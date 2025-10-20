Как пройдёт Арена Марафон — 2025 в Санкт-Петербурге? Локации, условия и призы

Санкт-Петербург – величественный город на Неве, который уже в эти выходные примет один из крупнейших осенних стартов. Хотите пробежать по красной дорожке в свете софитов в спортивном комплексе «Арена»? Тогда вам стоит узнать подробнее про Арена Марафон.
О чём расскажем:
Как пройдёт забег?
В субботу, 25 октября, в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове пройдут два детских старта. Юные чемпионы смогут проникнуться атмосферой соревнований и получить стимул для занятий спортом.
Фото: pushkin-run.ru / Дарья Каменская
В воскресенье, 26 октября, маленькие зрители смогут не только посмотреть на большие старты, но и развлечься прямо в спортивном комплексе «Арена», где откроется Территория счастливого детства для ребят от 4 до 11 лет. Это позволит родителям спокойно бежать свою дистанцию, не переживая за ребёнка.
Взрослых участников ждёт беговая экскурсия по Санкт-Петербургу, его набережным и живописным улицам. На каждой из четырёх дистанций пейсмейкеры, опытные атлеты, будут помогать держать темп и прийти к финишу в запланированное время. Для комфортного забега на пути будут располагаться пункты питания и освежения, а для обеспечения безопасности во время забега будут дежурить медики.
На финише каждый участник, уложившийся в лимит времени, получит памятную медаль. Особые бонусы ждут тех, кто сможет побить один из рекордов. Все они были поставлены в 2024 году.
|Дистанция
|Рекорд среди мужчин
|Рекорд среди женщин
|42,2 км
|2:18.50 – Валерий Лукин
|2:37.10 – Мария Резниченко
|21,1 км
|1:03.17 – Ринас Ахмадеев
|1:11.27 – Анна Викулова
|10 км
|29.54 – Роман Троценко
|34.12 – Елена Седова
|5 км
|14.51 – Ярослав Бякин
|17.06 – Валерия Гавриловец
Фото: pushkin-run.ru / Дарья Кротович
Арена Марафон – 4 этап Клубного первенства Пушкин Ран, куда входят четыре забега на 10 км:
- Скоростная Десятка;
- Арена Полумарафон;
- Осенний Павловский забег;
- Арена Марафон.
Клубы, участники которых преодолеют дистанции быстрее всего и окажутся в топ-6 по результатам четырёх забегов, получат специальные призы. Также будут награждены три клуба, проявившие себя лучше всех в рамках забега Арена Марафон.
Фото: pushkin-run.ru / Дарья Кротович
Расписание Арена Марафона
Событие пройдёт в два дня, но основные забеги состоятся 26 октября. Подробнее с расписанием можно ознакомиться ниже.
25 октября
200 метров:
- 13:52 – разминка участников 2021-2022 годов рождения;
- 14:00 – старт участников 2022 года рождения;
- 14:20 – старт участников 2021 года рождения;
- 14:30 – разминка участников 2019-2020 годов рождения;
- 14:40 – старт участников 2020 года рождения;
- 15:00 – старт участников 2019 года рождения;
- 15:10 – разминка участников 2017-2018 годов рождения;
- 15:20 – старт участников 2018 года рождения;
- 15:40 – старт участников 2017 года рождения.
Фото: pushkin-run.ru / Дарья Кротович
400 метров:
- 15:55 – разминка участников 2015-2016 годов рождения;
- 16:00 – старт участников 2016 года рождения;
- 16:20 – старт участников 2015 года рождения;
- 16:35 – разминка участников 2013-2014 годов рождения;
- 16:40 – старт участников 2014 года рождения;
- 17:00 – старт участников 2013 года рождения;
- 17:15 – разминка участников 2012 года рождения;
- 17:20 – старт участников 2012 года рождения.
