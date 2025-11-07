Для горных лыж, бега, велосипеда: как выбрать крутые спортивные очки

Давид Кумаритов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «В мире спорта, где каждая деталь экипировки работает на результат, очки давно перестали быть просто стильным аксессуаром, завершающим образ. Они напрямую влияют на безопасность, здоровье и эффективность тренировок. Попытка сэкономить может обернуться не только дискомфортом, но и серьёзными рисками для зрения».

О чём расскажем:

Многие новички задаются вопросом: почему бы не обойтись обычными солнцезащитными очками? Ответ кроется в фундаментальном различии их предназначения. Повседневные модели — это пассивная защита в городских условиях, в то время как спортивные — активный щит, созданный для высоких скоростей, интенсивных нагрузок, непогоды и иных соревновательных вызовов.

Спортивные очки обеспечивают максимальную концентрацию. Любое, даже мгновенное изменение освещения — например, внезапный блик или порыв ветра с пылью — может ослепить, сбить с ритма и стать причиной потери контроля. Например, в велоспорте это может привести к падению. На трассе для горных лыж — к столкновению с препятствием. На беговой тропе — к вывиху лодыжки.

Фото: Voyagerix / istockphoto.com

Типы спортивных очков

Конструкция очков напрямую зависит от специфики активности, для которой они созданы. Использование неподходящей модели как минимум доставит дискомфорт, а как максимум — сведёт на нет всю защитную функцию.

Для велоспорта

Для велосипедиста очки — это не просто защита от солнца, а важный элемент аэродинамики и безопасности. Ключевые требования здесь — обтекаемая форма, сводящая к минимуму сопротивление ветра, и высочайшая прочность линз. Последние должны быть изготовлены из ударопрочного поликарбоната, чтобы надёжно защищать ваши глаза от насекомых, пыли и мелких камней, вылетающих из-под колёс.

Солнцезащитные очки Demix (для велоспорта и беговых тренировок), 909 руб. Фото: Demix

Не менее важны технологии покрытий. Антифог предотвращает запотевание линз при интенсивной нагрузке, обеспечивая чёткое зрение на протяжении всей поездки. Что касается светопропускания, линзы должны иметь степень затемнения 1-3: тёмные и зелёные — для дневных поездок, оранжевые и жёлтые — для сумерек и пасмурной погоды. Последние усиливают контрастность и улучшают видимость в условиях недостаточного освещения, делая вашу поездку безопаснее.

Для бега

Если для велосипедиста в особой цене обтекаемость, то для бегуна на первое место выходят минимальный вес и надёжная комфортная фиксация. Ничто не может отвлекать от ритма: очки должны сидеть как влитые, не сползая с переносицы и не сдавливая виски даже во время самого интенсивного марафона.

Максимальную универсальность и комфорт бегуну обеспечат модели с поляризационными линзами, которые эффективно гасят неприятные блики, отражающиеся от мокрого асфальта или других поверхностей. Наилучшим решением станут очки со сменными линзами — в вашем арсенале всегда будут варианты для яркого солнца, облачности или вечерних сумерек, что гарантирует идеальную видимость и защиту в любых условиях.

Очки солнцезащитные спортивные NoName Livigno Black, 5391 руб. / «спортмастер» Фото: NoName

Между моделями для бегуна и велосипедиста очень много общего. Часто одна и та же пара может использоваться для обоих видов активности. Единое для них требование — это лёгкая обтекаемая форма, созданная для минимизации сопротивления воздуху на высоких скоростях.

Для зимних видов спорта

Сноубординг, горнолыжный спорт и фрирайд предъявляют самые строгие требования к защите глаз. Здесь на первый план выходит не просто комфорт, а тотальная безопасность. Отражённый свет от снега и льда требует максимальной степени затемнения, потому выбирайте линзы по маркировке в зависимости от ситуации:

S1 — для пасмурной погоды;

S2 — для облачной;

S3 — для солнечной;

S4 — для максимально яркой безоблачной погоды.

В основном производители делают акцент на линзах категории S3, которых в большинстве случаев достаточно для защиты от ослепительного солнца и отражённого от снега и льда света. Кроме того, такие типы линз часто изготавливают с зеркальным напылением, которое отражает солнечные лучи и снижает интенсивность бликов.

Горнолыжная маска Uvex Downhill 2100, 9890 руб. / «АльпИндустрия» Фото: Uvex

Ударопрочность — ещё один критически важный параметр. Линзы должны быть изготовлены из прочного поликарбоната с упрочняющим покрытием, способным выдержать попадание веток, льда или мелких камней.

Именно поэтому в упомянутых зимних дисциплинах спортсмены отдают предпочтение не очкам, а полноценным маскам. Их конструкция обеспечивает лучшее периферическое зрение, полную герметизацию от попадания снега и ледяного ветра, а также часто включает в себя систему вентиляции, предотвращающую запотевание.

