Почему 1500 калорий мало для взрослого человека? Объясняет профессор

Число «1500 калорий» часто преподносится как универсальная и безопасная формула для похудения. Однако этот подход может быть не только неэффективным, но и опасным для здоровья. Разберёмся, почему одна и та же калорийность для одного человека приводит к желанному результату, а для другого оборачивается упадком сил, замедлением метаболизма и серьёзными проблемами со здоровьем.
О чём расскажем:
- Какая норма потребления калорий для взрослого человека?
- Можно ли сокращать рацион до 1500 ккал?
- Кому не рекомендуется снижать калорийность до 1500 ккал?
- Риски длительного соблюдения рациона в 1500 ккал
- Как снизить вес безопасно и эффективно?
Какая норма потребления калорий для взрослого человека?
«Килокалория (ккал) — это мера энергии, которую человек получает из продуктов питания».
Для поддержания жизнедеятельности — дыхания, работы сердечно-сосудистой системы, терморегуляции, синтеза белков, управления клеточными процессами и прочего — организму необходима энергия. Совокупность этих энергетических затрат называется суточными энергетическими затратами (СЭЗ).
СЭЗ включают в себя три ключевых компонента:
- базальный (основной) обмен (BMR) — количество энергии, нужное организму в состоянии покоя;
- термический эффект пищи (TEF) — энергия, расходуемая на переваривание и усвоение еды;
- затраты энергии на физическую активность (PAEE) — энергия, которую человек тратит на движения, занятия спортом и бытовые дела.
Для оценки базального обмена и суточных энергетических затрат применяются различные формулы. Одна из наиболее распространённых — формула Миффлина — Сан Жеора:
- для мужчин: BMR = 10 × масса тела (кг) + 6,25 × рост (см) — 5 × возраст (лет) + 5;
- для женщин: BMR = 10 × масса тела (кг) + 6,25 × рост (см) — 5 × возраст (лет) — 161.
Полученное значение умножается на коэффициент, учитывающий уровень вашей физической активности — от 1,2 до 1,9 (например, 1,2 – для малоподвижного образа жизни, 1,5-1,75 – для умеренной активности). Так можно определить приблизительный уровень СЭЗ.
Рассмотрим на примере: женщина 35 лет, вес — 70 кг, рост – 165 см, ведёт умеренно активный образ жизни:
BMR = (10 × 70) + (6,25 × 165) — (5 × 35) — 161 = 1395 ккал, а с учётом коэффициента активности (примерно 1,5) СЭЗ = ~2090 ккал.
Вывод очевиден: для поддержания текущего веса и жизнедеятельности этой женщине нужно около 2090 ккал/день. Следовательно, рацион в 1500 ккал — это дефицит почти в 600 ккал, что составляет около 30% от её нормы. Это уже не лёгкая коррекция питания, а полноценная низкокалорийная диета.
Можно ли сокращать рацион до 1500 ккал?
Диеты с существенно сниженной калорийностью в научной литературе обозначаются как LED (low energy diets) и VLED (very low energy diets). LED предполагают сокращение калорий на 20-40% от обычного уровня, а VLED характеризуются экстремально низким уровнем калорий (например, 400-800 ккал в день) и обычно включают в себя приём витаминно-минеральных комплексов.
Если обычный уровень калорий у человека превышает 2000 ккал в день, то диета в 1500 ккал может быть отнесена к категории LED.
Снижение рациона до 1500 ккал возможно, но с определёнными оговорками: не для всех, не на длительный срок и только при грамотном подходе.
При снижении калорийности рациона организм может реагировать следующими способами:
- снижением энергозатрат из-за «метаболической адаптации» – расход энергии падает не только из-за уменьшения массы тела, но и из-за регуляторных процессов в организме;
- потерей мышечной массы наряду с жировой тканью – в некоторых случаях до четверти потери веса при низкокалорийной диете может приходиться на мышечную ткань;
- уменьшением базального обмена из-за сокращения мышечной массы, что усложняет дальнейшее снижение веса.
