Коллаборация: что это простыми словами, что значит, примеры

Коллаборация в спорте: что это такое, зачем она нужна и как работает
Ксения Беленицина Николай Фиданян
,
Коллаборация: что это простыми словами, что значит
Аудио-версия:
Подробный разбор и алгоритмы от эксперта.

Коллаборация — совместный проект, в котором бренды и медийные личности объединяют усилия, знания и ресурсы. Они коллективно придумывают, cоздают и выпускают товар, сервис или контент и делят ответственность за продукт. У них общая задумка, сроки и показатели эффективности.

<a href="https://www.championat.com/authors/9054/1.html"> Николай Фиданян</a>
Николай Фиданян
директор по развитию коммуникационной группы «Аймарс»

«В результате совместной работы получается комплекс, чтобы привлечь внимание. Это могут быть спортивная форма, коллекции, технологичные фан-сервисы, документальные серии, фестивали и целые недели активности».

Зачем нужны коллаборации? Они помогают двум брендам увеличить аудиторию и выручку, открыть новые сегменты и привлечь инновации.

О чём расскажем:

Почему важно говорить об этом сейчас?

Экономика внимания изменилась. В последнее время одиночные кампании гаснут за недели или даже за сутки. Коллаборация, наоборот, может объединить аудитории лиги, бренда, платформ и надолго обратить внимание на продукт сотрудничества.

Например, лимитированные коллекции обычно долго востребованы. Сначала продукт анонсируют, затем выпускают. После выхода товара начинается волна отзывов и контента от потребителей. Когда популярность заметно снизится, можно запустить перепродажи.

Главное — совпадение ценностей. Когда участники коллаборации имеют одно «зачем» (наследие, город, инклюзия, экология, молодёжная культура), проект становится событием.

Фото: LoveTheWind/ istockphoto.com

Фото: LoveTheWind/ istockphoto.com

Что такое коллаборация?

Коллаборация — сотрудничество, в котором партнёры разрабатывают товар или сервис и делят ответственность за результат. Каждая сторона должна внести свою лепту для создания совместного продукта. Всё остальное — спонсорство или частная интеграция.

Как отличить коллаб от всего остального?

  1. Есть ли единая история и права: лицензии, согласованные сроки, правила запуска?
  2. Есть ли общие показатели эффективности и распределённые роли (кто отвечает за продукт, дистрибуцию, контент, продажи, комьюнити, публикации в СМИ и в социальных сетях)?
  3. Есть ли соавторство: атлет, клуб, бренд действительно выдвинули новые идеи, дизайн или механику?

Если все три условия выполняются, тогда это коллаб.

Фото: PeopleImages/ istockphoto.com

Фото: PeopleImages/ istockphoto.com

Что считать успешной коллаборацией?

Коллаборацию можно считать успешной, если участники получили желаемый результат.

Для каждого это значит что-то своё:

  • для клуба и лиги — новые источники дохода (мерч и медиа), статус и рост клиентской базы;
  • для атлета — влияние на продукт, повышение узнаваемости;
  • для бренда и платформы — увеличение аудитории;
  • для болельщика — участие, мерч, товары.
Где в спорте «живёт» коллаборация?

Атлет и бренд

Иконический формат коллаборации, в которой спортсмен — не витрина, а соавтор. Совместно можно с брендом создать всё что угодно — от кроссовок и экипировки до медиаформатов и тренировочных программ.

Фото: peepo/ istockphoto.com

Фото: peepo/ istockphoto.com

Клуб, лига и мода, люкс

Совместные коллекции клуба с домами моды и художниками. Они могут создавать модные линейки и арт-инсталляции с отсылками к культовым спортивным эпизодам в музейных или уличных пространствах.

баскетбольный Jumpman на футболке

баскетбольный Jumpman на футболке

Фото: lamoda.ru

Лига, турнир и техплатформа, стриминг

Коллаборация контента и платформ его размещения расширяет аудиторию спорта за пределы «ядра». Эту функцию хорошо выполняют документальные сериалы, бэкстейдж, новые углы камеры, интерактивы для фанатов.

Бренд и спортивное событие

Коллаборация бренда и спортивного события обычно самая социально полезная.

Продукт решает реальную задачу:

  • мобильность;
  • навигацию;
  • экологичные решения;
  • фан-сервис на месте проведения.

Это становится частью спортивного опыта.

