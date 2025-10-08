Как бегун-любитель создал культовые кроссовки: история бренда New Balance

Компания New Balance появилась более века назад. Первые кирпичики небольшого дела, которое в итоге выросло до огромной бизнес-империи, заложил бегун-любитель Уильям Райли. Сегодня это глобальный гигант, известный не только спортивной обувью, но и коллаборациями с артистами и спортсменами.

О чём расскажем:

История бренда берёт начало в далёком 1906 году в Бостоне (штат Массачусетс, США). Основатель бренда — Уильям Райли — родился в 1860-м в английской деревушке Белпер. С юности он увлекался бегом и даже занимал призовые места на соревнованиях в родной Великобритании. Райли перебрался в Соединённые Штаты в поисках возможностей для развития в спорте.

Вскоре после переезда Уильям открыл свой первый бизнес — маленькую мастерскую по пошиву спортивной обуви. Личный опыт подсказывал ему, какие именно кроссовки стоит выпускать для бегунов. Пройдя через многочисленные марафоны, Райли понимал, что в этом деле в первую очередь важны комфорт и хорошая поддержка стопы.

Уильям Райли Фото: newbalance.com

Первые шаги

За несколько лет в истории компании не случилось ни взлётов, ни падений. Райли работал один, вручную изготавливая обувь по индивидуальным меркам клиентов. Это период, когда качество ценилось выше количества, а каждая пара считалась практически произведением искусства. Для Уильяма было важно зарекомендовать себя в беговой среде и таким образом найти постоянных клиентов.

В 1910 году он официально зарегистрировал фирму под названием New Balance Arch Company («Новый баланс стопы» — прим. ред.). Название было выбрано не случайно. Так Райли хотел показать, на чём именно фокусируется во время пошива своих кроссовок. Обувь Уильяма действительно отличалась высоким качеством, а покупатели по сарафанному радио делились друг с другом тем, что наконец-то смогли найти те самые кроссовки, которые отвечают всем их запросам.

В 1920-х годах New Balance заключила договор на поставки обуви полиции Бостона. Офицеры оценили её надёжность и комфорт во время патрулирования. Это сотрудничество стало первым шагом к признанию бренда за пределами любительского спорта.

Интересно, что, несмотря на колоссальный успех и внимание к компании New Balance, Райли предпочитал оставаться в тени и посвящать бо́льшую часть времени труду. Предприниматель вкладывал время и силы, веря, что его задача — дать спортсменам возможность тренироваться с комфортом.

Одно из первых производств New Balance Фото: newbalance.com.hk

При чём тут курица

По одной из версий, Уильям Райли придумал конструкцию своих кроссовок благодаря курице. Однажды он наблюдал за птицей, которая продолжительное время стояла на одной лапе, будто бы даже не прикладывая для этого никаких усилий. Это вдохновило Уильяма на то, чтобы создать обувь, которая дала бы человеку возможность настолько же комфортно ощущать себя при любых действиях.

Стоит отметить, что эта история — преимущественно легенда, а не строго задокументированный биографический факт. Официальная история New Balance, как описано в архивах компании, больше сфокусирована на личном опыте Райли как бегуна. Он понимал важность комфорта и поддержки стопы из своих собственных тренировок и марафонов, где обычные ботинки часто натирали и не выдерживали нагрузок.

Кроссовки New Balance Фото: newbalance.com.hk

Переломный момент

На протяжении многих лет Райли лично руководил компанией. Когда в 1938-м Уильям умер, бизнес перешёл в руки его племянника Элеонора, который решил продолжить семейное дело, сохраняя традиции производства.

Приход Элеонора пришёлся на кризисный период фирмы New Balance. Предприятие продолжало расти, однако новому руководителю понадобилось время, чтобы прочно взяться за штурвал и направить бизнес к более стремительному развитию.

1970-е годы стали ключевым этапом в истории бренда. В компании разработали совершенно уникальную модель кроссовок с амортизацией, которая обеспечивала практически идеальную стабильность стопы и лёгкость во время движения. В этот период продукция New Balance дошла до профессиональных спортсменов. Одной из тех, кто оценил качество кроссовок, была теннисистка Крис Эверт. В 1978-м компания заключила с ней соглашение о сотрудничестве.

Крис Эверт Фото: Trevor Jones/Getty Images

Поддержка Эверт значительно повысила узнаваемость бренда. К 1980-м годам New Balance вошла в тройку лидеров спортивной индустрии, встав рядом с гигантами Nike и adidas.

На фоне выросшей популярности и доверия покупателей руководство компании вложилось в расширение ассортимента. В линейке появились кроссовки для тенниса, баскетбола и повседневной носки. При этом в New Balance придерживались принципа сохранения качества и уровня комфорта обуви.

Именно в это время произошёл окончательный переход от небольшого семейного бизнеса к полноценной корпорации, стремительно наращивающей объёмы производства.

В отличие от многих других компаний, New Balance до сих пор поддерживает традиции и сохраняет свои производства в США. Часть продукции бренда шьётся вручную на фабриках в штатах Мэн, Массачусетс, Коннектикут и Калифорния. Там работают более 1300 сотрудников.

В период с 1970-х и по настоящee время компания расширяет географию производства. На данный момент фабрики New Balance есть в Великобритании, Вьетнаме, Канаде, Китае и Франции. Всего насчитывается 25 предприятий.

