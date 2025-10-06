Рассказываем, почему это направление популярно, как его освоить на уровне наставника и добиться успеха.

Как стать инструктором по пилатесу: инструкция, курсы и лайфхаки от профи

Пилатес — это система физических упражнений, разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм. Автор назвал свою систему «контрологией», определив её как полную координацию между телом, умом и духом. Сегодня этот термин практически не используется. Зато слово «пилатес» сложно не увидеть в расписании групповых занятий фитнес-клуба.

Всё больше грамотных специалистов в сфере фитнеса задумывается о том, чтобы добавить пилатес в свой профессиональный арсенал. Но что значит быть инструктором данного направления и чем эта роль отличается от работы фитнес-тренера в привычном понимании? Рассказываем обо всех тонкостях работы и делимся инструкцией о том, с чего начать личную практику.

О чём расскажем:

Зачем нужен инструктор по пилатесу?

Максим Оборин эксперт-преподаватель сети X-Fit, спикер международных конвенций и соавтор системы SmartFitness «Особенностью данного направления является то, что оно сконцентрировано больше на серьёзном контроле тела и движений. И инструктор по пилатесу именно для этого и нужен. Его задача – обучить тело клиента осознанному движению».

Так исторически сложилось, что пилатес часто считают чем-то вроде лёгкой тренировки для женщин или путают с направлением растяжки. Если погрузиться в тему основательно, на уровне профессионального тренера, то становится ясно, что это полноценная методика, способная развивать абсолютно любые физические качества в зависимости от формата построения занятия.

Силовая выносливость, ловкость, гибкость, скорость — всё это вполне можно развивать при помощи упражнений из пилатеса.

Особенностью данного направления является то, что оно сконцентрировано больше на серьёзном контроле тела и движений. И инструктор по пилатесу именно для этого и нужен. Его задача – обучить тело клиента осознанному движению.

Если говорить с позиции тренера, то быть в дополнение к основному профилю ещё и инструктором по пилатесу — это способ расширить клиентскую базу и дать своим подопечным гораздо более высокие результаты.

Задача тренера — научить клиента работать со своим телом Фото: Victor Cvetkovic/istockphoto.com

Чем занимается инструктор по пилатесу?

Это всё тот же фитнес-тренер, полностью или частично строящий процесс занятий на основе упражнений и принципов методики Йозефа Пилатеса. Его основными акцентами будут формирование подконтрольных движений и развитие навыка работы «через центр», более тонкий (в сравнении с классическими методиками) контроль дыхания, а также фокусировка на подвижности позвоночного столба.

Важно понимать, что грамотный инструктор по пилатесу — это всегда универсал, владеющий и другими направлениями. Поэтому почти всегда в качественных занятиях, будь они персональные или групповые, присутствует набор совершенно разных элементов. Связано это с тем, что исключительно пилатес не покрывает всего поля задач, которые необходимо закрыть в тренировочном процессе.

Инструктор по пилатесу, как и любой другой профессионал в сфере фитнеса, должен хорошо знать анатомию, физиологию, биомеханику.

В данном направлении проводятся как групповые, так и персональные тренировки. Программы занятий необходимо анализировать на соответствие анатомическим особенностям клиента или группы, физиологическим нормам и оценивать с точки зрения безопасности.

В основе тренировок лежит система Йозефа Пилатеса Фото: Fizzes/istockphoto.com

Образование и квалификация

Как и в случае со всеми остальными фитнес-тренерами, для работы инструктором по пилатесу требуется специализированное образование с нужными выпускными документами. Это могут быть три разных варианта.

У тренера есть непрофильное высшее или среднее профессиональное образование, диплом о профпереподготовке по специальности фитнес-тренер и дополнительное повышение квалификации (от 30 часов) по направлению инструктора пилатеса. У тренера есть профильное высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное повышение квалификации (от 30 часов) по направлению инструктора пилатеса. У тренера есть непрофильное высшее или среднее профессиональное образование и диплом о профпереподготовке по специальности инструктора по пилатесу.

Из этих вариантов наилучшими будут первые два, так как профессиональная переподготовка сугубо под пилатес часто не включает множество важных элементов. В сущности, стоит рассматривать это именно как дополнение к уже имеющемуся тренерскому образованию.

