«Похудела на 6 кг за полторы недели»: разбираем пользу и риски монодиет

Монодиета — это система питания, при которой рацион строится преимущественно вокруг одного продукта или узкой группы схожих продуктов. Наиболее известны варианты с гречкой, рисом, яблоками или кефиром. Принцип прост: человек ест одно и то же блюдо на протяжении нескольких дней или недель.
Есть и вариации диеты – например, один день человек ест только гречку, второй день пьёт только кефир, третий – употребляет исключительно огурцы. Оба подхода обещают быстрый результат в виде снижения веса, однако одновременно вызывают множество споров среди врачей и нутрициологов.
Монодиеты – не новшество в мире ЗОЖ. С давних пор в разных культурах существовали периоды ограниченного питания: посты, лечебные разгрузочные дни, ритуальные практики. В XX веке монодиеты обрели популярность как инструмент для экспресс-похудения. Первые «звёздные» диеты — грейпфрутовая и рисовая — были популярны среди актёров Голливуда. Сегодня интерес к монодиетам не угасает, особенно благодаря их простоте и обещанию быстрых результатов.
Принципы монодиеты
Главная идея монодиеты заключается в ограничении разнообразия продуктов, что в теории снижает калорийность рациона. В течение определённого времени (от нескольких дней до двух недель) человек ест однообразные продукты, дополняя их водой, чаем без сахара или овощами. Существуют десятки разновидностей монодиет.
Наиболее известные
- Рисовая: помогает вывести лишнюю жидкость, используется в клиническом питании для разгрузки почек.
- Гречневая: считается одной из самых «сытных» за счёт большого количества клетчатки и медленных углеводов.
- Фруктовая (яблочная, банановая, арбузная): основана на свежих фруктах, даёт ощущение лёгкости, способствует резкому снижению веса.
- Овощная: акцент на овощах, богатых клетчаткой и витаминами.
- Кефирная: популярна для разгрузки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сочетает пробиотики и низкую калорийность.
Нутрициологи не рекомендуют сидеть по несколько дней только на кефире. Если есть желание попробовать монодиету, лучше питаться каждый день одним продуктом, но в течение недели или двух рацион нужно чередовать.
Потенциальные преимущества монодиеты
Снижение веса
Резкое сокращение калорийности приводит к быстрой потере массы тела. В первые дни в основном уходит вода, затем снижается и жировая прослойка. Это мотивирует людей, ищущих быстрый визуальный результат.
Облегчение пищеварения
При употреблении одного продукта пищеварительной системе легче работать: уменьшается нагрузка на желудок, печень и поджелудочную железу. Многие отмечают, что после монодиеты исчезает тяжесть и улучшается самочувствие.
Детоксикация организма
Сторонники считают, что монодиета способствует очищению организма. Действительно, ограничение пищи с искусственными добавками и переход на простые продукты снижает уровень токсинов, хотя термин «детокс» в медицинском смысле до сих пор вызывает полемику.
Риски и недостатки монодиеты
«С врачебной позиции могу подчеркнуть, что рацион, построенный вокруг одного продукта, никогда не сможет обеспечить организм всем спектром необходимых макро- и микронутриентов. В первую очередь страдает поступление незаменимых аминокислот, жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), кальция, магния и железа».
Дефицит этих веществ при длительном ограничении может провоцировать развитие анемии, снижение плотности костной ткани, нарушение работы эндокринной системы, в частности функции щитовидной железы и надпочечников.
На фоне монодиеты нередко фиксируются жалобы на общую слабость, головокружения, снижение когнитивных функций и работоспособности. Из-за дисбаланса углеводов и белка могут возникать колебания уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для пациентов с предрасположенностью к метаболическим нарушениям. Также повышается риск расстройств пищеварения, запоров или, наоборот, диареи. Не редкость и психоэмоциональные реакции: раздражительность, тревожность, склонность к перееданию после окончания жёстких ограничений.
С медицинской точки зрения монодиета допустима только в краткосрочном формате (не более трёх-пяти дней) и преимущественно в качестве разгрузочного периода. Предпочтение следует отдавать продуктам с высоким содержанием клетчатки и сложных углеводов (например, гречке или овощам), а не фруктам с избытком простых сахаров.
