Коричневый цвет в спортивной одежде: как создавать крутые образы для разных тренировок

В монохроме вы будете выглядеть дорого и стильно. Добавив яркие акценты — интересно, но без перебора.

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI «В мире моды сейчас правят темы осознанности, комфорта и глубокой связи с природой. Именно на этой волне коричневый цвет из категории базового переходит в лидеры трендовой палитры. Он больше не ассоциируется только с практичностью. Сегодня это символ стильной элегантности, стабильности и утончённой роскоши. Но это не значит, что ему чужда спортивная динамика».

В центре внимания оказываются сложные, насыщенные оттенки. Взять хотя бы главный цвет 2025 года — Mocha Mousse («Мокко мусс»). Это благородный глубокий коричневый с лёгким прохладным подтоном, напоминающий о любимом десерте или кофе с молоком. Оттенок обладает уникальной способностью придавать образу глубину и тактильную привлекательность. Он одновременно выглядит дорого и современно.

Коричневый цвет в спортивной моде

Тренд на коричневый уверенно захватил и мир спортивной моды. Главная его роль – в создании образа «умной эстетики» и пропаганда осознанного подхода к тренировкам.

Этот цвет ассоциируется не с тяжёлым трудом, а с приятным ритуалом заботы о себе, с гармонией между телом и сознанием. Он вызывает чувство заземлённости, спокойной уверенности и внутренней силы, что как нельзя лучше соответствует атмосфере йоги, пилатеса или медитативной пробежки в парке. Однако это не значит, что коричневый подходит лишь для форматов mind body. Он универсален.

Образ от Sensana / «спортмастер» Фото: Sensana

Бренды активно используют богатую палитру коричневого: от почти чёрного горького шоколада для динамичных силовых тренировок до светлого карамельного и пыльного беж — для йоги и отдыха.

Такие оттенки великолепно маскируют возможные загрязнения, не отвлекают яркостью, позволяя полностью сосредоточиться на процессе, и что немаловажно — выглядят стильно даже за пределами зала. Коричневый спортивный костюм или легинсы уже не просто одежда для тренировки, а полноценный элемент современного городского образа, подчёркивающий ваш безупречный вкус и внимание к деталям.

Коричневый цвет в одежде невероятно универсален. Разберём ключевые сочетания, которые помогут создавать стильные образы для любых активностей.

Сочетания коричневого с разными цветами

Коричневый и белый

Классическое сочетание для свежего и энергичного образа. Будет выглядеть идеально для утренних пробежек и тренировок в зале.

Как использовать: белый топ, коричневые легинсы, белые кроссовки. Благодаря тому, что мы дублируем по цвету верх и низ, нам удаётся поддержать контраст образа. Также его можно создать и по другой схеме: используя исключительно коричневый и белый в элементах, принтах, обуви.

Образ от Moontrees / lamoda Фото: Moontrees

Коричневый и чёрный

Сочетание чёрного и коричневого добавляет образу брутальности. Также создаётся определённая графичность, очерченность. Всё это про серьёзный настрой и собранность.

Как использовать: чёрные легинсы и коричневый спортивный бра или худи. Для активностей на улице это может быть сочетание коричневых брюк с чёрными обувью и курткой. Или наоборот. Чёрными будут брюки, а коричневыми – остальные элементы образа.

Образ от Under Armour Фото: Under Armour

Образ от Northland / «спортмастер» Фото: Northland

Коричневый и бежевый

Элегантная монохромная гамма. Тёплые оттенки коричневого и беж создают целостный и гармоничный образ. Это, кстати, помогает выглядеть стройнее, ведь монохром способен вытянуть фигуру.

Как использовать: бежевый топ/худи и коричневые легинсы/велосипедки. Идеально для йоги и пилатеса. Также бежевый может появиться в принте. Это всегда выглядит гармонично.

Образ от BARKA Фото: BARKA

Коричневый и серый

Практичный и сбалансированный тандем. Серый добавляет прохлады, а коричневый — тепла и глубины.

Как использовать: серый топ/лонгслив и коричневые лосины/джоггеры/брюки карго. Тот оттенок, который светлее, всегда лучше располагать у лица. Например: тёмно-коричневые лосины и жемчужно-серый топ.

Образ от Carhartt / «спортмастер» Фото: Carhartt

Коричневый и пастельные оттенки

Коричневый немного заземляет пастель, делая образ устойчивым и стильным. Нежные же оттенки, в свою очередь, освежают лук, который неизбежно утяжеляет тёмный коричневый. Если речь о его светлых оттенках, то здесь пастельные инъекции просто поддержат общее настроение лёгкости.

Как использовать: разбелёнными оттенками зелёного, розового, голубого стоит окрасить топ или лонгслив, а низ выбрать тёмно-коричневый. Также все эти сочетания будут хороши в колор-блокинге и принтах.

С розовым: нежный и изысканный дуэт, который выглядит современно.

С мятным: свежее и небанальное сочетание, где коричневый уравновешивает яркость мятного.

Куртка горнолыжная SCOTT Vertic GTX 2L / kant Фото: SCOTT

С лавандой: глубокий и творческий союз — лавандовый цвет в паре с коричневым теряет излишнюю инфантильность.

