Рекорды марафонов, необычные беговые рекорды

В доспехах, босиком и жонглируя: 6 самых невероятных беговых рекордов
Венера Ерофеева
Аудио-версия:
Эти участники марафонов смогли удивить весь мир.

Драма «Долгая прогулка», снятая по одноимённому роману Стивена Кинга, вызвала немало споров среди критиков, зрителей и поклонников бега. Напомним, действие фильма происходит в антиутопической Америке. 50 юношей принимают участие в марафоне, где главными призами являются приличная сумма денег и выполнение любого желания победителя. Но для этого нужно пройти без сна и отдыха сотни километров со скоростью 5 км в час. Сбавил темп – предупреждение (которое снимается в течение часа, если не было нарушений), три предупреждения – марафонец выбывает (погибает).

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Фото: «Кинопоиск»

Кстати, на премьере фильма зрители могли бесплатно попасть на просмотр – им лишь нужно было принять участие в марафоне на беговых дорожках. Так же, как и героям картины, следовало идти со скоростью не менее 5 км в час – и до тех пор, пока силы не покинут. Выдержали немногие.

Мы решили вспомнить спортивные достижения марафонцев, которые вызывают спорные чувства.

О чём расскажем:

Келли Гнейтинг

Достижение: самый тяжёлый участник марафона

Его уважительно называют Толстяком. Бывший дальнобойщик уверяет, что всё началось с женитьбы на милой девушке Карен. К тому времени он весил 93 кг, а после свадьбы расслабился и постепенно набрал массу вдвое больше.

Келли Гнейтинг – отец пятерых детей – прославился после того, как в результате несчастного случая лишился основной работы – и полностью посвятил себя спорту. Хотя он был уже известен тем, что пять раз завоёвывал звание чемпиона США по сумо и входил в сборную страны.

Келли Гнейтинг

Келли Гнейтинг

Фото: David Turnley/Getty Images

В 2008 году Гнейтинг вышел на дистанцию Лос-Анджелесского марафона и преодолел её за 11 часов 52 минуты. Келли стартовал с весом в 183 кг и сумел, несмотря на колоссальную нагрузку, добраться до финиша. Гнейтинг вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжёлый человек, пробежавший марафон.

Келли также добился поразительных результатов в плавании. С возрастом он уже весил около 200 кг. Однако это не помешало Гнейтингу 25 августа 2014 года успешно преодолеть боковым плаванием двойной переход через Медвежье озеро длиной почти в 22,5 км за 16 часов 13 минут. За всю историю США он стал четвёртым человеком, который прошёл эту дистанцию от начала до конца.

Джо Солтер

Достижение: бежал задом наперёд и жонглировал

Про американца говорили, что он жонглирует как дышит. Джо увлёкся этим видом циркового искусства ещё с детства и достиг невероятных результатов. Уже в юности Солтер всерьёз занялся триатлоном. И однажды к нему пришла мысль совместить спорт с жонглированием.

В 2012 году Джо на глазах публики проплыл 400 м в воде, проехал на велосипеде 26 км, пробежал 6 км за 1 час 57 минут, постоянно жонглируя трёмя теннисными мячиками. Необычное достижение Солтера было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Джо Солтер

Джо Солтер

Фото: из личного архива

Воодушевлённый результатом Джо теперь готовился к новому испытанию. В 2013 году он принял участие в марафоне, который состоялся в Молине. Солтер пробежал всю дистанцию за 5 часов 51 минуту задом наперёд, жонглируя мячиками. Увы, новое достижение так и не зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Оказалось, что на протяжении нескольких километров маршрута, где находится Рок-Айлендский арсенал, были запрещены видеокамеры – то есть официально зафиксированного времени нет.

Клэр Ломас

Достижение: преодолела марафон в бионическом костюме

В мае 2007 года в Обертоне британская наездница едва не погибла, когда её лошадь врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что Клэр сломала себе шею, спину и рёбра. Кроме того, у девушки было пробито лёгкое и повреждён позвоночник.

После 10 дней, проведённых в реанимации, врачи вынесли неутешительный вердикт: она никогда не встанет на ноги. В 27 лет Ломас стала инвалидом, нижняя часть тела была полностью парализована. Но Клэр не смирилась с подобным положением. Упорные тренировки и сеансы физиотерапии позволили Томас уже через три месяца вновь сесть на лошадь.

Клэр Ломас

Клэр Ломас

Фото: из личного архива

А вскоре она вышла замуж за Дэна Спайсера, с которым познакомилась в Сети. В феврале 2011 года у них родилась дочь Мейзи. К этому времени Клэр Ломас уже готовилась к самому важному спортивному событию в своей жизни – Лондонскому марафону. 22 апреля 2012 года она вышла на старт в бионическом костюме.

