Как выбрать действительно функциональную ветровку для бега: технологии, бренды, цены

Их популярность стремительно растёт. Предлагаем разобраться почему. Выбор ветровки — это решение, которое влияет на комфорт и эффективность каждой тренировки. Правильно подобранная модель поможет сохранить тепло и защитит от ветра и влаги, при этом не перегревая тело.

Дмитрий Саранцев PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Какие характеристики особенно важны? На что обратить внимание при покупке и как ухаживать за изделием, чтобы оно прослужило долго? Отвечаем на все эти вопросы».

О чём расскажем:

Современная беговая ветровка — это полноценный элемент экипировки, который обеспечивает правильный микроклимат тела, помогая спортсмену сохранять продуктивность в любых условиях. Куртка должна быть одновременно лёгкой, прочной, эластичной и дышащей. Её задача — не дать промокнуть или замёрзнуть, а также не допустить перегрева при интенсивных нагрузках.

Кроме того, сегодня ветровка — ещё и часть повседневного гардероба. Её носят в городе, в поездках, на прогулках. Но беговая модель отличается особой функциональностью: она продумана до мелочей с учётом биомеханики движений, работы мышц и особенностей терморегуляции человека во время физической активности. Поэтому важно ответственно подойти к выбору: хорошая ветровка работает как инструмент, который поддерживает баланс между защитой, лёгкостью и свободой движений.

Хорошая ветровка — это баланс между защитой, лёгкостью и свободой движений Фото: SolStock / istockphoto.com

Материалы ветровок

Главная особенность любой беговой ветровки — ткань. В основе, как правило, лежат синтетические материалы: полиэстер, нейлон, иногда с добавлением эластана для растяжимости. Они не впитывают влагу, быстро сохнут и не деформируются после многократных стирок.

Современные версии этих материалов стали технологичнее: волокна – тоньше, плотность – ниже, а прочность – выше. Например, микроткани на базе нейлона с армированием рипстоп защищают от разрывов при минимальном весе, а ультратонкие покрытия обеспечивают устойчивость к ветру без ощущения жёсткости.

Кроме того, современные ветровки делятся на водоотталкивающие и водостойкие.

Водоотталкивающие ткани обработаны DWR-пропиткой (Durable Water Repellent), которая заставляет капли дождя скатываться и не впитываться в волокна. Это идеальный вариант для коротких пробежек при лёгком дожде или тумане. Но если вы тренируетесь в условиях переменчивой погоды или под затяжным ливнем, лучше выбирать мембранную ткань.

Ветровка мужская Demix (технология MOVI-dry — защита от влаги), 4199 руб. Фото: Demix

Водостойкая мембрана — это тонкий слой с микропорами, которые не пропускают воду, но позволяют пару выходить наружу. Для активного бега оптимальны мембраны с показателем водостойкости от 10 000 мм водяного столба. Этот уровень защиты способен выдержать небольшой и средней интенсивности дождь без ощущения сырости.

Куртка мембранная мужская Athlex, 5999 руб. / «спортмастер» Фото: Athlex

При этом не менее важна паропроницаемость, которая измеряется в граммах влаги, которые ткань способна пропустить за 24 часа. Для бега показатель в диапазоне от 8000 до 15 000 г/м2/24 ч считается комфортным: он позволяет телу дышать, предотвращая перегрев.

Некоторые ветровки комбинируют разные типы тканей: более плотные — на груди и плечах, более лёгкие и воздухопроницаемые — на спине.

Функциональные особенности

Начать стоит с капюшона. Он не должен болтаться или ограничивать обзор: современные модели имеют регулируемые шнуры или эластичные вставки, фиксирующие капюшон по контуру головы. У некоторых брендов используется «трёхточечная система» регулировки, которая предотвращает соскальзывание даже при сильном ветре. Важен и козырёк — небольшой жёсткий кант, который защищает от дождя лицо.

Манжеты и низ ветровки — зоны, где часто возникает продувание. Поэтому многие производители делают манжеты анатомической формы, с лёгким сужением или внутренними резинками. Это создаёт герметичность без ощущения сдавливания. В некоторых моделях встречаются также манжеты с отверстиями под большие пальцы — они предотвращают задирание рукавов при активных движениях.

Низ куртки нередко оснащается утяжкой с фиксаторами, которая позволяет подогнать посадку под конкретную фигуру и условия.

Ветровка 4KAAD CEVI LIGHT JACKET WOMEN (премиум класс), 10 560 руб. / «Триал Спорт» Фото: 4KAAD

Отдельное внимание стоит уделить вентиляции. При беге даже самая дышащая мембрана не всегда справляется с отведением всего тепла, поэтому производители добавляют вентиляционные зоны — подмышечные клапаны, сетчатые вставки на спине, перфорацию. Эти элементы незаметны внешне, но ощутимо влияют на микроклимат.

