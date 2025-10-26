Его рекорд не могли побить 24 года: как Янис Курос стал легендарным сверхмарафонцем

На счету грека Яниса Куроса более 150 мировых рекордов. Некоторые достижения бегуна до сих пор остаются недосягаемыми. Например, один из его рекордов не могли побить 24 года!

О чём расскажем:

Биография Яниса Куроса

Янис родился в Триполисе 13 февраля 1956 года. Судьба была к нему не очень-то милостива. Янис Курос как-то признался: «Я был несчастен. Когда я появился на свет, мой отец думал, что я – не его сын». Янис рос особенным ребёнком. Его не привлекала улица. Он сторонился дурных компаний. И старался пропадать на стадионе, где постоянно занимался бегом.

Это увлечение бесило его отца: даже за малейшую провинность он охаживал мальчика ремнём. Мать Яниса решила отдать сына на воспитание дедушке и бабушке. Она хотела оградить его от издевательств и побоев старшего Куроса. И в глубине души надеялась, что Янис в будущем выбьется в люди.

Теперь он бо́льшую часть времени находился на попечении дедушки и бабушки. Янис наравне со всеми вставал задолго до рассвета и ложился далеко за полночь. Занятия в школе, каждодневный физический труд, строгая дисциплина и вечерние тренировки на стадионе сделали его на редкость выносливым.

Позже ведущие специалисты лёгкой атлетики подметили, что с раннего детства у Куроса была заложена обширная аэробная база.

Янис Курос Фото: Paul Wright/Fairfax Media via Getty Images

Увлечение бегом

Школьный тренер был невысокого мнения о способностях юного грека. И как-то назвал его посредственным спортсменом. Действительно, «крестьянское» телосложение Яниса, походившего скорее на боксёра, чем на бегуна, не давало ему шансов блеснуть в лёгкой атлетике. В особенности – на коротких дистанциях. Не смущаясь из-за нелестной оценки своих возможностей, Курос упорно шёл к заветной цели.

Вскоре на школьных соревнованиях он легко побеждал соперников в беге на длинные дистанции. Через несколько лет, в 21 год Янис Курос принял участие в первом марафоне в своей спортивной карьере. В Афинах он показал неплохой результат – 2:43.15.

Янис всё время находился в движении. Он строил дом для семьи, работал охранником на стадионе, тренировался и спал не более трёх часов в сутки. К концу 1981 года молодой грек решил пробежать 100 км. И обратился в «Спортивный совет», чтобы его представители зафиксировали попытку установления национального рекорда. Курос пробежал эту дистанцию за 7 часов 31 минуту. Увы, никто из судей так и не появился на глаза Яниса. И рекорд не был засчитан.

Рекорды и награды

Первый серьёзный успех к Янису Куросу пришёл в 1983 году. Он принял участие в «Спартатлоне» – в ежегодном старте, который соединяет Афины и Спарту. 45 бегунов из 11 стран вышли на дистанцию, чтобы успешно добраться до финиша и заполучить почётный Кубок.

Янис чувствовал на старте даже некоторую робость и сомневался, что сможет преодолеть этот путь. Позже он поделился воспоминаниями с журналистами о своём первом финише.

Я прибыл в 4:50 утра на рассвете, когда все крепко спали. Мэру и епископу пришлось встать с постели, а девушкам, вручавшим награды, — в спешке одеться для церемонии награждения.

Отметим, что грек из Триполиса стал первым победителем «Спартатлона», показав феноменальный результат, пробежав дистанцию 246 км за 21 час 53 минуты. Организаторы соревнований целую неделю пребывали в изумлении. Они не верили дерзкому молодому новичку, который первым добрался до статуи царя Леонида с фантастическим временем.

Преследователь, кстати, отстал от Куроса на три часа. Забавно, но организаторы пробега даже отказывались вручать ему заслуженную награду.

Янис Курос улучшил свой результат через год. И пробежал эту дистанцию под бдительным контролем организаторов и журналистов за 20 часов 25 минут. Теперь уже никто не сомневался в необыкновенном таланте греческого спортсмена. И его достижение признали историческим рекордом.

Настоящая звезда марафонов

Пик славы знаменитого ультрамарафонца пришёлся на 80-е годы. К примеру, в 1984 году в Нью-Йорке Янис Курос в шестисуточном пробеге побил достижение Джорджа Литтлвуда, попутно установив 15 мировых рекордов. Его выносливость не знала границ. В 1988 году перед забегом на тысячу миль (1609 км) он тренировался всего девять дней. А перед этим была пауза в три месяца. Однако Янису удалось установить очередной мировой рекорд: названную выше дистанцию он пробежал за 10 дней 10 часов 30 минут 36 секунд.

Система тренировок Куроса не содержала в себе ничего особенного. Правда, он предпочитал всегда бегать на стадионе в полном одиночестве. И Янис никогда не форсировал свою физическую форму. Незадолго до соревнований Курос совершал в день темповые пробежки длиной в 12 км. И знаменитый ультрамарафонец предпочитал вегетарианскую пищу: финики, мёд, орехи, изюм.

Янис Курос Фото: Trevor James Robert Dallen/Getty Images

Современный Фидиппид

Удивительно, но этот напряжённый ритм жизни не помешал юному Янису сочинять стихи, увлечься музыкой, а позже – живописью. Его кумиром был греческий воин Фидиппид, который, согласно легенде, в V веке до н. э. за сутки пробежал 238 км, чтобы попросить помощи у спартанцев в битве при Марафоне. Янис всю спортивную карьеру был под впечатлением этой истории.

Именно кумир юности своим подвигом помог Куросу установить в 1997 году мировой рекорд суточного бега: за 24 часа он преодолел 303 км. К этому феноменальному результату никто ещё не приблизился.

За выдающиеся, на грани фантастики, достижения его называли Современным Фидиппидом. Во время забега Янис Курос умел погружаться в транс. Это помогало ему переносить огромные нагрузки – и почти всегда первым приходить к финишу.

Яркие победы давались греческому ультрамарафонцу потом и кровью. Однажды Янис преодолел дистанцию с болью в сердце. Часто во время длительных пробежек ногти на ногах Куроса от постоянного трения слезали с пальцев вместе с носками.

Янис Курос Фото: Trevor James Robert Dallen/Getty Images

Курос позже грустно признался: «Трагедия нашего вида спорта в том, что мы не можем праздновать победу, когда гонка окончена. Во всех других видах, когда соревнование подходит к концу, люди радуются и идут праздновать. Мы же, ультрамарафонцы, ничего не можем сделать».

В 35 лет Янис поступил в Университет Нового Южного Уэльса, где изучал менеджмент, искусство и физиологию. В 1990 году из-за разногласий с чиновниками он с женой и двумя дочерями эмигрировал в Австралию – и получил гражданство этой страны.

В возрасте 58 лет он завершил свою спортивную карьеру. Это случилось в 2014 году. Теперь Янис Курос мог полностью посвятить себя музыке и живописи. В Австралии вышла в свет его книга «Шестидневный бег столетия». 69-летний легендарный спортсмен перешёл от стихов к прозе.