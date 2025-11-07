Капитан Америка, наёмник и хакер: 11 фильмов с Крисом Эвансом

Имя Криса Эванса ассоциируется прежде всего с ролями в супергеройских фильмах. Капитан Америка в исполнении актёра – воплощение современного сверхчеловека, так полюбившегося миллионам поклонникам киновселенной Marvel.

О чём расскажем:

Биография Криса Эванса

Крис Эванс родился 13 июня 1981 года в Бостоне, штате Массачусетс. У него есть две сестры, Карли и Шанна, и брат Скотт, который пошёл по стопам Криса. Благодаря своей матери, художественному руководителю местного молодёжного театра, будущий актёр впитал страсть к киноискусству. Уже с ранних лет Крис всерьёз увлёкся музыкальным театром. Так, будучи школьником, он впервые вышел на театральную сцену, сыграв в постановке «Прощай, птичка». Ближе к концу выпускного класса Крис Эванс начал посещать Институт театра и кино Ли Страсберга.

Дебют Эванса на киноэкранах случился в 1997 году: именно тогда он появился в небольшом эпизоде в короткометражном фильме «Биоразнообразие: без ума от жизни!». А первую крупную роль в настоящем кино актёр исполнил в картине «Новички» тремя годами позже. Практически сразу Эванс приступил к работе в сериале «Противоположный фильм» и параллельно снялся в подростковой картине «Недетское кино». Хоть фильм и оказался провальным, но принёс неплохие сборы и позволил Крису громко заявить о себе в мире шоу-бизнеса.

Привлекательная внешность позволила Крису снова погрузиться в мир подросткового кино. В 2004 году на экраны вышла картина «Высший бал», а после – боевик «Сотовый», где его коллегами стали Джейсон Стэйтем и Ким Бейсингер.

Крис Эванс Фото: Sebastian Reuter/Getty Images

Настоящий успех пришёл к Эвансу в 2005 году, после съёмок в супергеройском фантастическом фильме «Фантастическая четвёрка», где актёр исполнил роль Человека-Факела. Через два года Крис вновь вернулся на экраны в продолжении картины «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера». Параллельно актёр пробовал свои силы в озвучивании. Персонаж Кейси Джонс из анимационного фильма «Черепашки-ниндзя» говорит голосом Криса Эванса.

Помимо супергеройской тематики, звезда активно снимался в романтических комедиях. В фильме «Дневники няни» Эванс исполнил роль парня Скарлетт Йоханссон. Хоть комедия и понравилась публике, Крис всё-таки акцентировался на фантастических боевиках и детективах.

Переломный момент в карьере случился в 2010 году, когда Крис подписал многообещающий контракт с кинокомпанией Marvel на несколько фильмов подряд, где он должен быть сыграть Капитана Америку – Стива Роджерса. Как позже признался сам Крис, он не был в восторге от предложения и уже думал отказаться, но общение с Робертом Дауни-младшим заставило его передумать. И не зря: несмотря на многие значимые работы, Эванс полюбился зрителям исключительно благодаря ролям в фильмах Marvel.

Первой картиной из всей серии стала «Первый мститель», а через год последовали «Мстители». Для роли Стива Роджерса Эванс три месяца усиленно тренировался и изучал боевые сцены. Старания не прошли даром: работа актёра высоко оценилась зрителями, а сам Крис уверенно заявил, что эта роль – его любимая из всех. В последующих годах вышли ещё два фильма: «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый Мститель: Противостояние».

Кадр из фильма «Первый мститель» Фото: «Кинопоиск»

Спорт и питание

В детстве Крис не проявлял себя в спорте. Под руководством матери начал практиковать чечётку, но танцы его не привлекали. Зато он обожал походы, мог на несколько дней отправиться в лес с минимальным набором продуктов и вещей для выживания. Испытывал себя, покорял местные горы и скалы. Такая самоотверженность пригодилась ему при подготовке к роли Стива Роджерса. Подписанный контракт обязывал быть не просто в идеальной, а в супергеройской форме!

Крис буквально жил тренировками, занимался по шесть дней в неделю. Главной задачей было набрать порядка 15 кг мышечной массы.

«В тот момент я решил поменять свою жизнь на 180 градусов и дал возможность тренеру делать с моим телом всё, что он считает нужным. Каждый раз, уходя с тренировки и чувствуя, как ноет всё тело, я думал о том, что меня сейчас вырвет. Я ненавидел тренера, мысленно посылал его ко всем чертям. Я ненавидел этот фильм, еду, Капитана Америку, его дурацкий костюм и щит. Единственное, о чём я мечтал, это лечь спать и проспать не меньше недели», – делился актёр.