Яркие цветовые комбинации

А ещё с какими цветами сочетается коричневый? Конечно же, с яркими. Такой подход стоит использовать, если вы хотите создать запоминающийся образ. Давайте разберём самые эффектные тандемы, где сочетается коричневый в одежде, для разных видов активности и тренировок.

Коричневый и красный

Этот союз — воплощение страсти и энергии. Глубокий коричневый, особенно оттенок мокка, идеально сдерживает и облагораживает яркий красный, создавая сбалансированный, но выразительный лук. Попробуйте добавить алые акценты в виде обуви, спортивного топа или даже ярких шнурков к базовому коричневому костюму. Это мгновенно оживит образ.

Образ от Demix Фото: Demix

Коричневый и жёлтый

​​Сочетание с солнечным жёлтым заряжает позитивом и выглядит небанально. Тёплый коричневый в сочетании с горчичным или кукурузным создаёт ассоциации с осенней природой. Такой дуэт отлично подойдёт для outdoor-тренировок.

Куртка сноубордическая Volcom Shelter 3D Caramel / kant Фото: Volcom

Коричневый и оранжевый

Терракотовый и оранжевый — лучшие партнёры для шоколадного. Это одна из самых модных пар, которая смотрится одновременно тепло и динамично. Сочетания цветов с коричневым в такой гамме подарят ощущение уюта и творческой энергии. Оранжевая футболка или толстовка с коричневыми легинсами — готовый образ для прогулки или занятий фитнесом.

Образ от Nila / lamoda Фото: Nila

Коричневый с глубокими цветами

Коричневый и синий

Классика, которая в спортивном стиле заигрывает с морской тематикой. Тёмно-синий, индиго или насыщенный сапфировый в паре с коричневым выглядят строго и стильно. Такое сочетание цветов с коричневым отлично подойдёт для функционального комплекта на силовую тренировку или для создания образа в стиле спорт-шик.

Стильно и универсально выглядит сочетание коричневого с тёмно-синим в обуви. Если добавить ярких акцентов (например, шнурки), то выглядеть это будет небанально.

Ботинки мужские The North Face Back-To-Berkeley IV Textile Wp / «спортмастер» Фото: The North Face

Коричневый и зелёный

Натуральное и гармоничное сочетание, напоминающее о лесе и природе. Глубокий изумрудный, хаки или оливковый в комбинации с коричневым создают ощущение спокойствия и стабильности. Также хорошо работает тёмно-зелёный.

Образ от Columbia Фото: Columbia

Коричневый в контексте сезонов

Чтобы гармонично интегрировать в свой гардероб этот цвет, важно понимать, как он работает в разное время года. В сочетании коричневого с сезонными палитрами рождаются уникальные образы, подходящие для любой погоды и активности.

Независимо от сезона, ключевым элементом может быть коричневый цвет базовой вещи: леггинсов, спортивных объёмных брюк, худи или ветровки. Так вы получите идеальную базу для экспериментов.

Осень

Это идеальное время для тотального погружения в коричневую гамму. В сочетании коричневого с оранжевым, терракотовым и горчичным рождается образ, наполненный уютом и энергией золотой поры. Для пробежки в парке или активного отдыха на природе выберите утеплённые коричневые легинсы и дополните их оранжевой ветровкой. Такой ансамбль не только функционален, но и создаёт ощущение гармонии с окружающим пейзажем. Тёплые оттенки делают образ особенно выразительным в осеннюю хмурую погоду.

Зима

Зимой базовым элементом может быть коричневый цвет куртки или термобелья. В сочетании коричневого с тёмно-синим, насыщенным зелёным или классическим чёрным создаются элегантные и практичные луки для зимних активностей.

Для катания на лыжах или прогулок составьте комплект из коричневых непромокаемых брюк и свитера цвета хвои. Дополните образ бежевым пуховым жилетом — это добавит объёма и тепла.

Весна

С приходом весны в свой гардероб стоит добавить свежие нотки. Идеальным решением станет сочетание коричневого с нежными пастельными оттенками: мятным, лавандовым, персиковым. Коричневые велосипедки и лёгкий худи мятного цвета создадут настроение обновления и лёгкости.

Лето

Летом актуальными становятся светлые оттенки: песочный, бежевый, цвет карамели. Основой стильного образа может быть коричневый цвет шорт или топа в сочетании коричневого с белым, васильковым или кремовым. Для пляжного волейбола или пробежки вдоль набережной идеален комплект из бежевых шорт и белой майки. Добавьте аксессуары натуральных оттенков — такой лук будет выглядеть свежо и современно даже в самый жаркий день.

При формировании спортивного гардероба с коричневым цветом начните с базовых вещей — легинсов, худи или ветровки. Добавляйте яркие акценты через аксессуары: бутылки для воды, спортивные сумки или головные уборы. Помните о сезонности. Выбирайте более тёмные и насыщенные оттенки для холодного времени года и светлые — для тёплого. Экспериментируйте с текстурами. Матовый хлопок, блестящий нейлон и мягкий велюр в коричневой гамме создают интересные визуальные эффекты.