совместный продукт от Juventus и Palace

совместный продукт от Juventus и Palace

Фото: Juventus/Palace

Клуб и наука

Наука в коллаборациях помогает отслеживать, анализировать и улучшать личные результаты. Трекинг сна и восстановление, аналитика нагрузки, экипировки и питания. На стыке физиологии, данных и дизайна рождается преимущество.

Фото: Maksym Belchenko/ istockphoto.com

Фото: Maksym Belchenko/ istockphoto.com

Зачем нужна коллаборация?

Расширить фанатскую базу

«Drive to Survive»

Formula One Group и Netflix сколлаборировались и создали документальный сериал «Drive to Survive» о закулисье гонок. После выпуска Формула 1 получила ощутимый приток новых зрителей в США. Nielsen фиксировал сотни тысяч новых телезрителей, а сезон-2023 стал вторым по просмотрам в истории на ESPN.

Формула 1

Формула 1

Фото: Фото: Кадр из сериала «Формула-1. Драйв выживания»

«Welcome to Wrexham»

Американский документальный сериал 2022 года о валлийской футбольной команде «Рексем». Выручка клуба увеличилась на 155% после выхода сериала. Она составила £ 26,7 млн.

«Рексем»

«Рексем»

Фото: Фото: Кадр из сериала «Добро пожаловать в «Рексем»

Apple и МЛС

Apple и МЛС заключили контракт на 10 лет с 2023 по 2032 год. По его условиям Apple получает всемирные права на распространение видеоконтента МЛС. Сделка вывела лигу на глобальный стриминг. С приходом Месси подписки резко подскочили. Apple сообщал об удвоении клиентской базы.

Заработать деньги

Dior и Air Jordan 1

Dior и Air Jordan 1 совместно создали кроссовки и выпустили 8500 пар стоимостью по $ 2000. Фанаты моментально раскупили все экземпляры. Эта коллаборация вывела премиальную уличную эстетику в спорте на новый уровень.

коллаборация кроссовок Dior и Air Jordan 1

коллаборация кроссовок Dior и Air Jordan 1

Фото: Nike/Dior

Накапливать культурный капитал клуба и лиги

Louis Vuitton и ФИФА, НБА

Культовый кейс коллаборации бренда и Кубка мира по футболу. Louis Vuitton изготовил чемодан для перевозки шестикилограммового золотого кубка, украшенного малахитом. Символика статуса, которая поднимает чек и престиж.

багаж-чемоданы Louis Vuitton для Кубка мира

багаж-чемоданы Louis Vuitton для Кубка мира

Фото: Louis Vuitton

PSG и Dior

Dior сотрудничает с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» с 2022 года. Бренд создаёт для игроков как повседневные, так и официальные образы в цветах клуба — чёрном и тёмно-синем. Стык спорта и люкса работает на глобальный образ.

Открывать новые сегменты и сообщества

ФК «Барселона» и Spotify

Коллаборация футбольного клуба «Барселона» и Spotify включает плейлисты футболистов, совместные мероприятия и эксклюзивный мерч. Медиаплатформа постепенно становится частью ДНК клуба.

SKIMS и НБА, WNBA, USAB

Нижнее бельё как новая категория официального партнёрства. Бренд Skims разрабатывает бельё для спортсменов, ориентированное на высокие результаты и комфорт. Эта коллаборация — сильный сигнал о том, что непрофильные бренды заходят в лиги не хуже спортивных гигантов.

коллаборация SKIMS и НБА, WNBA, USAB

коллаборация SKIMS и НБА, WNBA, USAB

Фото: SKIMS

Ускорять проект и делить риски

SberDevices и Okko — «домашний стадион»

В рамках коллаборации компании выпустили лимитированную серию устройств к плей-офф европейского футбола. В неё входят ТВ-приставка с гравировкой и телевизор. Также покупатели получат полгода подписки СберПрайм, голосовое управление и персональные рекомендации. Компании создали не просто красивые коробки, а обеспечили фантов возможностью удобного доступа к просмотру.

Okko и УЕФА — еврокубки в одном месте

С сезона-2024/2025 Okko эксклюзивно показывает в России Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Одна платформа действует на всех устройствах.

Nike и Off-White

Бренды выпустили коллекцию кроссовок The Ten в 2017 году. Она включала 10 культовых моделей Nike, переработанных дизайнером Вирджилом Абло, основателем бренда Off-White. Дизайнерский совместный креатив перезапустил интерес к классике Nike и породил многолетнюю ретроэкономику релизов.

