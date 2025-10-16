Разбираемся, как выполнять стойку на голове правильно и не навредить себе.

Чем ширшасана полезна для здоровья и почему её считают королевой всех йога-асан?

Ширшасана – одна из наиболее эффектных асан, где тело находится в полностью перевёрнутом положении. Может показаться, что человек стоит, опираясь на голову, но это совсем не так. При правильном выполнении опора распределяется на руки. Разбираемся, как выполнять эту асану безопасно и правильно.

О чём расскажем:

Суть и особенности асаны

Иван Ганин инструктор йоги высшей международной категории, член Федерации йоги России «Саламба Ширшасана считается королевой всех асан».

Ширша переводится как «голова», а саламба – как «опора». Получается знакомое название – стойка на голове. У этой асаны древние корни, под разными названиями она встречается в йогических текстах начиная с XI века. Ширшасана входила в комплексы асан практически всех школ и направлений йоги на протяжении веков. Она описана в базовых трудах «Хатха-Йога-Прадипика» и «Йога-Шастрах».

В древности этой асане приписывали множество волшебных свойств. Считалось, что, стоя на голове, можно повернуть время вспять и помолодеть. Но и выполнять стойку на голове для такого эффекта надо было по несколько часов в день. Считалось, что она излечивает от облысения, бессонницы, варикоза. Питает мозг свежей кровью, в результате чего улучшаются мыслительные способности, повышается гемоглобин и успокаиваются нервы. Сейчас вера в такие чудесные свойства выглядит немного наивно.

Фото: Из личного архива Ивана Ганина

Однако Ширшасана – это одна из самых мощных и полезных асан. Многие положительные эффекты действительно присутствуют.

Для удержания асаны необходима работа всего опорно-двигательного аппарата.

Тренируется всё тело – от мышц шеи до ступней.

– от мышц шеи до ступней. Тренируется координация. Нарабатываются новые нейронные связи. Вы учитесь лучше держать баланс и управлять своими мышцами.

Также считается, что кровеносная система нижних конечностей получает некоторую передышку, так как происходит отток крови. А необычное положение тела даёт организму непривычную нагрузку, своеобразную встряску.

Противопоказания

Асана не из списка базовых и простых, к ней стоит подходить медленно и с уверенностью в своих силах. У Ширшасаны есть противопоказания.

Повышенное давление. Особенно внутричерепное и внутриглазное.

Грыжи и протрузии шейного отдела позвоночника.

Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата.

Период восстановления после травм и операций.

Не следует делать стойку на голове во время менструации. Также, если во время выполнения Ширшасаны у вас появился звон в ушах, закружилась голова или появились резкие некомфортные ощущения в шее, следует сразу прекратить выполнение.

Фото: istockphoto.com / Tashi-Delek

Как выполнять асану Ширшасана правильно?

Начинать освоение Ширшасаны следует постепенно, наблюдая за своими ощущениями. Вначале человеку трудно адекватно оценивать свои способности, а первоначальный азарт ещё велик, поэтому возникает желание дожать асану и сделать её любой ценой. А это может привести к травмам.

По моему опыту, самые травмоопасные асаны для новичков – это поза лотоса и стойка на голове, – говорит Иван Ганин.

Есть множество вариаций Ширшасаны. Изменяется положение рук: с опорой на ладони, на предплечья, на вытянутых руках и так далее. Также изменяется положение ног, они могут быть прямыми, в позе лотоса, в уголке.

Фото: Из личного архива Ивана Ганина

Самое безопасное и надёжное положение рук в Ширшасане – это опора на предплечья. С этого варианта и стоит начинать освоение.

Асану нужно выполнять во второй части тренировки, чтобы тело достаточно разогрелось и подготовилось. Если для вас стойка на голове – вызов, то рекомендуется сделать подготовительные перевёрнутые позы. Такие как Випарита Карани или Саламба Сарвангасана, она же «берёзка».

Фото: Из личного архива Ивана Ганина

Для тренировки плечевого пояса следует выполнять планку и Чатурангу. Также полезно выполнить стойку на голове, не отрывая ног от пола. Это подготовит мышцы и суставы к нагрузке, только после можно приступать к Ширшасане.

Если полный вариант стойки на голове пока вам недоступен, очень полезно начать делать Ширшасану с опорой на стену. Сначала спиной к стене, а потом – лицом. Также можно прибегнуть к помощи тренера или друга.

Фото: Из личного архива Ивана Ганина

Саламба Ширшасана

Техника выполнения

Переплетите пальцы рук. Сделайте из ладоней удобное ложе для головы.

Расположите предплечья на коврике так, чтобы ладони и локти образовали ровный треугольник.

Вложите голову в ладони. Голова должна опираться на пол в точке «родничка».

Очень важно, чтобы в шее не было чрезмерного залома. Если чувствуете дискомфорт, вернитесь назад и поправьте положение головы.

Поднимайте ноги постепенно, сначала – одну, потом – другую. Но не забрасывайте ноги махом, так можно легко перелететь и упасть.

Если у вас достаточно тренированности, то можно поднимать прямые ноги одновременно. В облегчённом варианте можно согнуть колени.

Всё тело должно быть в тонусе. Плечевой пояс, пресс, спина и ноги напряжены. Тянитесь всем телом вверх, как будто хотите достать до потолка.

Когда стойка будет уверенной, можно выполнять вариацию Ширшасаны с расслабленными ногами.

Основной вес тела находится не на шее, а на руках. Вы должны ощущать, что полностью контролируете свой вес руками. И в случае чего можете даже немного приподняться на предплечьях. Если вы чувствуете, что основная масса тела приходится на шею, а руки лишь немного помогают, значит, выполнять Ширшасану ещё рано. Следует укрепить плечевой пояс.

Фото: Из личного архива Ивана Ганина

Выходить из Ширшасаны следует постепенно. Опуститесь на колени и задержитесь в позе младенца на 30-40 секунд, чтобы давление в теле выровнялось. Потом поднимитесь в положение сидя и выполните несколько вращений головой и плечами.

Фото: Из личного архива Ивана Ганина

Очень часто стойка на голове является последней асаной в практике, после которой идёт расслабление – Шавасана. Это снимет напряжение с мышц и позволит мягко завершить практику.

Йога – это физическое и духовное путешествие. Относитесь к каждой асане внимательно, только при таком подходе вы сможете добиться желаемого результата.