Для работы необходимо получить лицензированный сертификат Фото: Javi Sanz/istockphoto.com

Помните, что все документы должны вноситься в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении). Различные сертификаты даже международного формата никакой юридической силы не имеют и не дают права работать инструктором по пилатесу.

После того как вы пройдёте обучение и хотя бы в течение полугода-года отработаете на подопечных новые навыки, можно задуматься о расширении спектра упражнений. В том числе — об обучении работе на специализированных тренажёрах вроде реформера (универсальный тренажёр, не дающий нагрузку на суставы и позвоночник — прим. ред.).

Где учиться на инструктора по пилатеса?

1. Педагогический колледж фитнеса

Курс «Тренер по пилатесу» (очно/онлайн)

На курсе студенты изучают историю направления, различия между классическим и современным методами, основные принципы работы тренера, анатомию и физиологию, структуру уроков, виды тренировок, оборудование, пользу и противопоказания, технику безопасности, сбалансированные программы и их планирование.

При успешном завершении курса выдаётся лицензированный диплом, позволяющий вести профессиональную деятельность.

Продолжительность обучения: 461 академический час.

Стоимость обучения: уточняется в зависимости от выбранных дисциплин*.

Учиться можно как очно, так и онлайн Фото: Fizzes/istockphoto.com

2. Evotren (подходит для действующих фитнес-тренеров)

Курс «Пилатес. Обучение инструкторов» (онлайн)

Студенты знакомятся с основами и принципами пилатеса, учатся правильной технике упражнений начального и среднего уровня с модификациями, а также изучают тонкости тренерской деятельности.

При успешном завершении курса выдаётся сертификат о прохождении, а если у вас есть диплом тренера, то и удостоверение о повышении квалификации по программе «тренировки по системе пилатес» с внесением в ФИС ФРДО.

Продолжительность обучения: 36 академических часов.

Стоимость обучения: 16 000 рублей*.

Обратите внимание на то, что некоторые курсы доступны только для действующих тренеров Фото: Andresr/istockphoto.com

3. Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения

Курс «Тренер по Пилатесу. Организационно-методическая подготовка и проведение спортивно-оздоровительных занятий» (онлайн)

За три месяца студенты становятся квалифицированными тренерами по пилатесу. В рамках курса учат проводить занятия для клиентов любого уровня подготовки и создавать индивидуальные программы тренировок.

При успешном завершении курса выдаётся лицензированный диплом, позволяющий вести профессиональную деятельность.

Продолжительность обучения: 340 академических часов.

Стоимость обучения: 32 100 рублей*.

Важно получить как практические, так и теоретические знания Фото: Skynesher/istockphoto.com

4. Международный тренерский факультет

Курс «Тренер по пилатесу» (онлайн)

Студенты знакомятся с основами и базовыми принципами пилатеса, учатся правильной технике выполнения упражнений начального и среднего уровня с модификациями, а также изучают тонкости тренерской деятельности.

При успешном завершении курса выдаётся лицензированный диплом, данные выпускника вносятся в ФИС ФРДО.

Продолжительность обучения: 461 академический час.

Стоимость обучения: 35 000 рублей*.

После обучения важно внести свои данные в ФИС ФРДО Фото: Ladanifer/istockphoto.com

* Цены на обучение актуальны на момент публикации.

Какие компетенции необходимы?

Инструктор по пилатесу должен знать анатомию, физиологию, методологию самого направления, биомеханику, принципы оценки опорно-двигательного аппарата, способы развития физических качеств, основы методологии и особенности периодизации тренировочного процесса.

Для начала работы достаточно упражнений начального и среднего уровней. Кроме того, понадобятся навыки общения с людьми, потому что тренер любого направления занимается оказанием услуг.

Есть важный нюанс. В стандартный курс инструктора по пилатесу большая часть минимального набора компетенций, описанного выше, не входит. Именно по этой причине важно сначала стать просто тренером по фитнесу. А потом уже добавить к этому пилатес.

