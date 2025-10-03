От студенческой мечты до гигантской бизнес-империи: история бренда Nike

Рассказываем о том, как важно слушать себя и не предавать мечту из-за мнения окружающих.

История создания бренда Nike началась в 1957 году в Университете штата Орегон. Тогда пересеклись пути двух страстных любителей спорта — тренера по лёгкой атлетике Билла Бауэрмана и первокурсника, бегуна на средние дистанции Фила Найта. Это стало рождением бизнес-проекта, который изменил мир спортивной обуви и экипировки в целом. Бауэрман, который в своё время тренировал олимпийских чемпионов, стал не просто наставником для Найта, но и главным вдохновителем философии будущей компании.

Nike Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

О чём расскажем:

С чего всё начиналось

Создатель бренда Nike родился 24 февраля 1938 года в Портленде (штат Орегон, США). С ранних лет Фил увлекался спортом. С командными видами у Найта дружба не сложилась, однако он нашёл себя в лёгкой атлетике. В 1957 году будущий предприниматель поступил в Орегонский университет.

Фил вошёл в состав студенческой команды по лёгкой атлетике. Тренером сборной был Билл Бауэрман. За свою карьеру он подготовил 31 участника Олимпийских игр, 51 члена сборной США. Найт с детства был большим поклонником Бауэрмана и мечтал, что однажды войдёт в число спортсменов, тренирующихся под его крылом.

Во время учёбы Фил часто обращался к наставнику за советами и делился с ним мыслями относительно того, как можно было бы перевернуть рынок спортивной экипировки. Бауэрман поддерживал энтузиазм и амбиции студента.

Фил Найт Фото: Wikipedia.org

После выпуска Фил успешно сдал вступительные экзамены в Стэнфордскую бизнес-школу. Во время учёбы он сосредоточился на изучении японского рынка. Работа над одной из курсовых натолкнула Найта на любопытную идею. Он предположил, что экспорт недорогих кроссовок из Азии может приносить куда больше прибыли, чем производство в Соединённых Штатах.

Я знал, что японские компании сделали серьёзный прорыв на рынке фотокамер, где прежде первыми были немцы. Поэтому я доказывал в своём исследовании, что кроссовки могут произвести аналогичный эффект, — рассказывал бизнесмен годами позже.

В 1962-м Фил получил диплом и взял у отца в долг $ 1000. Правда, деньги он решил вложить вовсе не в бизнес, а в кругосветное путешествие. Вместе с товарищем по Стэнфорду он отправился на Гавайи. Ребята не планировали задерживаться там, однако настолько прониклись атмосферой, что остались ещё на некоторое время. Сейчас это трудно себе представить, но тогда молодой и полный энергии Найт торговал энциклопедиями, ходя по домам и офисам.

Поездка в Японию и первый контракт

Друзья жили скромно. Зарплаты хватало на то, чтобы снимать небольшую квартиру и оплачивать бытовые расходы. Вскоре Фил устроился продавцом ценных бумаг. Всё только-только пришло к стабильности, как на Найта снизошло озарение. Он вспомнил о мечте, которая так вдохновляла его в университетские годы, и твёрдо решил ехать в Японию.

Уже тогда предприниматель знал, что его цель — контракт с компанией «Онитсука», которая в те годы базировалась в городе Кобе. О том, как работать с японцами, Фил имел представление только в теории. Знакомые, с которыми он делился своей идеей, крутили пальцем у виска. Опытные бизнесмены убеждали Найта, что задумка с кроссовками обречена на провал.

Билл Бауэрман и команда Университета Орегона по лёгкой атлетике Фото: running-start.nike.com

Тем утром 1962 года я сказал себе: пусть все окружающие считают твою идею безумной. Но это их право. А ты просто продолжай бег. Даже не вздумай останавливаться, пока ты туда не придёшь, и не особо задумывайся, где находится это заветное «туда», — пишет Найт в своей книге «Продавец обуви. Как я создал Nike».

