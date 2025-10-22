Как выбрать мотошлем: вид, размер, материал, сертификация, дизайн

Разберёмся, чем они отличаются и какой лучше подойдёт именно вам.

По некоторым оценкам, шансы мотоциклиста выжить в аварии увеличиваются более чем на 40%, если он надевает шлем. Вероятность избежать черепно-мозговых травм возрастает почти на 70%.

Павел Иванов директор мотосалона Moto Happy, опытный мотоциклист «Шлем — самый важный элемент защиты мотоциклиста. Он спасает жизни. Главное — выбрать подходящую модель по размеру и виду езды».

О чём расскажем:

Виды мотошлемов

Интеграл (Full-face)

Классика и эталон защиты. Это цельная конструкция, которая полностью закрывает голову, включая подбородок.

Плюсы:

отличается высоким уровнем безопасности;

отличная аэродинамика;

низкий уровень шума;

огромное разнообразие моделей.

Единственное, в пробках становится жарко, а попить воды или пообщаться без снятия не получится. На многих моделях есть клапаны-шторки, которые позволяют регулировать уровень вентиляции и температуру внутри шлема в зависимости от погодных условий. Отверстия в подбородочной части направляют воздух на визор, в других местах — на обдув головы.

Классика и эталон защиты — цельная конструкция, которая полностью закрывает голову, включая подбородок Фото: Georgijevic/ istockphoto.com

Модуляр (Flip-up)

Гибрид между интегралом и открытым шлемом. «Челюсть» можно откинуть вверх. Такой формат особенно ценят дальнобойщики.

В этой модели удобно разговаривать, заправляться или есть, не снимая мотошлем. В закрытом состоянии обдувы схожи с интегралом. Но верхняя часть поднимается, обеспечивая быстрый доступ к лицу без необходимости снимать весь шлем.

Минусы:

конструкция не такая прочная, как у интеграла;

вес чаще всего выше.

Модуляр — гибрид между интегралом и открытым шлемом, в котором «челюсть» можно откинуть вверх Фото: milorad kravic/ istockphoto.com

Открытый (Open-face, Jet)

Закрывает голову и уши, но оставляет лицо открытым. Лёгкий и свободный вариант, который выбирают скутеристы, любители ретро и чопперов.

Плюсы:

лёгкость;

отличная вентиляция;

чувство свободы.

Однако есть серьёзный риск — лицо и подбородок остаются незащищёнными.

открытый мотошлем защищает голову и уши, но не лицо Фото: pixdeluxe/ istockphoto.com

Кроссовый (эндуро)

Кроссовые мотошлемы выбирают для езды по пересечённым местностям и спорта. Отличительная черта — длинный козырёк и выступающая челюсть. Обычно визора нет, зато предполагаются очки.

Плюсы:

максимальная вентиляция;

широкий обзор;

лёгкий вес.

Минусы:

шумный;

некомфортен на трассе;

в дождь без визора некомфортно.

Dual-sport (гибридные)

Универсал, сочетающий черты кроссового и интеграла. Есть и визор, и козырёк.

Плюсы:

подходит и для города, и для бездорожья;

отличный обзор;

хорошая вентиляция.

Минусы:

тяжелее кроссового;

на больших скоростях козырёк может «ловить» поток воздуха.

У гибридных мотошлемов есть и визор, и козырёк Фото: PeopleImages/ istockphoto.com

Трековые (гоночные)

Гоночные шлемы выбирают для езды на высоких скоростях. Меньший вес и аэродинамические спойлеры помогают развивать скорость.

Вентиляционные отверстия расположены так, чтобы обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха и отвод влаги. Защита подбородка обеспечивает комфорт. Она сильно вытянута вперёд, чтобы оставить больше места для дыхания.

В холодную погоду воздухозаборники можно перекрыть шторками. Тогда вы не переохладитесь.

Размер и форма головы

Чтобы правильно подобрать мотоциклетный шлем, важно не только определиться с его типом. Необходимо попасть в объём. Размер шлема для мотоцикла — важнейший нюанс в подборе экипировки. Слишком маленький будет давить и мешать, чрезмерно большой слетит при падении. Обе ситуации могут привести к серьёзной травме.

Как узнать размер головы?

Возьмите сантиметровую ленту. Если её нет — можно использовать верёвку или шнурок, а потом определить длину линейкой. Измеряйте самый широкий обхват, только верхнюю часть головы. Самый правильный вариант — чуть выше бровей спереди и по самой выступающей точке затылка сзади. Лента должна идти горизонтально, без наклонов, и плотно прилегать, но не сжимать кожу. Сделайте несколько замеров и возьмите среднее значение. Сравните с тданными производителя.

Для примера возьмём таблицу размеров бренда HJC.