Обязателен водный режим — не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела. Завершать диету следует плавно: сначала вводить легкоусвояемые овощи, затем — источники полноценного белка. Так можно минимизировать риск резких скачков глюкозы и возвращения лишнего веса.
Как правильно перейти на монодиету?
Чтобы избежать негативных последствий для ЖКТ и организма в целом, следует переходить на диету постепенно. За несколько дней до начала стоит уменьшить количество жирной, жареной и сладкой пищи, увеличить долю овощей. Как отмечено нашим экспертом, оптимальная продолжительность монодиеты — не более пяти-семи дней.
Допускается практика режима до двух недель, но с учётом чередования продуктов. Питание должно быть дробным: четыре-пять приёмов пищи небольшими порциями. Это поможет поддерживать уровень энергии и избежать переедания.
Выход из диеты тоже должен быть постепенным. Сначала добавляют лёгкие овощи, затем белковые продукты (курицу, рыбу, яйца). Важный нюанс – не допускать резкого увеличения калорийности, иначе вес быстро вернётся.
Личный опыт
«До того, как я решилась на монодиету, моё питание было хаотичным. Иногда могла есть целый день без остановки, иногда — обходилась одной кружкой чая. Никакого режима не было, и редко готовила сама. В основном покупала готовую еду, зачастую не самую полезную. Когда впервые услышала о монодиете, сомневалась, что у меня хватит силы воли. Но, как оказалось, выдержать её оказалось куда проще, чем я думала».
«Суть монодиеты проста: каждый день ты питаешься либо одним продуктом, либо очень ограниченным набором, строго укладываясь в калорийность. В первый день мне нужно было выпить всего литр молока. Я боялась, что умру с голоду, но голода не чувствовала — скорее, наоборот, молоко приходилось пить через силу.
В последующие дни рацион менялся: кефир, банан, творог, овощи, немного гречки, йогурты, фрукты. Бывали и странные дни вроде «шоколадного», когда вся еда на день — это плитка горького шоколада. Признаться честно, этот этап мне дался тяжелее всего, потому что сладкое быстро начало вызывать отвращение.
Практиковала и дни «на калории»: 200, 400 или 600 ккал в сутки. Обычно это были овощи, немного фруктов или кусочек курицы. Иногда я слегка «мухлевала» — добавляла яблоко или сыр, иначе было слишком однообразно.
Чай я пила всегда. Без него мне было бы куда сложнее, так что позволяла себе по несколько кружек с лимоном и сахаром.
Вес уходил поэтапно. За первую неделю сбросила около 3,5 кг. Дальше — ещё 3 кг. В итоге за полторы недели вес снизился с 60,5 кг до 54 с небольшим. По фигуре изменения заметнее всего проявились в области талии и боков, хотя живот полностью не ушёл.
Но сам факт, что в зеркале видно разницу, сильно мотивировал продолжать. Голод почти не мучил, слабости не было, кроме редких дней с очень низкой калорийностью. Иногда, наоборот, приходилось заставлять себя доедать норму, потому что еда быстро наскучивала.
Из положительных сторон монодиеты могу назвать быстрый результат и минимум готовки. Из недостатков — однообразие, которое утомляет, и риск срывов, особенно на низкокалорийных днях.
Для меня монодиета оказалась удивительно лёгкой. Я поняла, что сила воли всё-таки есть, а ещё научилась обращать внимание на калории и их считать. Однако назвать её универсальным способом похудения не могу. После выхода часть веса постепенно возвращается, хотя не в полном объёме. Например, после окончания диеты я набрала до 57 кг, но к исходным 60,5 так и не вернулась».
Мнение нутрициолога
«Монодиета действительно может сыграть роль своеобразного «переключателя» для человека, у которого ранее не было никакой системы питания».
Строгие ограничения позволяют ощутить контроль над процессом, научиться следить за калорийностью и впервые осознанно относиться к приёму пищи. Но успехи связаны не с уникальными свойствами самой монодиеты, а скорее с резким контрастом между хаотичным питанием и внезапно введённым режимом.
Наиболее безопасным подходом остаётся постепенное формирование сбалансированных привычек питания и режима, где калорийность регулируется без экстремальных ограничений.
