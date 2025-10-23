Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Какие татуировки чаще всего сводят: рассказываем на примерах звёзд спорта

Мода на татуировки становится всё осознаннее: люди всерьёз задумываются о смысле рисунка, его эстетике и долговечности. Однако вместе с этим растёт и спрос на лазерное удаление. Почему же? Дело в том, что люди часто не знают о некоторых нюансах и тонкостях, которые впоследствии могут привести к желанию избавиться от тату.

Анастасия Волкова мастер-эксперт, победитель международных конкурсов в сфере тату «Некоторые изображения со временем просто теряют привлекательность. Конечно, это может зависеть от качества работы. Однако есть и типичные ошибки при выборе рисунка, из-за которых татуировки удаляют довольно часто. Предлагаю их разобрать».

О чём поговорим:

Что чаще всего удаляют

Вкусы и предпочтения у всех разные, но есть устойчивые категории тату, которые клиенты просят свести чаще других.

1. Микротатуировки на пальцах и запястьях. Кожа в этих зонах тонкая и подвижная, линии быстро расплываются.

2. Белые чернила. Первое время выглядят изящно, но потом темнеют, желтеют и напоминают шрамы.

3. Фразы на иностранном языке с ошибками. Даже безобидная цитата может оказаться нелепой, если перевод был неточным.

4. Имена и портреты бывших. Эмоции проходят, отношения меняются, а надпись или лицо на коже остаются напоминанием о прошлом.

5. Геометрия без учёта анатомии. Линии на живом теле при движении искривляются, что деформирует рисунок.

Пример деформации рисунка на подвижных частях тела / боксёр Абдельхак Надир (справа) Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

6. Символы с сомнительным подтекстом. Политические, радикальные или криминальные знаки со временем могут стать источником проблем и неприятия в обществе.

7. Blackout и сплошные заливки. Сложны в носке, быстро надоедают, перекрыть их почти невозможно.

8. Модные тренды 2010-х. Знаки бесконечности, короны, ловцы снов и другие «вирусные» мотивы быстро устаревают.

короны — вирусный мотив, который уже устарел / прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон Фото: Carl Sandin/Zuma/ТАСС

9. Самодельные тату. Домашние тату-эксперименты с иглой часто заканчиваются рубцами и воспалениями, поскольку нередко наносятся с нарушениями правил стерильности и получаются неравномерными по глубине введения пигмента.

10. Ошибки новичков. Размытые контуры, неравномерная растушёвка, blowout, характерные для работ неопытных мастеров, — всё это портит впечатление от татуировки.

11. Акварельные тату без контура. Красивые на старте, но спустя пару лет теряют чёткость и форму.

Тату на шее — проблема, если жизнь вдруг заставит работать в офисе / Футболист Эдерсон Мораес Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

12. Рисунки на лице и шее. Тату на видном месте затрудняют социальную адаптацию и трудоустройство на работу в офис или компанию со строгим дресс-кодом.

Главный вывод прост: большинство татуировок, которые потом удаляют, появились спонтанно — без обдуманного смысла, эскиза и понимания, как рисунок будет выглядеть через годы.

Почему тату теряют привлекательность

Даже качественная работа со временем может перестать радовать. Что чаще всего становится причиной разочарований?

Импульсивное решение

Часто рисунок делают «на эмоциях», под влиянием момента — без брифа, примерки на теле и продуманного эскиза.

Акцент на моду, а не на личный смысл

То, что казалось стильным в 18 лет, со временем теряет актуальность.

пример устаревшего тату / Баскетболист Карлос Бузер Фото: Из личного архива Карлоса Бузера

Ошибки при нанесении тату

Слишком глубокий прокол, некачественные краски или плохое заживление искажают цвет и форму.

Возрастные изменения

Кожа теряет упругость, и контуры постепенно «плывут».

Воздействие солнца

Без SPF даже самые стойкие пигменты тускнеют и выгорают.

Любая красивая татуировка не застрахована от влияния времени и человеческого фактора. Чтобы сохранить её эстетичный вид, важно не только выбрать хорошего мастера, но и понимать, что уход, защита от солнца и грамотное заживление — это не опции, а необходимость.

Тату тускнеют / баскетболист Леброн Джеймс Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Что выбрать: удаление или перекрытие

Когда клиент приходит с неудачной татуировкой, у него два пути: полностью удалить её или перекрыть новым изображением.

Удаление стоит выбрать, если:

рисунок слишком тёмный или выполнен в стиле сплошной заливки;

нужно избавиться от имени, портрета, старого символа;

«социально значимая» зона (лицо, кисти, шея).

Перекрытие подойдёт, когда:

исходный рисунок светлый или небольшой;

клиент готов на более масштабный дизайн;

линии и форма позволяют встроить уже имеющийся рисунок в новый.

Комбинированный способ — оптимальный вариант: несколько сеансов лазера осветляют старый пигмент, а затем выполняется аккуратное перекрытие. Результат выглядит естественно и держится дольше.

Как проходит лазерное удаление

Современные аппараты действуют точечно. Световой импульс дробит пигмент, который потом выводится лимфатической системой. Болевые ощущения сопоставимы с процессом нанесения тату, но сам сеанс длится меньше.

Важно понимать, что у лазерного удаления есть свои особенности:

в среднем требуется 4-12 процедур с интервалом шесть-восемь недель;

чёрный цвет уходит быстрее всего, зелёный и голубой — медленнее, красный ведёт себя непредсказуемо;

на конечностях процесс дольше из-за слабого кровотока.

Важно особенно внимательно выбирать мастера, потому что несоблюдение техники сведения может привести к неприятным последствиям:

гипо- и гиперпигментации;

ожогам при слишком высоких настройках лазера;

активации рубцов, особенно если ранее применялись кислотные ремуверы.

Для удаления тату в среднем требуется в среднем требуется 4-12 процедур с интервалом шесть-восемь недель Фото: ruizluquepaz/ istockphoto.com

Распространённые мифы об удалении тату

«Кремы и ремуверы безопаснее лазера» — неверно, химические средства часто оставляют ожоги и рубцы.

«Можно удалить тату за пару сеансов» — только в редких случаях поверхностные и свежие татуировки.

«Перекрытие решает всё» — без предварительного осветления у мастера ограничены возможности для нового дизайна.

Перед тем как сесть в кресло тату-мастера, важно задать себе несколько вопросов Фото: YakobchukOlena/ istockphoto.com

Чек-лист: как не попасть в число тех, кто сводит тату

Перед тем как сесть в кресло тату-мастера, важно задать себе несколько вопросов.

Будет ли тату уместно через 5-10 лет? Проверено ли значение символа или фразы по разным источникам? Подходит ли место на теле под выбранный сюжет? Есть ли у мастера примеры заживших работ и стерильное оборудование? Утверждены ли финальный макет, размер и цвет? Есть памятка, как ухаживать за кожей и защищать тату от солнца? Не было ли решение импульсивным — «в честь события» или под действием эмоций?

Татуировка — это не просто украшение, а часть визуальной истории человека. Ошибки случаются, но современные технологии позволяют их исправить. Главное — подходить к выбору рисунка и мастера осознанно. А если решение уже принято и результат не радует, грамотный специалист поможет вернуть коже чистоту, а вам — комфорт и уверенность в своём отражении.