Клэр преодолела дистанцию за 17 дней в непогоду, под проливными дождями. В 2013 году отважная женщина отправилась в 650-километровую поездку по Англии на велосипеде с электроприводом и ручным управлением. Затем в 2016-м неугомонная Клэр стала участницей Большого северного пробега.

Чжан Хуэй Минь

Достижение: в восемь лет пробежала 3558 км

Эту восьмилетнюю бегунью китайцы прозвали Маленьким волшебным оленем. Второклассница из Лингао стала популярной в стране в январе 2007 года. Чжан за 17 дней пробежала 840 км вокруг острова Хайнань. Но это был ещё не предел её возможностей.

Вскоре девочка преодолела путь длиной в 3558 км от от Хайнаня до Пекина. На длительный пробег маленькой Чжан ушло 55 дней. Во время марафона её постоянно на велосипеде сопровождал отец. По его словам, он приучил Чжан к спорту с четырёх лет. И, дескать, раньше девочка пробегала до 80 км в день. Поэтому существующие нагрузки для неё были привычными.

Чжан Хуэй Минь

Чжан Хуэй Минь

Фото: China Photos/Getty Images

В меню бегуньи обязательно входили мёд, молоко и сырые яйца. Отец рекордсменки не скрывал, что именно его методика воспитания девочки стала причиной развода с женой. Инициатива отца ребёнка вызвала в Китае немало критики. По мнению экспертов, чудовищные нагрузки вполне могли оказать негативное влияние на суставы юной бегуньи. И, по всей вероятности, замедлили рост девочки. Неизвестно, как в дальнейшем сложилась судьба Чжан Хуэй Минь. Но в списке олимпийских чемпионок по марафону, как планировал её отец, она не оказалась.

Ллойд Скотт

Достижение: преодолел дистанцию в водолазном костюме

Этот британец, одолевший страшный недуг – лейкемию, горазд на выдумки и превратил спорт в яркое шоу. К примеру, 17 мая 2011 года Ллойд принял участие в Лондонском марафоне и финишировал в гигантском костюме улитки, чем сильно шокировал публику.

По словам Скотта, в этом наряде он полз на четвереньках 26 дней подряд, испытывая неимоверные трудности. Из носа британца текла кровь, его постоянно рвало из-за тесноты и духоты, однако он всё-таки сумел дойти до конечной цели. Ллойд каждый раз удивляет зрителей новыми, незабываемыми образами. Одевался Ллойд и в рыцарский костюм, был и в образе Индианы Джонса!

Ллойд Скотт

Ллойд Скотт

Фото: Cathal McNaughton/Getty Images

И на подготовку очередного спортивного зрелища он тратит не менее полугода, создавая соответствующие костюмы. Каждое шоу Ллойда Скотта направлено на привлечение средств, которые идут на благотворительность. Ради этой цели он рискует жизнью и здоровьем. Бывший пожарный и профессиональный футболист 28 сентября 2003 года провёл в озере Лох-Несс в Шотландии подводный марафон.

Ллойд в антикварном водолазном костюме весом около 60 кг прошёл по дну 42 км, потратив на опасный эксперимент 12 дней. Он едва не погиб, когда сорвался с высокого скального уступа, получив тяжёлую травму плеча. А ранее, 20 апреля 2002 года, Ллойд в этом же костюме прошёл Лондонский марафон за 5 дней, 8 часов, 29 минут и 46 секунд. Его достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Вим Хоф

Достижение: пробежал марафон босиком по снегу

Этого нидерландца зовут Ледяным человеком за его необыкновенную стойкость к холоду. К примеру, 26 января 2008 года на одной из улиц нью-йоркского Манхэттена он продемонстрировал очередной удивительный эксперимент. Вим Хоф просидел в прозрачной трубе, наполненной водой со льдом, ровно 72 минуты.

Вим Хоф

Вим Хоф

Фото: из личного архива

Его достижения свидетельствуют о неограниченных возможностях человеческого организма. Нидерландец легко переносит жару и холод. В 2011 году он пробежал полную марафонскую дистанцию в пустыне Намиб под палящим солнцем. И ни разу не воспользовался фляжкой с водой.

В 2007 году Вим босиком и в одних шортах пытался покорить Эверест. Увы, из-за обморожения пальцев ног подъём на легендарную горную вершину не удался. Зато нидерландец может гордиться достижением, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса. 26 января 2007 года в Финляндии за полярным кругом при −35°С Вим Хоф пробежал половину марафонской дистанции за 2 часа 16 минут 34 секунды. Он преодолел этот путь босиком по снегу – и в шортах.