Амбиций Фила хватило на то, чтобы проигнорировать предостережения и всё же назначить встречу руководству фирмы «Онитсука». Вопреки всему в компании с энтузиазмом встретили предложение о сотрудничестве. Найт заключил контракт на поставку сразу трёх моделей кроссовок в США.

Бизнесмен стал продавать спортивную обувь на родине под брендом Blue Ribbon. Название было символичным. В переводе с английского оно означает «голубые ленты» — именно их Найт лично получал как награду за успехи в беге.

Первая партия кроссовок Blue Ribbon начала продаваться в США в 1963 году. В качестве склада для 300 пар обуви Найт использовал прачечную в доме своих родителей.

Как бизнес рос дальше

Кроссовки продавались по сарафанному радио. Покупателями Blue Ribbon стали товарищи-спортсмены, коллеги и просто знакомые Найта. Перепродажа японской обуви принесла предпринимателю порядка $ 8 тыс.

Через год Фил сделал важный шаг для дальнейшего развития компании. Он пригласил Билла Бауэрмана стать его бизнес-партнёром. На условиях полноправного сотрудничества оба вложили по $ 500 в общее дело. Этот ход не только укрепил финансовую базу фирмы, но и позволил объединить знания Найта и Бауэрмана.

Тренер много лет работал со спортсменами и не понаслышке знал, насколько важное значение для атлетов играет качественная обувь. Он понимал, что для достижения высоких результатов нужна не только физическая подготовка, но и правильное снаряжение. Бауэрман поставил перед собой задачу: разработать собственную модель кроссовок, которые были бы максимально прочными, лёгкими и удобными.

Билл Бауэрман Фото: nike.com

Приход Джефа Джонсона и первая пара кроссовок

Дела стремительно шли в гору. В 1965-м Найт решился нанять первого штатного сотрудника. Им стал Джефф Джонсон — атлет, который был соперником Фила по университетским забегам и занимался продажей кроссовок adidas. Задача перед ним ставилась простая — ездить на соревнования по лёгкой атлетике и продавать кроссовки спортсменам.

Параллельно Джефф опрашивал бегунов, о какой именно обуви они давно мечтают. Эта информация была бесценна для создания рыночной стратегии и понимания потребностей целевой аудитории. Именно Джонсон придумал название Nike, под которым в итоге о компании узнал весь мир. Ему приснилась крылатая богиня победы Ника, и в честь неё партнеры переименовали своё детище.

В 1966 году Джефф начал вручную шить обувь в первой мастерской в Санта-Монике. Небольшое помещение также стало первой розничной точкой продажи. Там создавались экспериментальные образцы обуви, которая впоследствии завоевала популярность среди атлетов.

Джефф Джонсон Фото: youthrunner.com

Первая пара кроссовок, вручную изготовленная компанией, — «марафонцы» с новаторским нейлоновым верхом вместо классической кожи. Эти кроссовки были специально созданы для бега и отличались лёгкостью, что стало важным преимуществом перед конкурентами. В отличие от стандартных моделей, они не трескались на солнце, а это делало их более надёжными и долговечными.

К 1969 году в команде Nike было уже 20 работников. Кроссовки бренда продавались в нескольких розничных магазинах, а общий оборот составлял около $ 300 тыс.

В тот период на горизонте Фила маячила должность доцента в Университете Портленда. В перспективе он мог сосредоточиться на преподавательской деятельности, вести спокойную и стабильную жизнь. Найта такой вариант развития событий категорически не устраивал. Он отказался от этой возможности и окончательно погрузился в бизнес. К тому же компания показывала прогрессивный рост.

Одни из первых кроссовок бренда Фото: nike.com

Переломный момент, который изменил всё

Следующие два года предприниматель работал в поте лица, чтобы вывести своё дело на новый уровень. Окончательно уйти из университета он не решился — весь доход от работы преподавателем Фил вкладывал в развитие бренда.

