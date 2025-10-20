Как пройдёт Арена Марафон — 2025 в Санкт-Петербурге? Локации, условия и призы

Санкт-Петербург – величественный город на Неве, который уже в эти выходные примет один из крупнейших осенних стартов. Хотите пробежать по красной дорожке в свете софитов в спортивном комплексе «Арена»? Тогда вам стоит узнать подробнее про Арена Марафон.

Регистрация на все дистанции забега закрыта в связи с достижением лимита участников.

О чём расскажем:

Как пройдёт забег?

На выбор участникам предлагаются дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Все четыре старта будут даны 26 октября.

В субботу, 25 октября, в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове пройдут два детских старта. Юные чемпионы смогут проникнуться атмосферой соревнований и получить стимул для занятий спортом.

Фото: pushkin-run.ru / Дарья Каменская

В воскресенье, 26 октября, маленькие зрители смогут не только посмотреть на большие старты, но и развлечься прямо в спортивном комплексе «Арена», где откроется Территория счастливого детства для ребят от 4 до 11 лет. Это позволит родителям спокойно бежать свою дистанцию, не переживая за ребёнка.

Взрослых участников ждёт беговая экскурсия по Санкт-Петербургу, его набережным и живописным улицам. На каждой из четырёх дистанций пейсмейкеры, опытные атлеты, будут помогать держать темп и прийти к финишу в запланированное время. Для комфортного забега на пути будут располагаться пункты питания и освежения, а для обеспечения безопасности во время забега будут дежурить медики.

На финише каждый участник, уложившийся в лимит времени, получит памятную медаль. Особые бонусы ждут тех, кто сможет побить один из рекордов. Все они были поставлены в 2024 году.

Дистанция Рекорд среди мужчин Рекорд среди женщин 42,2 км 2:18.50 – Валерий Лукин 2:37.10 – Мария Резниченко 21,1 км 1:03.17 – Ринас Ахмадеев 1:11.27 – Анна Викулова 10 км 29.54 – Роман Троценко 34.12 – Елена Седова 5 км 14.51 – Ярослав Бякин 17.06 – Валерия Гавриловец

Фото: pushkin-run.ru / Дарья Кротович

Арена Марафон – 4 этап Клубного первенства Пушкин Ран, куда входят четыре забега на 10 км:

Скоростная Десятка;

Арена Полумарафон;

Осенний Павловский забег;

Арена Марафон.

Клубы, участники которых преодолеют дистанции быстрее всего и окажутся в топ-6 по результатам четырёх забегов, получат специальные призы. Также будут награждены три клуба, проявившие себя лучше всех в рамках забега Арена Марафон.

Фото: pushkin-run.ru / Дарья Кротович

Расписание Арена Марафона

Событие пройдёт в два дня, но основные забеги состоятся 26 октября. Подробнее с расписанием можно ознакомиться ниже.

25 октября

200 метров:

13:52 – разминка участников 2021-2022 годов рождения;

– разминка участников 2021-2022 годов рождения; 14:00 – старт участников 2022 года рождения;

– старт участников 2022 года рождения; 14:20 – старт участников 2021 года рождения;

– старт участников 2021 года рождения; 14:30 – разминка участников 2019-2020 годов рождения;

– разминка участников 2019-2020 годов рождения; 14:40 – старт участников 2020 года рождения;

– старт участников 2020 года рождения; 15:00 – старт участников 2019 года рождения;

– старт участников 2019 года рождения; 15:10 – разминка участников 2017-2018 годов рождения;

– разминка участников 2017-2018 годов рождения; 15:20 – старт участников 2018 года рождения;

– старт участников 2018 года рождения; 15:40 – старт участников 2017 года рождения.

Фото: pushkin-run.ru / Дарья Кротович

400 метров:

15:55 – разминка участников 2015-2016 годов рождения;

– разминка участников 2015-2016 годов рождения; 16:00 – старт участников 2016 года рождения;

– старт участников 2016 года рождения; 16:20 – старт участников 2015 года рождения;

– старт участников 2015 года рождения; 16:35 – разминка участников 2013-2014 годов рождения;

– разминка участников 2013-2014 годов рождения; 16:40 – старт участников 2014 года рождения;

– старт участников 2014 года рождения; 17:00 – старт участников 2013 года рождения;

– старт участников 2013 года рождения; 17:15 – разминка участников 2012 года рождения;

– разминка участников 2012 года рождения; 17:20 – старт участников 2012 года рождения.