коллаборация Nike и Off-White TheTen

коллаборация Nike и Off-White TheTen

Фото: Nike

Okko — клубный чемпионат мира — 2025

В 2025-м Okko получил эксклюзив на показ FIFA Club World Cup для России и части СНГ. Турнир доступен в обычной подписке «Okko Спорт».

Создавать инновации на стыке сфер

Premier League и Microsoft

Microsoft стала официальным партнёром Premier League. В рамках пятилетнего альянса Microsoft предоставляет сервисы искусственного интеллекта для анализа матчей и организационных операций.

Wimbledon и IBM

IBM модифицировала Уимблдон с помощью искусственного интеллекта.

В коллаборацию входят:

  • краткие обзоры матчей;
  • индивидуальный анализ игроков для выявления слабых мест;
  • генеративное комментирование в реальном времени;
  • оптимизация расписания матчей;
  • улучшение кибербезопасности.

Классика долгой технологической коллаборации, где «смысл» — это удобство и глубина потребления турнира.

NHL EDGE и Sportradar

В коллаборации sportradar и NHL EDGE выпустили публичную систему отслеживания хоккеистов и шайбы со скоростью и локациями. Фанатский опыт и аналитика перешли на новый уровень.

NHL EDGE — Публичная система отслеживания хоккеистов и шайбы

NHL EDGE — Публичная система отслеживания хоккеистов и шайбы

Фото: simonkr/ istockphoto.com

Делать добро

Toyota и Париж-2024

Toyota предоставила более 2650 электрифицированных автомобилей и 700 специальных машин для маломобильных граждан на Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года.

Adidas и Parley for the Oceans

Компании создали 11 млн пар кроссовок из переработанного океанического пластика в 2019 году. Экодизайн — главный смысл сотрудничества.

Кейсы из искусства, моды, поп-культуры

Nike и Michael Jordan

Сотрудничество Nike и Майкла Джордана началось в 1984 году. Баскетболист подписал пятилетний контракт на $ 2,5 млн, по условиям которого становился лицом собственной линейки — Nike Air Jordan.

По регламенту NBA, в годы спортивной карьеры Джордана цвет обуви спортсменов должен быть чёрным или белым более чем наполовину. Каждый выход Майкла Джордана на паркет в ярких кроссовках обходился ему и бренду штрафом на $ 5000. Однако умная провокация «запрещёнными» кроссовками обеспечила взрыв продаж. По словам агента Дэвида Фолка, за первые три месяца продано на $ 70 млн, за первый год — $ 126 млн.

коллаборация Nike и Michael Jordan

коллаборация Nike и Michael Jordan

Фото: Nike

On и Роджер Федерер

Роджер Федерер не просто амбассадор, а участник создания нового продукта. Линейка лимитированных кроссовок THEROGER — пример того, как спортсмен активно участвует в новом для себя проекте.

коллаборация On с Роджером Федерером

коллаборация On с Роджером Федерером

Фото: On

Juventus и Palace

Футбольная форма в стиле скейтеров взорвала медиапространство. Релиз бренда Palace моментально стал коллекционным, а клуб получил новых фанатов и омоложение образа среди зумеров.

релиз с adidas и Palace

релиз с adidas и Palace

Фото: Juventus/Palace

Научные кейсы

Nike и INEOS

Цель коллаборации — пробежать марафон быстрее чем за два часа. В 2017-м Nike собрала научную команду, выбрала трек в Монце, задействовала сменных пейсеров. Кипчоге пробежал марафон за 2:00.25.

В 2019-и INEOS довела сценарий: идеально ровная аллея в Вене, «пейс-кар» с лазерной линией, 41 пейсер. Получилось пробежать за 1:59.40. Время не засчитали как мировой рекорд (из-за формата помощи), но именно такая коллаборация бренда, инженеров и атлета сдвинула границы от обувных технологий до подходов к питанию и темпу.

быстрый марафон с Nike и INEOS

быстрый марафон с Nike и INEOS

Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

PGA Tour и WHOOP, НБА и Oura

Игроки позволили контролировать их сердечный ритм в важные моменты сезона. Носимые датчики помогали выявлять риск коронавируса, отслеживая незначительные симптомы в телах спортсменов.

Коллаборации — это способ строить ценности. У партнёров общие цели, продукт создаётся по договорённости, метрики считаются вместе. Коллаборация — это не два логотипа рядом, а совместная разработка.

В спорте выигрывает тот, кто передаёт пас. Найдите партнёра, создайте историю — и увидите, как совместная атака работает эффективнее любого одиночного нападения.

