В материале узнаете, какой рацион помогает избавиться от ощущения тяжести в животе.

Врач-диетолог рассказала, чем полезны разгрузочные дни и как правильно их проводить

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Разгрузочный день — это временный, целенаправленно ограниченный по калорийности и составу пищевой режим, рассчитанный на 24 часа и направленный на снижение метаболической нагрузки на органы пищеварения, печень и почки. Вопреки распространённому мнению, он не является диетой для похудения, а выступает инструментом функциональной перезагрузки организма».

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, кратковременные периоды ограничения калорийности могут активировать процессы аутофагии — клеточного «самоочищения» от повреждённых компонентов. Этот естественный механизм способствует обновлению клеток и общему улучшению метаболических функций.

Основные цели разгрузочных дней заключаются в снижении хронической нагрузки на пищеварительную систему, улучшении инсулиновой чувствительности, поддержании водно-электролитного баланса и психологической «перезагрузке» пищевого поведения.

Клинические исследования подтверждают, что такие кратковременные практики способны уменьшать уровень воспалительных маркеров (IL-6, С-реактивного белка), улучшать липидный профиль крови и снижать субъективное ощущение тяжести и вздутия у людей с синдромом раздражённого кишечника.

О чём расскажем:

Разновидности разгрузочных дней

Существует несколько наиболее распространённых типов разгрузочных дней, которые различаются по составу и физиологическому воздействию.

Фруктовые разгрузочные дни считаются наиболее мягким и комфортным вариантом. В течение суток рекомендуется употреблять 1,5-2 кг некислых фруктов — яблок, груш, бананов или арбуза. Фрукты богаты клетчаткой, витаминами C и K, антиоксидантами. Однако такой вариант противопоказан людям с гипергликемией или диабетом II типа без контроля уровня сахара.

Фото: istockphoto.com/rebeccafondren

Овощные разгрузочные дни предполагают употребление 1,5-2 кг некрахмалистых овощей: капусты, огурцов, помидоров, кабачков, зелёных салатов. Их можно есть в сыром, отварном или запечённом виде. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки овощи способствуют мягкому очищению кишечника и поддерживают микробиом. Важно избегать жареных блюд и консервированных солений.

Молочные разгрузочные дни включают 1-1,5 л нежирных кисломолочных продуктов или до 300 г творога. Белки и кальций помогают сохранить мышечную массу и поддерживают костную ткань. Однако такой режим противопоказан при лактозной непереносимости и повышенном уровне холестерина.

Разгрузочный день на воде — наиболее жёсткий вариант, разрешающий только употребление воды (1,5-2 л в сутки). Он возможен исключительно под медицинским наблюдением, поскольку несёт риск гипогликемии, обезвоживания и электролитных нарушений. Применять его можно не чаще одного раза в два-три месяца и только при полном отсутствии хронических заболеваний.

Во всех вариантах средняя энергетическая ценность не должна превышать 800-1200 ккал в день (кроме водного дня).

Когда и кому полезны разгрузочные дни?

Проводить разгрузочный день целесообразно после переедания, праздничных застолий, при ощущении тяжести в животе, хронической усталости или для профилактики метаболического синдрома у лиц с избыточной массой тела. Однако существуют строгие противопоказания.

Фото: istockphoto.com/loonara

От разгрузочных дней следует воздержаться беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам до 18 лет, людям с диабетом I типа или нестабильным диабетом II типа, пациентам с расстройствами пищевого поведения, тяжёлыми заболеваниями печени, почек и сердца, а также при выраженном истощении (ИМТ < 18,5).

Согласно данным Европейского общества клинического питания и метаболизма, у пациентов с хроническими патологиями кратковременное голодание может усугубить дефицит нутриентов и вызвать катаболизм мышечной ткани.

Подготовка и режим

За один-два дня до разгрузочного дня рекомендуется снизить потребление жирной, жареной и сладкой пищи, отказаться от алкоголя и кофеина, увеличить объём воды до 1,5-2 л и спланировать день с минимальной физической и эмоциональной нагрузкой.

Пример фруктового дня (около 1200 ккал):

завтрак — 300 г яблок и чайная ложка овсяных отрубей;

обед — 400 г груш;

полдник — 200 г арбуза;

ужин — 300 г яблок и ложка натурального йогурта;

вода — 1,5-2 л в течение дня.

Для овощного варианта можно употреблять огурцы, помидоры, капусту, кабачки и листовую зелень в разных сочетаниях, добавляя немного лимонного сока или чайную ложку оливкового масла.

Фото: istockphoto.com/Thai Liang Lim

Рекомендуется лёгкая физическая активность — прогулки 30-40 минут, мягкая растяжка. Следует избегать интенсивных тренировок, особенно в жаркое время суток, и обеспечить полноценный сон не менее семи-восьми часов.

Эффект и ощущения

После разгрузочного дня возможны лёгкое снижение массы тела (на 0,3-0,8 кг), уменьшение вздутия живота, улучшение пищеварения и общего самочувствия. Иногда возникает кратковременная слабость, которая проходит в течение нескольких часов.

Психологически разгрузочный день помогает повысить осознанность в питании, снизить тягу к сладкому и фастфуду, вернуть ощущение контроля над пищевым поведением. Однако у людей с нарушениями пищевого поведения подобные практики могут спровоцировать срыв или переедание, поэтому необходима индивидуальная оценка специалиста.

Частота и безопасность

Для здорового взрослого человека оптимальная частота разгрузочных дней — один раз в 7-10 дней, а при ожирении (ИМТ > 30) — не чаще одного раза в 10-14 дней под контролем диетолога. В месяц не рекомендуется проводить более четырёх таких дней.

Чтобы избежать негативных последствий, важно не превышать калорийный лимит, не использовать разгрузочные дни как «наказание» за переедание и не практиковать водные дни без консультации врача. После разгрузки необходимо возвращаться к сбалансированному питанию с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.

