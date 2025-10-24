Королева красоты, аферистка и писательница: 15 фильмов с Сандрой Буллок

Трудно поверить, что актрисе уже 61 год. Она прославилась образами комедийных героинь, однако в жизни Сандра совершенно другая – серьёзная, жёсткая и дисциплинированная.

О чём расскажем:

Биография Сандры Буллок

Сандра Аннетт Буллок родилась 26 июля 1965 года в семье оперной певицы Хельги Мейер и учителя по вокалу Джона Буллока. У актрисы есть младшая сестра Джезин, которая стала успешным юристом.

Мать Сандры – немка по происхождению, поэтому всё детство будущая звезда провела в городе Нюрнберге в Германии. Хельга надеялась, что дочь пойдёт по её стопам. Сандра действительно обладала хорошими вокальными данными, училась в престижной музыкальной школе, занималась балетом.

В 12 лет Сандра вместе с семьёй переехала в США. Здесь Буллок воспринимали как иностранку, и ей пришлось приложить усилия, чтобы найти общий язык с одноклассниками. Всё изменилось, когда она возглавила группу поддержки футбольной команды.

После окончания школы Сандра поступила в университет на юридический факультет, однако быстро передумала. К недовольству родителей, бросила учёбу и уехала в Нью-Йорк. Пошла на курсы актёрского мастерства, а чтобы оплатить их – работала официанткой. Ходила на кастинги, получала маленькие роли, исполняла небольшие вокальные партии в постановках.

Сандра Буллок Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Об актрисе заговорили после выхода комедии «Любовный напиток №9», тогда Сандре уже исполнилось 29 лет. Далее Буллок приняла участие в фантастическом боевике «Разрушитель», где снимались Сильвестр Сталлоне и Уэсли Снайпс. А настоящий успех пришёл через год с премьерой «Скорости» с Киану Ривзом.

Есть в актёрской копилке Буллок и неудачные работы. Например, она до сих пор сожалеет, что соблазнилась высоким гонораром и снялась в продолжении «Скорости». Сиквел провалился в прокате, не отбив потраченного бюджета. В 2009-м Сандра получила антипремию «Золотая малина» за комедию «Всё о Стиве», но в том же году удостоилась «Оскара» за работу в фильме «Невидимая сторона».

Сандра Буллок делала паузу на некоторое время, чтобы сосредоточиться на комедийных образах. За роль Грэйси Харт в комедии «Мисс Конгениальность» актриса была номинирована на премию «Золотой глобус». Однако после выхода неудачного продолжения «Мисс Конгениальности» Сандра решила обратить внимание на драматические роли.

Актриса основала собственную кинокомпанию, первой картиной стал триллер «Отсчёт убийств», где Сандра сыграла роль следователя, ведущей дело о жестоком убийстве. В 2004 году Буллок снялась в независимой драме «Столкновение». Проект получил несколько премий «Оскар», а игра актрисы – наивысшую похвалу критиков.

Спорт и питание

Сандра Буллок всегда придирчиво относилась к еде – по её мнению, можно тренироваться до изнеможения, но если не соблюдать правильное питание, то все труды пойдут насмарку.

В рационе актрисы нет хлеба, белого риса и любых других простых углеводов. Она делает упор на рыбу, мясо, овощи. Сладкое – лишь раз в неделю и в очень ограниченном количестве. Раз в год Сандра проводит чистку организма и три недели сидит на холистической диете. Из разрешённых продуктов – только рыба, овощи и травяной чай с мёдом.

Тренируется Сандра под руководством известного тренера Симоны Де Ла Рю. К силовым нагрузкам Буллок прибегает лишь по необходимости, если того требует роль в кино. Каждое утро актрисы начинается с пробежки, несколько раз в неделю – тренировки по кикбоксингу, пилатес, упражнения с фитнес-резинками.

«Я занималась балетом, потом несколько лет провела в спортзале и в студии пилатеса. Я тренировала тело всю жизнь, чтобы использовать его в работе. Для одной лишь пресловутой красоты я бы так не старалась», – отмечала актриса.

