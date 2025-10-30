«Кровавый сёрфинг», «Ночная игра» и ещё 8 фильмов ужасов про спорт

Собрали фильмы, где сюжеты о различных видах спорта переплетены с безумными маньяками, кровожадными акулами и монстрами!

О чём расскажем:

«Джиперс Криперс 2», США, 2002 год

Жанр: ужасы

Режиссёр: Виктор Сальва

Главные актёры: Рэй Уайз, Джонатан Брек, Гарикайи Мутамбирва

Возрастные ограничения: 16+

Монстр, который пробуждается ото сна каждые 23 года, в качестве жертвы выбирает старшеклассников-спортсменов. Их автобус попадает в ловушку, устроенную чудовищем.

Ребята застревают на дороге посреди ночи и вынуждены ждать помощи. Но не все её дождутся и доживут до утра. Джиперс Криперс уже выбрал себе жертвы – он чует страх и забирает тех, кто больше всех боится.

Изначально режиссёр Виктор Сальва планировал снять прямое продолжение сюжета первой части. Главной героиней должна была стать Триш, брата которой убивает монстр. По задумке она спустя 23 года организовала целую команду по поимке Джиперса. Но актриса Джина Филипс отказалась от участия в сиквеле.

Кадр из фильма «Джиперс Криперс 2» Фото: «Кинопоиск»

«Тот самый», США, 2025 год

Жанр: ужасы, спорт

Режиссёр: Джастин Типпинг

Главные актёры: Тайрик Уизерс, Марлон Уайанс, Джулия Фокс

Возрастные ограничения: 18+

Подающий надежды молодой квотербек Кэмерон Кэйд, к своему недовольству, проваливает смотровой матч. А это значит, что его мечта о профессиональной команде на грани краха. Однако Кэмерон получает шанс попасть на тренировочную базу своего кумира – величайшего игрока Исайи Уайта (Марлон Уайанс).

Кэмерон попадает в необычный бункер, который находится под роскошным особняком эксцентричного Исайи. Здесь ему предстоит провести неделю. Однако парень сталкивается с жесточайшими испытаниями на проверку не только силы, но и моральной устойчивости. И Кэмерон уже не уверен, готов ли он настолько далеко пойти, чтобы стать звездой американского футбола.

Актёр Тайрик Уизерс – в прошлом футболист, играл на позиции принимающего в составе команды «Флорида Стэйт Семинолз».

Кадр из фильма «Тот самый» Фото: «Кинопоиск»

«Вышка», Великобритания, США, 2022 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Скотт Манн

Главные актёры: Грейс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер

Возрастные ограничения: 16+

Две подруги-альпинистки – Бекки и Хантер – собираются покорить телерадиомачту высотой более 600 м. Они планируют развеять прах мужа Бекки, который трагически погиб год назад во время восхождения в горах.

Вышка находится в аварийном состоянии, шаткая конструкция рушится, и девушки оказываются на вышке. Рядом ни души, нет возможности связаться с внешним миром и спуститься вниз.

Съёмки проходили на двух вышках. Одну, высотой в 30 м, построили на вершине горы, и создавалось впечатление, что героини реально находятся в полукилометре от земли. На второй проводились натурные панорамные съёмки – это вышка KXTV/KOVR в штате Калифорния высотой 624,5 м.

Кадр из фильма «Вышка» Фото: «Кинопоиск»

«Тайна перевала Дятлова», Россия, США, 2013 год

Жанр: ужасы, фантастика

Режиссёр: Ренни Харлин

Главные актёры: Холли Госс, Мэтт Стокоу, Люк Олбрайт

Возрастные ограничения: 16+

Команда американских студентов-альпинистов решают пройти тем же маршрутом, что и печально известная группа Игоря Дятлова. Друзья хотят провести своё расследование и выяснить, что стало причиной трагедии в 1959 году.

Местные жители отговаривают американцев подниматься на гору Холатчахль, наречённую Мёртвой вершиной и Горой мертвецов. Но компания, несмотря на предостережения, отправляется в поход, где сталкивается с необъяснимым.