Для водных видов спорта

При выборе очков для плавания, кайтсёрфинга и виндсёрфинга ключевым требованием является полная герметичность. Специальные силиконовые или неопреновые уплотнители по контуру оправы обеспечивают плотное прилегание, эффективно предотвращая проникновение воды. Эти материалы отличаются эластичностью и гипоаллергенными свойствами, что исключает раздражение кожи и появление дискомфортных следов после использования.

Для индивидуальной подгонки рекомендуется выбирать модели с системой регулировки переносицы — это позволяет точно настроить посадку с учётом анатомических особенностей. Дополнительным преимуществом обладают очки с UV-фильтрами.

Полумаска для плавания FILA Panoramica Mirror (защита от УФ-лучей), 1399 руб. Фото: FILA

Ключевые характеристики спортивных очков для защиты глаз

При выборе спортивных очков важно понимать назначение ключевых технологий. От этого зависит не только комфорт, но и безопасность во время тренировок. Рассмотрим четыре основных параметра, на которые стоит ориентироваться при покупке.

УФ-защита

Солнечный ультрафиолет — это невидимая, но серьёзная угроза, чье разрушительное воздействие имеет накопительный эффект. Кратковременный дискомфорт — это лишь вершина айсберга; регулярное воздействие УФ-излучения без надлежащей защиты может привести к необратимым изменениям в структуре глаза. Уровень защиты очков невозможно оценить на глазок, а просто затемнённая линза без специального фильтра совсем не спасает.

Единственной гарантией в этом вопросе служит чёткая маркировка на самой модели. Ищите пометки UV400 (блокирует лучи до 400 нм) или 100% UVA/UVB protection. Выбор в пользу проверенных, авторитетных брендов, которые проводят строгие испытания своей оптики, — это осознанная инвестиция. Не стоит экономить.

Маска Uvex Evidnt Attract, 20 999 руб. / «спортмастер» Фото: Uvex

Поляризация

Поляризационные линзы — это высокоточный оптический инструмент, созданный для борьбы с бликами. В отличие от простого затемнения, они оснащены специальным фильтром, который работает как микроскопический барьер.

Внутренняя структура линзы содержит плёнку с вертикально ориентированными щелями. Этот фильтр избирательно блокирует поляризованный свет, отражающийся от мокрого асфальта, водной глади или снежного наста. В результате вы получаете не просто комфорт, а кристально чёткую, лишённую помех картинку.

Эта технология незаменима для скоростных дисциплин, где от быстроты реакции зависит безопасность: в велоспорте, горнолыжном спорте, сноуборде и виндсёрфинге.

Антифог (противотуманное покрытие)

Антифог представляет собой покрытие из гидрофобной жидкости, которое отталкивает молекулы воды, предотвращая их задерживание на линзе. Технология демонстрирует максимальную эффективность именно в условиях, способствующих образованию конденсата, — высокой влажности, пасмурной погоды и резких перепадов температур.

Для поддержания рабочих характеристик моделей с этим покрытием рекомендуется бережный уход: протирание только специальными салфетками, исключение абразивных средств и своевременное увлажнение линз чистой водой после использования в солёной морской среде.

Антифог Joss, 370 руб. / wildberries Фото: Joss

Устойчивость к удару

В активных видах спорта, где неизбежны падения, столкновения с ветками или попадания мелких камней, ударопрочность очков переходит из разряда желательных характеристик в категорию обязательных. Это ваша основная защита от получения серьёзной травмы глаз.

Настоящим знаком качества служит соответствие международному стандарту EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015. Данный протокол испытаний гарантирует, что фильтрующий материал линз обладает высочайшей прочностью, их поверхность и оптические свойства не пострадают при ударе, а значит, вы будете надёжно защищены без ущерба для чёткости зрения.

Маска Marker Squadron+, 22 399 руб. / «спортмастер» Фото: Marker

Форма и размер оправы

Представьте: вы на середине интенсивной тренировки, но всё, о чём можете думать, — это очки, которые сползают и вот-вот упадут, или, что ещё хуже, дужка, которая невыносимо давит на висок. Чтобы избежать этого, к выбору оправы стоит подойти так же внимательно, как к выбору кроссовок.

Очки должны плотно прилегать к лицу, не оставляя следов на переносице и не впиваясь в виски. Они должны держаться уверенно даже при самых резких движениях, позволяя вам забыть об их существовании и полностью сосредоточиться на процессе.

Солнцезащитные очки Smith VERT, 24 200 руб. / «ТриалСпорт» Фото: Smith

Когда речь заходит о форме, это не только вопрос стиля. Верно подобранная оправа — это ваш чистый и ничем не ограниченный обзор. Она не должна создавать слепых зон или искажать картинку по краям. Единственный способ проверить это — примерка. Не полагайтесь на красивые фото в интернете.

Материалы линз

При выборе спортивных очков важно понимать, что от материала линз и дополнительных технологий зависит не только комфорт, но и безопасность во время тренировок.

Стеклянные линзы не используются в спортивных очках из-за чрезмерного веса и повышенной травмоопасности. При разрушении стекло образует опасные осколки, что недопустимо в условиях активных тренировок.

