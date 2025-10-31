Скидки
Ужасно вкусно: 2 пошаговых десерта для тематической вечеринки
Сергей Кузнецов
2 пошаговых десерта для самого страшного праздника
Аудио-версия:
Комментарии
Предлагаем приготовить блюда, вдохновлённые красотой осени.
<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«Для каждой вечеринки важна атмосфера, и начинается она с правильного оформления и тематических угощений. Подобрал два рецепта для ваших «жутких» посиделок: изысканный торт «Лесная сказка» с шоколадным бисквитом и розмариновым ганашем и нежные тыквенные чизкейк-попсы. Эти десерты легко приготовить, и они идеально передают дух осени».

Рецепты

Торт «Чёрный лес»

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Шоколадный десерт, вдохновлённый красотой осеннего леса. Насыщенный бисквит с какао и кофе идеально сочетается с ганашем — кремом из шоколада и сливок с нотками розмарина. Сверху торт украшают дроблёным фундуком, меренговыми грибочками и другим декором, воплощая в деталях образ осеннего леса.

Порции: 10-12

КБЖУ на 100 г:

Калории: 342 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 19 г

Углеводы: 38 г

Ингредиенты

Для шоколадного бисквита:

  • сливочное масло несолёное — 80 г (растопленное);
  • мука пшеничная — 200 г;
  • какао-порошок (без добавок) — 75 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • пищевая сода — 1/2 ч. л.;
  • мелкая морская соль — 1/4 ч. л.;
  • куриное яйцо крупное — 3 шт.;
  • кондитерский сахар —150 г;
  • неочищенный сахар мусковадо — 80 г;
  • оливковое масло — 100 мл;
  • ванильный экстракт — 2 ч. л.;
  • кефир (несладкий) — 250 мл;
  • кофе растворимый — 1 ч. л.;
  • горячая вода — 100 мл.

Фото: istockphoto.com/Jen Tepp

Для ганаша с розмарином:

  • сливки 33-35-процентной жирности — 200 мл;
  • веточки розмарина — 2 шт.;
  • тёмный шоколад — 200 г;
  • крупная морская соль — щепотка.

По желанию для «лесного» декора вы можете использовать:

  • измельчённые ядра какао-бобов или крошки бисквита/брауни;
  • дроблёный фундук или фисташки;
  • чёрный кунжут;
  • веточки розмарина;
  • шоколадные битые кусочки или шоколадные изюминки;
  • маленькие съедобные цветы;
  • меренговые грибочки.
Для приготовления понадобится форма для выпечки размером примерно 28×23 см.

Способ приготовления

1. Просейте в большую миску муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль.

2. Растворите 1 ч. л. кофе в 100 мл горячей воды.

3. В другой миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавьте оливковое масло, растопленное масло, ваниль, кефир. Перемешайте и затем влейте горячий кофе. Аккуратно смешайте: должно получиться слегка жидкое тесто.

Фото: istockphoto.com/Anna_Shepulova

4. Разогрейте духовку до 190°C или 170°C с конвекцией. Застелите форму пергаментом и смажьте сливочным маслом.

5. Вылейте тесто в форму и выпекайте примерно 30 минут. Проколите бисквит зубочисткой: на ней должны остаться влажные крошки. Достаньте из духовки и остудите его в форме, затем переложите на решётку.

6. Для ганаша в небольшой кастрюле нагрейте сливки с розмарином почти до кипения, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Процедите.

7. Мелко порубите шоколад и выложите в миску. Залейте сливочной массой, добавьте соль и перемешайте до гладкости. Остудите до консистенции, подходящей для намазывания.

8. Нанесите ганаш на охлаждённый бисквит. Украсьте дроблёными ядрами какао, орехами, кунжутом и другим «лесным декором».

Подавайте торт к чаю. Можно добавить к нему взбитые сливки.

Шоколадно-тыквенные чизкейк-попсы

Фото: istockphoto.com/5second

Идеальный вариант для фуршета или завершения ужина с кофе. Знакомый кремовый вкус чизкейка, который можно держать в руках и есть без ложки.

Порции: 18-20 шт.

КБЖУ на 100 г:

Калории: 325 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 22 г

Углеводы: 26 г

Ингредиенты

Для основы:

  • сливочный сыр (крем-чиз комнатной температуры) — 200 г;
  • тыква — 220 г;
  • сахар — 60 г;
  • корица молотая — 1/2 ч. л.;
  • мускатный орех — щепотка;
  • имбирь молотый — 1/4 ч. л.;
  • ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
  • куриное яйцо — 1 шт.

Фото: istockphoto.com/Drbouz

Для глазури:

  • тёмный или молочный шоколад — 200 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • кокосовое масло — 1 ч. л. (по желанию).

Дополнительно:

  • палочки для леденцов или деревянные шпажки — 18-20 шт.;
  • крошка орехов и (или) кокоса, сахарные декоры — для посыпки (по желанию).
Для приготовления вам понадобится форма для выпечки размером 20×20 см.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 190°C.

2. Нарежьте тыкву крупными дольками, удалите семена и снимите кожуру. Разложите на противне, застеленном пергаментом, и запекайте до мягкости примерно 30 минут.

3. Переложите мякоть тыквы в ёмкость, пюрируйте и остудите.

4. В отдельной миске соедините сливочный сыр и сахар. Взбейте миксером до кремовой текстуры. Добавьте яйцо, тыквенное пюре, ваниль и специи. Пробейте массу до однородности: она должна получиться густой и блестящей.

5. Застелите форму пергаментом и переложите смесь. Разровняйте поверхность.

6. Убавьте нагрев до 160°С и поставьте запекаться примерно на 25 минут. Масса слегка схватится, но останется влажной в центре.

7. Полностью остудите массу, затем уберите в холодильник минимум на два часа или на ночь.

8. Охлаждённый десерт нарежьте кубиками или сформируйте шарики диаметром 3 см. В каждый воткните шпажку или палочку. Уберите в морозилку на 20-30 минут, чтобы они не деформировались при глазировке.

9. Растопите шоколад с маслом на водяной бане до гладкости. При желании добавьте немного кокосового масла для блеска.

Фото: istockphoto.com/prpicturesproduction

10. Окуните заготовку в шоколад, затем аккуратно достаньте и, прокручивая, дайте излишкам стечь обратно в миску.

11. Воткните палочки в стакан или пенопласт. Оставьте при комнатной температуре до застывания или уберите в холодильник на 15 минут.

Украсьте чизкейк-попсы по желанию: орехами, кокосом или цветной посыпкой. Храните в холодильнике до четырёх дней или замороженными — до одного месяца.

Чтобы десерты произвели по-настоящему яркое впечатление и понравились не только вкусом, но и внешним видом, подайте их в соответствующем антураже.

  • Базовый декор — начните с осенних листьев, собранных в букет, и тыкв: это создаст нужное настроение без лишних усилий.
  • Свет и тени — расставьте по дому свечи разной высоты в стеклянных подсвечниках. Мерцающий свет создаст таинственную игру теней на стенах.
  • Главные акценты — дополните оформление тематической посудой и текстилем в чёрно-оранжевой гамме.
  • Сервировка стола — разместите угощения на разных уровнях, используя подставки и многоярусные блюда для визуального эффекта.

Фото: istockphoto.com/svetikd

Соблюдайте «жуткую» цветовую палитру — сочетайте чёрный, оранжевый и глубокий бордовый в сервировке: такие акценты мгновенно создадут нужное настроение. Помните: даже простой декор будет выглядеть эффектно, если дополнить его домашними угощениями, приготовленными с душой.