Фото: pushkin-run.ru / Дарья Каменская

26 октября

7:00 – открытие КСК «Арена» для участников;

– открытие КСК «Арена» для участников; 8:20 – торжественное открытие дистанций 42,2 км и 21,1 км;

– торжественное открытие дистанций 42,2 км и 21,1 км; 8:30 – старт забегов на 42,2 км и 21,1 км;

– старт забегов на 42,2 км и 21,1 км; 9:30 — 9:45 – встреча лидеров 21,1 км среди мужчин и женщин;

– встреча лидеров 21,1 км среди мужчин и женщин; 10:50 — 11:10 – встреча лидеров 42,2 км среди мужчин и женщин;

– встреча лидеров 42,2 км среди мужчин и женщин; 11:20 – торжественное открытие дистанции 10 км;

– торжественное открытие дистанции 10 км; 11:30 — старт забега на 10 км;

— старт забега на 10 км; 11:59 — 12:06 – встреча лидеров 10 км среди мужчин и женщин.

– встреча лидеров 10 км среди мужчин и женщин. 12:20 – награждение в абсолютном первенстве на 21,1 км;

– награждение в абсолютном первенстве на 21,1 км; 12:40 – награждение в абсолютном первенстве на 10 км;

– награждение в абсолютном первенстве на 10 км; 12:50 – торжественное открытие дистанции 5 км;

– торжественное открытие дистанции 5 км; 13:00 – старт забега на 5 км;

– старт забега на 5 км; 13:14 — 13:17 – встреча лидеров 5 км среди мужчин и женщин;

– встреча лидеров 5 км среди мужчин и женщин; 13:40 – награждение в абсолютном первенстве на 42,2 км;

– награждение в абсолютном первенстве на 42,2 км; 14:00 – награждение в абсолютном первенстве на 5 км;

– награждение в абсолютном первенстве на 5 км; 14:15 – награждение: Клубное первенство Санкт-Петербурга по бегу, 4 этап;

– награждение: Клубное первенство Санкт-Петербурга по бегу, 4 этап; 14:25 – награждение: Клубное первенство Санкт-Петербурга по бегу за 2025 год;

– награждение: Клубное первенство Санкт-Петербурга по бегу за 2025 год; 14:30 – награждение по возрастным категориям;

– награждение по возрастным категориям; 16:00 – закрытие соревнований.

Фото: pushkin-run.ru

Выдача стартовых пакетов пройдёт заранее в КСК «Арена», Футбольная аллея, 8 (ст. м. «Зенит»). Получить их можно:

24 октября, пятница: 11:00 – 21:00;

25 октября, суббота: 10:00 – 19:00.

В день забега стартовые пакеты не выдаются. Для получения необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении (если регистрируете ребёнка на детский забег). Также нужно предоставить медицинскую справку, если вы хотите оставить себе оригинал, необходимо заранее самостоятельно подготовить её копию.

Фото: pushkin-run.ru

Дистанции и маршруты

Участникам предоставляется выбор из четырёх дистанций.

Дистанция Возраст участников Лимит времени 200 м 3-8 лет – 400 м 9-13 лет – 5 км от 14 лет 1 час 10 км от 16 лет 1,5 часа 21,1 км от 18 лет 3 часа 42,2 км от 18 лет 5,5 часа

Фото: pushkin-run.ru

Старт забегов для взрослых расположится на Крестовском острове, вблизи стадиона «Газпром Арена». Финишировать участники будут в специальном коридоре внутри концертно-спортивного комплекса «Арена».

Маршруты пройдут по территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Участники, рискнувшие преодолеть марафонскую дистанцию, смогут насладиться видами на новейшие знаковые символы города: «Газпром Арена», «Лахта Центр», Яхтенный мост.

Фото: pushkin-run.ru

Награждение

Каждый, кто преодолеет дистанцию в указанный лимит, получит на финише памятную медаль. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве, где первые три финишёра на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км получат денежное вознаграждение. Победители и призёры определяются по gun-time, то есть от непосредственного начала гонки.

Марафон, 42,2 км Полумарафон, 21,1 км 10 км 1-е место 150 000 рублей 80 000 рублей 40 000 рублей 2-е место 100 000 рублей 60 000 рублей 30 000 рублей 3-е место 80 000 рублей 50 000 рублей 25 000 рублей

На марафонской дистанции денежные призы в 40 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. рублей также получат атлеты с 4-го по 6-е место соответственно.

Награждение по возрастным категориям будет определяться по чип-тайм, то есть чистому времени, потраченному на преодоление дистанции. Мужчины и женщины с 1-го по 3-е место в каждой возрастной категории награждаются медалями и грамотами от Оргкомитета, а также подарками от партнёров и спонсоров забега.

Участник, награждённый за победу в абсолютном первенстве, не может быть награждён за победу в возрастной категории.

Фото: pushkin-run.ru / Дарья Каменская

Это беговое событие точно стоит вашего внимания. Следите за тем, как участники преодолевают себя и пересекают финишную черту, или сами становитесь участниками забега.