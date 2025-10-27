Диета Кима Протасова: меню, результат и мнение профессора

«Протасовка» — это одна из самых известных систем питания для снижения веса, которая приобрела популярность благодаря своей нестандартной структуре и заявленной эффективности. Впервые эта методика была опубликована в конце 90-х годов в газете «Русский израильтянин», и с тех пор она продолжает вызывать интерес у тех, кто ищет способ избавиться от лишних килограммов без постоянного чувства голода.

О чём расскажем

Основы диеты Кима Протасова

Светлана Каневская доктор медицинских наук, профессор, руководитель клиники внутренних болезней ЕМС «Цель диеты Кима Протасова — не просто снижение веса, но и постепенное преобразование пищевых привычек».

В отличие от краткосрочных диет, рассчитанных на неделю, «Протасовка» представляет собой развёрнутый план продолжительностью в пять недель, который дополняется постепенным выходом из диетического режима в течение следующих пяти-шести недель. Благодаря включению в рацион белков, овощей и молочных продуктов чувство сытости сохраняется, при этом общий объём потребляемой пищи и количество углеводов сокращаются.

Диета структурирована по неделям, и для достижения результата необходимо следовать определённым правилам:

употреблять не менее 2 л воды в день;

пить чай и кофе без добавления сахара;

полностью исключить из рациона сахар, алкоголь, хлебобулочные изделия, крупы (включая рис и макароны), фрукты, а также жиры (масла и орехи).

Фото: istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Основу рациона на первых этапах составляют сырые овощи и кисломолочные продукты с низкой жирностью (5%). Это позволяет потреблять большой объём пищи при относительно низкой суточной калорийности.

Основные продукты, разрешённые в меню:

сырые овощи, которые можно употреблять в сыром виде (капуста, огурцы, помидоры, морковь, перец, зелень);

нежирные сыры, творог, кефир, ряженка, йогурты без добавок и сахара;

яйца;

зелёные яблоки;

чай и кофе без сахара, вода;

постное мясо, птица и рыба (добавляются на более поздних этапах).

Продукция, не вошедшая в список разрешённых, считается запрещённой.

Структура диеты

Диета Кима Протасова делится на два основных этапа, общая продолжительность которых составляет пять недель, а для закрепления результата рекомендуется плавный выход.

Первый этап (две недели)

Разрешены неограниченное количество сырых овощей, молочные продукты с жирностью не более 5%, зелёные яблоки и дополнительный источник белка — одно варёное яйцо в день и небольшое количество нежирного сыра.

Фото: istockphoto.com/Zakharova_Natalia

Важно потреблять достаточное количество клетчатки из овощей и белковую пищу из кисломолочных продуктов. Это запускает процесс похудения и помогает снизить калорийность рациона.

Второй этап — с третьей по пятую неделю

На четвёртой неделе в рацион добавляется около 300 г нежирного мяса, птицы или рыбы, приготовленных на пару, гриле или отварных. При этом объём кисломолочных продуктов сокращается до 300 г в день. Количество овощей остаётся прежним.

По словам приверженцев диеты, на этом этапе организм начинает активнее сжигать жировую ткань, сохраняя мышечную массу.

Выход из диеты

Рекомендуемая продолжительность диеты — пять недель. После её окончания необходим правильный выход, который длится ещё пять недель, чтобы избежать резкого набора веса.

На этом этапе постепенно вводятся в рацион фрукты, полезные жиры и углеводы (например, каши на воде, орехи, бобовые). В меню включаются небольшие порции хлеба.

Преимущества диеты

Несмотря на низкую калорийность разрешённых продуктов, на диете Кима Протасова не ощущается голода, так как количество потребляемой пищи и число её приёмов не ограничены.

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Белок и клетчатка, содержащиеся в овощах, создают ощущение сытости и предотвращают частые приступы голода.

Снижение потребления углеводов способствует стабилизации уровня сахара в крови и активизирует процесс сжигания жировых запасов. Многие последователи отмечают потерю от 5 до 10 кг за весь курс. Некоторые отзывы говорят о результате в 20 кг, но это зависит от исходных данных и точности следования правилам диеты.

Также молочные продукты обеспечивают организм веществами, которые способствуют улучшению настроения, укреплению костной ткани и поддержанию здоровья кишечника.

Потенциальные риски и противопоказания

Несмотря свои на преимущества, диета Кима Протасова имеет ряд недостатков и потенциальных рисков:

при длительном ограничении потребления жиров и углеводов может возникнуть дефицит витаминов, необходимых для здоровья кожи, зрения и иммунной системы;

снижение калорийности рациона может привести к ослаблению мышечной массы;

недостаток разнообразия в питании может негативно сказаться на работе кишечника;

у женщин возможен сбой менструального цикла.

Фото: istockphoto.com/Vladimir Vladimirov

Диета не рекомендуется при следующих состояниях:

заболевания почек;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, синдром раздражённого кишечника);

наличие камней в желчном пузыре;

нарушения в работе щитовидной железы;

непереносимость лактозы.

Важно отметить, что клинические исследования эффективности данной системы питания не проводились. Для точного понимания лучше сделать тест FOX на 286 пищевых продуктов — это даст понимание, не попадают ли разрешённые по этой диете продукты в список непереносимых.

Пример меню диеты Кима Протасова

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Первые две недели диеты Завтрак: салат из свежих овощей (помидоры, огурцы, листовой салат) с заправкой из натурального йогурта (5%), вареное яйцо.

Второй завтрак: большое зелёное яблоко.

Обед: салат с капустой, морковью и свёклой с заправкой из йогурта или кефира, 100 г творога (5%).

Полдник: овощные палочки (морковь, болгарский перец, огурец).

Ужин: салат из помидоров и огурцов с большим количеством зелени, заправленный натуральным йогуртом, ломтик брынзы или адыгейского сыра. Меню для четвёртой и пятой недели Завтрак: омлет из двух яиц с помидорами и зеленью, приготовленный на антипригарной сковороде без масла, 100 г натурального йогурта.

Второй завтрак: одно зелёное яблоко.

Обед: овощной салат (листья салата, огурец, перец, помидоры), заправленный столовой ложкой оливкового масла, 150 г отварной или запечённой куриной грудки.

Полдник: салат из тёртой моркови с яблоком.

Ужин: 150 г запечённой в фольге нежирной рыбы (треска, минтай, хек), салат из капусты и огурцов — 300 г. Выход из диеты Завтрак: каша на воде, яблоко.

Второй завтрак: тёртая морковь с корицей и ряженкой.

Обед: тушёная говядина с капустой, салат из свежих овощей (листья салата, огурец, помидор, перец).

Полдник: творог, яблоко.

Ужин: тушёные овощи (кабачки, брокколи) с кусочком рыбы.

Важно: прежде чем начать следовать любой диете, нужно проконсультироваться с врачом. И следует помнить, что самый действенный способ похудения — это сбалансированный рацион с дефицитом калорий в сочетании с физической нагрузкой.

Источники:

Демецкая А. Диета для лета //Фармацевт Практик. – 2012. – №№7-8. – С. 50-50.

Лужковская Ю. Быстрая диета. 30 лучших способов похудеть за 1 неделю. – Питер, 2017.

Kim Protasov's diet.