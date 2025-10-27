Скидки
Диета Кима Протасова: меню, результат и мнение профессора

Регина Даутова Светлана Каневская
,
Диета Кима Протасова
Рассказываем о преимуществах и недостатках данного типа питания.

«Протасовка» — это одна из самых известных систем питания для снижения веса, которая приобрела популярность благодаря своей нестандартной структуре и заявленной эффективности. Впервые эта методика была опубликована в конце 90-х годов в газете «Русский израильтянин», и с тех пор она продолжает вызывать интерес у тех, кто ищет способ избавиться от лишних килограммов без постоянного чувства голода.

О чём расскажем

Основы диеты Кима Протасова

<a href="https://www.championat.com/authors/7490/1.html">Светлана Каневская</a>
Светлана Каневская
доктор медицинских наук, профессор, руководитель клиники внутренних болезней ЕМС

«Цель диеты Кима Протасова — не просто снижение веса, но и постепенное преобразование пищевых привычек».

В отличие от краткосрочных диет, рассчитанных на неделю, «Протасовка» представляет собой развёрнутый план продолжительностью в пять недель, который дополняется постепенным выходом из диетического режима в течение следующих пяти-шести недель. Благодаря включению в рацион белков, овощей и молочных продуктов чувство сытости сохраняется, при этом общий объём потребляемой пищи и количество углеводов сокращаются.

Диета структурирована по неделям, и для достижения результата необходимо следовать определённым правилам:

  • употреблять не менее 2 л воды в день;
  • пить чай и кофе без добавления сахара;
  • полностью исключить из рациона сахар, алкоголь, хлебобулочные изделия, крупы (включая рис и макароны), фрукты, а также жиры (масла и орехи).

Фото: istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Основу рациона на первых этапах составляют сырые овощи и кисломолочные продукты с низкой жирностью (5%). Это позволяет потреблять большой объём пищи при относительно низкой суточной калорийности.

Основные продукты, разрешённые в меню:

  • сырые овощи, которые можно употреблять в сыром виде (капуста, огурцы, помидоры, морковь, перец, зелень);
  • нежирные сыры, творог, кефир, ряженка, йогурты без добавок и сахара;
  • яйца;
  • зелёные яблоки;
  • чай и кофе без сахара, вода;
  • постное мясо, птица и рыба (добавляются на более поздних этапах).
Продукция, не вошедшая в список разрешённых, считается запрещённой.

Структура диеты

Диета Кима Протасова делится на два основных этапа, общая продолжительность которых составляет пять недель, а для закрепления результата рекомендуется плавный выход.

Первый этап (две недели)

Разрешены неограниченное количество сырых овощей, молочные продукты с жирностью не более 5%, зелёные яблоки и дополнительный источник белка — одно варёное яйцо в день и небольшое количество нежирного сыра.

Фото: istockphoto.com/Zakharova_Natalia

Важно потреблять достаточное количество клетчатки из овощей и белковую пищу из кисломолочных продуктов. Это запускает процесс похудения и помогает снизить калорийность рациона.

Второй этап — с третьей по пятую неделю

На четвёртой неделе в рацион добавляется около 300 г нежирного мяса, птицы или рыбы, приготовленных на пару, гриле или отварных. При этом объём кисломолочных продуктов сокращается до 300 г в день. Количество овощей остаётся прежним.

По словам приверженцев диеты, на этом этапе организм начинает активнее сжигать жировую ткань, сохраняя мышечную массу.

Выход из диеты

Рекомендуемая продолжительность диеты — пять недель. После её окончания необходим правильный выход, который длится ещё пять недель, чтобы избежать резкого набора веса.

На этом этапе постепенно вводятся в рацион фрукты, полезные жиры и углеводы (например, каши на воде, орехи, бобовые). В меню включаются небольшие порции хлеба.

Преимущества диеты

Несмотря на низкую калорийность разрешённых продуктов, на диете Кима Протасова не ощущается голода, так как количество потребляемой пищи и число её приёмов не ограничены.

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Белок и клетчатка, содержащиеся в овощах, создают ощущение сытости и предотвращают частые приступы голода.

Снижение потребления углеводов способствует стабилизации уровня сахара в крови и активизирует процесс сжигания жировых запасов. Многие последователи отмечают потерю от 5 до 10 кг за весь курс. Некоторые отзывы говорят о результате в 20 кг, но это зависит от исходных данных и точности следования правилам диеты.

Также молочные продукты обеспечивают организм веществами, которые способствуют улучшению настроения, укреплению костной ткани и поддержанию здоровья кишечника.

Потенциальные риски и противопоказания

Несмотря свои на преимущества, диета Кима Протасова имеет ряд недостатков и потенциальных рисков:

  • при длительном ограничении потребления жиров и углеводов может возникнуть дефицит витаминов, необходимых для здоровья кожи, зрения и иммунной системы;
  • снижение калорийности рациона может привести к ослаблению мышечной массы;
  • недостаток разнообразия в питании может негативно сказаться на работе кишечника;
  • у женщин возможен сбой менструального цикла.

Фото: istockphoto.com/Vladimir Vladimirov

Диета не рекомендуется при следующих состояниях:

  • заболевания почек;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, синдром раздражённого кишечника);
  • наличие камней в желчном пузыре;
  • нарушения в работе щитовидной железы;
  • непереносимость лактозы.
Важно отметить, что клинические исследования эффективности данной системы питания не проводились. Для точного понимания лучше сделать тест FOX на 286 пищевых продуктов — это даст понимание, не попадают ли разрешённые по этой диете продукты в список непереносимых.

Пример меню диеты Кима Протасова

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Первые две недели диетыЗавтрак: салат из свежих овощей (помидоры, огурцы, листовой салат) с заправкой из натурального йогурта (5%), вареное яйцо.
Второй завтрак: большое зелёное яблоко.
Обед: салат с капустой, морковью и свёклой с заправкой из йогурта или кефира, 100 г творога (5%).
Полдник: овощные палочки (морковь, болгарский перец, огурец).
Ужин: салат из помидоров и огурцов с большим количеством зелени, заправленный натуральным йогуртом, ломтик брынзы или адыгейского сыра.
Меню для четвёртой и пятой неделиЗавтрак: омлет из двух яиц с помидорами и зеленью, приготовленный на антипригарной сковороде без масла, 100 г натурального йогурта.
Второй завтрак: одно зелёное яблоко.
Обед: овощной салат (листья салата, огурец, перец, помидоры), заправленный столовой ложкой оливкового масла, 150 г отварной или запечённой куриной грудки.
Полдник: салат из тёртой моркови с яблоком.
Ужин: 150 г запечённой в фольге нежирной рыбы (треска, минтай, хек), салат из капусты и огурцов — 300 г.
Выход из диетыЗавтрак: каша на воде, яблоко.
Второй завтрак: тёртая морковь с корицей и ряженкой.
Обед: тушёная говядина с капустой, салат из свежих овощей (листья салата, огурец, помидор, перец).
Полдник: творог, яблоко.
Ужин: тушёные овощи (кабачки, брокколи) с кусочком рыбы.
Важно: прежде чем начать следовать любой диете, нужно проконсультироваться с врачом. И следует помнить, что самый действенный способ похудения — это сбалансированный рацион с дефицитом калорий в сочетании с физической нагрузкой.