Размер Обхват головы (см) 2XS 52-53 XS 53-54 S 55-56 M 57-58 L 59-60 XL 61-62 2XL 63-64

Размер шлема для мотоцикла — ключевой момент для подбора экипировки Фото: Kesu01/ istockphoto.com

Форма

Все шлемы отличаются друг от друга. Но это не значит, что чем дороже — тем лучше. На рынке представлен широкий выбор моделей под разные бюджеты, формы и размеры головы и лица, а также стили езды. Чтобы найти идеальный вариант, важны не деньги, а внимательность и терпение при подборе.

На практике часто бывает, что размер «L» у одного производителя может оказаться «M» у другого. А иногда случается, что из-за особенностей «скорлупы» шлема вы не сможете подобрать размер у производителя. Головы большинства людей соответствуют одному из трёх основных типов: овальная, среднеовальная и круглая.

Примерка шлема: что учитывать

Шлем должен быть удобным и нигде не давить. Если он вызывает заметный дискомфорт, лучше примерить другую модель или размер. Иногда дело не в ошибке при подборе, а в особенностях конкретного бренда. Например, размер и форма вам подходят, а внутренняя отделка жмёт.

Некоторые производители позволяют заказать промежуточные варианты подкладки (лайнеров). В любом случае имеет смысл попробовать альтернативы на полразмера или размер больше либо поискать другую модель.

Правильно подобранный шлем плотно обхватывает голову и касается щёк. Подушки должны слегка приподнимать их, из-за чего лицо выглядит немного забавно — как у «хомячка». В открытых шлемах щёчные подушки могут отсутствовать.

Проверьте фиксацию: возьмитесь за подбородок шлема и попробуйте покачать его. Должны двигаться щёки, однако сам шлем — оставаться на месте. Если он перемещается хотя бы на сантиметр — значит, нужен меньший размер.

Обращайте внимание: даже если шлем кажется немного тугим, это нормально. Внутренняя обивка за 15 поездок «усаживается» примерно на 20%, и посадка становится свободнее.

Правильно подобранный шлем плотно обхватывает голову и касается щёк Фото: SaevichMikalai/ istockphoto.com

Материалы оболочки шлема

Прочность, вес и комфорт шлема напрямую зависят от того, из какого материала сделана его оболочка. На рынке встречаются разные варианты — от бюджетных пластиков до премиального карбона.

ABS-пластик

Самый доступный вариант. Такие шлемы — лёгкие и недорогие, отлично подходят для городской езды и начинающих райдеров. Однако по прочности они уступают другим материалам, поэтому рассчитаны на умеренные скорости.

Поликарбонат

Более лёгкий и прочный по сравнению с ABS. Часто встречается в шлемах среднего класса. Хорошо поглощает удары, но при сильных нагрузках может изнашиваться быстрее, чем дорогие материалы.

Стекловолокно (Fiberglass)

Оптимальное сочетание прочности и веса. Стекловолокно используют в шлемах среднего и высокого класса. Оно эффективно распределяет энергию удара и обеспечивает высокий уровень защиты.

Углеволокно (карбон)

Выбор профессионалов и любителей топового снаряжения. Карбоновые шлемы невероятно лёгкие и при этом прочные, обладают отличными амортизирующими свойствами. Минус только один — высокая цена, связанная со сложностью производства.

Композитные материалы

Золотая середина. Обычно это смесь стекловолокна, углеволокна или других современных компонентов. Такие шлемы сочетают в себе лёгкость, прочность и долговечность, поэтому чаще всего встречаются в моделях высокого класса.

Защита и безопасность

Стремление к безопасности на мотоцикле — глобальная задача. Многие организации работают над установкой строгих стандартов для характеристик шлемов.

Каждая сертификация подразумевает комплекс жёстких испытаний, проверяющих ударопрочность, защиту от пробивания и надёжность системы крепления.

Сертификация шлемов: DOT, ECE, Snell, FIM, Sharp

DOT (США)

Обязательный стандарт для всех шлемов, продаваемых в США. Проверяет поглощение ударов, устойчивость к проколам, целостность креплений и периферическое зрение.

ECE (Европа)

Признанный в более чем 50 странах стандарт. Последняя версия включает комплексные испытания на ударопрочность под разными углами, совместимость с аксессуарами и устойчивость к окружающей среде.

Snell (частная организация)

Строгий добровольный стандарт для шлемов. Он включает тесты на поглощение ударов, сопротивление проникновению и баллистическую защиту визоров.

FIM (гонки)

Стандарт для профессиональных мотогонок. Он проверяет защиту при косых и вращательных ударах, обеспечивая максимальную безопасность на трассе.

SHARP (Великобритания)

Рейтинговая система, оценивающая реальные шлемы, купленные в магазинах по пятизвёздочной шкале. Она анализирует поглощение ударов, обзор и вентиляцию, дополняя обязательный стандарт ECE.

Каждая сертификация подразумевает комплекс жёстких испытаний Фото: Anastasia Korchagina/ istockphoto.com

Внутренний амортизирующий слой

Под основной оболочкой шлема скрыт главный элемент защиты — подкладка из вспененного полистирола (EPS). Этот лёгкий материал предназначен для эффективного рассеивания энергии удара. Он помогает защитить голову от разрушительных сил столкновения.

