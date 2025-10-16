После тренировок — шаурма: 4 истории студентов-бегунов о дружбе и традициях

Рассказали, что такое командная эстафета и в чём её смысл на самом деле.

Совсем скоро в Москве стартует новый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества — проект, направленный на развитие молодёжной лёгкой атлетики в России. Но СКБС — не единственный формат, где студенты могут проявить себя. С прошлого года в рамках трёх крупнейших забегов серии Бегового сообщества — Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» и Московского марафона — проходят открытые студенческие эстафеты. Участие в них бесплатное, а университеты могут выставить любое количество команд.

Накануне Московского марафона мы пообщались с представителями четырёх студенческих команд и узнали, что для них значит командный бег, какие эмоции дарит эстафета и почему студенческий спорт — это про дружбу, поддержку и новые открытия.

«Эстафета — идеальный формат для дебюта»

Кирилл Чернов бегун команды МГУ имени М.В. Ломоносова «Эстафета — это сочетание личной ответственности и командного духа. Бежать не только ради себя, но и общего результата невероятно мотивирует. Это динамичное событие, которое наполняет энергией».

Бежать в составе команды университета — особая гордость. Ты представляешь свой факультет и вуз, чувствуешь поддержку однокурсников и преподавателей. Это добавляет ответственности, но и даёт силы. Непередаваемое ощущение, когда слышишь поддержку: «МГУ, вперёд!»

С прошлой эстафеты запомнились две истории. Первая — мой промах с бутылкой перед стартом: я не до конца её закрыл и вода залила майку. Пришлось бежать этап в разминочной футболке другого цвета, и на передаче эстафеты из-за этого возникла небольшая заминка — напарник не сразу меня узнал.

Кирилл Чернов Фото: Беговое сообщество

Вторая история — о моём одноклубнике Глебе, который, несмотря на задержку рейса, приехал за пару часов до старта и помог команде взять бронзу.

На старте испытываешь коктейль эмоций: адреналин, мандраж и желание бежать. Сердце колотится, но это приятное волнение. Ждёшь товарища с эстафетной лентой — и летишь вперёд.

Команду мы выбирали не только по рекордам, но и по стабильности, умению работать вместе. Готовились каждый по-своему: кто-то в университетских секциях, кто-то в клубах или самостоятельно. Бег не привязан к месту и легко совмещается с учёбой.

Команда МГУ Фото: Беговое сообщество

Участие в Московском марафоне для меня — это грандиозный праздник. Это возможность стать частью огромного сообщества, почувствовать себя частью чего-то большого, ощутить поддержку зрителей и зарядиться мотивацией на год вперёд.

Тем, кто сомневается, скажу: не бойтесь! Эстафета — идеальный формат для дебюта. Вы откроете мир командного спорта, познакомитесь с потрясающими людьми и получите яркие эмоции.

«Попробуйте, точно не пожалеете»

Иван Надоров бегун команды РУС «ГЦОЛИФК» «Участие в эстафете — это особая ответственность: не только за себя, но и за команду. Больше людей — больше возможных ошибок, и это добавляет остроты. Для меня бег в составе вуза стал символом дружбы и новых знакомств. Я начал по-другому смотреть на старты, ведь в нашем комьюнити собираются разные люди».

В прошлый раз я бежал заключительный этап. Ребята сделали хороший отрыв, и я мог бы расслабиться, но решил не делать этого, чтобы не подвести команду. Особенно запомнился момент, когда обогнал кенийскую бегунью, — её реакция была незабываемой. Разрыв ленты на финише — отдельные эмоции.

Иван Надоров Фото: Беговое сообщество

На старте всегда волнуешься: это праздник, радость и итог проделанной работы. Команду мы собираем из желающих, и за полтора года уже понимаем, кто с кем тренируется. Подготовка всегда сложная: у всех разные графики и видение соревнований, а учёба вносит свои коррективы.

Главное в командном беге — поддержка и единомышленники. Мы создали чат для общения и распределяем этапы так, чтобы каждый был уверен в себе. Каждый этап важен по-своему, и мы стараемся распределить их так, чтобы все были довольны.