Личная жизнь Сандры Буллок

Сандре приписывали романы с актёрами Жако Винсентом, Райаном Гослингом и Тейтом Донованом. В 2005 году Сандра вышла замуж за телеведущего Джесси Джеймса. Через пять лет пара рассталась из-за измен Джесси. У актрисы двое приёмных детей.

Джесси Джеймс и Сандра Буллок Фото: Jon Kopaloff/FilmMagic

В 2015-м Буллок начала встречаться с фотографом Брайаном Рэндаллом. По словам актрисы, они познакомились на дне рождения её сына. Сандра пригласила Брайана на праздник в качестве фотографа.

В 2022-м у Брайана диагностировали боковой амиотрофический склероз – неизлечимое заболевание, которое приводит к параличу. В тот период актриса взяла длительную паузу, чтобы заботиться о женихе.

Говорят, что пара тайно сыграла свадьбу. Летом 2023-го 57-летнего Брайана не стало. «Он был любовью всей моей жизни. Это лучшее, что когда-либо было», – говорила Сандра.

Брайан Рэндалл и Сандра Буллок Фото: Jackson Lee/GC Images

15 фильмов с Сандрой Буллок

Актриса начинала карьеру с комедийных работ, постепенно меняя курс к драматическим образам.

«Разрушитель», США, 1993 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Марко Брамбилла

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Буллок

Возрастные ограничения: 18+

Роль лейтенанта Ленины Хаксли актриса получила благодаря Сталлоне, он лично рекомендовал её режиссёру. Её героиня помогает крутому сержанту Джону Спартану поймать самого опасного преступника Саймона Феникса, сбежавшего из криотюрьмы.

Кадр из фильма «Разрушитель» Фото: «Кинопоиск»

«Скорость», США, 1994 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ян де Бонт

Главные актёры: Киану Ривз, Сандра Буллок, Деннис Хоппер

Возрастные ограничения: 18+

За съёмки в этом фильме Сандра получила не только долгожданную мировую славу, но и первый весомый гонорар – в $ 500 тыс. Изначально роль Джека предлагали Тому Крузу, Брюсу Уиллису, Джонни Деппу, братьям Болдуинам – Стивену и Уильяму. Все отказались, посчитав идею об автобусе с заложниками вторичной и неинтересной.

От роли Энни отказалась и в тот момент начинающая актриса Холли Берри. Правда, о своём решении актриса не сожалеет. «Это кино не сделало бы для меня то, что оно сделало для Сандры Буллок. Я просто была бы темнокожим водителем автобуса», – отмечала Берри.

Кадр из фильма «Скорость» Фото: «Кинопоиск»

«Пока ты спал», США, 1995 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Джон Тёртлтауб

Главные актёры: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер

Возрастные ограничения: 12+

Изначально сценаристы планировали сделать мужской персонаж главным героем. Он должен был притворяться женихом впавшей в кому девушки, которую тайно любил. Но задумка показалась режиссёрам рискованной – герой выглядел явным сталкером. Поэтому появилась одинокая Люси, которая спасает объект обожания и по забавному стечению обстоятельств становится его «невестой».

Роль Люси должна была сыграть Джулия Робертс, однако она отказалась в последний момент. И это не первый раз, когда пути актрис пересекались. Робертс могла сняться в фильмах «Предложение» и «Невидимая сторона», но работу в итоге получила Буллок.

Кадр из фильма «Пока ты спал» Фото: «Кинопоиск»

«Сеть», США, 1995 год

Жанр: детектив, боевик

Режиссёр: Ирвин Уинклер

Главные актёры: Сандра Буллок, Джереми Нортэм, Деннис Миллер

Возрастные ограничения: 18+

Сандра воплотила образ Анджелы Беннет – крутого программиста, которая случайно обнаруживает опасный вирус во время тестирования компьютерной игры. Не придав находке особого значения, девушка отправляется в отпуск в Мексику. Здесь Анджела знакомится с обаятельным незнакомцем, который на деле работает на тайную корпорацию. Анджела становится целью кибертеррористов.

