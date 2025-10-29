Руководитель проекта Михаил Нагорный — о том, почему здесь комфортно и новичкам, и профессионалам.

Как начать бегать сразу правильно, да ещё и бесплатно? Интервью с главой Бегового центра

Беговой центр – проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества для бесплатных тренировок. Расположен на территории Южного спортивного ядра ОК «Лужники».

Впервые Беговой центр был запущен летом 2023 года. Главная задача центра — поддерживать развитие любительского бега и помогать тем, кто только начинает, сделать первые шаги правильно.

Мы пообщались с руководителем проекта Михаилом Нагорным и узнали, какой идеи придерживаются организаторы и почему тысячи спортсменов приезжают сюда на тренировки.

Фото: Беговое сообщество

– Беговой центр работал в Москве на протяжении уже трёх легкоатлетических сезонов. Расскажите, зачем он был создан и в чём его главная идея? Что представляет собой этот проект сегодня?

Михаил Нагорный руководитель проекта Бегового центра последних двух сезонов «Беговой центр — это пространство со всей необходимой инфраструктурой для комфортных занятий бегом. В этом году он работал с начала июля по конец сентября. Здесь были раздевалки, камеры хранения, зона восстановления с различным оборудованием: массажные штаны, перкуссионные тренажёры».

– Был павильон с ковриками, мячами, скакалками, TRX-петлями и легкоатлетическим инвентарём: барьерами, колодками, тренажёрами. Ежедневно проходило множество тренировок: можно было выбрать удобное время, формат, уровень подготовки, записаться и присоединиться. Особенность — всё это бесплатно и доступно каждому.

Главное, что делало и делает центр особенным, — это живая и вовлечённая команда, готовая всегда помочь, подсказать и посоветовать.

Именно благодаря этому Беговой центр для многих стал вторым домом — местом, куда хотелось возвращаться, чтобы зарядиться, пообщаться и просто побегать.

Фото: Беговое сообщество

– На какую аудиторию рассчитан Беговой центр — профессионалов, любителей, новичков? Были ли в программе отдельные треки специально для тех, кто только начинает бегать?

– Беговой центр задумывался как пространство, открытое для всех, — от профессионалов до тех, кто только делает первые шаги в беге.

Для новичков были отдельные программы: тренеры заранее узнавали, кто только начинает, чтобы подобрать комфортную нагрузку. Главное — чтобы никто не чувствовал, будто это место только для «продвинутых». Центр про вовлечение, поддержку и постепенный рост.

Наша задача — помочь людям войти в ритм, объяснить основы, показать, что бег может быть комфортным и безопасным.

Особенно радостно было видеть, как те, кто пришёл впервые, возвращались, становились постоянными посетителями и постепенно переходили в продвинутые группы.

Вообще, Беговой центр — это место, где для многих всё происходит впервые, независимо от уровня подготовки. Кто-то впервые выходил на стадион, кто-то пробовал формат совместных пробежек или работу с беговым оборудованием. Здесь же многие впервые знакомились с тренерами Бегового сообщества, записывались на регулярные занятия и начинали бегать уже не просто по настроению, а по тренировочному плану.

А для кого-то это первое знакомство с совершенно новой средой — современной, красивой, спортивной. Атмосфера «Лужников», вид на Большую спортивную арену, качественная инфраструктура — всё это заряжает.

Так что для каждого — новичка, любителя или профессионала — Беговой центр становится новой ступенькой в развитии как бегуна и даёт возможность двигаться дальше.

Фото: Беговое сообщество

– Программа Бегового центра каждый год становится всё шире. Что в неё входило в этом сезоне — какие форматы наиболее востребованы, как выстроена работа с экспертами и образовательная часть проекта?

– Программа Бегового центра в этом сезоне была очень насыщенной. Каждый день здесь проходило от пяти до 10 тренировок разных форматов: скоростных, функциональных, интервальных, занятий по растяжке, пробежек по территории «Лужников», а также тренировок с элементами прыжков и барьеров.

В этом году мы уделили особое внимание восстановлению и растяжке, и многие участники впервые начали включать подобные упражнения в свой тренировочный план.

Мы старались показать, что важно не только «наматывать километры», но и беречь себя и слушать тело.

Поэтому Беговой центр — это не просто про бег, а про осознанный подход к тренировкам. Обучение — важная часть каждой тренировки. Участники получали советы тренеров по технике, дыханию и восстановлению. Это не лекционный формат, а живая работа.

В проекте работают опытные тренеры Бегового сообщества — спортивный директор, его заместитель, отвечавший за программу, и приглашённые специалисты. Мы делали упор на то, чтобы дать людям как можно больше полезной информации и навыков в процессе занятий.

Кроме основных тренировок, проходили лекции и встречи с врачами, специалистами по спортивному питанию и другими экспертами, а также открытые мероприятия с участием звёзд лёгкой атлетики.

В этом сезоне к нам приходили Дмитрий Неделин, Фёдор Иванов, Елена Седова, Алла Сидорова, Ульяна Андреева. Живые примеры вдохновляют сильнее любых слов.

Всего в этом сезоне прошло более 500 тренировок, и их посещаемость постоянно росла.

Больше всего людей собирали вечерние занятия в будние дни — стадион буквально не мог вместить всех желающих. Особенно популярными были скоростные и функциональные тренировки, пробежки по территории «Лужников» и занятия по растяжке.

