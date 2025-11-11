Чтобы не свернуть с пути и добиться успеха: 40 вдохновляющих цитат Майка Тайсона

Майк Тайсон — легендарный американский боксёр. За его плечами десятки побед на ринге, самые престижные награды, миллионы долларов, признание и любовь публики. За это Тайсону порой приходилось платить высокую цену. В его жизни было много боли и предательства, однако он из раза в раз находил в себе силы, чтобы двигаться вперёд.

Мы собрали 40 ярких цитат боксёра, которые поддержат в непростые времена и дадут заряд мотивации для того, чтобы преодолевать себя и двигаться вне зависимости от обстоятельств.

Цитаты Майка Тайсона о жизни

Есть желание — будут возможности, будет действие — появится результат.

Я хочу уважать сам себя. Не во имя бога или какой-либо религии, а во имя собственного достоинства. Я просто хочу делать хорошие вещи, чтобы мои дети могли уважать меня.

Как всегда твердили мне: бой — это аналогия жизни. Неважно, если ты проигрываешь. Важно, что ты делаешь после того, как проиграл.

Всë дело в уверенности в себе, уверенность может заменить собой гения. Скажи себе, что ты прекрасен, что ты умён, что у тебя есть все данные. Можно обладать всем, но если убрать уверенность, то ты проиграешь. А теперь я убираю все качества, но даю тебе уверенность, ты идёшь и преуспеваешь в жизни.

До тех пор, пока мы упорны и терпеливы, мы можем получить всё, что нам угодно.

Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звёзд. Но если я упускаю звезду, я всё равно загребаю полную пригоршню облаков.

Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен: не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почётно. Выбирай то, что находит отклик в твоём сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия.

Это удивительно, как низкая самооценка и чрезмерное самомнение могут привести к мании величия.

Не огорчайся из-за неудач. Падают все. Только кто-то встаёт быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть.

Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош, ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары.

Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочёл, и люди, которых он встретил. Самое важное — понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное.

Если человек встаёт после падения — это не физика, это характер.

Страх — твой лучший и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь — и ты можешь готовить на нём. Ты теряешь над ним контроль — и он спалит всё вокруг и убьёт тебя.

В моей жизни ещё много обломков из прошлого.

Все эти раны ещё открыты. Знаете, жизнь — это постоянная борьба. Но я не собираюсь сдаваться. Каждый раз, когда мне хочется это сделать, я начинаю думать: «Попробую ещё раз». В жизни столько гор, на которые нужно взойти… Умереть — легко, трудно — жить.

Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы.

Уверенность — это было всё. Но чтобы быть уверенным в себе, ты должен был испытать себя, рискнуть. Уверенность не возникает сама по себе, из воздуха. Она приходит к тебе после того, как ты раз за разом перебираешь в своём уме то, что помогает тебе её развить.

Настоящая свобода — это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпьë и шёл на улицу просить мелочь.

Не принимай поспешных решений, подожди. Не принимай поспешных решений, если хочешь принять верное решение.

Для тебя должен быть непонятен сам смысл слова «нет».

Цитаты Майка Тайсона о боксе

Я так запугивал своих соперников, что многие из них боялись меня ещё до выхода в ринг.

Вспомни всех этих чемпионов, про которых ты читал. В начале своей карьеры некоторые из них терпели поражение нокаутом. Но они никогда не сдавались. Они смогли преодолеть это. Вот почему ты можешь сейчас прочесть о них.

Никто не хочет вставать в четыре утра и идти бегать, когда ещё совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, — я верю, что никто не делает этого. И это даёт мне маленькое преимущество.

Самый страшный удар — тот, которого не видишь.

Преданность спорту и большие жертвы позволили мне стать чемпионом мира. Каждый идёт к чемпионскому званию своими путями. В моëм случае это были жертвы и упёртость. Да, я был очень упёртым.

Самая трудная часть боя — это тренировка, потому что, верьте или нет, самая простая часть боя — это сам бой.

Я чувствовал, что у меня есть талант, чтобы совершать великие вещи на ринге. Я не мог сделать всего того, что хотел, потому что, если бы не обстоятельства, я бы выигрывал каждый бой.

Люди думают, что я был рождён таким, какой я есть сейчас. Они не знают, чего стоило стать таким как сейчас. Тренировки, когда приходится повторять и повторять какое-то действие, пока тебе не станет больно.

Год в звании чемпиона стоит больше, чем вся жизнь в безвестности.

Цитаты Майка Таксона о людях

Через определённые испытания понимаешь, что красота женщины — не самое главное в ней качество. Когда я был очень молод, я считал, что именно красота — главный атрибут. Я ошибался. Каждый раз революция начинается с того, что кто-то читает книгу о революции.

Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаёшь, кто друзья.

Люблю женщин, которые сами чего-то добиваются, без помощи мужчин или посторонней помощи. В таких женщинах чувствуется спокойствие, в таких женщинах есть огонь в глазах, они по-настоящему сексуальны.

Если я вижу человека, в котором есть искра, я разжигаю из неё огонь.

Когда ты друг всем, ты оборачиваешься врагом самому себе.

Человек, прощённый за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь.

Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. Не верьте словам. Просто наблюдайте. И вы увидите истину.

Не каждый, с кем ты дерёшься, твой враг, и не каждый, кто тебе помогает, твой друг.

Я говорил с имамом, я говорил с раввином, я говорил со священником, я говорил с преподобным — я говорил со всеми. Но я вовсе не хочу быть святее святого. Я хочу помогать людям.

Некоторые люди пытаются избавить вас от чьего-то рабства, чтобы вы были их рабами.