Саблезубый, Хищник и мумия: 8 спортсменов, которые примерили образы монстров в кино

Эти спортсмены благодаря внушительным физическим данным и внешним параметрам блестяще воплотили образы чудовищ.

О чём расскажем:

Роберт Боброцки

Румынский спортсмен входит в число самых высоких баскетболистов мира. Уже в восемь лет он перерос свою мать – бывшую волейболистку и гандболистку ростом 188 см. А в 12 догнал отца-баскетболиста и достиг отметки в 218 см! Обеспокоенные врачи провели ряд исследований, но не нашли никаких отклонений и аномалий в развитии парня. Их вердикт – такова генетика.

На школьника-великана обратили внимание тренеры, впоследствии он стал игроком студенческой баскетбольной команды. После переезда в США Роберт начал играть за Рочестерский христианский университет в Рочестер-Хиллз, штат Мичиган, в 2021-2023 годах.

Роберт Боброцки в образе монстра Фото: личный архив Роберта Боброцки/кадр из фильма

Однако у баскетболиста был серьёзный дефицит мышечной массы – при росте в 231 см он весил всего 102 кг. Во время игры он тяжело передвигался, уступая в ловкости более крепким соперникам. Кроме того, всегда присутствовал высокий риск травм, так как костные ткани румына практически не были защищены мышцами.

Диетологи пытались построить рацион Роберта так, чтобы он набирал максимальное количество калорий. Боброцки ел по семь раз в день, но результата это не дало. Ведущие клубы не рисковали принимать в свой состав игрока со столь высоким риском травм.

Это не помешало 25-летнему Роберту стать интернет-сенсацией, ему даже дали прозвище Слендермен. Внешность Боброцки впечатлила создателей фильма «Чужой: Ромул». Спортсмена пригласили сыграть роль монстра – гибрида ксеноморфа и человека, который появляется в финале.

А после операции на искривлённом позвоночнике Роберт был вынужден завершить карьеру баскетболиста.

Рэй Парк

Знаменитый мастер боевых искусств, каскадёр и актёр примерил не один культовый образ монстров в кино. Самыми запоминающимися стали Жаба в фильме «Люди Икс» и Дарт Мол во франшизе «Звёздные войны».

Заниматься боевыми искусствами Рэй начал в семь лет с подачи отца – большого поклонника Брюса Ли. Ушу, кикбоксинг, тхэквондо – увлечения юного Парка были разнообразны. В 16 лет он победил в чемпионате Великобритании по кунг-фу и вошёл в состав сборной страны на чемпионат мира по ушу.

Начинал карьеру каскадёром, дублировал сразу троих персонажей в фильме «Смертельная битва 2: Истребление». А уже через два года получил предложение сыграть злодея Дарта Мола. Для 51-летнего Рэя это самая любимая роль.

«В глубине души мне бы очень хотелось вернуться в образе Дарта Мола – вот чего я хочу. Готов притвориться сумасшедшим, умалишённым. Готов на любые крайности, только б ещё раз дали сыграть этого персонажа», – шутил Парк.

Рэй Парк в образе Дарта Мола Фото: Getty Images/кадр из фильма

Кен Кирзингер

У Кирзингера довольно насыщенное спортивное прошлое. В юности он играл в американский футбол, баскетбол, метал копьё. Но травма не позволила продолжить спортивную карьеру, и Кен успешно переквалифицировался в каскадёры.

«Я начал работать каскадёром после того, как повредил колено. Играл в американский футбол и баскетбол в Канаде, получал стипендии от Стэнфорда как метатель копья», – рассказывал Кирзингер.

О смене рода деятельности Кен ни разу не пожалел. Он работал каскадёром в «Хранителях», «Хижине в лесу» и франшизе «Люди Икс». Однако самой заметной работой стала роль маньяка Джейсона Вурхиза в ужастике «Фредди против Джейсона». Хотя лицо Кена и было скрыто под хоккейной маской, этой работой он очень гордится. «Я и представить себе не мог, насколько культовым персонажем мне посчастливится стать», – признавался Кирзингер.

Забавно, что он уже становился Вурхизом в одной из предыдущих частей «Пятницы, 13-е». Но тогда он выступал в качестве дублёра актёра Кейна Ходдера, игравшего монстра. Также на его счету маньяк-дальнобойщик по прозвищу Ржавый Гвоздь в «Ничего себе поездочке 3», мутант в слэшере «Блэкберн», один из семейки каннибалов по кличке Па в «Повороте не туда 2».

Кен Кирзингер в образе Джейсона Вурхиза Фото: Getty Images/кадр из фильма

Тайлер Мэйн

Канадец начал заниматься восточными единоборствами и реслингом в девять лет. На ринге выступал под прозвищем Сайуокер Нитрон, построил неплохую карьеру рестлера, много гастролировал по миру с шоу. В 1993 году подписал контракт с World Championship Wrestling, однако спустя три года официально завершил спортивную карьеру.

