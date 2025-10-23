Горят в огне и падают с высоты: 7 самых крутых дублёров-каскадёров голливудских звёзд

Некоторые из них не просто сотрудничают, а даже дружат.

Кажется, что каскадёры умеют всё. Сражаются в боевых сценах, лихо скачут на конях, бесстрашно входят в горящие здания, падают с высоток, гоняют на машинах. Многие актёры очень трепетно относятся к своим дублёрам, понимая, что сами бы на такое никогда не решились.

О чём расскажем:

Таноай Рид

Таноай не просто дублёр Дуэйна Джонсона, он его двоюродный брат! Они вместе росли, вместе начинали карьеру в кино. Когда 30-летнего Дуэйна пригласили в фильм «Царь скорпионов» в 2002 году, Таноай последовал за ним. У режиссёров даже не возникло вопросов по поиску каскадёра, который будет выполнять за актёра все опасные трюки. Хорошо подготовленный Рид, ещё и внешне очень похожий на Дуэйна, идеально подходил.

С той поры только Таноай является дублёром своего кузена. За редким исключением, в случае полученных травм, его может подменять запасной каскадёр. Рид выполнял трюки за брата в фильмах «Широко шагая», Doom, «Форсаж», «Геркулес», «Джуманджи: Зов джунглей» и других.

Таноай Рид и Дуэйн Джонсон Фото: личный архив Таноая Рида

Интересно, что у Рида были попытки попасть в мир кино ещё задолго до «Царя скорпионов». В 1995-м он пополнил штат каскадёров в фильме «Водный мир» с Кевином Костнером. Но закрепиться в Голливуде смог благодаря Дуэйну – и за это Таноай ему очень благодарен. Несмотря на то что ему приходится выполнять за Джонсона всю опасную работу на площадке. Кстати, сам Скала не перестаёт восхищаться смелостью кузена и в знак благодарности подарил ему крутой грузовик.

51-летний Таноай на два года младше Дуэйна. Ему приходится поддерживать ту же форму, что и Скала. Поэтому питаются и тренируются они по одной схеме. Если у актёра меняется план тренировок, он обязательно делится этим со своим родственником-дублёром. Рид тренируется пять дней в неделю – так же, как и Джонсон. При этом Дуэйн заранее предупреждает брата о подготовках к съёмкам, чтобы у него было время привести себя в нужную форму.

Таноай Рид и Дуэйн Джонсон в начале карьеры Фото: личный архив Таноая Рида

Травм Таноай за всю карьеру получил немало. «Я ломал голень, лодыжку, у меня были растяжения, перелом ребра в «Хоббсе и Шоу». Я некоторое время не мог бегать и тренироваться. Да я едва мог смеяться. В «Круизе по джунглям» порвал внутреннюю боковую связку и два месяца не мог шевелиться. В «Форсаже 7» моя рука прошла сквозь большой кусок стекла, когда я боролся с дублёром Джейсона Стэйтема. Врачам пришлось сшивать все кровеносные сосуды, сухожилия, связки. Был риск ампутации! Три месяца я провёл в гипсе от локтя до кончиков пальцев. Но сейчас всё хорошо, если не считать огромного шрама», – признавался каскадёр.

Зои Белл

Новозеландка начинала карьеру как каскадёр и дублёр Люси Лоулесс в знаменитом сериале «Зена – королева воинов». Четыре года Зои провела на съёмочной площадке в броне, лихо орудовала шакрамами (дисками, которые метала Зена).

Зои всегда мечтала стать каскадёром. Ещё в детстве она отличалась от других девочек, предпочитая активные и порой опасные игры. Занималась дайвингом, гимнастикой, выступала на национальных чемпионатах Новой Зеландии. Потом увлеклась восточными единоборствами, освоила тхэквондо. Первый каскадёрский опыт случился в 14 лет, когда Белл пригласили в сериал «Улица Шортлэнд».

Зои Белл Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

На весь мир Зои прославилась благодаря Квентину Тарантино. Режиссёр был впечатлён её работой в качестве дублёра Умы Турман на площадке «Убить Билла». В следующем своём фильме «Доказательство смерти» Тарантино дал Зои одну из главных ролей. Естественно, все трюки Зои выполняла сама. Самым зрелищным и опасным стал момент, когда Зои ехала на капоте автомобиля, который пытался протаранить машину маньяка.

Зои – одна из самых титулованных каскадёров Голливуда, в её арсенале премия Taurus World Stunt Awards, которая расценивается как «Оскар» для каскадёров. Белл отмечает, что даже профессионалам присущ страх, и ошибочно полагать, что дублёры ничего не боятся.

