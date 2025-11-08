Какие вязаные шапки сейчас в тренде: модели, цвета, примеры звёзд спорта

Вязаные шапки давно стали частью базового гардероба. Они легко сочетаются с любой верхней одеждой. Такой аксессуар поможет сохранить здоровье и станет отличным дополнением осеннего или зимнего образа. Особенно если вы хотите добавить в лук нотку спорта. Именно среди трикотажных моделей нужно искать шапку, которая создаст подобный настрой.

Елена Висангириева фэшн-стилист, модный эксперт, креативный директор «Модные тенденции меняются каждый сезон, и дизайнеры предлагают всё новые варианты головных уборов. Выбирайте на свой вкус, но помните, что не каждая стильная шапка сохраняет тепло».

О чём расскажем:

Спортивные вязаные шапки

Вязаные шапки пришли в повседневную моду преимущественно из спорта. Классические модели были базовой частью экипировки. С добавлением разных декоративных элементов и изменениями фасонов шапки стали не только защитой от ветра и холода, но и стильным аксессуаром. Поэтому и сейчас в списке модных вязаных шапок мы видим много спортивных моделей.

Бини

Изначально эта шапка пользовалась популярностью у рабочих (в 1920-е годы в Англии), потом её стали носить студенты. А уже в XX веке бини полюбили спортсмены. Сегодня такая модель считается универсальной.

Простые и удобные шапки-бини плотно прилегают к голове, обеспечивают максимальную защиту от холода. Отличаются минималистичным дизайном и подходят практически ко всей верхней одежде. У этих моделей нет помпонов или завязок. Обычно они имеют слегка удлинённый крой. Его можно носить с подворотом или без, однако тогда шапка будет визуально удлинять голову.

Футболист Дэвид Бекхэм в шапке-бини Фото: Raymond Hall/Getty Images

Докеры

Шапки-докеры похожи на классические бини, но без удлинённого кроя. Эти модели почти всегда производят с отворотом. Они идеально подходят для ранней осени, однако для холодов не годятся. Докеры выглядят стильно, защищают кожу головы, но уши останутся мёрзнуть на улице.

Футболист Дэвид Бекхэм в шапке-докер Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Шапки с помпоном

Эти шапки, как и бини, изначально больше относились к военной форме. Однако в XX веке их облюбовали лыжники и футбольные фанаты.

Сегодня это классический вариант, подходящий практически к каждому стилю одежды. В женском гардеробе такие шапки мило смотрятся как с повседневными вещами, так и с нарядными комплектами. Большие пушистые помпоны добавляют образу игривость и оригинальность.

Боец Конор Макгрегор в шапке с помпоном Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Мужчины могут носить такую шапку, не теряя спортивного настроя. Как это делает, например, боец Конор Макгрегор.

Балаклавы

И здесь всё начиналось с военных. Потом балаклава перекочевала в зимние виды спорта и уже благодаря им обрела свою популярность. Сегодня этот вариант головного убора вышел далеко за пределы спортивного гардероба.

Изначально балаклавы были элементом спортивной экипировки Фото: satamedia/ istockphoto.com

В повседневных образах балаклавы оказались на новой волне популярности около трёх лет назад. Они встречаются даже в элегантных комбинациях с платьями и оверсайз-пальто. Особенно распространены стали асимметричные или удлинённые модели с рогами, заячьими ушами, жемчужными обвесами, цепями и булавками. Модели с плотной вязкой хорошо сохраняют тепло, обеспечивают защиту шеи и головы.

А что ещё, если не спорт?

Сегодня вязаные шапки — это не только про спорт. Есть самые разные стилистические решения. И очень много среди них женских.

Береты

Береты придают элегантность и утончённость любому наряду. Они сочетаются с разными стилями одежды, но плохо сохраняют тепло. Такой вариант подойдёт на раннюю осень и мужчинам, и женщинам. Особенно стильно береты смотрятся с объёмными пальто и кожаными куртками.

Чепцы

Зимние чепцы аккуратные и удобные, часто украшенные пайетками или стразами. Современные модели подходят даже для официальных мероприятий.

Косынки

Вязаные косынки ярких оттенков стали универсальным акцентом в осенних и зимних образов. На холодную погоду подойдут модели с плотной вязкой и хорошей фиксацией на голове. Косынки также можно повязать как шарф или даже пояс поверх брюк, пиджака.

Модные цвета

Рассмотрите белый, кремовый, серый, бежевый или даже чёрный. Нейтральные оттенки универсальны. Их легко сочетать с любым стилем одежды.

Для зимних прогулок и активного отдыха подойдут яркие модели со светоотражающими элементами. Плотно прилегающая к голове шапка защитит спортсменов от ветра. Рассмотрите оранжевые, жёлтые, красные варианты экипировки.

Футболист Том Брэди в яркой шапке с помпоном Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В нежных и женственных образах хорошо будут смотреться пастельные цвета. Дайте шанс лавандовому, мятному или персиковому оттенку. Также популярна пыльная роза.

Если у вас однотонная верхняя одежда, можно добавить яркий акцент. Разбавить серые будни поможет бордовый, изумрудный или насыщенный синий.

Материалы вязаных шапок

Натуральная шерсть отлично сохраняет тепло и отводит влагу от кожи головы. Если ваша шапка из меха мериноса, альпаки, верблюда или овцы, она точно обеспечит сухость и комфорт.