В 2022-м журнал People назвал Криса Эванса «Самым сексуальным мужчиной года».

Личная жизнь Криса Эванса

Крис встречался с актрисами Джессикой Бил, Минкой Келли, Дженни Слейт. А с 2023 года он состоит в отношениях с Албой Баптиштой, с которой Крис сыграл скромную свадьбу. На днях его возлюбленная подарила 44-летнему актёру долгожданного первенца: у пары родилась дочь, имя новорождённой не разглашается.

Крис Эванс и Алба Баптишта Фото: Amy Sussman/Getty Images

Фильмы с Крисом Эвансом

Актёр признавался, что немного устал от образа супергероя и несколько раз кардинально менял амплуа.

«Сотовый», США, Германия, 2004 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Дэвид Р. Эллис

Главные актёры: Ким Бейсингер, Крис Эванс, Джейсон Стэйтем

Возрастные ограничения: 18+

Крис исполнил роль Райана, парня, который случайно отвечает на звонок похищенной преступниками женщины. Джессика оказывается заложницей, и единственным шансом на спасение становится совершенно незнакомый ей Райан. Он прилагает все усилия, чтобы найти Джессику и спасти её сына и мужа.

Эванс исполнил абсолютно все трюки в кино – даже самые опасные. Для этого он поступил в каскадёрскую школу и на протяжении полутора месяцев обучался рискованному ремеслу.

Кадр из фильма «Сотовый» Фото: «Кинопоиск»

«Фантастическая четвёрка», США, 2005 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Тим Стори

Главные актёры: Йоан Гриффит, Джессика Альба, Крис Эванс

Возрастные ограничения: 12+

Роль Джонни Шторма должен был сыграть Пол Уокер, но Крис покорил режиссеров своим обаянием и физическими данными. Специально для образа Человека-факела он проводил в спортзале по несколько часов в день.

В 2007-м вышло продолжение «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера». Несмотря на обилие спецэффектов и старания актёров превзойти себя в боевых сценах, работа получила негативные отзывы критиков, которые считали его больше подростковым фильмом, нежели полноценной фантастикой.

Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка» Фото: «Кинопоиск»

«Пекло», Великобритания, США, 2007 год

Жанр: фантастика, триллер

Режиссёр: Дэнни Бойл

Главные актёры: Киллиан Мерфи, Роуз Бирн, Крис Эванс

Возрастные ограничения: 18+

Человечество оказывается на грани вымирания, Солнце постепенно гибнет, и задача команды астронавтов – доставить на него ядерный заряд. Взрыв бомбы должен заново воспламенить гаснущее Солнце. Однако на своём пути команды слышит позывные о помощи предыдущего корабля, отправленного с этой целью и пропавшего без вести.

Для съёмок сложной сцены, где герой Эванса ремонтирует корабль, актёру пришлось залезать в ледяную воду. И всё для того, чтобы изо рта шёл настоящий пар. И так – дубль за дублем. В конечном счёте бедный Крис даже говорить не мог – так сильно стучали зубы.

Кадр из фильма «Пекло» Фото: «Кинопоиск»

«Первый мститель», США, 2011 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Джо Джонстон

Главные актёры: Крис Эванс, Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс

Возрастные ограничения: 12+

Персонаж Капитан Америка был создан в 1941 году писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби. Любопытно, но Крис Эванс отказывался от роли трижды. До тех пор, пока не поговорил с режиссёром картины и продюсерами. После встречи он дал согласие на работу в фильме.

Изначально на роль Капитана Америка претендовал Себастьян Стэн. Однако продюсеры отвели ему роль другого персонажа, Баки Барнса. В 2014 году вышло продолжение «Первый мститель: Другая война», а в 2016-м – третья часть «Первый мститель: Противостояние».

Кадр из фильма «Первый мститель» Фото: «Кинопоиск»

«Мстители», США, 2012 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Джосс Уидон

Главные актёры: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт

Возрастные ограничения: 12+

Грандиозное перевоплощение персонажей из всеми известных комиксов так полюбилось зрителям, что фильм собрал в мировом прокате свыше $ 1 млрд. Столь рекордный гонорар превзошёл все ожидания и поставил «Мстителей» на 11-е место среди всех фильмов в мире. Кроме того, для Marvel этот фильм стал первым с таким внушительным сбором.