Иван Надоров (справа) Фото: Беговое сообщество

Московский марафон — одна из моих любимых трасс. Я долго мечтал о таком старте, и новый формат сделал это возможным. Студентам, которые сомневаются, скажу: попробуйте, точно не пожалеете.

«Пусть будет неидеально, это станет вашей историей!»

Дарья Алексеева бегунья команды Института русского языка имени А.С. Пушкина «Эстафета — это не просто соревнование, а настоящая ответственность за каждого члена команды. Я чувствую свою важность и связь с командой, и это невероятно вдохновляет.

Для меня честь выступать за наш вуз. Мы, филологи, не всегда на виду, и приятно показывать, что можем многое, в том числе в спорте».

С прошлой эстафеты запомнился холодный воздух на старте и долгие поиски друг друга на финише. Когда мы наконец встретились, стояли под ветром и поддерживали нашего финишёра. Такие моменты единства навсегда остаются в памяти.

Я обычно бегу первый этап — волнительно, ведь не знаешь, как дальше пойдут дела у команды. В голове лишь мысли о том, чтобы у них всё было хорошо.

Дарья Алексеева Фото: Беговое сообщество

Подготовка проходит по-разному: чаще всего тренируемся самостоятельно, но перед стартом обязательно собираемся хотя бы раз вместе. Важно чувствовать единство — мы не просто студенты, а команда, готовая поддержать друг друга.

Я люблю бежать первый этап, когда вокруг много сильных соперников, а самый сложный — финишный, когда все волнуются за последнего участника.

Московский марафон для меня настоящий праздник. Здесь за один день можно встретить друзей и знакомых, с кем давно не виделся. Это приносит радость и счастье. Я бы посоветовала студентам не бояться пробовать. Пусть будет неидеально, это станет вашей историей!

«Главное — доверие»

Тимур Хакимназаров бегун команды РНИМУ имени Н.И. Пирогова «Бежать в составе команды вуза — это не только шанс показать свои способности, но и возможность развивать ответственность и умение принимать важные решения. Команда помогает находить силы в сложные моменты и вдохновляет на новые достижения. Это подтверждает истину: когда мы вместе, нам по плечу многое».

Воспоминания о прошлой эстафете в Санкт-Петербурге до сих пор греют душу. Это было не только соревнование, но и маленькое путешествие, полное смеха и уникальных эмоций. Однако самым запоминающимся моментом стала потеря нашего друга Лёши. Мы не смогли встретиться в запланированном месте, но в итоге нашли друг друга. Шёл дождь, а мы обсуждали наши ошибки. Этот опыт стал символом нашей сплочённости.

Перед стартом всегда волнение, но, как только берёшь эстафетную ленту, включается адреналин.

Тимур Хакимназаров (по центру) Фото: Беговое сообщество

Обычно мы формируем три команды: сильнейших спортсменов, любителей бега и тех, кто просто хочет получить удовольствие от процесса. Подготовка проходит весело. Совместные тренировки проходят весело и часто заканчиваются шаурмой — это тоже часть нашей традиции.

В командном беге главное — доверие. Перед стартом мы шутим, чтобы снять напряжение, а потом каждый сосредоточивается. Самый сложный этап — первый, задающий тон гонке, а любимый — финишный, где можно наконец выдохнуть.

Участие в таком большом событии, как Московский марафон, — это отражение спортивной жизни и уникальных эмоций. Это возможность учиться на своих ошибках и преодолевать трудности. Московский марафон воспитывает нас, подталкивая к новым свершениям и укрепляя дух команды.

Фото: Беговое сообщество

Эстафета в рамках крупных забегов — это не просто соревнование, а настоящая любовь к бегу и уникальные эмоции, которые сложно передать словами. Студенческий спорт — это привилегия, где каждая секунда имеет значение. Да, подготовка и выступления могут быть утомительными, но, поверьте, вы будете скучать по этим моментам. Поэтому не упускайте шанс добавить ярких красок в свою студенческую жизнь и живите здесь и сейчас!