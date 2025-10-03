«На гребне волны», «Отмель» и ещё 8 невероятно красивых фильмов про сёрфинг

Этот вид экстремального спорта не так часто экранизируют. Режиссёры признаются, что технически трудно передать всю красоту, масштаб и зрелищность. Кроме того, актёры должны обладать отличными навыками в сёрфинге, но даже в этом случае риски серьёзных травм не снижаются. Звёзд приходится дублировать профессиональным сёрфингистам, что порой очень заметно в кадре.

Ловите подборку красивых фильмов про сёрфинг.

О чём расскажем:

«На гребне волны», Япония, США, 1991 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Кэтрин Бигелоу

Главные актёры: Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи

Возрастные ограничения: 18+

Считается одним из лучших фильмов о сёрфинге. По сюжету в Лос-Анджелесе орудуют преступники, которые грабят банки. Банда получила прозвище Экс-президенты, так как во время нападения грабители надевают резиновые маски бывших глав США.

Расследованием серии грабежей занимается ФБР, все ниточки ведут к местным серфингистам. Но чтобы поймать их с поличным, нужен свой человек, внедрённый к преступникам. Таковым становится молодой агент Джонни Юта. Однако парень не только заводит дружбу с лидером сёрфингистов, но и проникается культурой сёрфинга.

Кадр из фильма «На гребне волны» Фото: «Кинопоиск»

«Сёрфер», Австралия, США, Ирландия, Великобритания, 2024 год

Жанр: драма, триллер

Режиссёр: Лоркан Финнеган

Главные актёры: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман

Возрастные ограничения: 18+

Главный герой – Сёрфер (его играет Николас Кейдж) – спустя несколько лет возвращается в родной австралийский городок. Он хочет купить родительский дом на побережье и зажить безмятежной спокойной жизнью. Но покой Сёрфера нарушают местные головорезы – мужчина противостоит банде спортсменов, которые считают его чужаком и пытаются выгнать с пляжа.

Кадр из фильма «Серфёр» Фото: «Кинопоиск»

«Отмель», США, 2016 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра

Главные актёры: Блейк Лайвли

Возрастные ограничения: 18+

Красавица-серфингистка Нэнси в поисках идеальной волны отправляется на безлюдный пляж. В воде девушка натыкается на тушу мертвого кита, которую облюбовала белая акула. Хищница, защищая свою добычу, загоняет девушку на песчаную отмель. Вода подступает с каждой минутой, а акула наворачивает круги. Нэнси ищет варианты, как спастись из ловушки.

Блейк Лайвли обучалась основам сёрфинга, но всё равно в самых ярких и опасных сценах её дублировала профессиональная сёрфингистка Изабелла Николс. Актриса ушиблась головой о буй во время гребли – реальный момент удара и кровь на лице Лайвли вошли в фильм.

Кадр из фильма «Отмель» Фото: «Кинопоиск»

«Покорители волн», США, 2012 год

Жанр: биография, драма, спорт

Режиссёр: Майкл Аптед, Кёртис Хэнсон

Главные актёры: Джерард Батлер, Джонни Уэстон, Элизабет Шу

Возрастные ограничения: 18+

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю жизни знаменитого сёрфера Джея Мориарти. В 16 лет он стал мировой звездой, покорив самую страшную волну, которую профессионалы называют Маверикс. Высота волны может достигать 25 м. Джей смог возвыситься на 10 м, и его подвиг попал на обложку журнала Surfer. Всю свою жизнь Мориарти увлекался различными экстремальными видами спорта, поставил большое количество рекордов. За день до своего 23-летия Джей утонул во время свободного погружения на Мальдивах, где отдыхал со своей супругой.

Исполнитель роли Джея Мориарти Джонни Уэстон – непрофессиональный актёр, зато первоклассный сёрфер. У Джерарда Батлера тоже был опыт, он даже выполнял все трюки на волнах сам.

Кадр из фильма «Покорители волн» Фото: «Кинопоиск»

«Сёрфер души», США, 2011 год

Жанр: биография, драма, спорт

Режиссёр: Шон Макнамара

Главные актёры: Анна-София Робб, Хелен Хант, Деннис Куэйд

Возрастные ограничения: 16+

Картина основана на реальных событиях, произошедших с сёрфером Бетани Хэмилтон. В 2003 году 13-летнюю Бетани атаковала большая тигровая акула, хищница откусила девочке руку ниже плеча. Хэмилтон чудом спасли, о возвращении в спорт, казалось бы не могло быть и речи. Но смелая Бетани нашла в себе силы и встала на доску уже через месяц. В 2009-м Хэмилтон заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров.

