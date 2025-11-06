Интервью с пауэрлифтером-рекордсменом: экспертный разбор питания, тренировок и режима

Кирилл Сарычев — пауэрлифтер, тяжелоатлет-рекордсмен, президент World Raw Powerlifting Federation (WRPF). Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа. Абсолютный рекордсмен России, Европы и мира по жиму лёжа без экипировки в супертяжёлом весе. Рассказываем, как тренируется и питается чемпион, чтобы поддерживать форму.

Досье

Дата рождения: 1 января 1989 (36 лет)

Место рождения: Пугачёв, Саратовская область

Рост: 198 см

Соревновательный вес: 175-185 кг

Жим лёжа: 335 кг

Становая тяга: 410 кг

Кирилл Сарычев пауэрлифтер, тяжелоатлет-рекордсмен, президент World Raw Powerlifting Federation (WRPF) «Пауэрлифтинг — это прекрасный вид спорта, который учит собранности и целеустремлённости. Даже когда я ищу кандидатов в команду, смотрю в первую очередь на спортсменов, потому что у них уже есть дисциплина и готовность долго идти к одной цели, не сдаваясь».

Интерес к спорту и активному образу жизни у меня с детства. Это мне привили отец и старший брат. Мы вместе делали утреннюю зарядку и тренировались. Помню, выполняли упражнения на пресс и отжимались. Уже в 2004 году я с этим багажом пришёл в спортивный зал, где работала секция по пауэрлифтингу. С первой попытки меня туда не взяли.

Точно не знаю, с чем это было связано. Возможно, с тем, что количество детей в зале превышало его вместимость, или с тем, что мы с другом ворвались туда, «открыв дверь с ноги». Уж очень хотелось доказать свою крутость (на самом деле глупость) и то, что мы якобы всё можем и умеем. Тренер быстро охладил наш пыл, наглядно продемонстрировав, что здесь нельзя вести себя словно короли. На второй раз я всё-таки записался в секцию и начал заниматься.

Тренировочный день

С того момента прошло много лет. Сейчас я тренируюсь интуитивно, по самочувствию, но с чётким акцентом на силу хвата, потому что в декабре этого года хочу снять действующий мировой рекорд в тяге Аполлон Аксель. Это становая тяга, но на грифе, диаметр которого 60 мм и его невозможно полностью обхватить.

Поскольку в этом упражнении приходится держать в руках довольно большой вес, на пальцы и предплечья приходится серьёзная нагрузка. Чтобы её выдержать, нужно сейчас делать упражнения, изолированные и направленные именно на эти группы мышц и связок. Моя ключевая цель на данный момент — выступить и установить мировой рекорд по силе хвата.

Кирилл Сарычев Фото: Из личного архива Кирилла Сарычева

Дмитрий Горковский сооснователь фитнес-школы Evotren, сооснователь «Клиники Темичева Горковского» «С одной стороны, регулярная работа по силе хвата полезна, так как кисть и предплечье — часто забываемые сегменты, которые не получают должного уровня тренировки. Кроме того, это иногда включает упражнения на мелкую моторику, что хорошо влияет на когнитивные способности. Но важно помнить, что необходим постоянный контроль со стороны медицинских специалистов, дабы не возникла проблема с суставами, которая в преклонном возрасте даст о себе знать».



Мировые рекорды

В 2015 году я установил новую планку в жиме лёжа (335 кг), а в 2016-м — в троеборье (1100 кг). Это были абсолютные мировые рекорды. Подготовку к ним можно назвать «спортивным монастырём»: только тренировки, цель, строгое питание и больше ничего. Это была абсолютная концентрация на результате. Непростой, но невероятно интересный путь.

После достижения рекорда у была меня стандартная схема восстановления: неделя полного отдыха, чтобы максимально разгрузить центральную нервную систему. В это время я занимаюсь чем угодно, кроме спорта, и даже не думаю о нём.

После этого я ещё выступал: в 2017 году по становой тяге, а в 2018 году в Исландии выжал лёжа 300 кг. Но на этом мои выступления на профессиональном помосте с большими весами завершились. Сейчас я сосредоточен на силе хвата. Планов возвращаться в большой пауэрлифтинг пока нет.

Сейчас я вкладываю огромные ресурсы в организацию и проведение мероприятий, а также передаю свой опыт молодым спортсменам через различные проекты и видео. Кстати, ближайший большой фестиваль мы проведём в декабре в Москве. Там соберётся множество профессиональных спортсменов и просто любителей активного образа жизни.

Кирилл Сарычев Фото: Из личного архива Кирилла Сарычева

Режим чемпиона

Мой рацион прост и структурирован. Утром я делаю упор на белки и жиры — обычно это тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и слабосолёным лососем.