В премиальных моделях вентиляция устроена так, чтобы включаться при движении: когда бегун ускоряется, потоки воздуха активнее циркулируют через специальные каналы.

Куртка мужская GRI Темп 4.0 (для зимних пробежек при температуре от -7°C до -20°C), 13 100 руб. / «спортмастер» Фото: GRI

Карманы в беговой ветровке должны быть функциональны. Чаще всего — один нагрудный карман и пара боковых с влагозащитными молниями, куда можно положить ключи, карту или телефон. Некоторые бренды размещают карман на спине — в поясничной зоне, чтобы равномерно распределить вес и не мешать движению рук. Отдельные ультралёгкие модели можно компактно свернуть в собственный карман — это удобно при беге в переменчивую погоду.

Размер и посадка

Ветровка должна повторять контуры тела, не стеснять движений, но и не болтаться. При примерке важно обратить внимание на свободу плеч и подмышек, проверить, не собирается ли ткань на спине, не ограничивает ли она мах рук. Если вы выбираете модель для холодного сезона, примерку лучше проводить в комплекте с термобельём и дополнительным слоем одежды. Для лета подойдёт почти невесомая, чуть облегающая посадка.

В спортивных моделях всё подчинено аэродинамике: узкий крой, укороченный перёд, эластичные вставки по бокам.

Куртка женская GRI «Шторм» (с усиленной защитой от ветра и осадков, подойдёт для пробежек при температуре до -15°С), 19 500 руб. Фото: GRI

Женские спортивные ветровки адаптированы под особенности фигуры — с акцентом на талию, более узкими плечами и расширением в бёдрах. Мужские — чаще имеют более свободный крой, но с возможностью регулировки низа.

Ветровка UYN MAN RUNNING MASTERWIND JACKET (для летних пробежек в неблагоприятную погоду), 21 670 руб. / «Триал Спорт» Фото: UYN

Стиль и дизайн

Производители стремятся сочетать технологичность и эстетику: лаконичные силуэты, минималистичные швы, контрастные молнии. Цветовые решения тоже играют функциональную роль: яркие оттенки — это элемент безопасности, особенно при беге в городе или в сумерках. Светоотражающие вставки работают как дополнительная защита.

Куртка мембранная женская Demix, 6999 руб. (стильное решение с точки зрения цветов) Фото: Demix

Важно понимать, что стиль не должен жертвовать функциональностью: даже самая красивая ветровка теряет смысл, если она не обеспечивает защиты от ветра и дождя. Поэтому при выборе стоит опираться прежде всего на практичность и комфорт, а дизайн рассматривать как приятный бонус.

Бренды и цена

На рынке представлено множество производителей, и различия между ними нередко заключаются в технологии тканей и уровне детализации.

Премиальные бренды — Nike, adidas, Salomon, Gore Wear, The North Face, Patagonia, Asics — делают ставку на собственные мембранные разработки и эргономику.

Средний сегмент — Craft, Hoka, New Balance, Puma — предлагает отличное сочетание цены и функционала.

Для начинающих бегунов и тренировок в лёгких условиях подойдут модели Outventure или Demix.

Цена зависит от технологий и уровня детализации Фото: mapodile / istockphoto.com

Уход за ветровкой

Чтобы ветровка служила долго, важно соблюдать чёткие рекомендации по уходу.

Стирать изделие нужно только при низкой температуре — не выше 30 градусов, в режиме для деликатных тканей. Лучше всего использовать специальные жидкие средства для синтетики или мембранной одежды: они мягко очищают волокна и не разрушают защитные покрытия. Обычные порошки, особенно с отбеливателями и энзимами, повреждают поверхность ткани, а кондиционеры закупоривают поры мембраны, ухудшая паропроницаемость и способность отталкивать воду.

Перед стиркой необходимо застегнуть все молнии и липучки, чтобы избежать затяжек и повреждения покрытия. Не стоит применять отжим на высоких оборотах — это деформирует структуру материала и может разрушить ламинированные швы. После стирки ветровку нужно тщательно прополоскать и сушить естественным образом, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Чтобы ветровка долго служила, за ней нужно правильно ухаживать Фото: Halfpoint / istockphoto.com

Нельзя гладить мембранные ткани утюгом или сушить их на батарее: это приводит к потере эластичности и герметичности.

Хранить ветровку следует в расправленном виде, на вешалке, чтобы избежать заломов и нарушения структуры DWR-пропитки. При длительном хранении не стоит держать её в компрессионных мешках.

Если со временем водоотталкивающие свойства ослабевают, их можно восстановить: для этого применяются специальные пропитки в виде аэрозолей или средств для машинной обработки. Рекомендуется проводить такую обработку каждые несколько месяцев активного использования. При правильном уходе качественная ветровка способна прослужить не один сезон, сохранив и функциональность, и внешний вид.