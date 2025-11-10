От фабрики носков до партнёра крупнейших футбольных клубов: история бренда Kappa

История бренда Kappa началась в 1916 году. Тогда в итальянском Турине была создана компания, которая занималась производством нижнего белья. В отличие от своих конкурентов, она лишь со временем пришла в спортивную нишу рынка одежды и обуви, однако постепенно встала в один ряд с настоящими гигантами этой сферы.

Сегодня компания может похвастаться многомиллионными оборотами, популярностью во всём мире и сотрудничеством со звёздами большого спорта. Но с чего же всё-таки началась её история и как она развивалась?

Бутик бренда Kappa Фото: fantastika-nn.ru

Первые шаги в бизнесе

В 1916 году в самый разгар Первой мировой войны Италия переживала тяжёлые времена. Несмотря на это, местные предприниматели всеми силами пытались сохранять старые и развивать новые производства в различных сферах. Так, в Турине появилась фирма Societa Anonima Calzificio Torinese.

Её основали бизнесмены, заметившие стремительно растущий спрос на текстильные изделия. Предприниматели решили сфокусироваться на производстве товаров первой необходимости — нижнего белья, которое шилось небольшими объёмами и поставлялось на местный рынок. В те годы многие итальянские компании действовали по аналогичной схеме — выпускали то, что действительно пользовалось спросом и отличалось высоким качеством.

Достаточно быстро основатели бренда Societa Anonima Calzificio Torinese поняли, что эта ниша закована в слишком жёсткие рамки. Производство только нижнего белья не позволяло компании расти и конкурировать с более крупными игроками рынка. В конце 1920-х годов было принято решение о перестройке внутренних процессов производства.

Фабрика Societa Anonima Calzificio Torinese Фото: museotorino.it/basic.net

Компания прошла ребрендинг. Новую фирму назвали простой аббревиатурой M.C.T., которая расшифровывается как «Maglificio Calzificio Torinese». В этот период на производстве начались эксперименты с ассортиментом и были выпущена первая верхняя одежда и аксессуары под именем нового бренда. Такой шаг позволил компании укрепить позиции на рынке и сделать вклад в дальнейшие ещё более серьёзные перемены.

В послевоенные годы M.C.T. продолжала развиваться, фокусируясь на качестве и инновациях. Турин как центр итальянской моды и промышленности был идеальной средой для роста бренда. Компания инвестировала в новые технологии производства, что позволило улучшить качество тканей и расширить линейку продуктов.

Легендарное название и большой успех

Ключевой поворот в истории бренда произошёл в 1960-х. Это была эпоха больших культурных потрясений, когда молодёжь по всему миру искала новые формы самовыражения. Компания решила выйти за рамки традиционного производства и занялась выпуском универсальной одежды, которую могли носить и мужчины, и женщины.

Это был по-настоящему революционный шаг. Унисекс-линейка, предназначалась для молодой аудитории, которая хотела носить удобную, функциональную одежду без гендерных ограничений. В то время общество даже на Западе ещё строго разделяло мужскую и женскую моду. Бренд M.C.T. же предложил нечто свежее — одежду, которая объединяла, а не разделяла.

Одежда бренда M.C.T. Фото: KAPPA

Чтобы сделать акцент на своём новом подходе, компания прошла ещё один ребрендинг и обзавелась новым именем — Kappa. Название было выбрано не случайно: оно символизировало греческую букву «каппа», которая часто ассоциируется с переменами и инновациями.

Фокус в производстве сместился на одежду, подходящую для различных видов спорта. В ассортименте появились товары для футбола, бега, баскетбола и других активностей. Это было время, когда спорт становился массовым. Люди искали бренды, которые могли бы стать частью их активного образа жизни. Таким образом, Kappa быстро завоевала популярность среди молодёжи.

Важную роль в продвижении новинок сыграл известный дизайнер Оливер Тоскани. Этот талантливый креативщик, известный своими провокационными кампаниями для других брендов, принёс в Kappa свежий взгляд. Тоскани разработал визуальный стиль фирмы, который подчёркивал её современность и бунтарский дух. Благодаря этому сотрудничеству компания вышла на новый уровень.