Ума Турман и Зои Белл на съёмках фильма «Убить Билла» Фото: MIRAMAX

«В начале карьеры меня всё пугало до чёртиков. Однажды мне пришлось прыгать с трёхэтажного здания по тросам. Я стояла наверху в костюме Зены и думала: «Боже, вот что я делаю! Это просто безумие!» А ещё я целую неделю работала в очень сложных боях со сломанным пальцем. В «Женщине-кошке» совершала падение с высоты примерно в 22 этажа, и мне пришлось распутываться, переворачиваться. Это было волнительно», – отмечала Зои.

Джейкоб Томури

Джейкоб – постоянный каскадёр-дублёр актёра Тома Харди. Их сотрудничество длится уже много лет и переросло в настоящую дружбу. Мужчины так похожи внешне, что их порой с трудом различают на площадке даже режиссёры. Томури дублировал Харди в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Легенда», «Выживший» и «Веном».

«Съёмки в «Безумном Максе» были сложными и физически, и морально. После работы Том сказал: «Теперь ты со мной навсегда». Упорная работа на протяжении всей моей карьеры привела меня к этому моменту», – говорил Томури.

Том Харди и Джейкоб Томури в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» Фото: Warner Bros. Pictures

Изначально Джейкоб обучался актёрскому мастерству, но нашёл своё призвание в каскадёрстве. Освоил кунг-фу, джиу-джитсу, теперь сам тренирует спортсменов и каскадёров. Новозеландец начинал карьеру с трилогии «Властелин колец». Режиссёр Питер Джексон обосновался в Новой Зеландии на несколько месяцев и набирал группу каскадёров из местных жителей. Джейкобу повезло оказаться в числе счастливчиков. Также он работал на площадке «Аватара» и сериала «Спартак: Кровь и песок».

Джейкоб Томури и Том Харди Фото: личный архив Джейкоба Томури

Однако сейчас, являясь отцом двоих детей, Джейкоб задумывается о потенциальных рисках и опасностях.

«Я стал более рассудителен, хотя всё ещё готов к серьёзным трюкам и с большей страстью и желанием подавать пример. Я хочу, чтобы мои дети мной гордились. Сын Дастин как-то сказал: «Пап, я тебя гуглил. Ты же тот самый знаменитый каскадёр!» – говорил Джейкоб.

Китти О’Нил

Знаменитая американская каскадёрша и гонщица не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса. С 1976 по 2019 год Китти удерживала неофициальный рекорд скорости на наземном транспортном средстве – 843,323 км/ч.

У Китти была одна особенность – она потеряла слух ещё в младенчестве. Виной стали серьёзные вирусы, которые привели к полной глухоте.

«В четыре месяца я переболела корью и оспой. У меня была такая высокая температура, что я потеряла нерв. Мама обкладывала меня льдом, чтобы спасти жизнь. Родители узнали, что я оглохла, лишь когда мне исполнилось два года», – рассказывала О’Нил.

Китти О’Нил Фото: Bettmann Archive/Getty Images

Но этот недостаток каскадёр смогла превратить в преимущество. По словам Китти, её ничто не отвлекало, и она могла концентрироваться на происходящем и держать ситуацию под контролем. О’Нил нашла себя в спорте, занялась плаванием, даже входила в сборную США по прыжкам в воду. На смену плаванию пришёл парашютный спорт, а потом и гонки.

В 1970-м Китти вышла замуж за каскадёра Даффи Хамблтона, который и привёл её в мир опасного и рискованного ремесла. О’Нил стала дублёром актрисы Линды Картер в супергеройском сериале «Чудо-женщина» в 1977 году. На съёмках она установила очередной рекорд – высоты каскадёрского падения в 38,7 м (это примерно 12 этажей) с гостиничной крыши на подушку безопасности на террасе у бассейна.

Китти О’Нил Фото: Getty Images

«Если бы я не попала в центр подушки, меня бы, наверное, убило. Но я люблю опасность. Я глубоко верю в бога. Опасность требует использовать всё, что у тебя есть, чтобы её преодолеть», – говорила Китти.

Китти О'Нил умерла от пневмонии 2 ноября 2018 года в возрасте 72 лет.