Бетани стала консультантом фильмов, она лично обучала Анну-Софию Робб азам сёрфинга, а в некоторых рискованных сценах дублировала актрису.

Кадр из фильма «Серфёр души» Фото: «Кинопоиск»

«Голубая волна», США, Германия, 2002 год

Жанр: мелодрама

Режиссёр: Джон Стокуэлл

Главные актёры: Кейт Босворт, Мэттью Дэвис, Мишель Родригес

Возрастные ограничения: 16+

Три лучшие подруги-серфингистки Энни, Эден и Лина вместе работают, а свободное время посвящают любимому спорту. Кажется, что их жизнь – это бесконечное лето, но у каждой девушки есть проблемы и жизненные трудности. Энни уговаривает подруг принять участие в местном чемпионате. Однако у девушек появляется серьёзный соперник – звезда сёрфинга Мэтт, в которого позже влюбляется Энни.

Актриса Кейт Босворт получила травму во время заплыва и даже потеряла сознание. Поэтому режиссёр решил заменить актрис в водных сценах дублёрами.

Кадр из фильма «Голубая волна» Фото: «Кинопоиск»

«На гребне», Австралия, 2012 год

Жанр: драма, биография, спорт

Режиссёр: Бен Нотт, Морган О’Нил

Главные актёры: Майлс Поллард, Завьер Сэмюэл, Сэм Уортингтон

Возрастные ограничения: 18+

Эта картина основана на реальной истории австралийского сёрфера Тима Даффи. Когда-то он был известным спортсменом, но его карьеру сломала алкогольная зависимость. Правда, в картине Даффи (его играет Сэм Уортингтон) отходит немного на второй план. В центре событий два брата – Энди и Джимми Фишеры.

Джимми живёт своей мечтой о сёрфинге на огромных волнах. Пытаясь помочь семье выбраться из постоянных долгов, он связывается с дурной компанией. Энди, желая спасти брата от тюрьмы, предлагает открыть свой небольшой магазин по продаже сёрфингистского снаряжения.

Кадр из фильма «На гребне» Фото: «Кинопоиск»

«Большая среда», США, 1978 год

Жанр: драма

Режиссёр: Джон Милиус

Главные актёры: Ян-Майкл Винсент, Уильям Кэтт, Гэри Бьюзи

Возрастные ограничения: 12+

Оригинальное название фильма «Всё решается в среду». В картине рассказывается история дружбы и взросления трёх сёрфингистов. За все годы им пришлось пережить немало трудностей, взлётов и падений. И поймать не одну волну мечты.

Прославленный спортсмен легенда сёрфинга Лэнс Карсон признавался, что персонаж Мэтт был списан с него. В 1970-е годы Карсон действительно боролся с зависимостью от алкоголя.

Кадр из фильма «Большая среда» Фото: «Кинопоиск»

«Прибой», Россия, 2018 год

Жанр: документальный, спорт

Режиссёр: Константин Кокорев

Возрастные ограничения: 12+

Документальный фильм Константина Кокорева рассказывает о российских сёрфингистах, которые колесят по миру в поисках огромных волн. Спортсмены проехали всю Россию – от Калининграда до Камчатки, от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря.

Этот фильм снимали профессиональные сёрферы. Не раз им приходилось сталкиваться с трудными ситуациями во время своего путешествия. Например, каждую ночь на стоянку на острове Итуруп забирались медведи. Благо всё обошлось.

Кадр из фильма «Прибой» Фото: «Кинопоиск»

«Сцены у моря», Япония, 1991 год

Жанр: драма

Режиссёр: Такеси Китано

Главные актёры: Куродо Маки, Хироко Осима, Сабу Кавахара

Возрастные ограничения: 16+

Трогательная история о глухонемом мусорщике Сигеру, который мечтает научиться покорять волны. Однажды он находит обломок доски для сёрфинга и делает первые шаги к своей мечте. Наедине с морем, величественными волнами и верой в безмятежное будущее.

Кадр из фильма «Сцены моря» Фото: «Кинопоиск»