Также мы всегда видели много участников на тренировках с известными спортсменами — звёзды лёгкой атлетики привлекают и новичков, и опытных бегунов. Атмосфера в такие дни особенная.

Фото: Беговое сообщество

– Как вы видите роль Бегового центра для Москвы? Что получает город от работы центра — кроме спортивной активности?

– Значение такого пространства трудно переоценить — оно действительно важно для города. Через Беговой центр в этом сезоне прошло огромное количество людей — он стал не просто площадкой для тренировок, а настоящей точкой притяжения для всех, кто увлечён бегом. Город получает не только рост спортивной активности, но и мощный социальный эффект.

Центр помогает людям знакомиться, находить друзей, вдохновляться и объединяться вокруг общего интереса. Многие продолжают общаться и тренироваться вместе уже за пределами стадиона — это формирует живое сообщество и поддерживает интерес к бегу по всему городу.

Благодаря такому формату развивается не только спорт, но и околоспортивная среда: появляются новые клубы, совместные проекты и инициативы.

Фото: Беговое сообщество

– Можно ли говорить, что Беговой центр стал новой точкой притяжения?

– Да, однозначно. За три сезона Беговой центр действительно стал местом притяжения всех, кто увлечён бегом — от профессионалов до новичков. Здесь можно было встретить и звёзд лёгкой атлетики, таких как Ринас Ахмадеев, Алексей Реунков, Искандер Ядгаров — они приходили просто потренироваться.

В этом сезоне мы активно сотрудничали с беговыми клубами. Многие из них проводили открытые тренировки и пробежки, доступные всем желающим — не только членам клубов.

Также в этом году мы сделали большой стенд с картой беговых клубов столицы — можно было найти свой клуб или познакомиться с соседними.

Благодаря этому рождались новые знакомства, совместные мероприятия и активности. Центр стал пространством, где люди не просто тренируются, а находят единомышленников и ощущают себя частью большого бегового движения Москвы.

Фото: Беговое сообщество

– Три сезона — это уже серьёзная история. Какие результаты показал проект и как вы оцениваете его влияние на развитие беговой экосистемы и городской инфраструктуры Москвы?

– Беговой центр стал важной частью беговой экосистемы Москвы. Его значение растёт с каждым годом: проект вовлекает всё больше людей и задаёт новые стандарты качества городской спортивной инфраструктуры — открытый доступ, профессиональные тренеры, современные условия. Это наглядный пример того, как город может развивать и уже развивает массовый спорт — создавая комфортные и доступные пространства для всех.

Если за первые два сезона центр посетили около 30 тыс. человек, то в третьем — уже свыше 20 тыс. уникальных участников и свыше 50 тыс. посещений. При этом сезон был самым длинным — больше трёх месяцев вместо прежних 30-45 дней. Всего за это время прошло более 500 тренировок.

Интерес к проекту продолжает расти. Мы побили собственные рекорды по посещаемости — и за месяц, и за неделю, и за день.

Сегодня можно с уверенностью сказать: Беговой центр стал не просто площадкой для тренировок, а живым сообществом, которое развивает беговое движение в городе и объединяет людей вокруг спорта.

– Что для вас лично означает Беговой центр?

– Для меня Беговой центр — особенное место: сюда приходили многие мои друзья и беговые товарищи. В этом году бегом увлеклась моя двоюродная сестра — и впервые пришла именно к нам, в центр.

Это добавляет личной ответственности — хочется, чтобы пространство было максимально комфортным и достойным, чтобы каждый пришедший сюда получил всё, что ожидал, и даже больше.

Важно, чтобы этот позитивный тренировочный заряд сохранялся в людях как можно дольше — уже после сезона, когда они продолжают бегать в своём районе.

Фото: Беговое сообщество

– Что вас лично удивило или вдохновило за это время? Может, есть какие-то неожиданные истории участников?

– Больше всего вдохновляют личные истории. Например, приходит человек и говорит: «Я вообще впервые буду бегать с кем-то. Раньше всегда бегал один, а сейчас решил попробовать — вдруг понравится». А потом возвращается снова — и становится постоянным посетителем.

Такие моменты особенно вдохновляют. И недаром на закрытии Бегового центра мы получили невероятное количество тёплых слов и отзывов. Для людей это правда важно — прийти, почувствовать поддержку и зарядиться атмосферой, которая здесь рождается.

– Как вы видите развитие проекта в следующие годы?

– Мы точно видим развитие проекта в продолжении работы Бегового центра в Лужниках — именно там, где всё начиналось. В этом сезоне вечером попасть на тренировки было почти невозможно — поэтому будем развивать утренние и дневные форматы, а также занятия по выходным.

И, конечно, хочется, чтобы такие же пространства появлялись и в других районах Москвы. Чтобы у бегунов-любителей была возможность тренироваться и совершенствоваться рядом с домом, в комфортных условиях и с поддержкой.

Фото: Беговое сообщество

– Финальный вопрос: если коротко — ради чего всё это? Что вы хотите, чтобы человек почувствовал, впервые оказавшись в Беговом центре?

– Нам хотелось, чтобы Беговой центр стал местом, где можно выдохнуть, восстановиться и почувствовать вдохновение.

У всех есть работа, заботы, суета — однако важно иметь место, куда можно прийти в любое время, просто чтобы остановиться и почувствовать себя живым. Чтобы эта энергия помогала не только в спорте, но и в жизни — давала силы, настроение и веру в себя.