Тут важно оговориться, что фитнес-тренер – это давно уже не просто про штанги, гантели и тренажёры. Речь идёт об универсале, который способен работать с широким спектром задач большим количеством способов. Он владеет и методиками стретчинга, и коррекционными упражнениями, и способами диагностики тела. Пилатес – не про набор мышечной массы или про похудение. Это обширное направление со множеством возможных задач.

Как нарабатывать практический опыт?

После получения соответствующего образования есть смысл какое-то время, два-три месяца, практиковаться вместе с опытными инструкторами.

В данном вопросе речь не идёт про отдельную оплату. Лучше всего будет устроиться на работу в специализированную студию или клуб с хорошей базой пилатеса (в том числе по оборудованию) и смотреть, как работают другие тренеры, периодически спрашивая у них совет. Не пренебрегайте и посещением групповых занятий у мастеров своего дела.

Если получится устроиться именно в студию пилатеса, то там точно будет старший тренер или руководитель, который прекрасно разбирается в методике. Не стесняйтесь постоянно спрашивать его о разных нюансах, в том числе разбирайте допускаемые вами ошибки.

Обязательны к посещению в первый год-два будут различные конвенции, где есть направление пилатес. На первом этапе это полезно и даст не только определённый набор знаний, но и возможность познакомиться с другими тренерами.

Начать практику можно в тандеме с опытным тренером Фото: Dimensions/istockphoto.com

Портфолио и продвижение

Если для вас направление пилатес является лишь дополнением к уже имеющейся работе, то продвижение будет заключаться просто в корректировке резюме для клиентов и предложении услуг по решению дополнительных задач. В остальном придерживайтесь той же стратегии, что у вас уже работает. Но если вы начинаете карьеру с нуля, то тут будет несколько сложнее.

Существует устойчивый миф про онлайн-продвижение тренера. Проблема в том, что сложные по задачам и исполнению тренировки в принципе затруднительно реализовывать дистанционно, а пилатес – особенно, так как он построен на контроле множества малозаметных движений.

Стоит сформировать портфолио, где вы укажете, кого из знакомых тренировали и каких результатов достигли, выложить свой профиль на разные площадки, где присутствуют тренеры. Однако рассчитывать, что оттуда массово пойдут клиенты, не стоит.

Основной приток подопечных будет в офлайне, где необходимо работать с вводными занятиями, демонстрировать выгоды ваших услуг и проводить платные персональные тренировки. В этом вопросе направление пилатес ничем не отличается от всех остальных.

Соцсети могут быть хорошим инструментом продвижения Фото: Arsenic Palivoda/istockphoto.com

Этика и ответственность

Тренер несёт полную ответственность как за прогресс своих подопечных, так и за их безопасность. Вы обязаны обеспечить клиенту тот результат, о котором договорились на старте и за который берёте деньги. При этом — достичь этого без ущерба для здоровья человека.

Любой грамотный тренер в начале занятий подписывает с клиентом небольшой контракт, где указываются ожидаемый результат, обязанности инструктора и, что важно, клиента. Это даёт ощущение безопасности обеим сторонам и фиксирует направление работы.

Не забывайте и о том, что вы получаете доступ к персональным данным, в том числе к биометрическим. Поэтому если вдруг решите выложить фото клиента в формате «до/после» или просто с каким-то упражнением, то не поленитесь взять у него письменное согласие и «замыльте» лицо. В этом случае у Роскомнадзора к вам не возникнет вопросов.

Помните, что вы должны строго придерживаться границ своей компетентности. Вы не ставите диагнозы, не лечите травмы, не формируете план питания. Ваша задача — быть тренером.

Вы можете (и обязательно будете) допускать ошибки. Нужно честно в них признаваться сначала себе, а потом и клиенту. Например: «Выбранный формат периодизации не дал нужной динамики, поэтому плавно перейдём к другой стратегии, чтобы достичь нужных показателей, но можем слегка задержаться по срокам».

Если клиент вдруг получит травму, то вы должны провести предельно честный анализ причин. Не пытайтесь уйти от ответственности. Это приведёт лишь к уходу подопечного, негативной репутации и появлению новых случаев травматизации.

Ошибки — неотъемлемая часть работы на первых порах Фото: Javi Sanz/istockphoto.com

Карьерные перспективы

Если вы только стартуете в тренерской деятельности, то начинать работать лучше в полноценном фитнес-клубе с хорошей базой пилатеса. Это позволит вам «не голодать», так как поток клиентов большой и при грамотном подходе у вас быстро появятся первые персональные тренировки.

