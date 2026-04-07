Что такое терренкур: особенности, польза и варианты популярных маршрутов

Как работает оздоровление пешими прогулками и куда отправиться, чтобы ими насладиться.

Пользу пеших прогулок на свежем воздухе нельзя обесценить: умеренная физическая активность позволяет организму как можно дольше оставаться молодым и энергичным.

Не зря многие санаторно-оздоровительные программы стали включать в себя терренкур – вид санаторного лечения, основывающийся на преодолении определённого маршрута, в котором чередуются подъёмы и спуски.

Что такое терренкур?

В переводе с французско-немецкого «терренкур» означает лечение местностью. Такой способ терапии подходит абсолютно всем: нет никаких ограничений по возрасту. Кроме того, занятия не требуют экипировки.

Первые терренкуры стали появляться в Швейцарии и Германии в XIX веке. Идея принадлежала немецкому врачу Максу Эртелю. Он приехал в Альпы с личной проблемой – чтобы избавиться от искривления позвоночника. Именно Эртель впервые начал практиковать пешие прогулки с целью оздоровления. Он ответственно подошёл к делу и тщательно выверял свои маршруты. Так, пешие прогулки профессора стали занимать около девяти часов непрерывного хождения.

Благодаря наблюдениям и опыту Эртель пришёл к выводу, что дозированные прогулки в живописных местах, с чередованием спусков и подъёмов могут справиться со многими заболеваниями. К примеру, терренкур он советовал своим пациентам для лечения дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с лишним весом.

В России терренкур появился сравнительно недавно – в начале XX века. Инициатором его внедрения считается врач Николай Облонский. Первой тропой для оздоровительных пеших прогулок стала «царская тропа» в посёлке Ореанда в Крыму. Практически сразу начали появляться терренкуры по всей стране. К примеру, кисловодский терренкур с момента появления и по сей день пользуется большой популярностью у желающих оздоровиться на свежем воздухе. Также есть популярные варианты в Пятигорске, Ессентуках, Анапе, Сочи.

Денис Шайдуллин сертифицированный инструктор, участник марафонов «Терренкур — не просто прогулка по холмам. Это продуманная система оздоровления, где маршрут действует как естественный тренажёр. Чередование подъёмов и спусков с разным углом наклона (обычно от 4° до 18°) тренирует сердце и сосуды намного эффективнее, чем ходьба по равнине. Создаётся эффект интервальной нагрузки. Ходьба по естественному рельефу заставляет работать мелкие мышцы-стабилизаторы стопы и голени, что является лучшей профилактикой плоскостопия и травм. Происходит укрепление опорно-двигательного аппарата. Интересен эффект формирования контроля и осознанности: чёткое планирование маршрута, темпа и остановок приучает прислушиваться к своему телу и избегать перегрузок».

Разновидности терренкура

Терренкур бывает разный — в зависимости от типа местности. Так, выделяют исторический, панорамный и горно-лесной терренкур. Кроме того, пешие прогулки могут различаться по типу маршрута и сложности нагрузки. При этом на уровень сложности влияют особенности рельефа местности и углы подъёма.

По своей сложности терренкуры бывают трёх видов:

сложные (протяжённость маршрута до 3000 м);

средние (протяжённостью до 1500 м);

лёгкие (до 500 м).

Польза терренкура

Денис Шайдуллин, сертифицированный инструктор, участник марафонов: «Ещё круче работает союз терренкура и скандинавской ходьбы – это формула идеальной тренировки, эффективность которой возрастает в разы. Кроме того, снижается ударная нагрузка на суставы при спусках, которые на терренкуре могут быть довольно крутыми. Включается в работу верхний плечевой пояс, что увеличивает расход калорий до 40% по сравнению с обычной ходьбой. Обеспечивается дополнительная устойчивость на сложном рельефе, снижая риск падений и растяжений. Увеличивается аэробная мощность, так как при подъёмах с палками организм потребляет больше кислорода. По сути, вы получаете комплексную силовую и кардиотренировку с элементами функционального тренинга».

Грамотный подход к лечебной программе благоприятно действует на весь организм и помогает справиться с различными заболеваниями. Какие же преимущества тут есть?

Лечение органов дыхательной системы. Прогулки по пересечённой местности тренируют лёгкие. Это подойдёт людям, страдающим астмой и другими заболеваниями. Для тренировки дыхательной системы лучше всего терренкур по горной местности или лесу.

Улучшение обмена веществ. Продолжительные пешие прогулки благоприятно действуют на обмен веществ, что позволяет справиться с лишним весом.

Укрепление сердечно-сосудистой системы. Как известно, физические нагрузки улучшают работу сердца и выравнивают её ритм.

Улучшение психоэмоционального состояние. Прогулки на свежем воздухе в окружении красивых пейзажей поднимают настроение и позволяют избавиться от тревог и депрессий. Отличная альтернатива психологическим сессиям!

Регулярные занятия терренкуром повышают выносливость, которую можно приравнять в некоторой степени к занятиям физической культурой.

Повышение иммунитета. После первых же занятий терренкуром заметна сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.

