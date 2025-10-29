Скидки
Сочи марафон 2025: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Сочи марафон — 2025: расписание маршрут и дистанции забега на морском курорте
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт Сочи марафон — 2025?
Самый тёплый старт этой осени состоится 3 ноября.

Пока одни с наступлением осени откладывают пробежки на открытом воздухе до следующей весны, другие едут туда, где погода ещё подходит для старта. Сочи – прекрасный город на юге России, который с удовольствием примет атлетов.

Марафон пройдёт в праздничный понедельник, но спортивные мероприятия начнутся днём ранее. Рассказываем о забеге подробнее.

О чём расскажем:

Как пройдёт забег?

В воскресенье, 2 ноября, возле Зимнего театра развернётся детская спортивная зона. Тут пройдёт старт для самых юных атлетов – Детская Миля, фановые забеги на 400, 800 и 1200 м, где важен процесс, а не место на финише. Каждый участник получит памятную медаль. Подходящий возраст для этого старта – до 14 лет.

Ещё один формат для детей – Детская элита, сюда допускаются более опытные бегуны от девяти до 15 лет, ведь предстоит настоящее соревнование. Участников ждут не только медали, но и награждение по возрастным группам. Для гостей мероприятия будут организованы лекторий и экскурсия в Олимпийский университет. А вечером на главной сцене пройдёт кинопоказ.

Фото: vk.com / topligarun

Праздничный понедельник начнётся рано, ведь уже в 7:30 будет дан старт марафонской дистанции, позже начнутся забеги на 5, 10 и 21,1 км. На пути следования атлетов ждут пункты питания и освежения. Так что преодолевать дистанцию, несмотря на её продолжительность, будет комфортно.

На пути бегунов будут поддерживать пейсмейкеры. Опытные спортсмены помогут соблюдать нужный темп и финишировать в запланированное время.

Фото: vk.com / topligarun

Вечером, после завершения стартов и проведения награждения, состоится большая тематическая вечеринка для участников забега. Выступление организаторов и призёров марафона, живая музыка, розыгрыши и множество единомышленников вокруг будут ждать гостей.

Принять участие в забеге можно и в онлайн-формате. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте забега до 31 октября, пробежать выбранную дистанцию 2 или 3 ноября в своём городе и зафиксировать результат в любом приложении для бега. 3 ноября на вашу почту придёт форма обратной связи, после её заполнения и прохождения проверки вам отправят стартовый пакет с медалью и сувенирами.

Фото: vk.com / topligarun

Расписание Сочи марафона

Событие пройдёт в два дня, но основные забеги состоятся 3 ноября. Подробнее с расписанием можно ознакомиться ниже.

Суббота, 1 ноября:

  • 10:00 – 20:00 – время выдачи стартовых пакетов.

Воскресенье, 2 ноября:

  • 7:00 – 20:00 – время выдачи стартовых пакетов;
  • 9:00 – старт забега «Детская Миля» для участников до шести лет;
  • 9:10 – старт забега «Детская Миля» для участников 7-10 лет;
  • 9:20 – старт забега «Детская Миля» для участников 11-14 лет;
  • 9:30 – старт забега «Детская Элита» для участников 9-15 лет;
  • 9:50 – награждение победителей забега «Детская Элита»;
  • 11:00 – беговая экскурсия;
  • 11:00-14:00 – лекторий на главной сцене;
  • 12:00 – экскурсия в Олимпийский университет;
  • 18:00 – кинопоказ на главной сцене.

Фото: vk.com / topligarun

Понедельник, 3 ноября:

  • 6:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;
  • 7:30 – старт забега на дистанцию 42,2 км;
  • 7:40 – старт забега на дистанцию 5 км и северная ходьба;
  • 8:30 – церемония награждения победителей на дистанции 5 км;
  • 9:00 – старт забега на дистанции 21,1 км;
  • 9:30 – старт забега на дистанции 10 км;
  • 11:00 – церемония награждения победителей на дистанции 10 км;
  • 11:30 – церемония награждения победителей на дистанции 21,1 км;
  • 12:00 – церемония награждения победителей на дистанции 42,2 км;
  • 13:30 – закрытие трассы соревнований;
  • 19:00 – марафонская вечеринка.

Фото: vk.com / topligarun

Выдача стартовых пакетов будет организована в Зимнем театре, получить их можно:

  • в субботу, 1 ноября, с 10:00 до 20:00;
  • в воскресенье, 2 ноября, с 7:00 до 20:00.

Для иногородних участников будет предоставлена возможность получить стартовый пакет в день старта, но лучше сделать это заранее. Чтобы забрать номер в день забега, необходимо прийти минимум за час до старта вашей дистанции.

Фото: vk.com / topligarun

Дистанции и маршруты

На выбор участникам предоставят семь дистанций.

ДистанцияВозраст участниковЛимит времени
«Детская Миля»0-14 лет
«Детская Элита»9-15 лет
5 км — северная ходьбаот 15 лет
5 км — бегот 15 лет1 час
10 км — бегот 16 лет1,5 часа
21,1 км — полумарафонот 18 лет3 часа
42,2 км — марафонот 18 лет6 часов

Стартово-финишный городок будет организован около Зимнего театра. Там расположатся камеры хранения и раздевалки, а также пройдут основные мероприятия.

Атлеты на дистанции 10, 21,1 и 42,2 км пробегут по одному и тому же маршруту, отличаться будет лишь количество кругов. На каждый круг набор высоты – 94 м.

Сам маршрут пройдёт по живописным местам Сочи. Участники смогут насладиться освежающим морским бризом и тропическими пальмами. Из знаковых для города мест на пути встретятся: парк Дендрарий, Морской вокзал и мемориал Подвига во имя жизни.

Награждение

Всем участникам забега, уложившимся в лимит времени, на финише достанется памятная медаль. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве и в возрастных группах. В соревнованиях по северной ходьбе и в «Детской Миле» награждение проводиться не будет.

Соревнования на дистанции «Детская Элита» при награждении будут разделены на возрастные группы:

  • мальчики: 9-11, 12-13, 14-15 лет;
  • девочки: 9-11, 12-13, 14-15 лет.

Фото: vk.com / topligarun

Победители и призёры абсолютного первенства на взрослых забегах будут определяться по факту прихода на финиш (gun-time). Награждаются первые три мужчины и женщины на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,2 км.

Победители абсолютного зачёта исключаются из награждения в возрастных категориях. Тут места распределяются, исходя из чистого времени, затраченного на преодоление дистанции.

На дистанции 10 км призы также получат участники в возрастных группах:

  • мужчины: 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше;
    женщины: 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше.

Награждение возрастных групп пройдёт и на полумарафонской и марафонской дистанциях:

  • мужчины: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше;
  • женщины: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше.
В забеге на 5 км награждение по возрастным группам не проводится.

Фото: vk.com / topligarun

Бег – это способ отбросить все переживания, избавиться от стресса и прокачать своё тело. Так почему бы не устроить беговую тренировку на побережье Чёрного моря.

Комментарии
