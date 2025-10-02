Казанский полумарафон — 2025: как пройдёт один из крупнейших стартов в столице Татарстана?

Беговой сезон – 2025 подходит к концу, и Казанский национальный полумарафон – одна из последних возможностей преодолеть дистанцию в 21,1 км. Рассказываем подробнее о старте в столице Татарстана.

Регистрация на все дистанции забега закрыта в связи с достижением лимита участников.

О чём расскажем:

Как пройдёт забег?

Казанский национальный полумарафон – это не просто забег, а настоящий праздник. Гостей и участников ждут концерт, национальные развлечения, маркет с тематической атрибутикой и, конечно, национальные татарские угощения. Это событие по праву можно считать одним из самых колоритных.

Стартово-финишный городок расположится на берегу реки Казанки. На выбор участникам предложат четыре дистанции: 1, 3, 10 и 21,1 км. Бежать можно как в индивидуальном зачёте, так и в составе команды в рамках Корпоративной лиги. Забег пройдёт по главным улицам города.

На длинных дистанциях, 10 и 21,1 км, участники будут поделены на стартовые кластеры, обозначенные буквами (A, B, C, D), так бежать будет удобнее и безопаснее. Во время забега атлеты смогут попить воды и перекусить на точках поддержки. А на финише всех бегунов будут ждать национальные татарские блюда.

Фото: timerman.org

Расписание Казанского национального полумарафона

3 октября, пятница

17:00. Время работы спортивной выставки и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам в экстрим-парке УРАМ (Кремлёвская Набережная, 33).

4 октября, суббота

11:00-19:00. Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников при наличии свободных мест и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 10 км и 21,1 км в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной.

Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников при наличии свободных мест и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 10 км и 21,1 км в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной. 11:00-14:30. Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам TIMERKIDS в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам TIMERKIDS в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной. 11:00-16:30. Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам Костюмированного забега 1 км в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам Костюмированного забега 1 км в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной. 11:00-17:00. Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 3 км в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 3 км в экстрим-парке УРАМ на Кремлёвской набережной. 14:00. Начало работы раздевалок для участников детского забега TIMERKIDS.

Начало работы раздевалок для участников детского забега TIMERKIDS. 15:00-16:55. Старты детских забегов TIMERKIDS по возрастным группам.

Старты детских забегов TIMERKIDS по возрастным группам. 16:00. Начало работы камер хранения и раздевалок для участников костюмированного забега на 1 км ЭТНОРАН и 3 км.

Начало работы камер хранения и раздевалок для участников костюмированного забега на 1 км ЭТНОРАН и 3 км. 17:25. Старт костюмированного забега (1 км) ЭТНОРАН.

Старт костюмированного забега (1 км) ЭТНОРАН. 17:40. Закрытие финиша костюмированного забега (1 км) ЭТНОРАН.

Закрытие финиша костюмированного забега (1 км) ЭТНОРАН. 18:00. Старт забега на 3 км.

Старт забега на 3 км. 18:30. Закрытие финиша на дистанции 3 км.

Важно! 4 октября – последний день выдачи стартовых пакетов. Для получения нужны удостоверение личности, оригинал и копия медицинской справки.

Фото: timerman.org

5 октября, воскресенье

6:00. Начало работы раздевалок и камер хранения.

Начало работы раздевалок и камер хранения. 7:45. Открытие стартовых кластеров для участников 10 км и 21,1 км.

Открытие стартовых кластеров для участников 10 км и 21,1 км. 8:00. Старт кластера «Элита» 21,1 км.

Старт кластера «Элита» 21,1 км. 8:30. Старт кластера «Элита» 10 км.

Старт кластера «Элита» 10 км. 8:31-8:34. Старт кластеров на 10 и 21,1 км.

Старт кластеров на 10 и 21,1 км. 9:55. Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.

Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км. 10:14. Закрытие финиша на дистанции 10 км.

Закрытие финиша на дистанции 10 км. 10:30. Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км.

Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км. 11:15. Награждение победителей и призёров в возрастных категориях на дистанции 21,1 км.

Награждение победителей и призёров в возрастных категориях на дистанции 21,1 км. 11:44. Закрытие финиша на дистанции 21,1 км.

Закрытие финиша на дистанции 21,1 км. 11:50. Награждение победителей и призёров Корпоративной лиги.

Награждение победителей и призёров Корпоративной лиги. 12:30. Старт «Забега волонтёров».

Старт «Забега волонтёров». 12:40. Закрытие финиша «Забег волонтёров».

Фото: timerman.org

Дистанции и маршруты

Как мы уже сказали, на выбор будет предоставлено четыре дистанции. Отдельно пройдут два детских забега.

Дистанция Возраст Лимит времени 300 м 3-6 лет — 600 м 7-10 лет — 1 км (костюмированный забег) 11 лет и старше 15 минут 3 км 11 лет и старше 30 минут 10 км 16 лет и старше 1,5 часа 21,1 км 18 лет и старше 3 часа

Фото: timerman.org

Для тех, кто хочет уложиться в определённое время, на старте будут пейсмейкеры. Профессиональные атлеты помогут держать темп и пробежать дистанцию за желаемое время.

Пейсмейкеры на дистанциях:

10 км

00:40.00, 04:00 мин/км;

00:50.00, 05:00 мин/км;

01:00.00, 06:00 мин/км;

01:10.00, 07:00 мин/км.

Фото: timerman.org

21,1 км

01:20.00, 03:47 мин/км;

01:25.00, 04:01 мин/км;

01:30.00, 04:15 мин/км;

01:35.00, 04:30 мин/км;

01:40.00, 04:44 мин/км;

01:45.00, 04:58 мин/км;

01:50.00, 05:12 мин/км;

01:55.00, 05:27 мин/км;

02:00.00, 05:41 мин/км;

02:05.00, 05:55 мин/км;

02:10.00, 06:09 мин/км;

02:15.00, 06:23 мин/км.

Наиболее яркий маршрут ждёт участников на полумарафонской дистанции. Они начнут свой забег с пересечения моста «Миллениум», который был построен к 1000-летию города. Затем атлеты пробегут вокруг знаменитого Центра семьи «Казан». Ещё один круг участники совершат, обогнув «Ак Барс Арену», домашний стадион футбольного клуба «Рубин». Одной из последних локаций станет Казанский кремль – безусловно, главный ориентир и сердце города.

Фото: timerman.org

Награждение

Награждение на коротких дистанциях не проводится. А в забегах на 10 и 21,1 км призы получат участники с первого по третье место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве.

На полумарафонской дистанции также будут выявлены победители по возрастным группам с первого по третье место:

мужчины: 18-22, 23-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше;

женщины: 18-22, 23-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше.

Казань – город, полный истории и традиций, город, привлекающий своим национальным колоритом. Всем любителям спорта, которые хотели погрузиться в атмосферу столицы Татарстана, в эти выходные стоит отправиться на Кремлёвскую набережную.