. Размер обычно указан со стороны подседельной трубы — вертикальной трубы рамы, в которую вставляется подседельный штырь. Каждый производитель шоссейных велосипедов размещает на своих сайтах таблицу соответствия размера рамы и роста человека.

Фото: smartboy10 / istockphoto.com

Таблица соответствия размера рамы и роста

Рама Рост 47-49 см 155-165 см 50-52 см 165-172 см 53-55 см 172-180 см 56-58 см 180-188 см 59-61 см 188-195 см

Важно! Это усреднённые значения — у разных производителей могут быть свои нюансы, поэтому для точного подбора лучше обратиться к работникам магазина, где есть специальное оборудование.

Тормоза и трансмиссия

Тормоза и трансмиссия ― основные компоненты велосипеда, от которых зависят безопасность и комфорт езды. Обычно производители в каждом классе велосипедов комплектуют соответствующими компонентами, однако при желании можно отдельно купить компоненты лучшего класса и заменить их.

Существует две системы привода переключателей.

Механическая — тяга переключателя осуществляется при помощи троса. Электронная — тяга переключателя осуществляется при помощи маленького электромотора.

Большинство шоссейных велосипедов комплектуются переключателями с механическим приводом. Модели топового сегмента оснащаются электронными системами.

Фото: Dmytro Aksonov / istockphoto.com

Преимущество электронной трансмиссии ― в минимальном мускульном усилии при переключении, более чётком и стабильном переключении передач. Система позволяет более точно настроить трансмиссию под пользователя с помощью специального программного обеспечения.

Механическая трансмиссия требует более частого обслуживания, но проще в ремонтопригодности. Также она значительно более доступна по цене.

Что касается тормозов, современные шоссейные велосипеды оснащаются либо ободными, либо дисковыми тормозами:

дисковые тормоза обеспечивают лучшее торможение в любую погоду, особенно на мокром асфальте, но добавляют вес;

ободные тормоза легче, однако менее эффективны в дождь.

Фото: Luca Prestia / istockphoto.com

Эргономика и комфорт

Как правильно выбрать седло и руль

Велосипеды в своём классе комплектуются соответствующими своему типу и стилю сёдлами и рулями. Однако индивидуальные особенности строения тела у всех разные, поэтому иногда требуется замена компонентов.

Если вы хотите изменить посадку, можно поменять руль на более узкий или, наоборот, широкий. Узкий руль улучшает аэродинамику, широкий — даёт больше контроля и комфорта при дыхании. Если хотите более комфортной езды, можно поменять седло на модель с другой формой или уровнем жёсткости.

При выборе седла важны ширина, длина, форма и жёсткость.

Ширина зависит от расстояния между седалищными костями — это индивидуальный параметр, который можно измерить в веломагазине.

зависит от расстояния между седалищными костями — это индивидуальный параметр, который можно измерить в веломагазине. Жёсткость седла не всегда означает дискомфорт — мягкое седло может натирать при длительных поездках.

Как рама влияет на комфорт во время езды

Геометрия рамы шоссейного велосипеда разработана так, чтобы проезжать большие дистанции достаточно быстро и комфортно. Угол наклона рулевого стакана небольшой, перья короткие, а клиренс ниже — всё это влияет на хорошую устойчивость, скорость и лёгкий накат.

При этом геометрия различается в зависимости от назначения велосипеда. Гоночные имеют более агрессивную геометрию с низкой посадкой, а эндуранс (велосипеды для длинных дистанций) — более расслабленную и вертикальную. Длина верхней трубы, высота рулевого стакана и угол подседельной трубы — всё это влияет на то, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в седле через три-четыре часа езды.

Фото: franckreporter / istockphoto.com

Цены на шоссейные велосипеды

Тут нужно понимать, для каких целей вы хотите купить шоссейник. От этого напрямую зависит разумный бюджет на покупку.

