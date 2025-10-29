Сочи марафон — 2025: расписание маршрут и дистанции забега на морском курорте

Пока одни с наступлением осени откладывают пробежки на открытом воздухе до следующей весны, другие едут туда, где погода ещё подходит для старта. Сочи – прекрасный город на юге России, который с удовольствием примет атлетов.
Марафон пройдёт в праздничный понедельник, но спортивные мероприятия начнутся днём ранее. Рассказываем о забеге подробнее.
О чём расскажем:
Как пройдёт забег?
В воскресенье, 2 ноября, возле Зимнего театра развернётся детская спортивная зона. Тут пройдёт старт для самых юных атлетов – Детская Миля, фановые забеги на 400, 800 и 1200 м, где важен процесс, а не место на финише. Каждый участник получит памятную медаль. Подходящий возраст для этого старта – до 14 лет.
Ещё один формат для детей – Детская элита, сюда допускаются более опытные бегуны от девяти до 15 лет, ведь предстоит настоящее соревнование. Участников ждут не только медали, но и награждение по возрастным группам. Для гостей мероприятия будут организованы лекторий и экскурсия в Олимпийский университет. А вечером на главной сцене пройдёт кинопоказ.
Фото: vk.com / topligarun
Праздничный понедельник начнётся рано, ведь уже в 7:30 будет дан старт марафонской дистанции, позже начнутся забеги на 5, 10 и 21,1 км. На пути следования атлетов ждут пункты питания и освежения. Так что преодолевать дистанцию, несмотря на её продолжительность, будет комфортно.
На пути бегунов будут поддерживать пейсмейкеры. Опытные спортсмены помогут соблюдать нужный темп и финишировать в запланированное время.
Фото: vk.com / topligarun
Вечером, после завершения стартов и проведения награждения, состоится большая тематическая вечеринка для участников забега. Выступление организаторов и призёров марафона, живая музыка, розыгрыши и множество единомышленников вокруг будут ждать гостей.
Принять участие в забеге можно и в онлайн-формате. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте забега до 31 октября, пробежать выбранную дистанцию 2 или 3 ноября в своём городе и зафиксировать результат в любом приложении для бега. 3 ноября на вашу почту придёт форма обратной связи, после её заполнения и прохождения проверки вам отправят стартовый пакет с медалью и сувенирами.
Фото: vk.com / topligarun
Расписание Сочи марафона
Событие пройдёт в два дня, но основные забеги состоятся 3 ноября. Подробнее с расписанием можно ознакомиться ниже.
Суббота, 1 ноября:
- 10:00 – 20:00 – время выдачи стартовых пакетов.
Воскресенье, 2 ноября:
- 7:00 – 20:00 – время выдачи стартовых пакетов;
- 9:00 – старт забега «Детская Миля» для участников до шести лет;
- 9:10 – старт забега «Детская Миля» для участников 7-10 лет;
- 9:20 – старт забега «Детская Миля» для участников 11-14 лет;
- 9:30 – старт забега «Детская Элита» для участников 9-15 лет;
- 9:50 – награждение победителей забега «Детская Элита»;
- 11:00 – беговая экскурсия;
- 11:00-14:00 – лекторий на главной сцене;
- 12:00 – экскурсия в Олимпийский университет;
- 18:00 – кинопоказ на главной сцене.
Фото: vk.com / topligarun
Понедельник, 3 ноября:
- 6:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;
- 7:30 – старт забега на дистанцию 42,2 км;
- 7:40 – старт забега на дистанцию 5 км и северная ходьба;
- 8:30 – церемония награждения победителей на дистанции 5 км;
- 9:00 – старт забега на дистанции 21,1 км;
- 9:30 – старт забега на дистанции 10 км;
- 11:00 – церемония награждения победителей на дистанции 10 км;
- 11:30 – церемония награждения победителей на дистанции 21,1 км;
- 12:00 – церемония награждения победителей на дистанции 42,2 км;
- 13:30 – закрытие трассы соревнований;
- 19:00 – марафонская вечеринка.
Фото: vk.com / topligarun
Выдача стартовых пакетов будет организована в Зимнем театре, получить их можно:
- в субботу, 1 ноября, с 10:00 до 20:00;
- в воскресенье, 2 ноября, с 7:00 до 20:00.
Для иногородних участников будет предоставлена возможность получить стартовый пакет в день старта, но лучше сделать это заранее. Чтобы забрать номер в день забега, необходимо прийти минимум за час до старта вашей дистанции.
Фото: vk.com / topligarun
Дистанции и маршруты
На выбор участникам предоставят семь дистанций.
|Дистанция
|Возраст участников
|Лимит времени
|«Детская Миля»
|0-14 лет
|—
|«Детская Элита»
|9-15 лет
|—
|5 км — северная ходьба
|от 15 лет
|—
|5 км — бег
|от 15 лет
|1 час
|10 км — бег
|от 16 лет
|1,5 часа
|21,1 км — полумарафон
|от 18 лет
|3 часа
|42,2 км — марафон
|от 18 лет
|6 часов
Стартово-финишный городок будет организован около Зимнего театра. Там расположатся камеры хранения и раздевалки, а также пройдут основные мероприятия.
Атлеты на дистанции 10, 21,1 и 42,2 км пробегут по одному и тому же маршруту, отличаться будет лишь количество кругов. На каждый круг набор высоты – 94 м.
Сам маршрут пройдёт по живописным местам Сочи. Участники смогут насладиться освежающим морским бризом и тропическими пальмами. Из знаковых для города мест на пути встретятся: парк Дендрарий, Морской вокзал и мемориал Подвига во имя жизни.
Награждение
Всем участникам забега, уложившимся в лимит времени, на финише достанется памятная медаль. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве и в возрастных группах. В соревнованиях по северной ходьбе и в «Детской Миле» награждение проводиться не будет.
Соревнования на дистанции «Детская Элита» при награждении будут разделены на возрастные группы:
- мальчики: 9-11, 12-13, 14-15 лет;
- девочки: 9-11, 12-13, 14-15 лет.
Фото: vk.com / topligarun
Победители и призёры абсолютного первенства на взрослых забегах будут определяться по факту прихода на финиш (gun-time). Награждаются первые три мужчины и женщины на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,2 км.
Победители абсолютного зачёта исключаются из награждения в возрастных категориях. Тут места распределяются, исходя из чистого времени, затраченного на преодоление дистанции.
На дистанции 10 км призы также получат участники в возрастных группах:
- мужчины: 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше;
женщины: 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше.
Награждение возрастных групп пройдёт и на полумарафонской и марафонской дистанциях:
- мужчины: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше;
- женщины: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше.
Фото: vk.com / topligarun
Бег – это способ отбросить все переживания, избавиться от стресса и прокачать своё тело. Так почему бы не устроить беговую тренировку на побережье Чёрного моря.