Kappa и футбол

Всего за несколько лет бренд стал одним из основных партнёров крупнейших футбольных клубов Италии. В разные периоды с Kappa сотрудничали такие команды, как «Милан», «Рома» и, конечно, туринский «Ювентус». Эти партнёрства были не просто коммерческими сделками — они отражали глубокую связь бренда с итальянской культурой и спортом.

Завоевав любовь среди итальянских футболистов, компания решила расширять свои горизонты. Сотрудничество с нидерландским клубом «Аякс» принесло бренду международное признание. Сегодня Kappa — партнёр десятков профессиональных клубов по всему миру. Более того, в форме этой марки выходят на поле национальные команды Болгарии и Ямайки.

Бренд много лет сотрудничает с крупными футбольными клубами Фото: Getty Images

Культовый логотип

Одним из самых узнаваемых элементов компании Kappa стал логотип с изображением мужчины и женщины, сидящих спиной друг к другу. Его появление — чистая случайность, но она стала поворотным моментом в истории бренда. В 1969 году во время одной из съёмок для новой коллекции фотограф запечатлел уставших моделей в перерыве. Они расположились именно так — спиной к спине, отдыхая после работы над кадрами. Это фото всем понравилось: оно символизировало равенство, взаимодополнение и гармонию между полами.

Команда Kappa решила не упускать этот момент. Фото доработали и сделали официальным логотипом. С тех пор этот символ стал визитной карточкой бренда. Он есть буквально на каждой вещи — от футболок до кроссовок. Логотип отражает философию Kappa: унисекс, равенство и современность. В эпоху, когда гендерные стереотипы были сильны, этот образ стал мощным заявлением. Сегодня значок Kappa — не просто дизайн, а элемент культурного кода, который ассоциируется со свободой и самовыражением.

Интересно, что логотип всё же эволюционировал со временем. Первоначальная версия была более детализированной, но с годами она стала минималистичной, сохраняя суть.

Логотип Kappa Фото: KAPPA

Бренд сейчас

На данный момент под именем марки выпускается широкий ассортимент спортивной и повседневной одежды и обуви. Многие товары шьются в Китае, Вьетнаме, Турции и других странах Азии.

В коллекциях бренда есть футболки, майки, поло, свитеры, худи, куртки, штаны, шорты, леггинсы и термобельё для тренировок, а также специальная командная форма для футбола и других видов спорта.

Свитшот KAPPA4FOOTBALL GAVERNO Фото: kappa.com

Kappa также выпускает кроссовки для бега и тренировок, бутсы, кеды и различные аксессуары. Одной из самых популярных моделей кроссовок фирмы являются Kappa Krios. Они отличаются минималистичным дизайном с функциональностью для бега, тренировок и повседневного ношения.

Кроссовки Kappa LOGO MANIS Фото: kappa.com

В 2017 году руководство Kappa приняло ещё одно важное стратегическое решение. Бренд выпустил дополнительную линейку Kontroll, которая состояла из усовершенствованных спортивных вещей и обуви. Коллекция привлекла внимание в том числе и звёзд музыки. Хип-хоп артисты и рэперы фактически стали новыми амбассадорами марки.

Сотрудничество со звёздами

Вин Дизель

Бренд Kappa сотрудничал с американским актёром, известным по франшизе «Форсаж», для создания капсульной коллекции в 2018 году. Линейка включала в себя уличную одежду, кроссовки и аксессуары с мотивами скорости и адреналина, отражающими образ Дизеля.

Вин Дизель Фото: Darren Arthur/Getty Images

Джиджи Хадид

В рамках коллабораций бренд выпускал капсульные коллекции, вдохновлённые образом модели. Это сотрудничество позволило бренду ассоциироваться с современной женской модой.

Рэпер Offset

В 2019 году бренд выпустил капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с Offset. Она включала уличную одежду, кроссовки и аксессуары с его фирменными мотивами. Это партнёрство объединило минималистичный дизайн Kappa с уличной культурой хип-хопа.

Штаб-квартира бренда Kappa по-прежнему находится в Турине. Компания продолжает расти и конкурировать с другими крупными спортивными брендами.

Показ бренда Kappa Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho

Сейчас Kappa занимается разработкой экологичных материалов, а также поддерживает социальные инициативы. Сегодня одежда и обувь компании Kappa доступна в магазинах по всему миру.