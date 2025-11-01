Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Забег «Чистый спорт» – 2025 в Самаре: дистанция, дата и регистрация

Совсем скоро в Самаре состоится массовый забег на 5 км «Чистый спорт». Рассказываем о событии подробнее.

Зарегистрироваться можно до 3 ноября на сайте события. Участие бесплатное.

Как пройдёт забег?

Легкоатлетический забег «Чистый спорт» состоится в рамках XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Это одно из крупнейших спортивных мероприятий Самарской области.

По информации организаторов, заявку на участие подали более 6500 участников из семи стран мира и 290 городов России. На старт выйдут не только любители. В «Медиа Эстафете» поучаствуют олимпийские чемпионы, почётные гости форума «Россия – спортивная держава»: политики, деятели культуры и искусства, представители всероссийских спортивных федераций.

В 8:00 начнётся массовый забег, для удобства и безопасности его поделят на пять кластеров: Профи, А, В, С, D. Старт участникам дадут с небольшим промежутком. Личное время бегуна будет отсчитываться после пересечения стартовой линии. Завершится спортивное событие церемонией награждения и символическим забегом волонтёров на 500 м.

Фото: vk.com / volgaman_org

Расписание забега «Чистый спорт»

Старт назначен на 8:00, все площадки начнут работать с самого утра. Подробнее о расписании забега ниже.

6:00 – открытие стартового городка, работа раздевалок и камер хранения. Вход участников – по номерам и браслетам, болельщиков – по браслетам.

Работа ЭКСПО, выдача стартовых пакетов и пропусков болельщикам пройдут на первом этаже ТЦ «Гудок» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131.

Получить их можно:

в субботу, 1 ноября, с 15:00 до 21:00;

с 15:00 до 21:00; в воскресенье, 2 ноября, с 11:00 до 21:00;

с 11:00 до 21:00; в понедельник, 3 ноября, с 11:00 до 21:00;

с 11:00 до 21:00; во вторник, 4 ноября, с 11:00 до 20:00.

В день старта выдача пакетов не предусмотрена. На территорию забега болельщиков пускают только после регистрации, для этого необходимо получить браслет на месте выдачи стартовых пакетов.

Фото: vk.com / volgaman_org

Дистанция и маршрут

Старт и финиш забега расположатся на площади Куйбышева около здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Участники смогут пробежать всего одну дистанцию – 5 км, трасса пройдёт по историческому центру города.

Забег на 5 км проводится в двух группах:

«Профессиональный забег» – спортсмены от 14 лет, гарантирующие, что преодолеют дистанцию быстрее 17 минут.

– спортсмены от 14 лет, гарантирующие, что преодолеют дистанцию быстрее 17 минут. «Массовый забег» — все желающие от 14 лет.

Фото: minsport.samregion.ru

Награждение

Каждый участник вместе с номером получит электронный чип хронометража. Благодаря ему атлеты смогут узнать свой личный результат. Все бегуны, преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль и сувениры с символикой забега.

Победители и призёры будут определены в категории «Профессиональный забег». Медали и дипломы получат трое мужчин и три женщины в абсолютном зачёте.

Фото: vk.com/volgaman_org

Фото: vk.com/volgaman_org