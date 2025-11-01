Грушевые чипсы, сливовые ломтики и ещё 3 пошаговых рецепта фруктовых закусок

Фруктовые чипсы — это полезный перекус, который легко взять с собой на работу, учёбу или прогулку, чтобы подкрепиться. Тонко нарезанные и высушенные фрукты сохраняют витамины и натуральный вкус, становясь идеальной альтернативой сладостям в ланч-боксе.
В то же время такой снек заменит обычные чипсы для вечернего домашнего телесеанса. Ведь так приятно похрустеть, просматривая новые серии долгожданного шоу.
«Сделал подборку с пятью рецептами чипсов из разных фруктов».
Основные способы приготовления
Существует несколько методов приготовления хрустящих чипсов из сочных фруктов. Выбирайте в зависимости от имеющейся техники, времени и желаемого результата.
Классическим и самым доступным способом является сушка в духовке. Для этого необходимо разогреть её до температуры 60-90°С. Идеально, если есть режим конвекции, который обеспечит циркуляцию горячего воздуха и равномерное просушивание. Чтобы испаряющаяся из фруктов влага не задерживалась внутри, дверцу духовки стоит оставить слегка приоткрытой.
Для лучшего обдува ломтики раскладывают в один слой на решётке, застеленной силиконовым ковриком или пергаментом для запекания. Процесс требует терпения и занимает от двух до пяти часов в зависимости от сочности и толщины нарезки.
Фото: istockphoto.com/Ekaterina79
Наиболее профессиональный и щадящий способ — использование дегидратора, или электрической сушилки. Этот прибор создан именно для таких задач: он поддерживает оптимальную температуру в течение многих часов. Процесс сушки здесь самый длительный — от шести до 18 часов, но именно он позволяет сохранить вкус, цвет и витамины во фруктах максимально полно.
Для тех, кто не спешит, существует и традиционный способ сушки — на свежем воздухе. Он подходит для регионов с жарким, сухим и солнечным климатом. Фрукты, нарезанные тонкими ломтиками, раскладывают на решётках или подносах, которые обязательно накрывают марлей для защиты от насекомых и пыли. Процесс может занять от одного до трёх дней, однако именно эта технология дарит тот самый аутентичный вкус, знакомый многим с детства.
Рецепты фруктовых чипсов
Основа для всех рецептов — нарезать фрукты очень тонко, примерно 2-3 мм толщиной. Предварительно все фрукты нужно тщательно помыть и обсушить.
Яблочные чипсы с корицей
Фото: istockphoto.com/bhofack2
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 347 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 1,3 г
Углеводы: 93,3 г
Ингредиенты:
- яблоки (антоновка, гала, хани крисп) — 3-4 шт.;
- корица молотая — 1/2 ч. л.;
- вода — 1 л.;
- сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления
1. Нарежьте яблоки тонкими кольцами, удалите сердцевину.
2. Смешайте воду и сок лимона, добавьте слайсы и замачивайте пять минут.
Фото: istockphoto.com/Olga Gubskaya
3. Выложите кольца на противень, застеленный пергаментом, слегка присыпьте корицей.
4. Разогрейте духовку до 80°C и оставьте в ней фрукты на три часа. Через полтора часа переверните дольки.
Грушевые чипсы с ванилью и тимьяном
Фото: istockphoto.com/DenisMArt
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 389 ккал
Белки: 2,6 г
Жиры: 0,6 г
Углеводы: 103,1 г
Ингредиенты:
- твёрдые груши — 3 шт.;
- оливковое масло EV — 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- тимьян сушёный — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
1. Нарежьте груши тонкими дольками.
Фото: istockphoto.com/andreygonchar
2. Выложите на противень, сбрызните маслом, слегка присыпьте ванильным сахаром и тимьяном.
3. Разогрейте духовку до 80-90°C и поставьте сушиться грушевые слайсы на 2,5-3 часа. Ломтики должны стать сухими, но гибкими.
Чипсы из айвы с имбирём и лимоном
Фото: istockphoto.com/simona flamigni
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 322 ккал
Белки: 3,1 г
Жиры: 1,1 г
Углеводы: 76,4 г
Ингредиенты:
- айва — 2-3 шт.;
- имбирь сухой молотый — 1/2 ч. л.;
- лимонная цедра — 1/2 ч. л.;
- вода — 1 л;
- сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления
1. Нарежьте айву очень тонкими дольками.
Фото: istockphoto.com/ediebloom
2. Замочите айву в воде с лимонным соком на 10 минут. Затем обсушите на бумажном полотенце.
3. Выложите айву на противень, застеленный пергаментом, слегка присыпьте имбирём и цедрой.
4. Сушите в духовке около трёх-четырёх часов при 90°С.
Сливовые ломтики с розмарином
Фото: istockphoto.com/Dmytro Chernykov
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 381 ккал
Белки: 4,1 г
Жиры: 1,2 г
Углеводы: 90,8 г
Ингредиенты:
- сливы (твёрдые сорта) — 400 г;
- розмарин свежий (мелко рубленный) — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
1. Поставьте разогреваться духовку до 80°С.
Фото: istockphoto.com/Oleg Bolochev
2. Разрежьте сливу пополам, удалите косточку и нарежьте ломтиками.
3. Выложите на противень, застеленный пергаментом, слегка посыпьте розмарином.
4. Сушите в духовке около пяти-шести часов.
Чипсы из хурмы с корицей, ванилью и цедрой апельсина
Фото: istockphoto.com/Grigorii Yalukov
КБЖУ на 100 г
Калории: ~327 ккал
Белки: 1,7 г
Жиры: 0,9 г
Углеводы: 79,8 г
Ингредиенты:
- хурма (не переспелая) — 3 шт.;
- корица — 1/2 ч. л.;
- ваниль — щепотка;
- цедра апельсина — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
1. Включите духовку на разогрев до 75-80°C.
2. Нарежьте хурму ломтиками.
Фото: istockphoto.com/marekuliasz
3. Застелите противень пергаментом и разложите на него фруктовые кусочки. Присыпьте корицей, цедрой и ванилью.
4. Поставьте сушиться на три-четыре часа.
Выделите в выходные 30 минут свободного времени: нарежьте фрукты, разложите на противне, приправьте и забудьте в духовке на несколько часов. Фруктовые чипсы — это самый простой вариант для приготовления полезного перекуса.