Материал ангора отличается лёгкостью и теплотой. Он создаёт воздушную прослойку между своих волокон, удерживающую тепло.

Кашемир хоть имеет тонкое и лёгкое волокно, но очень хорошо согревает голову и защищает от ветра.

Акрил имитирует волокна шерсти. Этот синтетический материал не такой дышащий, как натуральные. Однако он долговечнее и дешевле.

Флис используется как подкладка внутри шапок, улучшает теплозащитные характеристики и повышает комфорт.

Смесь хлопковых волокон с натуральной шерстью придаёт изделию лёгкость, прочность и хорошие теплоизоляционные качества.

Шапки могут быть выполнены из качественного материала, но плохо греть из-за крупной вязки. При выборе головного убора обратите внимание на качество и плотность пряжи, наличие дополнительного утепления (например, флисового слоя).

Дополнения вязаных шапок

Подкладка

Многие модели имеют мягкий внутренний слой, предотвращающий раздражение кожи головы. Он может быть выполнен из другого материала, например, флиса или хлопка, что улучшает теплоизоляционные свойства и повышает уровень комфорта. Это особенно важно для тех, кто носит очки. Мягкость позволяет избежать давления на уши.

Отстёгивающиеся элементы

Некоторые модели оснащены съёмными ушками или козырьком, что позволяет адаптировать шапку к различным погодным условиям. Например, в солнечную погоду можно снять козырёк, а в ветреную – закрепить дополнительные защитные элементы.

Водоотталкивающая пропитка

Для защиты от влаги некоторые производители обрабатывают поверхность шапки специальными составами, предотвращающими проникновение воды внутрь изделия.

Некоторые шапки пропитаны водоотталкивающим веществом Фото: Zinkevych/ istockphoto.com

Бренды

Вязаные шапки можно найти практически в любом магазине одежды. Экипировку лучше подбирать у спортивных брендов. Стильные шапки можно найти и в массмаркете, и в локальных шоурумах, и даже у частных лиц, которые увлекаются вязанием.

Спортивные марки:

Canterbury;

Under Armour;

adidas;

Nike;

Patagonia;

The North Face.

Марки повседневной одежды:

Kangol;

Tommy Hilfiger;

HENDERSON;

superdry;

United Colors of Benetton;

Fred Perry;

Verloop;

Lacoste.

Эти бренды предлагают широкий выбор качественных моделей.

Как выбрать вязаную шапку?

Выбор вязаной шапки зависит от множества факторов, включая форму лица, личные предпочтения и стиль. Правильно подобранная модель головного убора подчёркивает индивидуальные черты и создаёт гармоничный образ. Чтобы найти подходящую мужскую или женскую шапку на зиму, определитесь с типом внешности.

По форме лица

Круглое лицо

Если ваше лицо имеет округлые контуры, выбирайте шапки, которые визуально удлинят форму головы. Объёмные вязаные шапки с высоким верхом помогают сбалансировать круглую форму. Асимметричная форма отвлекает от несовершенств.

Для круглого лица подойдут шапки с объёмными узорами или небольшим козырьком, высокие береты, модели с помпоном сбоку.

футболист Златан Ибрагимович в шапке-бини Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Овальное лицо

Овал — это универсальная форма лица. К ней подходят практически любые виды шапок. Наиболее выигрышно смотрится умеренно лаконичный дизайн без чрезмерного объёма. Он сохранит природную привлекательность овала.

Квадратное лицо

Квадратное лицо характеризуется чёткими линиями нижней челюсти и широким лбом. Здесь оптимальна мягкая вязка с небольшими деталями. Например, тонкий ободок или небольшой помпон. Так удастся смягчить резкие линии.

Слегка наклонённая вперёд шапка создаст плавные переходы и уменьшит жёсткость черт. К квадратному лицу подойдут мягкие трикотажные шапки с закруглёнными краями, вязаные модели с мягким козырьком.

Сердцевидное лицо

Обладателям сердцевидной формы лица следует выбирать головной убор, закрывающий лоб и уши. Рассмотрите модели с широким нижним краем, свободные вязаные шапки-платки или тюрбан. Декор придаёт равновесие сердцевидному контуру.

баскетболист Леброн Джеймс в акцентной шапке с отворотом Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Практические советы

Примеряйте разные фасоны

Пробуйте разные модели, даже если кажется, что они вам ни за что не подойдут. Сфотографируйте себя и сравните. Так вы поймёте, какой фасон подходит именно вашему лицу.

Выбирайте цвет осознанно

Яркая шапка привлекает внимание к нужным зонам лица, помогая скорректировать восприятие пропорций. Если у вас длинные волосы, выбирайте шапки, которые позволяют свободно собирать хвост или пучок. Короткая стрижка лучше сочетается с облегающими моделями.

Блондинки выглядят особенно привлекательно в ярких оттенках, таких как красный или синий. Брюнеткам больше идут тёплые тона: коричневый, бежевый, тёмно-зелёный.

Экспериментируйте с высотой посадки

Одна и та же шапка, надетая чуть выше или ниже, может выглядеть совершенно иначе на одном и том же лице.

Вязаные шапки остаются важной частью моды 2025 года. Они не только защищают от холода, но и позволяют экспериментировать с образом, подчёркивая индивидуальность. Современные тенденции предлагают широкий выбор моделей и материалов, благодаря чему каждый может подобрать идеальный аксессуар.