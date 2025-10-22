FORWARD представил новую коллекцию осень-зима-2025/2026

Бренд спортивной и casual-одежды FORWARD представил новую коллекцию сезона осень-зима-2025/2026. В линейку вошли повседневные, тренировочные и утеплённые костюмы, выполненные в стиле sport casual, осенние и зимние куртки, сумки, рюкзаки, обувь, а также детская одежда.

Холод, ветер и осадки — основные вызовы осенне-зимнего сезона. Именно поэтому одежда должна обладать повышенной износостойкостью, быть комфортной и отлично сохранять тепло. Новая коллекция FORWARD отвечает этим запросам, сочетая в себе практичность и приверженность фирменному стилю бренда.

FORWARD уже на протяжении 22 лет производит спортивную экипировку как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. За это время бренд стал символом качества среди приверженцев активного образа жизни. Внешне новая линейка перекликается с успешной коллекцией CASUAL, выпущенной в апреле.

FORWARD находит идеальный баланс стиля и практичности. Новая коллекция сочетает в себе лаконичные и смелые модели, созданные для разных сценариев — от городских прогулок до тренировок в мороз. Вдохновлённая духом современного мегаполиса, она воплощает его ритм в каждой детали.

Так, ветрозащитные куртки FORWARD на 100% сделаны из полиэстера. Благодаря этому вы будете надёжно защищены от ветра и холода. Отличное решение для осенней погоды.

У спортивных ветровок FORWARD есть капюшон, который можно отрегулировать по высоте. Ветровки подойдут для любой погоды и надёжно укроют вас от ветра и дождя. Лёгкая сетчатая подкладка обеспечивает высокую воздухопроницаемость, делая куртку ещё более комфортной.

Тренировочные костюмы FORWARD из сезона осень-зима идеально подойдут как для занятий спортом на улице, так и для активного отдыха. У брюк есть боковые и задние карманы, куда можно положить необходимые вам мелкие вещи: телефон, ключи, кошелёк.

Эти лёгкие и удобные костюмы не сковывают движения, что делает их идеальным выбором для абсолютно любых ситуаций. Повседневные костюмы от FORWARD в стиле sport casual — уникальный элемент гардероба, который сделает ваш образ более ярким и интересным.

Кроме того, в новой коллекции FORWARD есть как обувь для тренировок в зале, так и специальные треккинговые кроссовки с рельефным протектором из износостойкого каучука. Такие кроссовки созданы для тренировок в холодную погоду. В них можно без опаски бежать по снегу, ведь протектор не скользит и ведёт себя уверенно на любых поверхностях. А благодаря специальному утеплителю Thinsulate ваши ноги точно не замерзнут. В некоторые модели встроена система быстрой шнуровки – вращая специальный диск, можно подогнать посадку под себя.

Сумки из новой коллекции сделаны из полиуретана. Благодаря этому они стали более прочными, эластичными и водонепроницаемыми. В рюкзаках есть специальная прокладка из поролона, которая делает его заднюю стенку более жёсткой. Благодаря этому ваша спина не устанет, даже если вы будете носить рюкзак целый день. Большое количество отделений и карманов помогут вам разложить вещи в удобном порядке.

В новой линейке есть как сумки для спортзала, так и рюкзаки, с которыми можно прийти в офис или отправиться в путешествие. Для спорта производитель советует более объёмные рюкзаки, так как туда можно положить сменную обувь и тренировочную одежду. Для офиса подойдёт небольшая сумка, рассчитанная под ноутбук.

Кроме того, в новой коллекции FORWARD присутствуют утеплённые спортивные костюмы, в которых можно заниматься спортом на улице при температуре до -15°С. Светоотражающие элементы сделают вас заметнее в тёмное время суток, что очень важно для безопасности. Также в куртках есть вентиляция в области плеч, которая уменьшит потоотделение.

В свою очередь, пуховики FORWARD рассчитаны на температуру до -20°С. Они сделаны из полиэстера, что помогает лучше сохранять тепло. Также присутствуют модели с наполнителем в виде гусиного пуха, которые позволяют комфортно чувствовать себя даже в -30°С. В линейке есть как модели базовых цветов (чёрный, синий и серый), так и позиции с более яркой расцветкой.

Помимо этого, в новой линейке есть перчатки, варежки и шапки, которые помогут остаться в тепле даже в сильный мороз.

Коллекция осень-зима-2025/2026 понравится не только любителям спорта, которые с наступлением холодов не отказываются от тренировок на свежем воздухе, но и тем, кто выбирает комфорт и практичность в повседневной жизни. Новая линейка от FORWARD выполнена с любовью к клиентам и с учётом их пожеланий, что соответствует философии компании, которой она придерживается уже много лет.

Для FORWARD выпуск двух новых коллекций в год – уже давно устоявшаяся традиция. Поклонникам бренда особенно запомнилась коллаборация с кикбоксёром, чемпионом мира и Европы, бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым. Эта коллекция до сих пор доступна на официальном сайте компании.

Кроме того, бренд активно развивает направление пошива эксклюзивных коллекций на заказ и открыт к новым предложениям о сотрудничестве.