Если есть финансовая подушка, то стоит рискнуть и начать работать в небольшой студии пилатеса.

Так как почти везде дефицит грамотных тренеров, которые ответственно подходят к работе, проблем с поиском места не должно быть.

После первого года работы есть смысл рассмотреть более престижные места. Не столь важно, будут это полноценные фитнес-клубы или большие студии. Ориентируйтесь в первую очередь на потенциал развития, потому что первые пять лет после старта это будет вашим приоритетом при выборе как мест работы, так и активности в развитии.

Постоянно повышайте квалификацию Фото: Ti-ja/istockphoto.com

Как минимум раз в год повышайте свою квалификацию непосредственно в направлении пилатес.

Хотя бы каждые два месяца получайте дополнительные общие знания, проходя различные небольшие курсы. Например прокачайте понимание того, как работать с болями в спине, с вальгусом стоп, осанкой и прочим.

Не пренебрегайте развитием в направлении кьюинга (отработки методики подачи команды и ведения тренировки — прим. ред.) и продаж с маркетингом. Всё это потребует денег, поэтому приучите себя стабильно тратить какую-то часть зарплаты на обучение. В первые несколько лет это вполне могут быть 20-30% дохода.

5 главных советов для начинающих инструкторов от профи

Юлия Котович ведущий наставник фитнес-школы Evotren, опыт работы тренером более 20 лет «Тренеру нужен тренер. Занимайтесь в качестве клиента персонально с квалифицированным специалистом. И здесь речь не только о том, чтобы учиться у более опытных наставников. Так вы сможете побыть в роли клиента, понять, как они себя ощущают, и увидеть их потребности»

Постоянно практикуйтесь

Речь также о том, чтобы чувствовать своё тело. Понимать, какие реакции оно даёт. Какие ощущения должны быть от упражнения, в чём разница между выполнением одного и того же движения во включённом состоянии и отвлечённом (это когда вы не погружены в процесс).

Развивайте образное мышление

Повышайте уровень кьюинга. В пилатесе как нигде важно умение образно доносить технику движений, ощущения, понимание включения необходимых мышц в работу. Почему? Всё дело в том, что здесь движение построено не только на принципах биомеханики, но и на осознанном включении необходимых мышц в работу.

Предлагайте клиентам персональные тренировки

Давайте возможность каждому клиенту групповых тренировок хотя бы раз пройти у вас персональное занятие и почувствовать разницу. Правильно почувствовать мышцы, движение, направление внимания и контроля действительно можно только на индивидуальном занятии. Именно такой формат позволяет полностью учесть степень подготовки, уровень восприятия и мышечного контроля клиента. А это позволит подобрать к нему ключ, чтобы подопечный понял упражнение технически и выработал личные ассоциации «правильности» его выполнения.

Пробуйте различные форматы работы Фото: SolStock/istockphoto.com

Показывайте влияние пилатеса на другие сферы тренинга

Подсвечивайте преимущества сочетания этого вида тренировок с другими направлениями фитнеса (спорта). Проводя занятие, объясняйте клиенту не только технику и что он должен ощущать, но и чего вы добиваетесь данным упражнением: что оно улучшит/изменит, с чем поможет потом справиться, какие ощущения уменьшит/усилит и так далее.

Не застывайте на базе

Добавляйте новые инструменты и отслеживайте их влияние на общую структуру тренировки, результаты, улучшение движения и понимания клиента. Не нужно превращать методику пилатес в сборную солянку, далёкую от классического подхода. Но внедрять инструменты, которые помогают решить некоторые задачи, с которыми не справляется база, вполне можно. Используйте их себе в плюс.

Инструктор по пилатесу — это полноценный фитнес-тренер, просто с другим набором инструментов. Он не противопоставляет себя силовой или функциональной подготовке, а дополняет её, создавая благодаря этому более целостный каркас тренировок.

Если вас привлекают работа с людьми, внимание к деталям движения и желание помогать клиентам не только «поднимать больше», но и жить без боли, то пилатес может стать вашим профессиональным направлением.