Спортивная одежда для аристократов, доступная всем: история бренда U.S. Polo Assn

Бренд U.S. Polo Assn может похвастаться богатой историей, связанной с традициями конного поло в США. Всего за несколько лет он вырос из небольшого локального проекта в марку, популярную во всём мире. Компания была создана в 1980-м как официальный бренд Американской ассоциации поло (USPA).

Первые шаги

Для того чтобы понять суть и политику компании U.S. Polo Assn, нужно обратиться к истокам. Поло — не просто игра, а древняя традиция, уходящая корнями в историю Персии (ныне Иран). Примерно в 600 году до нашей эры этот вид спорта был одним из вариантов тренировок воинов.

Игра стремительно распространялась по Азии, достигла Индии и Британии, а оттуда — Америки. В США она стала популярной у аристократов в конце XIX века. Всё благодаря иммигрантам, которые привезли её из Европы.

Принц Уильям Фото: Max Mumby/Getty Images

В 1890 году была создана Американская ассоциация конного поло. Это организация, которая до сих пор регулирует вопросы, связанные с профессиональной отраслью игры в США и Канаде. Она устанавливает правила, работает над вопросами безопасности участников матчей, а также занимается вопросами развития этого вида спорта.

Спустя год после создания Ассоциации поло завоевало любовь широкой публики. На этом фоне руководство организации начало прорабатывать стратегию ещё большего вовлечения аудитории. В USPA решили создать собственную марку одежды. Идея была простой: доходы от продаж могут стать дополнительным источником финансирования деятельности ассоциации и одновременно символизировать динамику, элегантность и любовь к игре.

Ассоциация конного поло США была создана в 1890-м Фото: Asbe/istockphoto.com

В течение первых нескольких лет целевая аудитория бренда была сильно ограничена. Компания сфокусировалась на производстве одежды для спортсменов, а также на богатых поклонниках поло, которые с большим рвением вкладывали средства в развитие любимого вида спорта.

Коллекции были небольшими. В основном они состояли из формы и базовых вещей, которые надевали игроки на поле. Постепенно некоторые модели перебрались на улицы. Носить классические футболки поло с воротничками и джинсы стало престижно. Благодаря этому бренд U.S. Polo Assn стал неотъемлемой частью культуры Соединённых Штатов.

За несколько лет конное поло в Америке эволюционировало из элитарного вида спорта и стало доступно массам. Если в начале XX века матчи, как правило, проводились в закрытых частных клубах для богачей, то к середине столетия они стали появляться по всем Штатам. Параллельно с ростом популярности поло поднимался уровень продаж товаров U.S. Polo Assn.

Выход на глобальный рынок

Достаточно быстро компании удалось заключить контракты о сотрудничестве сразу с 70 стратегическими партнёрами по всему миру. Таким образом, бренд значительно расширил своё присутствие на глобальном рынке.

В 1980-х руководство компании приняло решение взять курс на глобализацию бренда и выход за рамки рынка Соединённых Штатов. В Европе и Азии бренд практически моментально стал символом американского стиля. Особенно продукцию марки оценила молодёжь, искавшая комфортную одежду для повседневной носки.

Бренд адаптировался к глобальным трендам: от классических рубашек поло до джинсов, сумок и аксессуаров. В 2000-х годах появилась первая коллекция платьев и женской обуви. Одной из стратегий развития компании стала разработка линеек одежды для других видов спорта: гольфа, тенниса и прочих. Интерес к продукции продолжал расти, и вскоре U.S. Polo Assn достиг годового оборота в сотни миллионов долларов.

Изначально фокус бренда был направлен на форму для игроков в конное поло Фото: AlessandraRC/istockphoto.com

На данный момент U.S. Polo Assn выступает спонсором всевозможных крупных соревнованиях по поло, а также шьёт экипировку для спортсменов. При этом в компании стараются придерживаться изначальной политики и шить одежду по демократичным ценам, которая была бы доступна широкой аудитории.

В 2015 году бренд стал официальным спонсором U.S. Open Polo Championship — самого престижного турнира по конному поло в Штатах. Ежегодно на него съезжаются тысячи болельщиков, журналистов и меценатов. Часть заработанных благодаря турниру средств компания отправляет на развитие благотворительных инициатив.

Соперничество с Polo Ralph Lauren

Одной из самых ярких страниц истории U.S. Polo Assn является соперничество с брендом Polo Ralph Lauren. На первый взгляд обе компании ассоциируются с поло, но на деле это совершенно разные марки со своей уникальной корпоративной политикой.

Логотип U.S. Polo Assn. — два наездника на лошадях и надпись USPA. На этикетках продукции бренда часто можно встретить надпись: «Not affiliated with Polo Ralph Lauren Corp» («Не связано с корпорацией Polo Ralph Lauren» — прим. ред.). Компании пришлось пойти на этот шаг из-за частой путаницы. У Ralph Lauren же на логотипе изображён только один наездник.