Чад Стахелски

Он открыл миру целую франшизу о неубиваемом наёмнике Джоне Уике. А ведь ранее Чад и помыслить не мог, что переквалифицируется из каскадёров в режиссёры. В юности его кумиром был Брюс Ли. Стахелски начал заниматься кикбоксингом, дзюдо и джиу-джитсу, поступил в академию боевых искусств Дэна Иносанто. Там он и познакомился с сыном Брюса Брэндоном Ли.

Когда тот получил работу в фильме «Ворон», то позвал Чада в качестве своего дублёра. Стахелски и не подозревал, что ему придётся доиграть все незавершённые сцены друга. День гибели Брэндона Ли Чад до сих пор вспоминает с грустью. Все каскадёры были уверены, что он выживет.

Чад Стахелски и Киану Ривз Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

В 1999-м Стахелски познакомился с Киану Ривзом – каскадёра пригласили на съёмки в

«Матрицу». С той поры завязались их сотрудничество и дружба. Чад признаётся, что идея о создании персонажа Джона Уика была совместной. Правда, они с Киану и не подозревали, что боевик произведёт такой фурор и тем более принесёт в прокате около $ 1 млрд.

«Мы не гнались за деньгами. Мы с Киану сделали это как признание в любви к боевикам 1970-х, уся и чамбара . Многим фанатам нравятся фильмы о кунг-фу, самураях, Ли Марвине, Чарльзе Бронсоне, Клинте Иствуде и Серджо Леоне. «Джон Уик» – это кульминация всего этого», – рассказывал Чад.

Алисия Вела-Бэйли

43-летняя Алисия – одна из самых известных и востребованных каскадёров Голливуда. Начинала карьеру в 21 год, став дублёром Милы Йовович в боевике «Ультрафиолет». А сейчас на её счету более полусотни проектов! Она выполняла трюки за Зои Салдану в «Стражах Галактики» и «Аватаре», за Дженнифер Лоуренс в образе Мистик из «Людей Икс», за Роузи Хантингтон-Уайтли в третьей части «Трансформеров», за Кейт Бекинсейл в «Другом мире» и за Шейлин Вудли в «Дивергенте».

Алисия Вела-Бэйли, Зои Салдана и Галь Гадот Фото: личный архив Алисии Велы-Бэйли

Работу в «Дивергенте» Алисия считает одной из самых волнительных. Ведь ей пришлось пролететь на тросе на огромной высоте!

«Я исполнила прыжок Трис (главной героини, которую играет Шейлин Вудли). И это было самое захватывающее, что я когда-либо делала. Никогда раньше не прыгала так высоко, в свободном падении. В этом фильме вообще было очень много трюков. Приходилось делать совершенно разные вещи», – делилась Алисия.

Алисия Вела-Бэйли Фото: JB Lacroix/ WireImage

Вела-Бэйли с детства занималась танцами и гимнастикой. Хореографическое прошлое не раз пригождалось – например, Алисия исполняла гавайский танец за героиню Николь Кидман в комедии «Притворись моей женой». Пробовала свои силы каскадёрша и в качестве актрисы – правда, в фильмах ужасов и под слоем страшного грима. Она сыграла жуткого призрака в картине «И гаснет свет».

Супруг Алисии Мэтт Малинз – известный мастер боевых искусств, каскадёр, работал в тандеме с Марком Дакаскосом.

Вик Армстронг

79-летний постановщик трюков, каскадёр и режиссёр уже давно на пенсии, но внёс большой вклад в популяризацию каскадёрского искусства.

Вик был дублёром Харрисона Форда в трёх фильмах об Индиане Джонсе, он не раз дублировал актёров, игравших Джеймса Бонда (Тимоти Далтона и Джорджа Лэзенби), выполнял трюки за Кристофера Рива в двух частях «Супермена». За свою работу Армстронга занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого продуктивного каскадёра.

Вик Армстронг Фото: John Phillips/Getty Images

На съёмках фильма «Супермен» познакомился с каскадёршей Венди Лич. Их трое детей пошли по стопам родителей. Брат Вика Энди Армстронг – известный постановщик транспортных трюков, погонь, аварий. Братья основали компанию Armstrong Action – это крупнейшая фирма по производству трюков и экшен-оборудования в мире.

«Люди спрашивают: «Какой самый опасный трюк ты сделал?» Есть много вещей, которыми я горжусь. Я рухнул с лошади на забор с шипами, падал с 30-метрового виадука. Спрыгнул с коня на танк в «Индиане Джонсе и последнем крестовом походе». Этим трюком я очень горжусь, потому что технически знал, как трудно заставить лошадь бежать по прямой близко к краю обрыва», – говорил Армстронг.