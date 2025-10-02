Тест: узнайте, для чего выведены собаки — участницы кросса «Быстрый пёс»

Попробуйте угадать, с чем помогали людям эти породы в давние времена.

Уже совсем скоро, 4 октября, в московском парке «Битцевский лес» состоится самый добрый и милый забег – кросс «Быстрый пёс». Каждый спортивный собачник может взять своего верного друга, пробежать вместе с ним 2 км и весело провести время.

Это спортивное событие проходит каждый год, и участие в нём принимают всё новые и новые бегуны и их питомцы. Пород собак в мире великое множество – какие-то отлично известны большинству из нас, а какие-то – совсем наоборот. Специально к кроссу «Быстрый пёс» мы подготовили познавательный тест. Попробуйте угадать, для чего выводилась конкретная порода участника забега и в чём она помогала человеку ещё в давние времена.

Надеемся, вам будет интересно. Не исключаем, что кто-то из участников вам так понравится, что вы будете готовы взять в семью друга определённой породы. Готовы? Тогда начнём!