Помимо этого отличия, бренды также ориентированы на разные задачи. Polo Ralph Lauren считается представителем люксового сегмента рынка, а вот U.S. Polo Assn в первую очередь до сих пор фокусируется на доступности своих товаров.

На первый взгляд классические поло брендов практически идентичны Фото: Ralph Loren/U. S. POLO ASSN

Судебные разбирательства между компаниями начались больше 40 лет назад. В 1984 году Ральф Лорен подал иск, обвинив USPA в использовании названий и знаков, вводящих потребителей в заблуждение. Тогда суд запретил U.S. Polo Assn использовать некоторые элементы в своей продукции, однако разрешил оставить легендарный логотип с двумя наездниками.

Спустя 15 лет, в 1999 году, Лорен снова обратился в суд, но уже из-за журнала USPA Polo. Закон вновь встал на сторону модельера, и бренду пришлось изменить название. В 2006-м ограничения стали ещё более жёсткими. Компании запретили использовать логотип без заливки и текста «U.S.P.A.», однако силуэты всадников оставить всё же разрешили. В 2008 году это решение суда было отменено.

В 2010-м истцом выступила USPA. Компания подала в иск, утверждая, что Лорен монополизирует слово «Polo». Суд вынес отрицательное решение, указав, что ассоциация также полноценно и беспрепятственно использует термин. Было решено, что обе фирмы имеют право на данное слово, однако могут защищать свои уникальные элементы.

Ещё одна волна конфликтов произошла в 2010-х. В этот раз скандал был связан с парфюмерией и аксессуарами. Ralph Lauren выпустила аромат Polo Blue, а USPA создала парфюм с похожей упаковкой. Суд встал на сторону ассоциации. Аналогично в 2014 году завершилось разбирательство из-за солнцезащитных очков. В последнее время компании сосуществуют на рынке мирно.

Ральф Лорен Фото: Richard Drew/AP/ТАСС

Бренд сейчас

U.S. Polo Assn продолжает развиваться как бренд-амбассадор целого вида спорта. На данный момент в ассортименте марки десятки коллекций одежды для активного образа жизни и повседневной носки.

Культовой вещью много лет остаётся классическая модель футболки поло из хлопка с иконным логотипом в виде двух наездников. Также популярностью пользуются джинсы и лёгкие куртки.

Классическая футболка поло много лет остаётся хитом продаж Фото: US Polo USPA

В коллекциях женской одежды бренд делает фокус на комфорте и элегантности. В ассортименте: платья, юбки, блузки и многое другое. Детская линейка U.S. Polo Assn адаптирует хиты продаж взрослых коллекций.

Кроме того, компания выпускает различные аксессуары, обувь, а также парфюмерию. Периодически бренд запускает коллаборации со знаменитостями,, добавляя лимитированные принты и цвета.

У бренда представлена и женская коллекция Фото: US Polo USPA

В основном вещи бренда шьются в Турции. Магазины U.S. Polo Assn находятся в десятках стран мира, в том числе и в России. Из года в год на полках бутиков можно найти как классические, так и необычные модели.

Одежда бренда продаётся во всём мире Фото: Roman Nurutdinov/istockphoto.com

Сотрудничество со звёздами

Компания активно поддерживает команды и турниры по поло. Так, бренд шил форму для американской сборной на престижном турнире Westchester Cup 2019. Также U.S. Polo Assn принимает участие в ежегодных спортивных событиях, таких как USPA National Championships, где собираются лучшие игроки мира, и финансирует программы для детей и подростков.

U.S. Polo Assn стал частью поп-культуры. Одежду марки носят знаменитости: спортсмены, модели, актёры, бизнесмены. Кроме того, логотип компании неоднократно появлялся в голливудских фильмах и сериалах. В списке коллабораций бренда много известных имён.

Ким Кардашьян

В 2019 году бренд US Polo ASSN заключил партнёрство с Ким Кардашьян, одной из самых влиятельных знаменитостей мира, сделав её лицом бренда и амбассадором.

Мэтт Коппола

Профессиональный игрок в поло — глобальный посол бренда U.S. Polo Assn. Мэтт участвует в рекламных кампаниях, делая акцент на том, что марка использует экологичные материалы, таких как органический хлопок и переработанные ткани, а также продвигает инициативы по снижению углеродного следа.

Мэтт Коппола Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Махараджа Савай Падманамбх Сингх

В 2021 году бренд US Polo ASSN запустил эксклюзивную лимитированную коллекцию Maharaja Collection, вдохновлённую богатым наследием Махараджи Савая Падманабха Сингха, главы королевской семьи Джайпура (Индия). Линейка включала в себя одежду и аксессуары, с вышивкой и королевскими узорами.

Сегодня U.S. Polo Assn — часть глобальной спортивной культуры. Его носят разные поколения: от опытных игроков в поло до юных фанатов спортивного и одновременно элегантного стиля. Бренд сотрудничает с инфлюенсерами и спортсменами, продвигая активный образ жизни.