Выдающиеся физические возможности и навыки пригодились Тайлеру в кино. Он получил роль мутанта Саблезубого в фильме «Люди Икс», сыграл маньяка Майкла Майерса в ремейке «Хэллоуина» и его продолжении.

Роль Саблезубого Тайлер в буквальном смысле вырвал у своего бывшего соперника в реслинге. Работу ожидал получить Кевин Наш и был неприятно удивлён, когда услышал новость об отказе.

Тайлер Мэйн в образе Саблезубого Фото: Getty Images/кадр из фильма

Гленн Джейкобс

Грозный рестлер по прозвищу Кейн будто был создан, чтобы воплощать образы громил и устрашающих персонажей. В ринге он выступал в команде «Братья разрушения», где по сценарию то сотрудничал, то противостоял своему «сводному брату» – знаменитому рестлеру Марку Кэлвею по прозвищу Гробовщик.

В 2006-м Кейна пригласили сыграть в ужастике «Не вижу зла» Джейкоба Гуднайта – убийцу с топором, который расправляется с группой подростков из исправительной колонии. Восемь лет спустя он снова вернулся к образу в сиквеле.

Сейчас Гленн не любит вспоминать о роли маньяка. В 2016-м он ушёл в политику, и с 2018 года 58-летний Джейкобс является мэром округа Нокс, штат Теннесси.

Гленн Джейкобс в образе маньяка Гуднайта Фото: Getty Images/кадр из фильма

София Бутелла

Бывшая гимнастка построила блестящую карьеру танцовщицы. Хореографией она начала заниматься в пять лет, а позже – художественной гимнастикой. После переезда из Алжира во Францию увлеклась хип-хопом и уличными танцами. Разнообразие стилей позволило Софии получить работу в подтанцовке у звёзд: она выступала на концертах Мадонны, Рианны, Джастина Тимберлейка, Бритни Спирс.

Первую заметную роль Бутелла сыграла во второй части «Уличных танцев». В боевике «Кингсман: Секретная служба» танцовщица воплотила образ наёмной убийцы Газели. София специально занималась боксом и боевыми искусствами.

Фильм ужасов «Мумия» в прокате показал не лучший результат, да и критики приняли картину прохладно. Однако принцесса Аманет в исполнении Софии Бутеллы получила положительные оценки.

София Бутелла в образе мумии Аманет Фото: Getty Images/кадр из фильма

Кевин Питер Холл

Он мог построить отличную карьеру баскетболиста. В студенческой сборной Кевин показывал отличные результаты. Тренеры прочили парню звёздное спортивное будущее. Но, к разочарованию Кевина, скауты клубов не стояли в очереди с предложениями. Время шло, и Холл решил попробовать свои силы в другом направлении. Актёрством он был увлечён не менее страстно, чем баскетболом.

После роли милого снежного человека в комедии «Гарри и Хендерсоны» Кевин почти сразу же приступил к работе над кровожадным Хищником в одноимённой картине.

Интересно, что изначально роль получил тогда ещё не известный Жан-Клод Ван Дамм и даже провёл два съёмочных дня. По росту бельгиец сильно уступал Арнольду Шварценеггеру и по внешним параметрам никак не соответствовал образу межгалактического грозного охотника. Говорили, что Ван Дамм постоянно жаловался на неудобный грим и костюм и высказывал недовольство, что его лица не будет в кадре. Расстались с Жан-Клодом без сожалений.

Кевин Питер Холл в образе Хищника Фото: Getty Images/кадр из фильма

Кевин с ростом в 220 см идеально подходил на роль. Актёру было невероятно трудно передвигаться в тяжёлом костюме Хищника. Он бился с Арнольдом практически вслепую, потому что из-за маски абсолютно ничего не видел. Пару раз Шварценеггеру прилетели настоящие мощные удары. Холл умудрялся в громоздком обличье двигаться грациозно, резко и быстро. Кевин вернулся к Хищнику и в сиквеле с Дэнни Гловером.

Кевина Питера Холла не стало в 1990-м, 35-летний актёр умер от пневмонии.

Райан Олива

Бывший боксёр-тяжеловес как нельзя кстати подошёл для роли озлобленного Винни-Пуха в фильме «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Первая часть франшизы «Вселенная извращённого детства», которую создали режиссёр Рис Фрейк-Уотерфилд и сценарист Мэтт Лесли, получила аж пять премий «Золотая малина». Создателей это не остановило, сейчас они работают уже над третьей частью «Винни-Пуха».

Также на экраны вышли «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии», «Бэмби. Лесной кошмар» и «Пятачок. Кровь и жёлуди» и идёт работа над картинами «Пиноккио: Развязный», «Пухвёрс: Монстры, объединяйтесь», «Пробуждение спящей красавицы», «Белоснежка возвращается», «Безумная Алиса», «Возвращение Тигры».

Райан Олива в образе Винни-Пуха Фото: Getty Images/кадр из фильма