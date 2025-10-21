ALANIA FIGHTING TEAM запустила собственную мобильную связь на инфраструктуре «Билайна»

Скидки
Академия боевых искусств ALANIA FIGHTING TEAM запустила собственную связь AFT mobile на инфраструктуре Билайна

Можно пропустить удар, но не важный звонок.

В рамках сотрудничества с «Билайном» ALANIA FIGHTING TEAM (AFT) запустила собственного виртуального оператора по модели Smart MVNO под брендом AFT mobile. Для этого осетинская академия боевых искусств воспользовалась специальным селф-сервисом «Билайна».

Благодаря формату Smart MVNO компании могут создавать брендированную мобильную связь в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Согласно партнёрскому соглашению, «Билайн» предоставляет техническую инфраструктуру, лицензии, биллинг, SIM-карты и сервисную поддержку. А AFT получает собственную антенну в интерфейсе смартфона, SIM-карты, личный кабинет клиентов и модель доходного партнёрства на условиях revenue share.

AFT mobile уже активно используется в работе академии: при покупке абонемента на тренировки новым клиентам предлагается месяц мобильной связи в подарок.

Гендиректор ALANIA FIGHTING TEAM Дмитрий Валиев поделился эмоциями от сотрудничества: «Мы увидели в новостях возможность запуска собственного оператора и сразу поняли, как это можно использовать. У нас большая аудитория людей, которые просто любят наш бренд. Мы подали заявку через платформу — и уже через неделю AFT mobile был готов. Сейчас это помогает нам не только продавать абонементы, но и строить более плотную связь с аудиторией».

Директор по управлению партнёрским каналом «Билайна» Роман Прыганов подробнее рассказал о технологической стороне решения: «Smart MVNO — это не просто технология, а инструмент для бизнеса. Мы предлагаем платформу, с помощью которой брендированную мобильную связь может запустить любой бизнес — быстро, без сложных настроек и с понятной моделью партнёрства. AFT mobile — отличный пример того, как бренд с сильной аудиторией может использовать телеком-продукт для роста».

Инфраструктура AFT отвечает международным стандартам академий боевых искусств. Пространство включает в себя залы для занятий MMA, боксом, тайским боксом и кикбоксингом и рассчитано как на профессиональных бойцов, так и на любителей.