Кадр из фильма «Сеть» Фото: «Кинопоиск»

«Практическая магия», США, 1998 год

Жанр: мистика, мелодрама

Режиссёр: Гриффин Данн

Главные актёры: Сандра Буллок, Николь Кидман, Стокард Ченнинг

Возрастные ограничения: 16+

Буллок и Кидман сыграли сестёр Салли и Джиллиан из рода ведьм Оуэнс. Проклятие гласит, что каждый мужчина, которого полюбит ведьма, погибнет. Сёстры клянутся никогда не влюбляться, но не могут сдержать слово. Кстати, Гриффина Дана обвиняли в том, что он взял на роль сестёр внешне совершенно непохожих акрис. Однако режиссёр заявил, что так и было задумано.

В этом году начались съёмки сиквела, Сандра и Николь вернутся к своим ролям. Премьера ожидается в следующем году.

Кадр из фильма «Практическая магия» Фото: «Кинопоиск»

«Мисс Конгениальность», США, 2000 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Дональд Питри

Главные актёры: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт

Возрастные ограничения: 18+

Комедию об агенте ФБР Грейси, которая вынуждена работать под прикрытием на конкурсе красоты, снимали три года. Из-за споров с продюсерами трижды меняли режиссёров! За её работу Сандру номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса комедии/мюзикла». Успех первой части вдохновил создателей на сиквел. Однако фильм «Мисс Конгениальность – 2: Прекрасна и опасна» провалился в прокате и не снискал симпатии у зрителей.

Кадр из фильма «Мисс Конгениальность» Фото: «Кинопоиск»

«Любовь с уведомлением», США, Австралия, 2002 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Марк Лоуренс

Главные актёры: Сандра Буллок, Хью Грант

Возрастные ограничения: 16+

Романтическая комедия стала одной из самых кассовых картин 2002 года. По сюжету миллионер Джордж Уэйд нанимает на работу юриста Люси Келсон, которая буквально становится его нянькой. Джордж ни одно решение не может принять без её участия и помощи. Однажды всё это надоедает Люси, и она решает уволиться.

Кадр из фильма «Любовь с уведомлением» Фото: «Кинопоиск»

«Дом у озера», США, Южная Корея, 2006 год

Жанр: мелодрама, мистика

Режиссёр: Алехандро Агрести

Главные актёры: Киану Ривз, Сандра Буллок

Возрастные ограничения: 12+

Киану Ривз и Сандра Буллок встретились на площадке спустя 12 лет после работы над «Скоростью». Героиня актрисы – врач Кейт Форстер – в 2006-м съезжает из дома на озере и оставляет в почтовом ящике письмо следующему арендатору. В 2004-м это послание находит архитектор Алекс Уайлер. Кейт и Алекс начинают переписку и понимают, что их разделяют два года, хотя они и находятся в одном и том же месте.

Кадр из фильма «Дом у озера» Фото: «Кинопоиск»

«Невидимая сторона», США, 2009 год

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Джон Ли Хэнкок

Главные актёры: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Тим Макгроу

Возрастные ограничения: 18+

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе игрока в американский футбол Майкла Оэра, ставшего настоящей звездой спорта. Подростком он потерял отца, остался без жилья и крыши над головой. Приютила Майкла христианская семья Туи, именно приёмная мать Ли Энн помогла Оэру поверить в себя.

Кстати, в реальности всё оказалось не так радужно, как показали в фильме. В 2023-м Майкл подал в суд на приёмных родителей, он обвинял их в том, что они просто хотели обогатиться за его счёт. Спортсмен утверждал, что не было никакого усыновления. Мол, Туи специально оформили опекунство, чтобы заключать сделки с агентами от его имени. По словам Оэра, вся семья заработала миллионы на фильме, а он не получил ни цента. В том же году суд одобрил расторжение опекунства.

Кадр из фильма «Невидимая сторона» Фото: «Кинопоиск»

«Жутко громко и запредельно близко», США, 2011 год

Жанр: драма, детектив

Режиссёр: Стивен Долдри

Главные актёры: Макс фон Сюдов, Том Хэнкс, Сандра Буллок

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на одноимённом романе Джонатана Сафрана Фоера. 10-летний Оскар Шелл во время теракта 11 сентября 2001 года теряет отца. Вместе с матерью (Сандра Буллок) они пытаются найти силы жить дальше. Однажды мальчик находит в кабинете отца таинственный ключ и записку со словами «Не прекращай искать». Оскар отправляется на поиски разгадки, встречая на своём пути разных людей, которых объединяет страшная катастрофа.

