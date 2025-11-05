Вместе с тренером рассказываем об особенностях тренировки бёдер и показываем пять упражнений.

Как убрать ямки на ягодицах и сделать эту зону более округлой? Видеоинструкция

Ямки на ягодицах – довольно распространённая особенность фигуры, которую многие хотят убрать тренировками в зале. Улучшить ситуацию можно, но делать это нужно правильно. Рассказываем подробнее про подход к таким занятиям.

О чём расскажем:

Почему появляются ямки на ягодицах?

Максим Оборин тренер с более чем 20-летним стажем, наставник фитнес-школы Evotren «Существует такое явление, как «ямочки на ягодицах». Оно обросло большим количеством мифов, которые вынуждают людей ложиться на операции или тратить большое количество денег на косметологические процедуры. Кроме того, к сожалению, многие инструкторы иногда говорят, что это серьёзная проблема, и заставляют людей тратить много сил на «исправление ситуации».

На самом деле так называемые «ямочки» в области ягодиц в большинстве случаев не являются ни проблемой, ни отклонением. Если посмотреть на анатомию, то заметно, что:

большая ягодичная мышца скорее «вдавленная», нежели выпуклая. Это хорошо видно как на анатомических рисунках, так и на фигурах соревнующихся атлетов в бодибилдинге;

область бёдер сама по себе шире области таза, это нормальное строение человека.

Но есть пара нюансов, которые не совсем подпадают под норму. К таким случаям относятся:

плохая тренированность комплекса ягодичных мышц;

неудачное распределение жировой прослойки;

условный дисбаланс ягодичной области и бёдер.

Остановимся на каждом из аспектов подробнее.

Плохая тренированность ягодичного комплекса

В него входят три мышцы: большая, средняя и малая ягодичные. В большинстве своём люди активно пытаются тренировать исключительно большую ягодичную и, как правило, исключительно в одном её движении – разгибании бедра.

Нередко ситуацию усугубляет подбор упражнений – спортсмены в качестве основного движения выбирают приседания. А они больше направлены на квадрицепс. Как бы вы ни ставили ноги или ни располагали отягощение, основным движением всегда будет разгибание в коленном суставе.

В итоге почти все забывают про среднюю и малую ягодичные мышцы. Они играют важную роль не только в функциональности тела, но и в массивности ягодичной области.

Неудачное распределение жировой прослойки

В этом случае придётся сконцентрироваться на снижении жировой прослойки и на максимально функциональных упражнениях, которые позволят вовлекать в слаженную работу как бедро, так и таз.

Важно, чтобы упражнения выполнялись в разных плоскостях, с разным темпом и подключением всего тела в работу на разных этапах. Это постепенно поможет не убрать ямочки, а сделать фигуру более сбалансированной, что будет смотреться гораздо лучше.

Дисбаланс ягодичной области и бёдер

Когда мы говорим про дисбалансы, часто это совмещение двух вышеперечисленных проблем в дополнении с некорректным распределением тонуса. В такой ситуации одни мышцы перерабатывают в повседневных движениях, а другие недорабатывают.

К перестройке тренировок надо будет добавить ещё и коррекционные упражнения.

Как убрать ямки на ягодицах?

Не стоит забывать, что каждый случай индивидуален и требует анализа. Поэтому полезным будет взять хотя бы час консультации с грамотным тренером. Это сэкономит вам огромное количество времени и сил.

Чтобы определить, что тренер грамотный, просто узнайте у него:

какие мышцы он предлагает тренировать , если он не назовёт те же среднюю и малую ягодичные, не стоит к нему обращаться;

, если он не назовёт те же среднюю и малую ягодичные, не стоит к нему обращаться; каким образом он предлагает строить многоплоскостные движения, если просто предложит стандартные выпады и приседы, стоит усомниться в его компетенции.

Если суммировать все рекомендации в общий алгоритм, следует сделать акцент на функциональных тренировках в интервальном режиме. В основу таких занятий должны входить упражнения глобального характера с периодическими локальными акцентами на ягодичные мышцы.

Не забывайте про плоскости и функционал мышц. У вас должны быть варианты и с разгибанием бедра, и с разгибанием корпуса, и ротационные движения, и набор движений с отведением. Никогда не пропускайте разминку, заминку и коррекционные упражнения. Без них вы можете ухудшить ситуацию.

Упражнения для избавления от ямок

Напоминаем: каждый случай индивидуален, и универсальных способов не существует. Однако есть ряд упражнений, которые помогут начать двигаться в сторону улучшения ситуации с ямочками на ягодицах.

Классическая румынская тяга и румынская тяга на одной ноге с ротацией.

Классический ягодичный мостик и ягодичный мостик на одной ноге.

Отведение ноги лёжа.

Опускание таза стоя на одной ноге.

Болгарские выпады.

Подробнее с комплексом упражнений можно ознакомиться в видео ниже.

К тренировкам необходимо подходить очень внимательно. Поэтому разбирайте каждое упражнение, научитесь чувствовать работу мышц. Тогда походы в зал станут гораздо эффективнее.