Рецепт классической шарлотки: ингредиенты, особенности приготовления и варианты

Шарлотка — один из наиболее популярных видов домашней выпечки. Это бисквитный пирог с фруктовой или ягодной начинкой. В классическом варианте для начинки используется яблоко. Впервые шарлотка появилась в Европе в конце XVIII века как вариант хлебного пудинга, а в России получила популярность в упрощённой форме — без сливочного крема и дрожжей, на основе обычного бисквитного теста.

Рецепт

Шарлотка

Фото: istockphoto.com/Mark_KA

Ингредиенты

В базовый состав стандартной шарлотки входят:

яблоки — 4-5 шт. (около 600-700 г);

яйца куриные — 3 шт.;

сахар — 150-180 г;

мука пшеничная высшего сорта — 150 г;

разрыхлитель теста — 1 ч. л. (по желанию);

соль — 1-2 г;

сливочное масло — 10 г (для смазывания формы);

панировочные сухари или манная крупа — 1 ст. л. (для присыпки формы).

Чтобы пирог получился вкусным, нужно правильно выбрать яблоки. Рекомендуются сорта с умеренной кислотностью: «Антоновка», «Симиренко», «Грэнни Смит». Они сохраняют форму при термической обработке и не выделяют избыточную влагу. Слишком сладкие сорта ухудшают баланс вкуса и часто приводят к «разжижению» теста. Чтобы структура блюда была средней, иногда комбинируют кислые и сладкие яблоки в пропорции 1:1.

Подготовка ингредиентов

Анна Мюллер шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат» «Начинайте процесс приготовления с обработки яблок. Их необходимо промыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками толщиной не более 3-5 мм. Если кожица слишком грубая, её тоже лучше убрать. От толщины нарезки плодов зависит то, насколько хорошо и равномерно пропечётся пирог».

Далее подготовьте другие ингредиенты:

используйте яйца только комнатной температуры — это улучшает процесс взбивания;

муку перед добавлением нужно просеять, чтобы насытить её воздухом и обеспечить равномерное распределение в тесте;

если планируете добавить разрыхлитель, то сначала смешайте его с мукой, а уже после делайте тесто.

Фото: istockphoto.com/Yta23

Заранее подготовьте необходимое количество вторичных компонентов. Если используете сладкие сорта яблок, то сахара нужно не более 100 г.

Приготовление теста

В бисквитном тесте основным источником объёма является воздух, введённый в процессе взбивания яиц. Процесс приготовления простой. На первом этапе соедините яйца с сахаром и взбейте миксером на высокой скорости 5-7 минут до увеличения объёма в два-три раза.

Масса должна стать светлой и густой. Просеянную смесь муки и разрыхлителя всыпайте постепенно, в несколько этапов, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить структуру. Готовое тесто должно быть однородным, текучим, но достаточно плотным, чтобы не оседать под весом яблок.

Важно! Месить такое тесто обычной ложкой нельзя. Силиконовая лопатка – лёгкая и гибкая, она не выдавливает воздух из теста и не лишает пирог объёма.

Сборка шарлотки

Пирог собирают непосредственно в форме для выпечки. Диаметр посуды должен быть от 22 до 24 см. Форму нужно чуть-чуть подогреть, смазать её сливочным маслом и присыпать дно сухарями или манкой. Это предотвратит прилипание пирога, а также поможет сформировать тонкий поджаренный слой на его поверхности.

Фото: istockphoto.com/tata99may

Первым слоем на дно выкладывают яблоки. Толщина слоя не должна превышать 1 см. Далее яблоки заливают тестом и повторяют слои ещё раз. Послойная выкладка обеспечивает хорошее пропекание и красивый вид.

Важный момент! Не заполняйте форму более чем на три четверти высоты, потому что в процессе приготовления тесто увеличится в объёме.

Выпечка

Шарлотку выпекают в духовке при температуре от 180°С. Пирог готовится в режиме статического нагрева 35-40 минут. Необходимо периодически проверять готовность, так как в зависимости от особенностей духовки, посуды и толщины слоёв теста время может быть меньше или больше.

Проверяйте готовность зубочисткой или специальной деревянной шпажкой. После протыкания выньте шпажку и осмотрите место прокола. Тесто не должно быть мокрым, а шпажка должна остаться сухой. После выключения духовки не вытаскивайте пирог наружу. Примерно семь минут шарлотка должна стоять внутри, чтобы избежать резкого перепада температур и оседания бисквита.

Фото: istockphoto.com/Natalya Ugryumova

Подача

Извлекать пирог из формы нужно только после его полного остывания. Для извлечения используйте нож или лопатку, чтобы отделить края от стенок посуды. Шарлотка подаётся как десерт к чаю или кофе. На стол её ставят в холодном или тёплом виде.

Особенности сервировки

Перед подачей допускается посыпать верх шарлотки сахарной пудрой или порошком корицы. Это усилит аромат и вид пирога.

Блюдо нарежьте на равные куски толщиной 2-3 см для равномерного распределения вкуса и сохранения структуры.

Можно использовать шарик ванильного или сливочного мороженого. Также подойдёт густая сметана или йогурт, но без лишних ароматизированных добавок.

В качестве оформления используют свежие ягоды, веточки мяты, тонкие дольки яблок или минимальную карамельную сетку на поверхности.

Если планируется подача в составе десертного ассорти, можно использовать маленькие формочки или порционные тарелки.

Фото: istockphoto.com/bezfamilii

Советы и альтернативы

Базовый рецепт можно корректировать:

при непереносимости глютена допустимо использование рисовой, кукурузной или овсяной муки вместо обычной.

после замены структура пирога становится более рассыпчатой, поэтому рекомендуется уменьшить время взбивания яиц и аккуратно перемешивать тесто, чтобы сохранить воздушность.

если не хотите добавлять сахар, подойдут мёд, тростниковый сахар или стевия. Здесь есть нюансы при выпечке: увеличивает влажность, требуя увеличения температуры на 5-10°C и продления времени на три-пять минут, стевия не образует корочки, поэтому внешняя поверхность может оставаться светлой;

для разнообразия текстуры и вкуса можно добавлять изюм, курагу, орехи, лимонную цедру или пряности;

при необходимости уменьшить калорийность: часть сахара можно заменить яблочным пюре, но это изменяет влажность теста и требует уменьшения жидкости в других ингредиентах на 10-15%;

для усиления аромата допустимо добавление небольшого количества ванильного экстракта (две-три капли) или корицы, что придаёт шарлотке выразительный запах без влияния на текстуру.

Фото: istockphoto.com/Ann_Zhuravleva

Готовая шарлотка сохраняет вкусовые качества в течение трое суток при температуре +4…+6°C в закрытой посуде. Для восстановления свежести и структуры перед подачей рекомендуется кратковременный подогрев при 100-120°C в течение 10 минут.

Чтобы приготовить вкусный пирог, учитывайте три фактора: тщательное взбивание яиц, точное соблюдение пропорций и контроль температуры выпекания. Интересно, что даже при одном и том же рецепте у разных поваров получается разный вкус пирога. Делитесь в комментариях своими версиями блюда и узнавайте новые тонкости приготовления шарлотки.