Фото: pushkin-run.ru / Дарья Каменская
26 октября
- 7:00 – открытие КСК «Арена» для участников;
- 8:20 – торжественное открытие дистанций 42,2 км и 21,1 км;
- 8:30 – старт забегов на 42,2 км и 21,1 км;
- 9:30 — 9:45 – встреча лидеров 21,1 км среди мужчин и женщин;
- 10:50 — 11:10 – встреча лидеров 42,2 км среди мужчин и женщин;
- 11:20 – торжественное открытие дистанции 10 км;
- 11:30 — старт забега на 10 км;
- 11:59 — 12:06 – встреча лидеров 10 км среди мужчин и женщин.
- 12:20 – награждение в абсолютном первенстве на 21,1 км;
- 12:40 – награждение в абсолютном первенстве на 10 км;
- 12:50 – торжественное открытие дистанции 5 км;
- 13:00 – старт забега на 5 км;
- 13:14 — 13:17 – встреча лидеров 5 км среди мужчин и женщин;
- 13:40 – награждение в абсолютном первенстве на 42,2 км;
- 14:00 – награждение в абсолютном первенстве на 5 км;
- 14:15 – награждение: Клубное первенство Санкт-Петербурга по бегу, 4 этап;
- 14:25 – награждение: Клубное первенство Санкт-Петербурга по бегу за 2025 год;
- 14:30 – награждение по возрастным категориям;
- 16:00 – закрытие соревнований.
Фото: pushkin-run.ru
Выдача стартовых пакетов пройдёт заранее в КСК «Арена», Футбольная аллея, 8 (ст. м. «Зенит»). Получить их можно:
- 24 октября, пятница: 11:00 – 21:00;
- 25 октября, суббота: 10:00 – 19:00.
В день забега стартовые пакеты не выдаются. Для получения необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении (если регистрируете ребёнка на детский забег). Также нужно предоставить медицинскую справку, если вы хотите оставить себе оригинал, необходимо заранее самостоятельно подготовить её копию.
Фото: pushkin-run.ru
Дистанции и маршруты
Участникам предоставляется выбор из четырёх дистанций.
|Дистанция
|Возраст участников
|Лимит времени
|200 м
|3-8 лет
|–
|400 м
|9-13 лет
|–
|5 км
|от 14 лет
|1 час
|10 км
|от 16 лет
|1,5 часа
|21,1 км
|от 18 лет
|3 часа
|42,2 км
|от 18 лет
|5,5 часа
Фото: pushkin-run.ru
Старт забегов для взрослых расположится на Крестовском острове, вблизи стадиона «Газпром Арена». Финишировать участники будут в специальном коридоре внутри концертно-спортивного комплекса «Арена».
Маршруты пройдут по территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Участники, рискнувшие преодолеть марафонскую дистанцию, смогут насладиться видами на новейшие знаковые символы города: «Газпром Арена», «Лахта Центр», Яхтенный мост.
Фото: pushkin-run.ru
Награждение
Каждый, кто преодолеет дистанцию в указанный лимит, получит на финише памятную медаль. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве, где первые три финишёра на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км получат денежное вознаграждение. Победители и призёры определяются по gun-time, то есть от непосредственного начала гонки.
|Марафон, 42,2 км
|Полумарафон, 21,1 км
|10 км
|1-е место
|150 000 рублей
|80 000 рублей
|40 000 рублей
|2-е место
|100 000 рублей
|60 000 рублей
|30 000 рублей
|3-е место
|80 000 рублей
|50 000 рублей
|25 000 рублей
Награждение по возрастным категориям будет определяться по чип-тайм, то есть чистому времени, потраченному на преодоление дистанции. Мужчины и женщины с 1-го по 3-е место в каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами от Оргкомитета, а также подарками от партнёров и спонсоров забега.
Фото: pushkin-run.ru / Дарья Каменская
Это беговое событие точно стоит вашего внимания. Следите за тем, как участники преодолевают себя и пересекают финишную черту, или сами становитесь участниками забега.