Не все подкладки EPS одинаковы. Они различаются по плотности и конструкции, а премиальные модели часто используют комбинацию более плотных и мягких слоёв. Такая структура обеспечивает оптимальную защиту при различных сценариях ударов под разными углами.

Дополнительные аксессуары

Наушники

Современные мотоциклетные шлемы всё чаще проектируются с учётом установки дополнительных аксессуаров. Это повышает комфорт, функциональность и безопасность во время езды. Многие шлемы позволяют интегрировать Bluetooth-наушники и гарнитуры (интеркомы).

Это удобно для:

прослушивания навигационных подсказок;

общения с пассажиром или другими байкерами;

прослушивания музыки или радио.

Некоторые модели уже имеют встроенные каналы или крепления для динамиков, что упрощает установку и снижает уровень шума.

Визоры

В некоторых моделях солнцезащитные очки уже установлены на заводе. В других случаях приходится использовать затемнённый внешний визор. Это не всегда удобно, а в тёмное время суток ухудшает видимость. Многие шлемы оснащены системой быстрой замены визоров без инструментов, что делает их универсальными для разных условий.

Специальные съёмные вставки PINLOCK защищают от запотевания визора в дождь или в холодную погоду. Они тонкие, гибкие, прозрачные и полностью повторяют форму визора конкретной модели шлема. По краю вставки проходит мягкий силиконовый валик толщиной в несколько миллиметров, который герметизирует зазор. Этот эффект создаёт так называемое «двойное стекло», предотвращая запотевание.

В некоторых моделях солнцезащитные очки уже установлены Фото: jeffbergen/ istockphoto.com

Крепления для камер и видеорегистраторов

Специальные крепления позволяют зафиксировать экшен-камеру или мини-регистратор прямо на шлеме, снимая точку обзора водителя. Это удобно для записи поездок, обучения или документирования маршрутов. Если мотоциклист попал в аварию, видео пригодится в отделе полиции.

Съёмные внутренние подкладки

Подкладки можно извлекать для стирки или замены, что обеспечивает гигиену и свежесть шлема. Кроме того, съёмные элементы помогают регулировать вентиляцию и плотность посадки, повышая комфорт при длительных поездках.

Дизайн и стиль

Дизайн мотошлема – это уже вопрос вкуса. Очень часто в зависимости от раскраски меняется цена. Однотонные, как правило, стоят дешевле таких же моделей, но более «пёстрых».

Производители, как правило, используют чёрные, белые, серые цвета, но и не забывают про интересные дизайны. Например, по вселенной Marvel и DC. Бывают шлемы в виде миньона из мультика «Гадкий Я», Майка Возовски из «Корпорации монстров» или Беззубика из «Повелителя драконов». Как правило, чем ярче раскраска шлема, тем больше шансов, что тебя увидят на дороге.

Дизайн мотошлема — это уже вопрос вкуса Фото: standret/ istockphoto.com

Бюджет

По реалиям 2025 года на рынке можно найти шлемы и за 2000 рублей. Однако это, как правило, подделки с защитными функциями арбузной кожуры.

В целом ценовая политика качественных шлемов начинается от 6000 рублей за китайские модели и от 10 000 рублей – за оригиналы именитых брендов. Но всегда есть возможность найти шлем и за 250 000 рублей, и выше! Однако высокая стоимость экипировки никогда не гарантирует вам безопасность.

Стоимость шлема в контексте безопасности

1. Конструкция важнее цены

В каждой ценовой категории есть шлемы с разными конструктивными особенностями, которые напрямую влияют на уровень защиты и комфорт. Даже самая дорогая модель не гарантирует сохранность подбородка или лица так, как может это сделать недорогой интеграл. Цена не всегда отражает реальную безопасность.

2. Индивидуальная посадка превыше всего

Геометрия головы конкретного мотоциклиста может не совпадать с формой шлема именитого бренда. В то же время недорогая модель может сидеть идеально, обеспечивая комфорт и более надёжную защиту. Важно ориентироваться не на цену или бренд, а на цели использования шлема и условия езды.

3. Новые и дорогие модели не всегда лучше

Качество исполнения у свежих моделей среднего ценового сегмента может быть нестабильным: производители стремятся удешевить продукт или выпускают шлемы без достаточной «обкатки». Безопаснее выбирать проверенные временем модели, которые продаются на рынке не менее четырёх лет.

Безопаснее выбирать проверенные временем модели мотошлемов Фото: Kesu01/ istockphoto.com

Выбор мотоциклетного шлема — это не просто покупка аксессуара, а вопрос вашей безопасности на дороге и жизни. Правильно подобранная экипировка способна существенно снизить риск травм.

Идеальный шлем — это тот, что подходит именно вам и обеспечивает надёжную защиту. Он удобен, соответствует стилю езды и проверен временем. Инвестируйте в знание и внимание при выборе. Тогда ваш шлем станет верным союзником на дороге.