Кадр из фильма «Тайна перевала Дятлова» Фото: «Кинопоиск»

«Девушки с мячиками», Франция, Бельгия, 2018 год

Жанр: ужасы, комедия

Режиссёр: Оливье Афонсо

Главные актёры: Дани Вериссимо, Дени Лаван

Возрастные ограничения: 18+

Девушки из женской волейбольной команды возвращаются после турнира домой. Водитель автобуса решает срезать путь через лес и попадает на территорию, где орудуют безумные охотники.

Маньяки предлагают спортсменкам сыграть в опасную игру на выживание. Героиням как никогда приходится проявить командный дух, чтобы противостоять сумасшедшим охотникам – дать отпор и выжить.

Кадр из фильма «Девушки с мячиками» Фото: «Кинопоиск»

«Кровавый сёрфинг», Канада, 2000 год

Жанр: ужасы, спорт

Режиссёр: Джеймс Д. Р. Хикокс

Главные актёры: Дэкс Миллер, Кейт Фишер, Дункан Реджер

Возрастные ограничения: 18+

Группа серфингистов решает пощекотать себе нервы крайне опасным развлечением. Они отправляются на Пальмовые острова, которые славятся водами, кишащими кровожадными акулами. Однако эти хищники не так страшны, как 10-метровый крокодил. Серфингисты по собственной глупости оказываются в ловушке.

Кадр из фильма «Кровавый сёрфинг» Фото: «Кинопоиск»

«Адский бейсбол», Япония, 2003 год

Жанр: ужасы, комедия

Режиссёр: Юдаи Ямагути

Главные актёры: Так Сакагути, Ацуси Ито, Хидэо Сакаки

Возрастные ограничения: 16+

Главный герой Джубе – проблемный ученик, но великолепный бейсболист. В новой школе тренер уговаривает его присоединиться к местной команде, однако у Джубе есть веская причина и трагедия, чтобы отказать. Несколько лет назад он случайным мощным броском мяча убил своего отца. Обстоятельства складываются так, что парень всё же вынужден вернуться в игру.

Против команды Джубе выступает другая школа, которая славится жестокими убийствами соперников. Площадка превращается в поле битвы. Критики назвали фильм трэш-пародией на все бейсбольные фильмы – здесь есть зомби, киборги, взрывающиеся ловушки.

Кадр из фильма «Адский бейсбол» Фото: «Кинопоиск»

«Факультет», США, Мексика, 1998 год

Жанр: ужасы, фантастика

Режиссёр: Роберт Родригес

Главные актёры: Элайджа Вуд, Джош Хартнетт, Клеа ДюВалл

Возрастные ограничения: 18+

Обычную школу в Огайо облюбовали пришельцы, которые начинают захватывать тела людей. Первой жертвой становится тренер местной футбольной команды. Зараза постепенно распространяется. Горстка выживших школьников пытается спасти себя и найти способ победить захватчиков.

Кстати, в сцене футбольного матча снимали настоящую местную команду, а жители сыграли роли болельщиков.

Кадр из фильма «Факультет» Фото: «Кинопоиск»

«Головокружение», Франция, 2009 год

Жанр: триллер, ужасы

Режиссёр: Абель Ферри

Главные актёры: Фанни Валетт, Жоан Либеро

Возрастные ограничения: 16+

Друзья-скалолазы решают провести каникулы в горах. По прибытии они обнаруживают, что к начальной точке не подобраться, поэтому срезают путь по горной тропе. Но по трагической случайности они забредают на территорию психопата-браконьера. Безумец охотится за альпинистами, убивая одного за другим.

Кадр из фильма «Головокружение» Фото: «Кинопоиск»

«Ночная игра», США, 1989 год

Жанр: триллер, ужасы

Режиссёр: Питер Мастерсон

Главные актёры: Рой Шайдер, Карен Янг, Лейн Смит

Возрастные ограничения: 18+

Бывший игрок в бейсбол, а ныне полицейский Майк Сивер расследует серию жестоких убийств молодых женщин, на телах которых обнаружена записка со словом «Удачи». Он замечает одну закономерность – все убийства совершены в дни игр местной бейсбольной команды. Сивер подозревает, что преступником может оказаться либо безумный фанат бейсбола, либо один из бывших игроков.

Кадр из фильма «Ночная игра» Фото: «Кинопоиск»