В 1971 году в истории компании случился поворотный момент. До конца контракта с «Онитсука» ещё оставалось время, однако японский производитель решил не продлевать договор. Представители фирмы приступили к поискам новых дистрибьюторов в США.

Найт не стал дожидаться официальной даты завершения сотрудничества. Он вспомнил о производстве в Гвадалахаре, о котором ему когда-то рассказывал Бауэрман. В период подготовки к Олимпиаде в Мехико в 1968 году обувь там шил adidas. Компании было это выгодно, поскольку необходимость платить налог на ввоз продукции отпадала.

Фил Найт Фото: running-start.nike.com

Фил разместил запрос на производство трёх тысяч пар кожаных бутс для игры в американский футбол. По документам заказчиком выступала уже компания Nike, а не Blue Ribbon Sports. Новому бренду нужен был уникальный и запоминающийся логотип.

В то время Найт очень удачно познакомился с Кэролин Дэвидсон, которая была студенткой факультета графического дизайна. Она стала одной из ключевых фигур в истории компании. Бизнесмен нанял Кэролин для разработки логотипа Nike. Филу хотелось, чтобы он отражал философию постоянного движения и активного образа жизни.

Процесс создания логотипа не был простым. Кэролин предложила десятки вариантов, однако ни один из них заказчику не понравился. Найт сделал выбор, когда время поджимало и нужно было срочно печатать новый логотип на очередной партии кроссовок, которая ждала отгрузки на границе Мексики и Штатов.

Бизнесмен остановился на легендарном значке «swoosh». Он честно признался Дэвидсон, что не в восторге от её работы. Тогда Фил и подумать не мог, что однажды этот незамысловатый рисунок в итоге станет одним из самых узнаваемых символов в мире. Кэролайн получила всего $ 35. Однако позже Найт достойно отблагодарил девушку, подарив ей акции Nike на $ 1 млн и кольцо с бриллиантами.

Кэролин Дэвидсон Фото: nike.com

Обувь, производившаяся в Мексике, оставляла желать лучшего. Подошва кроссовок была слишком тонкой, а для Фила важнейшую роль играло именно качество товара.

Бизнесмен собрался вернуться к производству в Азии. Найту удалось установить партнёрские отношения с заводами в Японии, а затем – в Корее и на Тайване. Но вскоре колебания валютных курсов, повышение расходов на рабочую силу и политическая нестабильность побудили предпринимателя искать другие производственные ресурсы.

Фил захотел попробовать наладить контакт с Китаем. В июне 1980-го он получил разрешение на посещение страны. В ходе поездки Найту удалось заключить два контракта с фабриками, а также соглашение с Государственным управлением по делам физкультуры и спорта и Легкоатлетической ассоциацией Китая. В результате четыре года спустя на Олимпиаде 1984-го в Лос-Анджелесе все участники легкоатлетической сборной страны выступали в обуви Nike.

Сборная Китая на Олимпиаде-84 выступала в Nike Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Как создавались культовые Air Max

Однажды в мартовское утро 1979 года в кабинет Фила Найта заглянули двое: специалист по аэрокосмической отрасли Фрэнк Руди и его компаньон Боб Богерт. Их безумной задумкой было добавить воздушную подушку внутрь подошвы беговой обуви для повышения амортизации.

Руди вручил мне образцы подошвы, которые выглядели так, будто их перенесли из XXII века, — делится Найт в книге.

Сначала изобретатели предложили эту разработку компании adidas, но там над идеей посмеялись. Найт же серьёзно подошёл к оценке и решил лично проверить, действительно ли инновация может перевернуть рынок. Так появилась культовая модель кроссовок Nike Air Max.

Кроссовки Nike Air Max Фото: nike.com

Nike сейчас

Сейчас компания продолжает выпускать широкий ассортимент продукции. В ассортименте осталась в том числе и спортивная обувь. Nike производит кроссовки для бега, баскетбола, футбола и других видов спорта. Большинство моделей шьются с помощью запатентованной технологии Flyknit. Она предполагает, что верхняя часть обуви создаётся без швов путём вязания лёгких и прочных нитей на специализированном оборудовании.

