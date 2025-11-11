Скидки
Главная Lifestyle Статьи

Animal Flow: что это за тренировка, упражнения, с чего начать

Свобода движения: что такое Animal Flow и как работает эта тренировка?
Светлана Ибрагимова Виктория Турищева
,
Что за направление Animal Flow?
Аудио-версия:
Комментарии
Программа позволит почувствовать, как работает ваше тело.

Animal Flow – тренировочное направление, движения в котором будто копируют пластику животных: опора на руки и стопы, плавные повороты, короткие перемещения. Со стороны это похоже на мини-хореографию, но на самом деле это продуманная методика с чёткой структурой и логикой. Сегодня познакомимся с тренировочным направлением поближе.

О чём расскажем:

Что представляет собой Animal Flow?

<a href="https://www.championat.com/authors/8716/1.html">Виктория Турищева</a>
Виктория Турищева
тренер DDX Fitness

«Главная идея Animal Flow — вернуть себе природную свободу движений: почувствовать центр тяжести, управлять собой без суеты, слышать дыхание и ритм».

При переводе Animal Flow с английского мы получим словосочетание «животный поток». Animal Flow – это тренировка, где люди имитируют естественные движения животных, стараясь при этом нагрузить как можно больше мышечных групп. Занятия доступны при любом уровне физической подготовки.

Animal Flow появился в США. Автор направления – фитнес-инструктор Майк Фитч – объединил элементы йоги, капоэйры, гимнастики и паркура, создав систему, основанную на естественной пластике тела. Все упражнения выполняются без оборудования, только с собственным весом.

В основе занятия лежат четыре основных элемента

  1. Beast или зверь.
  2. Crab или краб.
  3. Ape или обезьяна.
  4. Scorpion или скорпион.

Подробнее о каждом из движений мы расскажем позже. А сейчас обратим внимание на пользу таких практик.

Главное преимущество Animal Flow – комплексное воздействие на организм. Практика улучшает подвижность суставов, укрепляет глубокие мышцы и тренирует баланс. Благодаря горизонтальному положению тела с позвоночника снимается часть нагрузки, происходит декомпрессия.

Фото: istockphoto.com / kasto80

Из-за сидячего образа жизни теряется гибкость плеч, таза и позвоночника. А во время занятий возвращается осознанность: вы снова чувствуете, как работает тело. Диапазон движений со временем увеличивается, гибкость повышается.

Регулярные занятия помогают:

  • выровнять осанку;
  • увеличить амплитуду движений;
  • развить равновесие;
  • снять мышечные зажимы;
  • развить функциональность и мобильность;
  • улучшить контроль дыхания.

Занятия подойдут для поддержания активности и внесения разнообразия в йогу, пилатес или бег. Они особенно откликаются тем, кто устал от жёстких схем и гонки за результатом. Здесь никто не соревнуется и не стремится к идеальной форме, важно просто двигаться, дышать и быть в моменте. Все элементы можно подстроить под свой ритм и уровень подготовки.

Есть и минус таких занятий. Они не направлены на увеличение мышечной массы или сжигание калорий. Если ваши цели именно такие, стоит обратить своё внимание на интервальные или силовые тренировки.

Фото: istockphoto.com / Viktoriia Hnatiuk

Противопоказания

Несмотря на плавность, занятия требуют контроля и внимательности. Особая осторожность важна людям с хроническими заболеваниями, после операций или в период беременности. В этих случаях лучше начинать с коротких адаптированных сессий.

Советоваться с врачом обязательно при:

  • травмах запястий, коленей и поясницы;
  • заболеваниях и травмах суставов;
  • заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата.

В таких случаях лучше выполнять движения под присмотром профессионала. Так вы сможете избежать ошибок в технике и дальнейших проблем с организмом.

Фото: istockphoto.com / tolstnev

Как проходит тренировка?

Тренировка строится на так называемых паттернах движений – базовых положениях, которые имитируют движения животных. Из таких поз создаются короткие последовательности – flow, где одно движение плавно перетекает в другое. Это похоже на танец, но с функциональной пользой для суставов и осанки.

Учитывайте, что бо́льшую часть занятия тело находится в «замкнутой цепи». Вы стоите на четырёх точках опоры, кистях и стопах, учитесь распределять вес между ними, нагрузка на них тут довольно сильная. Чтобы избежать травм и дискомфорта, перед практикой хорошенько разомнитесь.

Начинать саму практику нужно с простого: постоять на четырёх точках опоры, почувствовать устойчивость, проконтролировать дыхание. Затем можно добавить переворот в «краба» или вытяжение вверх из приседа. Всё должно происходить в комфортном для вас темпе, без спешки.

Новичкам достаточно 20-30 минут два-три раза в неделю. Главное – качество движений, а не их количество.

Обычное занятие длится 30-45 минут и включает несколько этапов.

  • Разминка. Мобилизация суставов и лёгкие перемещения на полу.
  • Базовые позиции. Отработка исходных поз: «зверь», «краб», «обезьяна».
  • Переходы. Освоение связок и плавных переключений между ними.
  • Финальный флоу. Короткая последовательность из нескольких элементов.

Фото: istockphoto.com / Viktoriia Hnatiuk

Вернёмся к четырём базовым элементам Animal Flow: Beast, Crab, Ape, Scorpion. Разберём, как выполнять их правильно и какую пользу несёт каждый из них.

Beast

Эта базовая позиция поможет укрепить плечи и корпус, а также развить стабильность.

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки. Ладони располагаются под плечами, колени – под тазом.
  • Уприте стопы на носки и оторвите колени от пола.
  • Спина ровная, мышцы пресса и спины напряжены.
  • Удерживайте положение.

Фото: istockphoto.com / stockbusters

Crab

Упражнение развивает подвижность плечевых суставов и координацию, заставляя мышцы работать в новых плоскостях.

Техника выполнения

  • Сядьте на пол и согните ноги. Руками упритесь в пол за спиной.
  • Колени располагаются над стопами, плечи – над кистями.
  • Приподнимите таз.
  • Визуально тело словно «идёт» спиной вперёд.

Фото: istockphoto.com / JackF

Ape

Упражнение раскрывает тазобедренные суставы, улучшает подвижность позвоночника и возвращает телу естественную свободу.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо: ноги расположены чуть шире таза, носки развёрнуты.
  • Затем выполните глубокий присед, опуская таз как можно ближе к полу.
  • Руки можно поставить перед собой. Старайтесь сохранить спину прямой.
  • Теперь плавно переносите вес из стороны в сторону.
Scorpion

Элемент для укрепления спины и кора. Благодаря ему мягко растягиваются мышцы и улучшается гибкость позвоночного столба.

Техника выполнения

  • Есть несколько вариантов исходного положения. Более простой – из положения лёжа, усложнённый – из упора на руках.
  • Из исходного положения поднимите одну ногу вверх и потяните её к противоположному плечу, почувствуйте мягкое вытяжение.
  • Верните ногу обратно и повторите на другую сторону.

Освоить базовые связки можно даже дома, на коврике, главное – слушать себя. Занятия на полу помогают восстановить связь с телом, снять напряжение и добавить осознанности в повседневные движения без давления и усталости.

Комментарии