Далее последовали «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Актёры настолько сдружились, что к концу съёмок Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Джереми Реннер, Роберт Дауни-младший и Крис Хемсворт сделали своеобразные татуировки – отсылки к «Мстителям». Марк Руффало отказался от затеи, хотя коллеги его уговаривали.

Кадр из фильма «Мстители: Финал» Фото: «Кинопоиск»

«Сквозь снег», Южная Корея, Чехия, 2013 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Пон Джун-хо

Главные актёры: Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон

Возрастные ограничения: 18+

Создатели фильма построили более 500 метров декораций поезда – именно в нём происходят события после масштабной техногенной катастрофы. В первых вагонах поезда, который мчится без остановки по трансъевразийской магистрали, живёт элита.

В последних еле выживают простые люди, умирающие от голода и болезней. Однажды Кёртис поднимает бунт и ведёт за собой толпу мятежников. Им нужно пройти весь поезд, противостоя убийцам и охране, чтобы добраться до правящей элиты.

Кадр из фильма «Сквозь снег» Фото: «Кинопоиск»

«Одарённая», США, 2017 год

Жанр: драма

Режиссёр: Марк Уэбб

Главные актёры: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдси Дункан

Возрастные ограничения: 12+

В драматическом фильме Крис исполнил роль Фрэнка Адлера, который в одиночку воспитывает маленькую племянницу Мэри. Девочка обладает уникальным математическим талантом и удивляет своих школьных преподавателей. Но Мэри хочет взять под опеку её строгая бабушка.

На съёмках фильма Крис и актриса Дженни Слейт (она играла учительницу Мэри) закрутили роман и встречались около года.

Кадр из фильма «Одарённая» Фото: «Кинопоиск»

«Достать ножи», США, 2019 год

Жанр: детектив, комедия

Режиссёр: Райан Джонсон

Главные актёры: Дэниел Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис

Возрастные ограничения: 18+

В супергеройских фильмах Эванс предстаёт в образах отважных и сильных персонажей, готовых дать отпор врагу. Но в этот раз актёр примерил на себя роль избалованного богача, который с первых же минут отталкивает своим характером и манерой общения. Работа Криса высоко оценилась критиками и позволила ему отойти от клише вечного супергероя.

Кадр из фильма «Достать ножи» Фото: «Кинопоиск»

«Серый человек», США, Чехия, Великобритания, Канада, Таиланд, Дания, Франция, Камбоджа, Вьетнам, 2022 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Джо Руссо, Энтони Руссо

Главные актёры: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас

Возрастные ограничения: 16+

Крис Эванс исполнил отрицательную роль – психопата-наёмника Ллойда Хансена, который охотится за спецагентом Куртом Джентри (Райан Гослинг), так называемым Серым человеком. Изначально Крис должен был воплотить образ положительного героя, а Гослинг – стать злодеем. Но актёр так хотел почувствовать себя в шкуре мерзавца, что уговорил режиссёра поменять их местами.

Кадр из фильма «Серый человек» Фото: «Кинопоиск»

«Без ответа», США, 2023 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Декстер Флетчер

Главные актёры: Крис Эванс, Ана де Армас, Эдриан Броуди

Возрастные ограничения: 16+

Герой Криса – Коул – влюбляется в красавицу Сэди, не зная о том, что она секретный агент. Невольно Коул становится её напарником в спасении мира.

Забавно, что Криса изначально пригласили с учётом, что в фильме будет сниматься Скарлетт Йоханссон. Режиссёр решил, что Капитан Америка и Чёрная вдова будут интересно смотреться в качестве влюблённой пары. Но, увы, актриса не смогла принять участия в съёмках из-за занятости в других проектах.

Кадр из фильма «Без ответа» Фото: «Кинопоиск»

«Миссия: Красный», США, Канада, 2024 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Джейк Кэздан

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью

Возрастные ограничения: 16+

Злоумышленник похищает Санта Клауса, и, значит, Рождество под угрозой. Найти волшебника могут только начальник службы безопасности Северного полюса Каллум Дрифт (Джонсон) и изворотливый хакер Джек О’Мэлли (Эванс).

Режиссёр несколько раз пожалел, что пригласил в фильм Дуэйна Джонсона. Тот постоянно опаздывал на съёмки, работу сворачивали – в итоге это всё влетело в копеечку, а именно в $ 50 млн.

Кадр из фильма «Миссия: Красный» Фото: «Кинопоиск»