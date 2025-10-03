Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Монодиеты: что это, меню на 7 дней, самые эффективные

«Похудела на 6 кг за полторы недели»: разбираем пользу и риски монодиет
Елена Грабовски Виктория Русина
,
Польза и риски монодиет — мнение нутрициолога
Аудио-версия:
Комментарии
Эксперты рассказали, безопасен ли подобный режим питания.

Монодиета — это система питания, при которой рацион строится преимущественно вокруг одного продукта или узкой группы схожих продуктов. Наиболее известны варианты с гречкой, рисом, яблоками или кефиром. Принцип прост: человек ест одно и то же блюдо на протяжении нескольких дней или недель.

Есть и вариации диеты – например, один день человек ест только гречку, второй день пьёт только кефир, третий – употребляет исключительно огурцы. Оба подхода обещают быстрый результат в виде снижения веса, однако одновременно вызывают множество споров среди врачей и нутрициологов.

Монодиеты – не новшество в мире ЗОЖ. С давних пор в разных культурах существовали периоды ограниченного питания: посты, лечебные разгрузочные дни, ритуальные практики. В XX веке монодиеты обрели популярность как инструмент для экспресс-похудения. Первые «звёздные» диеты — грейпфрутовая и рисовая — были популярны среди актёров Голливуда. Сегодня интерес к монодиетам не угасает, особенно благодаря их простоте и обещанию быстрых результатов.

Фото: istockphoto.com/Ivan Pantic

О чём расскажем:

Принципы монодиеты

Главная идея монодиеты заключается в ограничении разнообразия продуктов, что в теории снижает калорийность рациона. В течение определённого времени (от нескольких дней до двух недель) человек ест однообразные продукты, дополняя их водой, чаем без сахара или овощами. Существуют десятки разновидностей монодиет.

Наиболее известные

  • Рисовая: помогает вывести лишнюю жидкость, используется в клиническом питании для разгрузки почек.
  • Гречневая: считается одной из самых «сытных» за счёт большого количества клетчатки и медленных углеводов.
  • Фруктовая (яблочная, банановая, арбузная): основана на свежих фруктах, даёт ощущение лёгкости, способствует резкому снижению веса.
  • Овощная: акцент на овощах, богатых клетчаткой и витаминами.
  • Кефирная: популярна для разгрузки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сочетает пробиотики и низкую калорийность.

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Нутрициологи не рекомендуют сидеть по несколько дней только на кефире. Если есть желание попробовать монодиету, лучше питаться каждый день одним продуктом, но в течение недели или двух рацион нужно чередовать.

Потенциальные преимущества монодиеты

Снижение веса

Резкое сокращение калорийности приводит к быстрой потере массы тела. В первые дни в основном уходит вода, затем снижается и жировая прослойка. Это мотивирует людей, ищущих быстрый визуальный результат.

Облегчение пищеварения

При употреблении одного продукта пищеварительной системе легче работать: уменьшается нагрузка на желудок, печень и поджелудочную железу. Многие отмечают, что после монодиеты исчезает тяжесть и улучшается самочувствие.

Детоксикация организма

Сторонники считают, что монодиета способствует очищению организма. Действительно, ограничение пищи с искусственными добавками и переход на простые продукты снижает уровень токсинов, хотя термин «детокс» в медицинском смысле до сих пор вызывает полемику.

Риски и недостатки монодиеты

<a href="https://www.championat.com/authors/8956/1.html">Виктория Русина</a>
Виктория Русина
врач-эндокринолог

«С врачебной позиции могу подчеркнуть, что рацион, построенный вокруг одного продукта, никогда не сможет обеспечить организм всем спектром необходимых макро- и микронутриентов. В первую очередь страдает поступление незаменимых аминокислот, жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), кальция, магния и железа».

Дефицит этих веществ при длительном ограничении может провоцировать развитие анемии, снижение плотности костной ткани, нарушение работы эндокринной системы, в частности функции щитовидной железы и надпочечников.

На фоне монодиеты нередко фиксируются жалобы на общую слабость, головокружения, снижение когнитивных функций и работоспособности. Из-за дисбаланса углеводов и белка могут возникать колебания уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для пациентов с предрасположенностью к метаболическим нарушениям. Также повышается риск расстройств пищеварения, запоров или, наоборот, диареи. Не редкость и психоэмоциональные реакции: раздражительность, тревожность, склонность к перееданию после окончания жёстких ограничений.

Фото: istockphoto.com/LaylaBird

С медицинской точки зрения монодиета допустима только в краткосрочном формате (не более трёх-пяти дней) и преимущественно в качестве разгрузочного периода. Предпочтение следует отдавать продуктам с высоким содержанием клетчатки и сложных углеводов (например, гречке или овощам), а не фруктам с избытком простых сахаров.

Обязателен водный режим — не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела. Завершать диету следует плавно: сначала вводить легкоусвояемые овощи, затем — источники полноценного белка. Так можно минимизировать риск резких скачков глюкозы и возвращения лишнего веса.

Как правильно перейти на монодиету?