Диета в 1500 ккал может быть относительно безопасной в краткосрочной перспективе для людей с избыточным весом, если она сбалансированна по содержанию белка, витаминов и минералов, а также сопровождается умеренными физическими нагрузками. Однако длительное соблюдение такого рациона может привести к различным осложнениям.
Кому не рекомендуется снижать калорийность до 1500 ккал?
Снижать калорийность до 1500 ккал не следует следующим группам:
- людям с высокой физической активностью, спортсменам, тем, кто занимается силовыми тренировками — им требуется больше калорий для восстановления сил, поддержания мышечной массы и обеспечения работоспособности;
- беременным и кормящим женщинам — в этот период необходимо больше энергии и питательных веществ;
- детям и подросткам, особенно в период активного роста и полового созревания.
Некоторые категории должны с осторожностью подходить к снижению калорийности рациона.
- Люди, испытывающие повышенные метаболические нагрузки: те, кто страдает от заболеваний, переживает сильный стресс, восстанавливается после травм, операций или борется с хроническими недугами. В таких ситуациях организм тратит больше энергии, и сокращение калорий может негативно сказаться на здоровье.
- Люди с недостаточным весом: те, кто страдает от истощения или дефицита массы тела, нуждаются в сбалансированном питании для восстановления здоровья, а не в ограничении калорий.
- Люди с нарушениями гормонального фона. Например, при гипотиреозе или гипопитуитаризме снижение калорийности питания может усугубить метаболические расстройства.
- Люди с ментальными расстройствами и нарушениями пищевого поведения. Строгие диетические ограничения могут стать триггером для развития или обострения расстройств пищевого поведения.
- Пожилые люди. В зависимости от состояния здоровья снижение калорийности рациона может быть рискованным из-за опасности потери мышечной массы, что повышает риск саркопении, падений и потери функциональности.
Если человек уже придерживается рациона в 1500 ккал, дальнейшее снижение суточной нормы до 1200 ккал и ниже без медицинского контроля может создать угрозу дефицита жизненно важных питательных веществ, ослабить иммунитет и ухудшить общее самочувствие.
Риски длительного соблюдения рациона в 1500 ккал
Длительное соблюдение низкокалорийного рациона может привести к проблемам со здоровьем.
- Потеря мышечной массы и замедление метаболизма. При нехватке аминокислот и калорий организм начинает расщеплять мышечный белок для получения энергии, что ведёт к уменьшению мышечной массы. Потеря мышц снижает базовый уровень метаболизма, усложняя дальнейшее похудение и поддержание желаемого веса.
- Дефицит витаминов, минералов и микроэлементов. При ограниченном рационе сложно обеспечить организм необходимым количеством витаминов (A, D, E, группы B), минералов (железо, кальций, цинк, магний) и пищевых волокон. Это может привести к анемии, ослаблению иммунитета, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.
- Нарушения гормонального баланса и репродуктивной функции. У женщин возможен риск аменореи (отсутствие менструаций), нарушения овуляции и снижения уровня половых гормонов, что также может сказаться на костной массе. У мужчин длительный дефицит калорий может привести к снижению либидо и уровня тестостерона. Также возможны нарушения функции щитовидной железы, снижение уровня Т3 и Т4 (тиреоидных гормонов).
- Ухудшение состояния костной ткани и риск остеопении. Недостаток энергии и питательных веществ, особенно кальция и витамина D, может привести к снижению плотности костной ткани, что особенно опасно для женщин с гормональными колебаниями.
- Психоэмоциональные нарушения. Строгие низкокалорийные диеты могут усилить симптомы депрессии и ухудшить настроение, возможны хроническая усталость, снижение мотивации, раздражительность и нарушения сна. Также существует риск развития эпизодов переедания.
- Риск развития желчнокаменной болезни. Быстрое снижение веса, особенно при соблюдении низкокалорийных диет, может повысить вероятность образования желчных камней.
- Другие метаболические изменения. Происходит снижение термического эффекта пищи, когда организм «экономит» на переваривании, уменьшение активности симпатической нервной системы и производства тепла, ухудшение эндотелиальной функции сосудов и ослабление иммунной системы, что может повысить восприимчивость к инфекциям.