Следующие два приёма пищи — это комбинация белка и сложных углеводов: например, рис с мясом или батат с мясом. На ночь я ем лёгкий белок — куриную грудку или индейку, чтобы не нагружать организм.

Честно говоря, режима дня у меня нет от слова «совсем». К сожалению, его отсутствие — одна из причин, по которой я отошёл от профессионального спорта высших достижений. Сейчас я не могу себе позволить чёткий режим сна, как это было во времена выступлений в пауэрлифтинге. В тот момент в моей жизни был только спорт, а сейчас — семья, огромное количество проектов и съёмок, где требуется активное участие.

Кирилл Сарычев Фото: Из личного архива Кирилла Сарычева

Юлия Котович ведущий наставник фитнес-школы Evotren «При нестабильном режиме стоит добавить больше продуктов, поддерживающих нервную систему. Это поможет нормализовать сон и адаптировать организм к плавающему графику. Кирилл правильно делает, что фокусируется на восстановлении и кардионагрузке. Это позволяет продлить «спортивное долголетие». С точки зрения питания не помешает постоянный контроль уровня железа, витамина D и электролитного баланса».

Пауэрлифтинг и здоровье

Если говорить о здоровье, то до уровня мастера спорта пауэрлифтинг приносит только пользу: укрепляет опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, воспитывает характер. А всё, что дальше — большой спорт высших достижений, — это уже своего рода лотерея, где выше и риски для здоровья.

Я стараюсь вести здоровый образ жизни. В этом мне помогают регулярные восстановительные процедуры: массажи, физиотерапия, иногда — капельницы для восполнения микроэлементов. Я также постоянно сдаю анализы, чтобы контролировать состояние организма. Ещё люблю делать кардио на велосипеде.

Главное правило — слушать своё тело. Я не тренируюсь через силу, через боль. Если есть травма или я чувствую, что заболеваю, — занятие отменяется. И, конечно, основа всего — это качественная разминка перед тренировкой. Она критически важна, чтобы не навредить себе во время работы с весами.

Если бы не пауэрлифтинг, вряд ли бы я стал профессиональным атлетом. Мне нравились и другие виды спорта, но пауэрлифтинг — моё. Это то, чему я готов был посвящать себя полностью. Сейчас спорт в моей жизни присутствует на уровне любителя, в частности в области армрестлинга.

Кирилл Сарычев Фото: Из личного архива Кирилла Сарычева

Дмитрий Горковский: «Полностью согласен, что до определённого момента спорт работает на благо организма, после чего начинаются сверхнагрузки, которые могут сказаться негативно. У Кирилла очень правильный подход касательно восстановления. Многие, к сожалению, про него забывают, просто работая без передышки, а это обязательная часть тренировочного процесса».

Армрестлинг

Мы развиваем армрестлинг уже давно. Сейчас стоит задача сделать его более массовым и популярным. Главная цель — выйти за рамки просто поединков между опытными спортсменами и активно вовлекать молодёжь. К сожалению, существующая федерация армрестлинга не уделяет этому должного внимания. Мы намерены исправить эту ситуацию и взяться за развитие сами.

Так пришла идея создания собственного фестиваля и медиапроекта по армрестлингу. Мне хотелось сделать лучше. Я посещал различные соревнования и мероприятия, но это всегда были старые площадки, сухой спорт и никакого зрелища и масштаба. А без всего этого невозможно привлечь людей и показать, что быть в коммьюнити спортсменов — круто.

Мы пробовали свои силы, экспериментировали, и в итоге получилось создать очень крутой мультиспортивный фестиваль, который проводится уже много лет. А по армрестлингу у нас есть медиапроект, который также набирает обороты в Сети.

Кирилл Сарычев Фото: Из личного архива Кирилла Сарычева

С чего начать новичку

Мой главный совет — начинать путь с тренером. Вход в пауэрлифтинг и армрестлинг должен быть через грамотного наставника с опытом.

Безусловно, будучи самоучкой, можно достичь высот, однако этот путь будет гораздо длиннее, травмоопаснее и болезненнее. Поэтому я настоятельно рекомендую всем новичкам идти в залы, где есть сформировавшаяся группа, коллектив, и тренироваться под руководством специалиста.

При желании можно добиться высот, укрепить мышцы и сохранить самое дорогое, что у нас есть — здоровье. Важно с умом подходить к вопросу тренировок и не переусердствовать там, где необходимо поберечь себя.

Юлия Котович: «Соглашусь, что наставник на старте нужен каждому: и тому, кто хочет снизить вес, и тому, кто планирует стать чемпионом. Тренировочный процесс — это сложный алгоритм, состоящий из множества частей, каждую из которых надо понимать и применять в нужное время. Чтобы в этом разбираться, необходимо потратить большое количество времени на обучение».