Чтобы избежать негативных последствий для ЖКТ и организма в целом, следует переходить на диету постепенно. За несколько дней до начала стоит уменьшить количество жирной, жареной и сладкой пищи, увеличить долю овощей. Как отмечено нашим экспертом, оптимальная продолжительность монодиеты — не более пяти-семи дней.

Допускается практика режима до двух недель, но с учётом чередования продуктов. Питание должно быть дробным: четыре-пять приёмов пищи небольшими порциями. Это поможет поддерживать уровень энергии и избежать переедания.

Читайте также:
Что такое накопленный голод и как с ним бороться? Отвечает врач
Что такое накопленный голод и как с ним бороться? Отвечает врач

Выход из диеты тоже должен быть постепенным. Сначала добавляют лёгкие овощи, затем белковые продукты (курицу, рыбу, яйца). Важный нюанс – не допускать резкого увеличения калорийности, иначе вес быстро вернётся.

Личный опыт

Светлана Кулешова
Светлана Кулешова
36 лет, мастер маникюра, попробовала монодиету

«До того, как я решилась на монодиету, моё питание было хаотичным. Иногда могла есть целый день без остановки, иногда — обходилась одной кружкой чая. Никакого режима не было, и редко готовила сама. В основном покупала готовую еду, зачастую не самую полезную. Когда впервые услышала о монодиете, сомневалась, что у меня хватит силы воли. Но, как оказалось, выдержать её оказалось куда проще, чем я думала».

«Суть монодиеты проста: каждый день ты питаешься либо одним продуктом, либо очень ограниченным набором, строго укладываясь в калорийность. В первый день мне нужно было выпить всего литр молока. Я боялась, что умру с голоду, но голода не чувствовала — скорее, наоборот, молоко приходилось пить через силу.

В последующие дни рацион менялся: кефир, банан, творог, овощи, немного гречки, йогурты, фрукты. Бывали и странные дни вроде «шоколадного», когда вся еда на день — это плитка горького шоколада. Признаться честно, этот этап мне дался тяжелее всего, потому что сладкое быстро начало вызывать отвращение.

Фото: istockphoto.com/Liliia Bila

Практиковала и дни «на калории»: 200, 400 или 600 ккал в сутки. Обычно это были овощи, немного фруктов или кусочек курицы. Иногда я слегка «мухлевала» — добавляла яблоко или сыр, иначе было слишком однообразно.

Чай я пила всегда. Без него мне было бы куда сложнее, так что позволяла себе по несколько кружек с лимоном и сахаром.

Вес уходил поэтапно. За первую неделю сбросила около 3,5 кг. Дальше — ещё 3 кг. В итоге за полторы недели вес снизился с 60,5 кг до 54 с небольшим. По фигуре изменения заметнее всего проявились в области талии и боков, хотя живот полностью не ушёл.

Но сам факт, что в зеркале видно разницу, сильно мотивировал продолжать. Голод почти не мучил, слабости не было, кроме редких дней с очень низкой калорийностью. Иногда, наоборот, приходилось заставлять себя доедать норму, потому что еда быстро наскучивала.

Читайте также:
Полезные углеводы для похудения: диетолог рассказала, в чём их найти
Полезные углеводы для похудения: диетолог рассказала, в чём их найти

Из положительных сторон монодиеты могу назвать быстрый результат и минимум готовки. Из недостатков — однообразие, которое утомляет, и риск срывов, особенно на низкокалорийных днях.

Для меня монодиета оказалась удивительно лёгкой. Я поняла, что сила воли всё-таки есть, а ещё научилась обращать внимание на калории и их считать. Однако назвать её универсальным способом похудения не могу. После выхода часть веса постепенно возвращается, хотя не в полном объёме. Например, после окончания диеты я набрала до 57 кг, но к исходным 60,5 так и не вернулась».

Мнение нутрициолога

<a href="https://www.championat.com/authors/8592/1.html">Лана Леонова</a>
Лана Леонова
системный нутрициолог

«Монодиета действительно может сыграть роль своеобразного «переключателя» для человека, у которого ранее не было никакой системы питания».

Строгие ограничения позволяют ощутить контроль над процессом, научиться следить за калорийностью и впервые осознанно относиться к приёму пищи. Но успехи связаны не с уникальными свойствами самой монодиеты, а скорее с резким контрастом между хаотичным питанием и внезапно введённым режимом.

Наиболее безопасным подходом остаётся постепенное формирование сбалансированных привычек питания и режима, где калорийность регулируется без экстремальных ограничений.

Источники

  • WHO. Healthy Diet. Fact Sheet, 2020.
  • Gibson R.S. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, 2005.
  • Freedman M.R., King J., Kennedy E. Popular Diets: A Scientific Review. Obesity Research, 2001.
  • Popkin B.M., Ng S.W. The Nutrition Transition in High- and Low-Income Countries: Implications for Disease.
  • Колёсников А.В. Основы диетологии и рационального питания.
  • Мальцев А.В. Рациональное питание и обмен веществ.
  • Nestle M. Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android