Главный принцип: начинать с простых маршрутов под руководством инструктора и постепенно увеличивать нагрузку. Терренкур сам по себе или в сочетании со скандинавскими палками — это мощный инструмент для здоровья, но пользоваться им нужно с умом.

Показания и противопоказания для занятий терренкуром

Несмотря на огромную пользу продолжительных пеших прогулок, перед занятием терренкуром необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, даже после согласования с доктором важно следить, чтобы нагрузки увеличивались постепенно, а не сразу.

Показания:

нарушения работы опорно-двигательного аппарата;

проблемы с работой ЖКТ;

нарушения сна и депрессии;

малоподвижный образ и, как следствие, излишний вес;

болезни дыхательной системы;

реабилитация после инфаркта и перенесённых травм.

Противопоказания:

терренкур полностью противопоказан во время обострения хронических заболеваний и болевых синдромов;

тяжёлые формы заболеваний сердца и лёгких, которые могут усугубиться во время физических нагрузок;

высокая температура, ОРВИ и общее недомогание.

Правила терренкура

Следите, чтобы в первые дни занятий темп ходьбы не превышал 80 шагов в минуту. Лишь спустя неделю регулярных занятий можно допустить ускорение темпа до 100 шагов в минуту. Рекомендуется делать перерывы во время ходьбы на некоторое время. Имейте в виду, что на разных участках маршрута темп ходьбы может быть разный. К примеру, при подъёмах и лестницах следует снижать темп. Если во время занятий вы чувствуете боль в груди или появилась одышка – следует сразу же остановиться. При грамотном подходе к терренкуру подобных состояний возникать не должно.

Полезные советы

Для терренкура не нужна специальная экипировка. Но для своего удобства следует выбирать не стесняющую движений одежду, отдавая предпочтение хлопку. Главное условие комфортных прогулок – удобная спортивная обувь, подобранная по размеру. Голову должна защищать кепка.

Обязательно берите с собой воду и лёгкий перекус.

При прогулках в лесу необходимо позаботиться о наличии репеллентов.

В первые дни допустимо брать с собой палки для скандинавской ходьбы.

Выбираем маршрут для терренкура

Маршрут для прогулок следует выбирать в зависимости от уровня подготовки. Равнинные варианты подойдут пожилым людям и тем, кто только начал осваивать терренкур. Рельефные маршруты могут выбрать продвинутые любители терренкура с хорошей физической подготовкой. Опытные ценители пеших прогулок могут отдать предпочтение извилистым участкам, с чередованием спусков и подъёмов.

6 лучших терренкуров в России

Кисловодск

Кисловодский курортный парк может похвастаться пятью терренкурами различного уровня сложности. Особой популярностью пользуется туристическая тропа – самый протяжённый и сложный маршрут. Он подходит исключительно подготовленным и физически крепким туристам. У тропы несколько подъёмов, ведущих прямиком к вершине горы Малое Седло.

Вид на Эльбрус с вершины Курортного парка, Кисловодск

Для удобства туристов у всех троп есть указатели, на которых написан уровень сложности. Пешие прогулки здесь – истинное удовольствие: помимо прекрасных пейзажей, есть уникальная возможность лицезреть многочисленные достопримечательности этой местности.

Железноводск

В Железноводске есть три популярные тропы для пеших прогулок. Первая – это маршрут, проложенный вокруг горы Железная. По пути можно полюбоваться красотами дворца эмира Бухарского, увидеть Каскадную лестницу и другие достопримечательности города.

Дворец эмира Бухары, Железноводск

Вторая тропа уходит в сторону горы Развалка и поэтому кажется более тяжёлой. Здесь чередуются спуски и подъёмы, что оценят люди, находящиеся в хорошей физической форме. И последняя тропа для терренкура проходит через Грот вечной мерзлоты, Селитряной пещеры.

Белокуриха

Город в Алтайском крае – кладезь завораживающих пейзажей и троп для терренкура. Их здесь целых пять: «Старая мельница», «Гора Церковка», «Гора Круглая, скала Четыре брата», «Сосна любви, «Сибирский тракт». Все тропы проходят вдоль многочисленных хвойных лесов, окутывающих своим ароматом и живописностью.

Вид на курортный город Белокуриха

Туапсе

На территории санатория «AZIMUT Здоровье Зеленый Гай» тропы для прогулок расположены среди густой зелени, с чудесным видом на Чёрное море. Прибрежный морской воздух в сочетании с красотами города привлекают туристов с разных уголков широкой страны. Неспроста они выбирают тропу здоровья именно в этом месте. Здесь можно сочетать лечение в санатории с неспешными прогулками на свежем воздухе, оказывающими целительное воздействие на организм.

Вид сверху на Ессентуки

Ессентуки

У санатория «Виктория» – три терренкура, рассчитанных на разный уровень подготовки желающих. Самая длинная тропа составляет 6 км общей протяжённости, а самая короткая – 1,5 км. Каждый маршрут оснащён специальными зонами для отдыха.

Пятигорск

Санаторий «Машук Аква-Терм» насчитывает пять троп для пеших оздоровительных прогулок. Особой популярностью пользуется тропа «Историческая»: здесь можно не только полюбоваться видами, но и узнать интересные исторические данные о городе.