«Похудела на 6 кг за полторы недели»: разбираем пользу и риски монодиет

Монодиета — это система питания, при которой рацион строится преимущественно вокруг одного продукта или узкой группы схожих продуктов. Наиболее известны варианты с гречкой, рисом, яблоками или кефиром. Принцип прост: человек ест одно и то же блюдо на протяжении нескольких дней или недель.

Есть и вариации диеты – например, один день человек ест только гречку, второй день пьёт только кефир, третий – употребляет исключительно огурцы. Оба подхода обещают быстрый результат в виде снижения веса, однако одновременно вызывают множество споров среди врачей и нутрициологов.

Монодиеты – не новшество в мире ЗОЖ. С давних пор в разных культурах существовали периоды ограниченного питания: посты, лечебные разгрузочные дни, ритуальные практики. В XX веке монодиеты обрели популярность как инструмент для экспресс-похудения. Первые «звёздные» диеты — грейпфрутовая и рисовая — были популярны среди актёров Голливуда. Сегодня интерес к монодиетам не угасает, особенно благодаря их простоте и обещанию быстрых результатов.

Фото: istockphoto.com/Ivan Pantic

О чём расскажем:

Принципы монодиеты

Главная идея монодиеты заключается в ограничении разнообразия продуктов, что в теории снижает калорийность рациона. В течение определённого времени (от нескольких дней до двух недель) человек ест однообразные продукты, дополняя их водой, чаем без сахара или овощами. Существуют десятки разновидностей монодиет.

Наиболее известные

Рисовая: помогает вывести лишнюю жидкость, используется в клиническом питании для разгрузки почек.

Гречневая: считается одной из самых «сытных» за счёт большого количества клетчатки и медленных углеводов.

Фруктовая (яблочная, банановая, арбузная): основана на свежих фруктах, даёт ощущение лёгкости, способствует резкому снижению веса.

Овощная: акцент на овощах, богатых клетчаткой и витаминами.

Кефирная: популярна для разгрузки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сочетает пробиотики и низкую калорийность.

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Нутрициологи не рекомендуют сидеть по несколько дней только на кефире. Если есть желание попробовать монодиету, лучше питаться каждый день одним продуктом, но в течение недели или двух рацион нужно чередовать.

Потенциальные преимущества монодиеты

Снижение веса

Резкое сокращение калорийности приводит к быстрой потере массы тела. В первые дни в основном уходит вода, затем снижается и жировая прослойка. Это мотивирует людей, ищущих быстрый визуальный результат.

Облегчение пищеварения

При употреблении одного продукта пищеварительной системе легче работать: уменьшается нагрузка на желудок, печень и поджелудочную железу. Многие отмечают, что после монодиеты исчезает тяжесть и улучшается самочувствие.

Детоксикация организма

Сторонники считают, что монодиета способствует очищению организма. Действительно, ограничение пищи с искусственными добавками и переход на простые продукты снижает уровень токсинов, хотя термин «детокс» в медицинском смысле до сих пор вызывает полемику.

Риски и недостатки монодиеты

Виктория Русина врач-эндокринолог «С врачебной позиции могу подчеркнуть, что рацион, построенный вокруг одного продукта, никогда не сможет обеспечить организм всем спектром необходимых макро- и микронутриентов. В первую очередь страдает поступление незаменимых аминокислот, жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), кальция, магния и железа».

Дефицит этих веществ при длительном ограничении может провоцировать развитие анемии, снижение плотности костной ткани, нарушение работы эндокринной системы, в частности функции щитовидной железы и надпочечников.

На фоне монодиеты нередко фиксируются жалобы на общую слабость, головокружения, снижение когнитивных функций и работоспособности. Из-за дисбаланса углеводов и белка могут возникать колебания уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для пациентов с предрасположенностью к метаболическим нарушениям. Также повышается риск расстройств пищеварения, запоров или, наоборот, диареи. Не редкость и психоэмоциональные реакции: раздражительность, тревожность, склонность к перееданию после окончания жёстких ограничений.

Фото: istockphoto.com/LaylaBird

С медицинской точки зрения монодиета допустима только в краткосрочном формате (не более трёх-пяти дней) и преимущественно в качестве разгрузочного периода. Предпочтение следует отдавать продуктам с высоким содержанием клетчатки и сложных углеводов (например, гречке или овощам), а не фруктам с избытком простых сахаров.

Обязателен водный режим — не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела. Завершать диету следует плавно: сначала вводить легкоусвояемые овощи, затем — источники полноценного белка. Так можно минимизировать риск резких скачков глюкозы и возвращения лишнего веса.

