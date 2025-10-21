ALANIA FIGHTING TEAM запустила собственную мобильную связь на инфраструктуре «Билайна»

Можно пропустить удар, но не важный звонок.

В рамках сотрудничества с «Билайном» ALANIA FIGHTING TEAM (AFT) запустила собственного виртуального оператора по модели Smart MVNO под брендом AFT mobile. Для этого осетинская академия боевых искусств воспользовалась специальным селф-сервисом «Билайна».

Благодаря формату Smart MVNO компании могут создавать брендированную мобильную связь в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Согласно партнёрскому соглашению, «Билайн» предоставляет техническую инфраструктуру, лицензии, биллинг, SIM-карты и сервисную поддержку. А AFT получает собственную антенну в интерфейсе смартфона, SIM-карты, личный кабинет клиентов и модель доходного партнёрства на условиях revenue share.

AFT mobile уже активно используется в работе академии: при покупке абонемента на тренировки новым клиентам предлагается месяц мобильной связи в подарок.

Гендиректор ALANIA FIGHTING TEAM Дмитрий Валиев поделился эмоциями от сотрудничества: «Мы увидели в новостях возможность запуска собственного оператора и сразу поняли, как это можно использовать. У нас большая аудитория людей, которые просто любят наш бренд. Мы подали заявку через платформу — и уже через неделю AFT mobile был готов. Сейчас это помогает нам не только продавать абонементы, но и строить более плотную связь с аудиторией».

Директор по управлению партнёрским каналом «Билайна» Роман Прыганов подробнее рассказал о технологической стороне решения: «Smart MVNO — это не просто технология, а инструмент для бизнеса. Мы предлагаем платформу, с помощью которой брендированную мобильную связь может запустить любой бизнес — быстро, без сложных настроек и с понятной моделью партнёрства. AFT mobile — отличный пример того, как бренд с сильной аудиторией может использовать телеком-продукт для роста».

Инфраструктура AFT отвечает международным стандартам академий боевых искусств. Пространство включает в себя залы для занятий MMA, боксом, тайским боксом и кикбоксингом и рассчитано как на профессиональных бойцов, так и на любителей.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636 erid: 2RanykW7nCH