Бутсы Nike Tiempo Legend 10 Pro Фото: nike.com

Под именем бренда продаются футболки, шорты, куртки, спортивные костюмы и нижнее бельё. Кроме того, в ассортименте есть аксессуары — сумки, рюкзаки, шапки, мячи и оборудование для тренировок.

В Nike активно работают над внедрением инновационных материалов, включая переработанный пластик. Фокус также направлен на улучшение качества одежды для фитнеса и повседневной носки.

Nike Sportswear Фото: nike.com

Компания владеет несколькими дочерними брендами, которые расширяют её ассортимент в различных сегментах спорта и моды. Среди них:

Converse. Nike приобрёл торговую марку в 2003-м, в ассортименте – кеды, одежда и аксессуары в стиле casual;

Hurley . Бренд товаров для сёрфинга и экстремальных видов спорта, купленный Nike в 2002 году. Производит одежду, обувь и аксессуары для пляжного и активного отдыха;

. Бренд товаров для сёрфинга и экстремальных видов спорта, купленный Nike в 2002 году. Производит одежду, обувь и аксессуары для пляжного и активного отдыха; Кроме того, у Nike есть суббренды. Nike Golf (для гольфа), Nike SB (для скейтбординга) и Nike Pro (для профессионального спорта), но они не считаются отдельными дочерними компаниями. Эти бренды помогают Nike охватывать разные аудитории и рынки.

Кеды Converse Chuck 70 Low Top Фото: nike.com

Сотруничество со звёздами

В списке партнёров компании большое количество знаменитостей из мира спорта, музыки и поп-культуры. С помощью таких коллабораций бренд продвигает свою продукцию и выходит на широкую аудиторию.

Леброн Джеймс (баскетболист)

Леброн Джеймс — один из самых влиятельных спортсменов в истории, и его сотрудничество с Nike началось ещё в 2003 году, когда он подписал первый контракт с брендом. С тех пор баскетболист является лицом линии LeBron, которая включает обувь, одежду и аксессуары. Джеймс не только продвигает продукты, но и участвует в их дизайне — например, в создании кроссовок LeBron 21. Он помогает Nike привлекать молодёжь.

Леброн Джеймс Фото: Feng Li/Getty Images

Криштиану Роналду (футболист)

Криштиану Роналду заключил пожизненный контракт с Nike в 2016 году. В его собственную линию CR7 входят бутсы, футбольная форма и аксессуары. Роналду активно участвует в рекламных кампаниях.

Криштиану Роналду Фото: Feng Li/Getty Images

Трэвис Скотт (рэпер и дизайнер)

Трэвис сотрудничает с Nike с 2017 года. Коллаборация с ним привела к созданию линии Travis Scott x Nike, включая кроссовки Air Jordan 1 High OG или Dunk Low. Скотт привносит в бренд уличный стиль и хип-хоп-культуру, что привлекает молодую аудиторию. Его релизы часто раскупаются мгновенно из-за лимитированных тиражей и удачного маркетинга.

Кроссовки-коллаборация Nike Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Нынешнее руководство компании

По состоянию на сентябрь 2025 года чистая стоимость Nike составляет около $ 102,36 млрд, а рыночная капитализация — $ 112,72 млрд. Фил Найт ушёл с поста генерального директора бренда в 2004 году, но оставался на посту председателя совета директоров до 2016 года. На данный момент компанией руководит Эллиот Хилл, который начинал карьеру с должности стажёра.

Фил Найт Фото: Drew Angerer/Getty Images

Nike выпускает свои товары в 33 странах мира, преимущественно в Азии — среди них Вьетнам, Китай, Индонезия и Камбоджа. В распоряжении бренда 120 фабрик для изготовления обуви и 279 заводов по пошиву спортивной одежды.

Компания прошла долгий путь развития. Сейчас политика бренда направлена в сторону экологического направления в моде и долгосрочного сотрудничества с самыми известными спортсменами и артистами.