Если вы только начинаете осваивать велоспорт и не хотите тратить много, рассмотрите начальный сегмент — от 60 000 до 120 000 рублей. В эту категорию входят велосипеды с алюминиевыми рамами, механическими трансмиссиями начального и среднего уровня. Они вполне подойдут для первых тренировок и участия в любительских заездах.

Если у вас уже есть опыт езды на шоссе, можно рассмотреть средний сегмент — цена от 150 000 до 500 000 рублей. Здесь вы найдёте карбоновые рамы, более качественные компоненты. Некоторые модели весят значительно меньше начальных версий, что заметно на подъёмах.

Если же вы не ограничены в финансах или вы профессиональный спортсмен, смело выбирайте топовый сегмент — цена 500 000 рублей и выше. Велосипеды профессионального уровня оснащаются самыми лёгкими карбоновыми рамами, электронными трансмиссиями, топовыми колёсами и компонентами.

Помимо самого велосипеда, учитывайте дополнительные расходы: педали (они часто продаются отдельно), велообувь, шлем, велоформу, велокомпьютер, насос, фляги, запасные камеры и инструменты для ремонта в дороге. Эти аксессуары могут добавить к стоимости ещё 30 000-50 000 рублей.

Фото: Gorfer / istockphoto.com

Тест-драйв шоссейного велосипеда

Протестировать велосипед перед покупкой крайне важно. Это не автомобиль, где вы сидите в кресле, — здесь ваше тело становится частью конструкции. То, что выглядит идеально на бумаге, может оказаться неудобным на практике.

Во время тест-драйва обратите внимание на следующие моменты:

удобна ли посадка;

не затекают ли руки, не болят ли колени;

насколько легко дотягиваться до тормозных ручек и переключателей;

как велосипед ведёт себя при разгоне и торможении.

Попробуйте разные позиции хвата на руле. Покатайтесь не только по ровному участку, но и в горку, если есть возможность. Проверьте, как работают переключатели, насколько чётко и быстро происходит смена передач.

Если возможно, протестируйте несколько моделей велосипедов разных производителей в одной ценовой категории. Это поможет понять разницу в геометрии, жёсткости и поведении на дороге.

Хороший специализированный магазин поможет протестировать и настроить велосипед под вас прямо в зале — отрегулировать высоту седла, вынос руля и другие параметры.

Фото: CG Tan / istockphoto.com

Где покупать шоссейный велосипед

У вас есть 3 основных варианта покупки.

Специализированные магазины — лучший вариант для новичков. Здесь вам помогут с выбором, правильно подберут размер, настроят велосипед, предоставят гарантию и сервисное обслуживание. Вы можете потрогать, посмотреть и протестировать велосипед перед покупкой. Интернет-магазины предлагают более низкие цены и больший выбор. Можно сравнить характеристики десятков моделей, почитать отзывы, но не получится протестировать велосипед до покупки. Также нужно самому собирать велосипед или платить за сборку. Вторичный рынок — самый бюджетный вариант. За те же деньги можно купить велосипед более высокого класса, чем новый, однако высок риск наткнуться на скрытые дефекты, изношенные компоненты или неправильно подобранный размер. Так покупать стоит, только если вы хорошо разбираетесь в технике или берёте с собой знающего человека. Обязательно проверьте раму на трещины (особенно карбоновую), состояние трансмиссии, тормозов и колёс. Попросите покатать велосипед, послушайте, нет ли посторонних звуков, задайте продавцу интересующие вас вопросы.

Выбор шоссейного велосипеда — процесс индивидуальный. Универсального рецепта нет: то, что подходит одному, может быть неудобно другому. Главное — чётко определить свои цели, реально оценить уровень подготовки и бюджет.

И помните: правильно подобранный шоссейный велосипед — это не просто транспорт, а инструмент для достижения целей, источник удовольствия и ваш надёжный партнёр на дороге. Потратьте время на выбор сейчас — и вы получите годы комфортного катания.