Вместо стекла используются поликарбонатные линзы. Они обеспечивают качественное изображение, сопоставимое со стеклом, при значительно меньшем весе и повышенной безопасности. При ударе они не раскалываются на острые осколки, что делает их оптимальным выбором для активного спорта.

Выбор линз для разных условий

Чтобы ваши тренировки были комфортными и безопасными при любом освещении, ключевое значение имеет правильный выбор линз. Уровень их затемнения стандартизирован и классифицируется по категориям светопропускания. Это ваш главный ориентир.

На одном конце шкалы находятся полностью прозрачные линзы (S0), идеальные для пасмурной погоды или занятий в сумерках, а на другом — максимально затемнённые модели (S4), созданные для экстремально яркого солнца в горах или на воде.

Универсальным решением могут показаться фотохромные линзы, которые автоматически подстраиваются под интенсивность освещения. Однако важно помнить, что с наступлением вечера они могут затемняться недостаточно быстро или, наоборот, оставаться слишком тёмными, что создаёт риски.

Для тех, кто ценит полный контроль над ситуацией в любых, даже самых изменчивых условиях, оптимальным решением станет система со сменными линзами. Это очень удобно: можно установить жёлтые линзы для улучшения контрастности в туман или поменять их на поляризованные тёмные для полуденной жары.

Фото: Halfpoint / istockphoto.com

Дополнительные функции

Когда базовые требования к спортивным очкам удовлетворены, наступает время подумать о дополнительных возможностях. Например, для высокоинтенсивных тренировок можно выбрать модель с системой вентиляции, чтобы предотвратить запотевание и попадание пота в глаза. Для людей с нарушениями зрения можно подобрать спортивные очки с диоптриями. А вот очки со встроенными камерами и функциями лучше не покупать. Они достаточно тяжёлые и громоздкие, а качество изображения оставляет желать лучшего.

Выбирая дополнительные функции, стоит честно оценить свои реальные потребности. Часто оказывается, что продуманная вентиляция и коррекция зрения приносят гораздо больше пользы, чем самые продвинутые, но ещё несовершенные смарт-технологии.

Бюджет и бренды

Выбор спортивных очков часто ставит перед вопросом: на чём можно сэкономить, а на чём точно не стоит? Давайте разберёмся, что скрывается за разными ценовыми категориями.

Формируя бюджет, важно учитывать частоту и интенсивность ваших тренировок. Для любого вида спорта существует широкий выбор моделей — от доступных за 2000 рублей до премиальных за 30 000 рублей. Однако именно в диапазоне от 10 000 до 12 000 рублей начинаются ощутимые улучшения в качестве. Здесь вы получаете не просто аксессуар, а профессиональный инструмент с продуманной эргономикой, качественными материалами и продвинутыми оптическими технологиями. За эти деньги появляются такие опции, как системы со сменными линзами для разных условий освещения.

Среди бюджетных брендов (до 5000 рублей) хорошо зарекомендовали себя Demix и Kappa — они предлагают надёжные базовые модели для начального и среднего уровня тренировок.

Солнцезащитные очки Demix, 909 руб. Фото: Demix

В среднем ценовом сегменте (от 5000 до 15 000 рублей) стоит обратить внимание на Polaroid, известный своими технологиями защиты глаз и продуманной эргономикой.

Солнцезащитные очки женские Polaroid, 3199 руб. / «спортмастер» Фото: Polaroid

В премиальном классе (от 15 000 рублей) лидерами остаются Oakley со своими инновационными разработками и культовым дизайном, Uvex — эталон немецкого качества и безопасности, а также Salomon, специализирующийся на горных и беговых видах спорта.

Очки Oakley Bxtr Matte, 24 710 руб. / sport marafon Фото: Oakley

Выбирая очки проверенного бренда в своей ценовой категории, вы инвестируете не только в имя, но и в тщательно протестированные технологии, качественные материалы и в уверенность во время тренировок.

Где покупать?

Ответ однозначен: только в офлайн-магазине. Никакие онлайн-обзоры, размерные сетки и виртуальные сервисы не заменят реальной примерки. Вы должны почувствовать, как очки сидят на переносице, не ограничивают ли они обзор, не давят ли дужки.

Обязательно имитируйте движения своего вида спорта: наклоните голову, покрутите ею из стороны в сторону, попрыгайте. Очки не должны съезжать и смещаться. Только так можно сделать по-настоящему правильный выбор. Покупка в офлайне также даёт возможность получить квалифицированную консультацию продавца и сразу же проверить все регулировки.

Выбирая спортивные очки, вы инвестируете в свой комфорт, безопасность и спортивные результаты. Правильная модель сочетает надёжную защиту, продуманную эргономику и технологии, соответствующие вашему виду активности. Помните: лучшие очки — те, о которых вы забываете во время тренировки — они становятся естественным продолжением вас, позволяя полностью сосредоточиться на достижении спортивных целей.