- Вероятность возврата утраченного веса после завершения диеты. После прекращения низкокалорийной диеты часть потерянного веса часто возвращается. Это так называемый «эффект йо-йо».
Как снизить вес безопасно и эффективно?
Для устойчивого похудения нужно не просто сократить количество потребляемых калорий, а сделать это с минимальными рисками для здоровья. Доказательная медицина предлагает несколько принципов.
Избегать чрезмерного дефицита калорий. Разумным считается дефицит в пределах 20-30% от исходного уровня суточной энергетической потребности. Слишком маленький дефицит замедлит прогресс, а слишком большой — повысит риск осложнений.
Обеспечить достаточное потребление белка. Важно сохранять потребление белка на уровне 1,2-2 г на 1 кг массы тела, чтобы минимизировать потерю мышечной массы. Стоит отдавать предпочтение качественным источникам белка: мясу, рыбе, бобовым, яйцам, молочным продуктам.
Сочетать диету с физической активностью. Силовые тренировки стимулируют синтез мышечного белка и помогают сохранить мышечную массу. Аэробные нагрузки увеличивают энергозатраты и улучшают кардиометаболические показатели.
Пройти тест на непереносимость продуктов. Следует провести исследование на пищевую непереносимость FOX на 286 пищевых продуктов и понять, какие продукты находятся в красной зоне. Рекомендуется на 30 дней исключить их из меню, а затем постепенно возвращать в рацион отслеживая своё самочувствие.
Это поможет наладить пищеварение и усвоение питательных веществ, что снизит риск развития нутритивных дефицитов и поможет в снижении и удержании веса.
Практиковать «рефидные» дни. Вместо того чтобы резко сокращать количество потребляемых калорий, рекомендуется постепенно снижать их объём, позволяя организму адаптироваться к новым условиям. Для поддержания метаболизма и снижения психологического напряжения можно разумно использовать «рефидные» дни, в которые допускается небольшое увеличение калорийности рациона. В это время рацион временно обогащается углеводами для поддержания метаболизма и предотвращения негативных последствий длительного дефицита калорий.
Обращать внимание на качество продуктов. Следует отдавать предпочтение пище, богатой питательными веществами: овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, источникам нежирного белка и полезным жирам. При этом стоит избегать продуктов, содержащих «пустые» калории (сахар, фастфуд и ультрапереработанные изделия).
Поддерживать баланс витаминов и микроэлементов. При низкокалорийном рационе есть смысл рассмотреть возможность приёма мультивитаминных комплексов, особенно если лабораторные исследования выявляют дефицит таких элементов, как железо, витамин B12, витамин D, магний, и других важных веществ. Но их нужно подбирать только после консультации с врачом.
Следите за своим состоянием и корректируйте питание. Необходимо систематически отслеживать ряд показателей: массу тела, соотношение мышечной и жировой ткани, а также результаты лабораторных анализов (уровень гемоглобина, ферритина, электролитов, гормонов). Если появляются признаки усталости или наблюдается снижение эффективности программы, следует внести изменения в рацион или пересмотреть режим отдыха.
Слушайте свой организм. Для успешного снижения веса и поддержания формы важно уделять внимание не только питанию, но и другим аспектам жизни: качественному сну, снижению уровня стресса, поддержанию здоровых социальных связей. Часто переедание и срывы обусловлены не столько желанием получить дополнительные калории, сколько психологическими причинами.
Чтобы не допустить переход организма в режим «экономии» ресурсов, можно применять различные стратегии. Например, периодически смягчать дефицит калорий или использовать метод циклического снижения их количества, а также варьировать уровень физической активности.
Главная цель не просто добиться снижения веса, а сохранить достигнутые результаты в долгосрочной перспективе. Поэтому важно разработать устойчивый план, который не будет основываться на кратковременных и экстремальных мерах, после чего вес возвращается, и понять, как изменить питание на постоянной основе.