Кадр из фильма «Жутко громко и запредельно близко» Фото: «Кинопоиск»

«Копы в юбках», США, Великобритания, 2013 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Пол Фиг

Главные актёры: Сандра Буллок, Мелисса Маккарти

Возрастные ограничения: 18+

Мелисса Маккарти и Сандра Буллок создали потрясающий комедийный дуэт. Героиня Буллок – высокомерная и чересчур правильная агент ФБР Сара Эшборн, а персонаж Маккарти – грубая полицейская Шеннон Маллинс. Напарницам поневоле нужно объединиться, найти общий язык и поймать наркобарона Ларкина, лица которого никто не видел.

Кадр из фильма «Копы в юбках» Фото: «Кинопоиск»

«Гравитация», США, Мексика, Великобритания, 2013 год

Жанр: фантастика, драма

Режиссёр: Альфонсо Куарон

Главные актёры: Сандра Буллок, Джордж Клуни

Возрастные ограничения: 12+

Режиссёр Альфонсо Куарон разрабатывал идею четыре года и ждал, когда компьютерные технологии достигнут таких высот, что позволят снять правдоподобный фильм о космосе. В итоге «Гравитация» получила 10 номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшую женскую роль», и выиграла в семи категориях. Восхищался картиной и Джеймс Кэмерон, назвав «Гравитацию» лучшим проектом о космосе в истории кино.

Кадр из фильма «Гравитация» Фото: «Кинопоиск»

«Восемь подруг Оушена», США, 2018 год

Жанр: криминал, детектив

Режиссёр: Гэри Росс

Главные актёры: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна

Возрастные ограничения: 18+

Героиня Сандры – Дэбби Оушен, сестра знаменитого афериста Дэнни Оушена, которого играл Джордж Клуни. Дэбби выходит из тюрьмы, где провела почти шесть лет. В её планах – кража роскошного бриллиантового колье стоимостью $ 150 млн. У Дэбби и её подельниц есть лишь три недели, чтобы организовать кражу века. Ведь в этом колье на балу в нью-йоркском музее «Метрополитен» появится голливудская актриса Дафна Клюгер.

Кадр из фильма «Восемь подруг Оушена» Фото: «Кинопоиск»

«Птичий короб», США, 2018 год

Жанр: драма, ужасы

Режиссёр: Сюзанна Бир

Главные актёры: Сандра Буллок, Треванте Роудс, Джон Малкович

Возрастные ограничения: 18+

Землю поражает неизвестный вирус, который заставляет людей совершать суицид. Единственное спасение – держать глаза закрытыми и не видеть нечто. Беременная Мэлори (Сандра Буллок) и горстка выживших укрываются в одном доме. Однако запасы продуктов начинают скудеть, и значит, придётся отправиться на поиски – но только вслепую.

Кстати, Буллок действительно передвигалась в плотной повязке, хотя режиссёр предлагал для удобства актрисы сделать еле заметные прорези в ткани. Сандра хотела смотреться в кадре убедительнее.

Кадр из фильма «Птичий короб» Фото: «Кинопоиск»

«Затерянный город», США, 2022 год

Жанр: комедия, приключения

Режиссёры: Аарон Ни, Адам Ни

Главные актёры: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф, Брэд Питт

Возрастные ограничения: 16+

Фильм считают негласным ремейком картины «Роман с камнем» 1984 года с Майклом Дугласом и Кэтлин Тёрнер в главных ролях. Сюжет действительно схож – автор любовных романов Лоретта Сейдж оказывается в джунглях с моделью Аланом (Ченнинг Татум), который воплощает героя книг писательницы Дэша. За парочкой гонится эксцентричный миллиардер, считающий, что Лоретта знает, где отыскать древний город.

Кадр из фильма «Затерянный город» Фото: «Кинопоиск»