Как правильно перейти на монодиету?

Чтобы избежать негативных последствий для ЖКТ и организма в целом, следует переходить на диету постепенно. За несколько дней до начала стоит уменьшить количество жирной, жареной и сладкой пищи, увеличить долю овощей. Как отмечено нашим экспертом, оптимальная продолжительность монодиеты — не более пяти-семи дней.

Допускается практика режима до двух недель, но с учётом чередования продуктов. Питание должно быть дробным: четыре-пять приёмов пищи небольшими порциями. Это поможет поддерживать уровень энергии и избежать переедания.

Выход из диеты тоже должен быть постепенным. Сначала добавляют лёгкие овощи, затем белковые продукты (курицу, рыбу, яйца). Важный нюанс – не допускать резкого увеличения калорийности, иначе вес быстро вернётся.

Личный опыт

Светлана Кулешова 36 лет, мастер маникюра, попробовала монодиету «До того, как я решилась на монодиету, моё питание было хаотичным. Иногда могла есть целый день без остановки, иногда — обходилась одной кружкой чая. Никакого режима не было, и редко готовила сама. В основном покупала готовую еду, зачастую не самую полезную. Когда впервые услышала о монодиете, сомневалась, что у меня хватит силы воли. Но, как оказалось, выдержать её оказалось куда проще, чем я думала».

«Суть монодиеты проста: каждый день ты питаешься либо одним продуктом, либо очень ограниченным набором, строго укладываясь в калорийность. В первый день мне нужно было выпить всего литр молока. Я боялась, что умру с голоду, но голода не чувствовала — скорее, наоборот, молоко приходилось пить через силу.

В последующие дни рацион менялся: кефир, банан, творог, овощи, немного гречки, йогурты, фрукты. Бывали и странные дни вроде «шоколадного», когда вся еда на день — это плитка горького шоколада. Признаться честно, этот этап мне дался тяжелее всего, потому что сладкое быстро начало вызывать отвращение.

Фото: istockphoto.com/Liliia Bila

Практиковала и дни «на калории»: 200, 400 или 600 ккал в сутки. Обычно это были овощи, немного фруктов или кусочек курицы. Иногда я слегка «мухлевала» — добавляла яблоко или сыр, иначе было слишком однообразно.

Чай я пила всегда. Без него мне было бы куда сложнее, так что позволяла себе по несколько кружек с лимоном и сахаром.

Вес уходил поэтапно. За первую неделю сбросила около 3,5 кг. Дальше — ещё 3 кг. В итоге за полторы недели вес снизился с 60,5 кг до 54 с небольшим. По фигуре изменения заметнее всего проявились в области талии и боков, хотя живот полностью не ушёл.

Но сам факт, что в зеркале видно разницу, сильно мотивировал продолжать. Голод почти не мучил, слабости не было, кроме редких дней с очень низкой калорийностью. Иногда, наоборот, приходилось заставлять себя доедать норму, потому что еда быстро наскучивала.

Из положительных сторон монодиеты могу назвать быстрый результат и минимум готовки. Из недостатков — однообразие, которое утомляет, и риск срывов, особенно на низкокалорийных днях.

Для меня монодиета оказалась удивительно лёгкой. Я поняла, что сила воли всё-таки есть, а ещё научилась обращать внимание на калории и их считать. Однако назвать её универсальным способом похудения не могу. После выхода часть веса постепенно возвращается, хотя не в полном объёме. Например, после окончания диеты я набрала до 57 кг, но к исходным 60,5 так и не вернулась».

Мнение нутрициолога

Лана Леонова системный нутрициолог «Монодиета действительно может сыграть роль своеобразного «переключателя» для человека, у которого ранее не было никакой системы питания».

Строгие ограничения позволяют ощутить контроль над процессом, научиться следить за калорийностью и впервые осознанно относиться к приёму пищи. Но успехи связаны не с уникальными свойствами самой монодиеты, а скорее с резким контрастом между хаотичным питанием и внезапно введённым режимом.

Наиболее безопасным подходом остаётся постепенное формирование сбалансированных привычек питания и режима, где калорийность регулируется без экстремальных ограничений.

Источники

WHO. Healthy Diet. Fact Sheet, 2020.

Gibson R.S. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, 2005.

Freedman M.R., King J., Kennedy E. Popular Diets: A Scientific Review. Obesity Research, 2001.

Popkin B.M., Ng S.W. The Nutrition Transition in High- and Low-Income Countries: Implications for Disease.

Колёсников А.В. Основы диетологии и рационального питания.

Мальцев А.В. Рациональное питание и обмен веществ.

Nestle M. Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health.