В 70-х компания активно расширялась Фото: newbalance.ch

Культовые модели и технологии

В 1970-х годах New Balance выпустил свою первую модель обуви, которая стала культовой — кроссовки с двухслойной подошвой, значительно улучшающей амортизацию и повышающей комфорт для бегунов. Эта инновация заложила основу для будущих успехов бренда.

В 1986-м появилась система амортизации Abzorb, эффективно поглощающая удары при беге, а позже были изобретены технология C-Cap для стабильности при ходьбе, лёгкие материалы Phantom Liner и FantomFit, усиливающие поддержку стопы и вентиляцию.

В 1990-е годы «балансы» появились в России. Среди спекулянтов они ценились выше моделей adidas или Nike, стоя на одном уровне с джинсами Levi’s с красной этикеткой. Особенно продукция бренда пришлась по вкусу футбольным болельщикам. В 2000 году глобальные продажи фирмы превзошли отметку в $ 1 млрд, с выпуском 45 млн пар в год, реализованных в 65 странах мира на пяти континентах.

New Balance NB 530 Фото: newbalance.com

В 2012 году New Balance первой применила 3D-печать подошвы, открывая новые возможности для кастомизации. А несколько лет назад компания внедрила технологию FuelCell для большей энергоэффективности спортсменов и материал HypoKnit с улучшенной вентиляцией.

Компания сейчас

New Balance до сих пор известна прежде всего своей обувью. В ассортименте бренда десятки моделей: от классических до специализированных кроссовок для бега, баскетбола, тенниса, тренировок и повседневной носки. В ассортименте представлены популярные серии, такие как:

574 — культовая классика с ретродизайном, подходит для повседневного использования;

— культовая классика с ретродизайном, подходит для повседневного использования; 990 — премиальная обувь с акцентом на комфорт и поддержку;

— премиальная обувь с акцентом на комфорт и поддержку; FuelCell — инновационные модели с амортизацией для бега и тренировок;

— инновационные модели с амортизацией для бега и тренировок; Fresh Foam — кроссовки с передовой технологией амортизации для больших нагрузок.

Кроссовки New Balance 574 Фото: newbalance.com

Помимо обуви, New Balance выпускает спортивную и повседневную одежду: футболки, толстовки, куртки, лосины, штаны и шорты. В ассортимент также входят аксессуары и различные товары для тренировок.

Бутик New Balance Фото: Ronald Martinez/Getty Images

C какими звёздами сотрудничает бренд

Бренд New Balance давно сотрудничает со звёздами из мира музыки, спорта и моды. Среди партнёров: рэперы и артисты, создающие капсульные коллекции в уличном стиле.

Джейден Смит

Сотрудничество началось в 2021 году, когда New Balance выпустил капсульную коллекцию кроссовок New Balance 574, созданную в коллаборации Джейденом Смитом. Это была часть инициативы компании по привлечению молодых талантов и дизайнеров. Джейден, который всегда отличался эклектичным стилем, привнёс в коллекцию уникальные вибрации, вдохновлённые жизнью в Лос-Анджелесе и любовью к скейтбордингу.

Дрейк

Канадский рэпер и певец, один из самых влиятельных артистов современной музыки, сотрудничает с New Balance с 2019 года. Их совместная линейка включает модели кроссовок 574 и 997. Дрейк добавил к классическому дизайну свои инициалы и другие узнаваемые детали. Например, на модель кроссовок Drake's Bad News нанесена маленькая подкова.

Рэпер Дрейк Фото: Kevin Winter/Getty Images

Джек Харлоу

Рэпер в 2022 году запустил капсульную коллекцию с New Balance, посвящённую своей связи с городом, где расположена штаб-квартира бренда. Коллекция включала кроссовки моделей 550 и 574 в различных цветовых вариантах, вдохновлённых ретростилем и уличной модой, с акцентом на комфорт и долговечность. Это сотрудничество помогло New Balance привлечь молодую аудиторию из сферы хип-хопа.

Фаррелл Уильямс

Американский продюсер, рэпер и дизайнер, работал с New Balance с 2014 по 2018 год в роли креативного директора. Он создал несколько коллекций обуви. Фаррелл также инициировал программу бренда Made for Movement, которая поддерживает социальные проекты, интегрируя моду, музыку и активный образ жизни.

Кавай Леонард

Звезда NBA в 2018 году начал сотрудничество с New Balance после ухода от Nike. Коллекция включала модели KL1, KL2 и KL3, разработанные с акцентом на комфорт, амортизацию и универсальность, подходящие как для игры, так и для повседневной носки.

Кавай Леонард Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Мы знали, что можем достичь гораздо большего, и понимали, что история, ценности и потенциал нашего бренда не реализованы в полной мере. Партнёрство в области спорта, развлечений, уличной и премиальной моды помогли нам донести цели нашего бренда до новых потребителей, — говорил Джим Дэвис, председатель совета директоров New Balance.

В 1972 году управление брендом перешло к филантропу Джиму Дэвису. Он вывел бизнес на новый уровень, инвестируя в технологии и маркетинг. В 2001 году New Balance купила инвестиционная компания JH Whitney & Company, однако производство всё же продолжилось в обособленном формате. Сегодня New Balance фокусируется на инновациях, качестве и сотрудничестве со звёздами спорта, сохраняя верность традициям Райли.

